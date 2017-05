A ideia do projeto é levar aos estudantes conhecimento em temas da área política. Segundo o Professor de Ciência Política da Unila, Lucas Mesquita, fala a respeito do projeto de formação em política junto à juventude de Foz com escolas de ensino médio. A ideia é que seja como projetos de parlamento jovem e Câmara mirim, já realizados em outros municípios do país.

Com CMFI