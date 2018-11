CÂMARA DEBATE REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VENDEDORES AMBULANTES

O tema será discutido em audiência pública que será realizada na próxima segunda-feira (26) às 19h00

O debate sobre a regularização das atividades de vendedores ambulantes em Foz do Iguaçu será tema de uma audiência pública na Câmara Municipal. A discussão sobre o tema foi proposta pela vereadora Rosane Bonho (PP) e será realizada na próxima segunda-feira (26), às 19h00, no Plenário da Casa.

A audiência pretende ouvir trabalhadores ambulantes, autoridades e demais interessados no tema. A finalidade é elaborar um plano municipal para que os ambulantes exerçam as atividades com maior tranquilidade, tendo segurança nos órgãos reguladores. A audiência contará com a presença de representantes do Executivo, da sociedade civil organizada, secretários municipais, além de entidades ligadas ao turismo.

Regularização da atividade

Segundo Rosane, a ideia de realizar uma audiência pública sobre o tema surgiu após uma série de ações de fiscalização. “Conheço vários vendedores ambulantes que me procuraram para falar dessa apreensão dos materiais de trabalho. Conversei com vários deles e o pedido foi o mesmo: a facilitação para se conseguir o alvará. Nosso objetivo com a audiência é ouvir todos os lados da história para que venhamos a propor soluções. Com a regularização, todos eles irão passar por um cadastramento criterioso, o que irá gerar mais segurança para todos. Queremos reorganizar toda essa situação, e isso só será possível com o debate em audiência”, finalizou a vereadora proponente do debate.

(Com CMFI)