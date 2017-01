CÂMARA DE FOZ RECEBE LIMINAR QUE GARANTE POSSE DE VEREADORES PRESOS

A presidência da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, na região oeste do Paraná, foi intimada, na manhã deste sábado (14), sobre a determinação da Justiça que garante a posse dos cargos por vereadores que estão presos. Com isso, a Câmara tem 48 horas para determinar o local, a data e a hora da posse dos parlamentares que conseguiram a liminar. O vice-presidente da Casa, Rolinson Jeferson Brayner (PRB), foi quem assinou o documento.

A exemplo da vereadora eleita Anice Gazzaoui (PTN), o vereador Rudinei de Moura (PEN), conseguiu uma liminar para tomar posse do cargo na Câmara. O juiz de plantão, Alessandro Motter, concedeu a liminar na noite de sexta-feira (13).

De acordo com a decisão, o presidente interino do Legislativo Municipal, Rogério Quadros (PTB), tem 48 horas para designar o horário, o local e data da posse. Caso contrário, será aplicada uma multa diária de R$ 2 mil. Ainda de acordo com a liminar, caso o presidente da Casa não fosse encontrado, o mandado deveria ser direcionado aos outros vereadores já empossados.

No caso de Rudinei de Moura, o juiz determinou que ele não poderá participar das atividades da Câmara enquanto estiver preso. Moura foi preso no dia 15 de dezembro, na 5ª fase da Operação Pecúlio, deflagrada pela Polícia Federal.

Já a vereadora Anice Gazzaoui (PTN), foi autorizada a assumir o cargo após o juiz Rodrigo Luiz Berti, da 5ª Vara da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu, conceder uma liminar na tarde de sexta-feira. Ela também foi presa na 5ª fase da Operação Pecúlio.

Anice entrou na Justiça para garantir que seja empossada até o dia 15 deste mês, prazo máximo para a cerimônia de posse dos vereadores da cidade, conforme prevê o Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Na quarta-feira (11), ela chegou a fazer o juramento e assinar um termo de posse. No entanto, o presidente interino da Casa, vereador Rogério Quadros (PTN), invalidou o ato, pois ele não estava presente na ocasião.

Com a anulação da posse, a vereadora eleita recorreu à Justiça. Berti considerou a fundamentação de Quadros para anular a posse. No entanto, disse que ele deveria garantir as condições ideias para que que Gazzaoui possa assumir o cargo sem que haja espaço para novos questionamentos.

Berti determinou que a posse de Anice ocorra em, no máximo, 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2 mil.

Outros vereadores presos

A autorização para que Anice deixasse o batalhão da PM para assumir o cargo foi dada pela juíza da Vara de Execuções Penais Juliana Zanin na terça-feira (10). Darci Siqueira “DRM” (PTN), Edílio Dall’Agnol (PSC) e Luiz Queiroga (DEM), reeleitos e presos durante a operação, também foram autorizados a deixar a Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu 1 (PEF1) para tomar posse, porém ainda não há data prevista.

Há dúvidas ainda quanto ao prazo legal já que o regimento cita apenas 15 dias, porém não especifica se são 15 dias corridos, 15 dias úteis ou 15 dias legislativos, que, neste caso passam a contar a partir do dia 1º de fevereiro, quando os trabalhos na Câmara serão retomados.

Também aguarda a decisão da Justiça para tomar posse o vereador Rudinei de Moura (PEN).

Investigações

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), o grupo é investigado por suspeitas de receber uma espécie de “mensalinho” em troca de apoio político para projetos de interesse do Executivo. O MPF apura ainda denúncias de indicação de nomes de familiares dos parlamentares para cargos na prefeitura e em empresas terceirizadas.

Outro esquema seria o de recebimento de propina para privilegiar o pagamento de empresas com contratos com a administração local envolvendo o então presidente da Câmara, Fernando Duso (PT).

Com G1