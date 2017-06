Câmara de Foz marca presença em entrega de viaturas ao 14° Batalhão da PM

A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu marcou presença no evento, desta quinta-feira (29/06), em que o Governo do Estado do Paraná, representado pela Casa Civil, realizou a entrega de novas viaturas ao 14° Batalhão da Polícia Militar.

Segundo Major Teixeira, comandante do 14° Batalhão, “as viaturas serão em princípio para atender Rádio Patrulha (190). A última remessa de viaturas que tivemos foi em 2013”, destacou. Para o município de Foz do Iguaçu foram entregues cinco viaturas ao 14°PM e uma viatura descaracterizada ao Nucria.

Estavam presentes na cerimônia, os Vereadores: Rosane Bonho (PP), Tenente-coronel Jahnke (PTN), Nanci R. Andreola (PDT) e Celino Fertrin (PDT), Presidente em Exercício do Legislativo Iguaçuense. “Hoje é realmente um dia de muita alegria para o nosso município, temos a consciência que essas viaturas não resolvem todas as demandas, mas amenizam a situação de quem sofre com a violência”, destacou o Vereador Celino.

O Chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, destacou “estamos reforçando a Polícia Militar no Paraná. Prezamos por manutenção e viaturas em boas condições para atender a população”.

A Vereadora Nanci R. Andreola (PDT), que nos últimos dias esteve em diálogo com o governo estadual a respeito dos carros para as forças de segurança de Foz do Iguaçu, ressaltou “estou muito feliz com esse momento, isso vem ao encontro da nossa preocupação com a segurança. Nesse sentido, sou grata ao Governo do Estado”.

Com CMFI