CÂMARA DE FOZ DO IGUAÇU PREVÊ ECONOMIA DE R$ 1,6 MILHÃO EM 2017

A Câmara de Foz do Iguaçu, prevê uma economia de mais de R$ 1,65 milhão em 2017. Parte da redução dos gastos deverá ficar por conta de limitações às gratificações cedidas a servidores de carreira, redução do número de funções gratificadas e extinção de cargos comissionados. As medidas de contenção anunciadas nesta terça-feira (24) se restringem ao orçamento da Mesa Diretora.

Quanto às gratificações, que em alguns casos chegavam a 100%, fixou-se em 60% o limite a ser pago e determinou-se ainda o remanejamento de servidores que ocupavam funções com tal benefício. Com estas e outras medidas relacionadas, calcula-se que a economia na folha de pagamento deste ano passe de R$ 350 mil.

A mesa diretora cortará sete dos 16 cargos comissionados, sendo quatro assessores de apoio e três assessores parlamentares, o que deve garantir uma redução de mais R$ 862 mil. E, a não nomeação de 31 assessores e comissionados em janeiro, durante o recesso parlamentar, gerou uma economia de outros R$ 440 mil.

Outra medida será a criação de uma comissão para a revisão de todos os contratos da Casa e avaliação da real necessidade de mantê-los.

O presidente interino da Câmara, o vereador Rogério Quadros (PTB), adiantou ainda que se necessário novas medidas para a redução de gastos poderão ser implantadas. Também devem ser analisadas as contas da legislatura passada. E, caso irregularidades sejam encontradas, serão repassadas ao Ministério Público Estadual.

Os legislativos municipais têm direito de receber o equivalente a até 6% do orçamento do município. Em Foz do Iguaçu, o índice atual é de 2,82%. O dinheiro não usado pode ser devolvido aos cofres da prefeitura. Em 2016, por exemplo, foram repassados R$ 24,7 milhões e devolvidos R$ 2,7 milhões.

Com G1