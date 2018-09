CÂMARA APROVA PROJETO QUE PERMITIRÁ CONSTRUÇÃO DE CONDOMÍNIO DO IDOSO

Foz será um dos primeiros municípios do Paraná a receber empreendimento que contará com moradias, áreas de lazer e convivência para idosos

Foi aprovado por unanimidade nesta quinta (13), em 1ª e 2ª discussões, o projeto de lei nº 78/2018, que incorpora ao patrimônio do Fozhabita o trecho de duas ruas no Parque Residencial Lagoa Azul. O espaço, que soma 2 mil metros quadrados, será utilizado para a construção do Condomínio do Idoso. Foz do Iguaçu será um dos primeiros municípios do Paraná comtemplado pelo programa habitacional.

Durante a discussão do projeto, o vereador Jeferson Brayner, líder do governo, utilizou a tribuna para ressaltar a importância do empreendimento para Foz do Iguaçu. “Esse é um projeto importantíssimo para a desenvolvimento do programa habitacional do nosso município. Ele foi encaminhado pelo Executivo e aqui na Casa nós analisamos e vimos que quem ganha com isso é a população que precisa desse apoio para poder ter o seu sonho alcançado. Trata-se de um projeto de interesse público” destacou Brayner que é o 2° vice-presidente da Câmara.

De acordo com o Diretor-Superintendente do Fozhabita, Eduardo Teixeira, os convênios já foram assinados e o edital de licitação para a construção do condomínio já está lançado. A parceria do Governo do Estado com o Município, por meio do Fozhabita, prevê a construção do Condomínio do Idoso com 40 moradias. A obra integra o projeto “Morar Bem Paraná – Terceira Idade” e está orçada em R$ 5 milhões

Estrutura do condomínio

A construção desse condomínio faz parte das ações do Programa Morar Bem Paraná, realizado pelo Governo do Estado e pela Companhia de Habitação do Paraná (COHAPAR). O objetivo, segundo o projeto, é ofertar “um local digno, salubre, dotado de itens compatíveis às suas necessidades e anseios, visando propiciar aos idosos uma vida mais alegre, saudável e menos solitária, por meio da prática coletiva de atividades físicas, culturais e de lazer. ”

Os empreendimentos serão compostos por: Unidades habitacionais adaptadas, com um dormitório, sala, banheiro, cozinha e varanda; Infraestrutura de lazer completa, com praça de convivência, biblioteca, sala de informática, academia ao ar livre, horta comunitária, salão de festas e atividades, pista de caminhada e quiosques próprios para a prática de jogos de tabuleiro e carteado;

Moradia e espaços comuns adaptados às necessidades físicas dos residentes, o que implica em itens de acessibilidade tais como portas mais largas, barras de apoio, áreas com fácil acesso para quem tem dificuldades de locomoção, ventilação cruzada e adequação dos pisos; Ambulatório para atendimentos médicos básicos aos residentes; Guarita com dormitório e sala de administração; Sistemas de geração de energia solar, captação de águas das chuvas e implantação de poço artesiano, quando verificada a viabilidade.

Preocupação com os idosos

Segundo o Vereador Tenente-coronel Jahnke, relator do PL, “o projeto atenderá de forma digna pessoas da terceira idade. É um projeto do Governo do Estado, no qual o Fozhabita deu a sua contrapartida com os terrenos, e após a construção, pessoas que necessitem de um local para morar terão esse apoio. É uma preocupação que todos nós deveríamos ter. Essa aprovação visa que o projeto seja aplicado e bem executado, para atender de forma digna e humana os idosos que irão morar nesse local”.

O primeiro vice-presidente da Câmara, vereador Celino Fertrin também se manifestou. “Estamos caminhando juntos e buscando o melhor para a população de Foz do Iguaçu, em especial a aqueles, que no passado, dedicaram-se tanto para o desenvolvimento do município e agora se encontram na melhor idade. Nos sentimos felizes em aprovar um projeto como esse,” comentou Fertrin.

(Com CMFI)