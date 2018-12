CÂMARA APROVA MP QUE REGULAMENTA OS FUNDOS PATRIMONIAIS

Texto será votado no plenário do Senado

A Câmara dos Deputados aprovou nesta 3ª feira (10.dez.2018) a medida provisória 851 de 2018 (íntegra) que dá a instituições privadas sem fins lucrativos autorização para criar fundos patrimoniais. A matéria será agora votada no plenário do Senado.

A medida foi tomada pelo governo para viabilizar a criação de 1 fundo para financiar a reconstrução do Museu Nacional, mas estabeleceu as regras para regulamentar esse tipo de fundo para outros propósitos.

O texto permite que instituições responsáveis por investir recursos e financiar projetos e programas possam criar 1 fundo para receber doações de qualquer pessoa física ou jurídica.

Para incentivar a prática, os doadores poderão deduzir o valor dos recursos da base de cálculo da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) e do Imposto de Renda (pessoa física e jurídica). Os limites para a dedução são de 1,5% e 2% do lucro operacional para empresas, além de 6% do imposto devido para pessoa física.

Fundações de apoio ligadas a universidades públicas também podem ser gestoras desses fundos. O governo ainda vai poder usar o recurso para reconstruir o Museu Nacional, através do fundo patrimonial.

Regras

O doador poderá condicionar a liberação do dinheiro a um projeto específico tocado pela instituição apoiada ou deixar a escolha a cargo do conselho de administração da gestora do fundo patrimonial. Nesses dois casos, somente os rendimentos poderão ser usados.

Em outra situação, a doação poderá ser para um propósito específico com a possibilidade de 20% do principal ser usado para a finalidade combinada se assim definirem os doadores.

O projeto determina que, em casos excepcionais, a organização poderá resgatar no máximo, até 5% do fundo por ano sem ultrapassar 20% do principal existente na data do 1º resgate.

Os fundos não poderão receber recursos do setor público, mas Estados estrangeiros e organismos internacionais poderão contribuir.

A MP proíbe o uso dos fundos para custear despesas e programas de remuneração/previdência com as doações recebidas.

