CÂMARA ANALISA REPOSIÇÃO SALARIAL PARA PREFEITO, VEREADORES E SECRETÁRIOS

A reposição de 2,06% sobre os salários do prefeito, vice, vereadores e secretários municipais foi apresentada em dois projetos a serem lidos na sessão de hoje (10). A proposta da Comissão de Finanças e Orçamento será encaminhada para análise jurídica e dependerá de pareceres favoráveis de outras comissões para ser votada em plenário. A previsão é de que os projetos sejam inseridos na pauta de votação em agosto, após o recesso. Com a reposição, o salário do prefeito passa dos atuais R$ 21.990,85 para R$ 22.445,39; o do vice-prefeito de R$ 14.742,00 para R$ 15.046,71; dos secretários municipais e procurador geral do Município de R$ 10.003,50 para R$ 10.210,27. O presidente da Câmara, que recebe atualmente o valor de R$ 13.625,82 passa a ganhar R$ 13.907,46. Os demais vereadores que ganham R$ 9.082,13 passam a receber R$ 9.269,85.

(Com GDia)