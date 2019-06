CÂMARA ABRE ESPAÇO PARA DIRETOR-GERAL DO CAMPUS NOS 40 ANOS DA UNIOESTE/FOZ

Sessão do legislativo abre espaço para diretor-geral da Unioeste Foz apresentar cronograma de comemorações da universidade

Os 40 anos podem parecer pouco tempo na cronologia de qualquer Município, mas para Foz do Iguaçu e região as quatro décadas de ensino superior contam uma história de pleno desenvolvimento, em especial o educacional. A importância desse movimento será a tônica da fala do diretor-geral da Unioeste Campus de Foz do Iguaçu, Fernando José Martins, na quinta-feira (6), a partir das 9 horas, em sessão da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu.

A abertura do espaço foi definida em reunião entre Fernando Martins e o Presidente da Casa, Vereador Beni Rodrigues, que colocou a Câmara à disposição e considerou de extrema importância o pronunciamento do diretor da Unioeste durante a sessão para todos os vereadores e ao público em geral. As sessões do legislativo são transmitidas ao vivo pelos canais oficiais, portal da Câmara e redes sociais.

“Nós abrimos o espaço para a exposição do diretor da instituição, dada à importância da Unioeste para a história de Foz do Iguaçu, que sempre prezou por educação pública e de qualidade, já deu oportunidade de muitas pessoas da nossa cidade e região terem ensino superior, além de gerar emprego e renda para nossa cidade”, destacou Beni Rodrigues.

Atividades durante o ano

Aproveitando o espaço aberto pelo Legislativo do município, o diretor-geral vai apresentar um cronograma de atividades alusivas à data. “Até o fim do ano planejamos diversas ações de reconhecimento às pessoas que ajudaram a construir o ensino superior em Foz do Iguaçu”, disse. “Não vamos focar tanto na Unioeste em si, mas olhar para Foz do Iguaçu e entender como a cidade foi transformada por esse processo educacional”, antecipa o diretor-geral.

O evento é uma das ações de “resgate” da história do ensino superior de Foz do Iguaçu, que teve início em 1979, com a abertura das primeiras turmas dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas – Facisa (1979 – 1994). “É uma história curta, mas é muito profícua para Foz do Iguaçu. A cidade sai de dois cursos de graduação para hoje ser um polo universitário”, analisa Martins, Diretor da Unioeste de Foz do Iguaçu.

Também na quinta-feira (6) haverá o evento “40 Anos de Ensino Superior de Foz do Iguaçu – “Criação dos Cursos de Administração e Ciências Contábeis FACISA/UNIOESTE”, promovido pelo Colegiado de Ciências Contábeis da Unioeste Foz. O encontro será no Auditório Alcibíades Luiz Orlando (Unioeste), a partir das 19 horas. As inscrições podem ser feitas pelo site https://midas.unioeste.br/sgev/eventos/contdebate.

(Com Câamra Foz)