CADEIRANTES DE FOZ DO IGUAÇU PARTICIPAM DO CAMPEONATO PARANAENSE DE BASQUETE

No próximo fim de semana, o time de basquete em cadeira de rodas – Harpia da Fronteira – estará representando Foz do Iguaçu na 3º etapa do Campeonato Paranaense de Basquete em Cadeiras na cidade de Fazenda Rio Grande/PR.

Os jogos acontecerão entre os dias 29 de setembro e 1 de outubro. Além da equipe de Foz do Iguaçu, a etapa contará com a participação de oito times de outras cidades paranaenses.

O Harpia da Fronteira que é composto por 13 atletas e mais a comissão técnica – treinador, auxiliar, ajudantes e coordenador – tem se preparado de forma intensa para fazer ótimos jogos. Nesta terça-feira (26) e amanhã (27) às 20h, o time estará realizando no CAIC do Morumbi, os últimos treinamentos antes de viajar para o campeonato.

Segundo o coordenador do time, Dirceu Pereira, a equipe está bem motivada: “A fase classificatória do campeonato chegou e estamos na expectativa pela classificação para decisão da série A, da qual farão parte as quatro equipes melhor classificadas durante a fase classificatória. Dependemos apenas dos nossos jogos e se ganharmos duas das três partidas que faremos estaremos na fase decisiva. Nosso time vem se dedicando ao máximo nos treinamentos e estamos muito confiantes em nosso trabalho”, disse.

A participação da Harpia da Fronteira no campeonato, conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) e da União dos Deficientes Físicos (UDF).

