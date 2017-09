BSOP Foz bate recorde e campeão vai levar R$ 480 mil

A etapa de Foz do Iguaçu do BSOP (Brazilian Series of Poker), o Campeonato Brasileiro de Pôquer, está definitivamente na história do pôquer nacional. Além de se tratar da 100ª edição do BSOP, o torneio reuniu ao todo 1.256 inscritos e uma premiação total de R$ 2.687.590,00 apenas no Evento Principal, reflexo do sucesso dessa edição.

Trata-se, portanto, da maior etapa de BSOP já realizada fora de São Paulo. O prêmio para o campeão do Evento Principal também impressiona: R$ 480 mil.

“Essa marca é reflexo do esforço de toda a nossa equipe e do entusiasmo da comunidade do pôquer, que abraçou o evento e compareceu em peso. É uma felicidade enorme ver que o BSOP Foz está sendo um sucesso”, afirma Devanir Campos, diretor de torneio do BSOP.

Neste domingo (3), os jogadores disputam o Dia 2 do Evento Principal, e quem sobreviver estará classificado para o Dia 3, o dia semifinal de disputas do BSOP Foz do Iguaçu. O torneio vai até a terça-feira (5), quando será conhecido o grande campeão do Evento Principal.

Na segunda-feira (4) às 20h, haverá ainda um Torneio de Convidados e Imprensa, com participação dos YouTubers Caio Brogui, Pyong Lee e Katherine Chaise e da ex-Big Brother Brasil Leticia Lima, e inscrições abertas para jornalistas.

O BSOP Foz acontece entre os dias 31 de agosto e 05 de setembro no luxuoso hotel Wish Golf Resort & Convention.