BRUNO PERON – PRESENTE DE BENFAZEJOS

Poucos se atreviam a prever, no fim do século XX, que a decadência dos Estados Unidos da América estaria tão iminente. Sua pujança cultural, econômica e política influiu as decisões de líderes latino-americanos durante décadas como se seu modelo de desenvolvimento fosse o ápice da cadeia evolutiva da humanidade, o fim último a alcançar. O exercício premonitório da ruína desta potência torna-se comum. Óbvio, alguns diriam. Desde as concepções consagradoras do capitalismo por Francis Fukuyama ao berço das ideologias neoliberais balançado no Consenso de Washington por John Williamson, o transcurso comprova que a submissão incondicional da América Latina e outras regiões “dependentes” havia sido uma tremenda perda de tempo e desperdício de potencialidades. Se houver tino dos verdadeiros cidadãos latino-americanos, deixaremos de ser laboratório ambiental, étnico e turístico dos países “centrais” a fim de constituirmos fontes renomadas de produção artística, científica e tecnológica, captadores e mantenedores de “cérebros”, e naturalmente lugares de desenvolvimento cultural e econômico, equidade e justiça social. Atores malquistos serão varridos do cenário latino-americano e cercados por uma maioria que não lhes admitirá mais os desatinos e as malversações. As práticas corruptas e ineptas, portanto, serão condenadas pela vida em comunidade e não no salve-se-quem-puder que vigora na América Latina. Cosmovisões ancestrais indígenas que se criam obsoletas e fora de lugar serão recordadas não mais como “atraso” senão “exemplo” a relembrar. A crise que afeta – cada caso com suas especificidades – quatro Ministérios (Agricultura, Defesa, Transporte, e Turismo) no Brasil soma-se ao movimento estudantil que se manifesta no Chile a favor da mudança de paradigmas educacionais, e a insatisfação dos cidadãos mexicanos com a porosidade do narcotráfico e o alastramento da violência. A “Primavera Árabe” teve, com isso, a iniciativa por ter apertado o gatilho de demandas democráticas que transcendem a insatisfação com os governos autoritários da África Setentrional e o Oriente Médio. O fenômeno incendiou a palha naquela longitude e as cinzas alcançaram os pleitos latino-americanos. Poucas vezes “Nossa América” despertou tanta atenção aos olhos do mundo. Se usar o termo “América”, a presunção EUAna puxará para o lado do país de Barack Obama. Que nos olhem, mas não com a mesma função que tínhamos no período colonial. Desta forma, dois grandes desafios subjazem nos propósitos de América Latina: 1) A distribuição da enorme riqueza extraída do solo e do suor e a geração de oportunidades qualificadas e bem remuneradas de trabalho, antes de que as empresas transnacionais e o capital especulativo levem ao estrangeiro toda a nossa renda; 2) A escolha de cidadãos e dirigentes idôneos para construir um projeto de longo prazo para o Brasil em vez de oferecer propostas imediatistas que nos enganem com empregos que paguem mal e repassem dinheiro público a investimentos sem retorno social. As políticas públicas têm pulverizado a esperança de que sejamos cidadãos e trabalhadores dignos. Uma delas é a que promove o aumento descontrolado do número de carros nas cidades latino-americanas e negligencia o transporte público coletivo. Há governos que se alinham descaradamente aos setores privados e se esquecem das pessoas. A desfaçatez interna de alguns países, onde o Brasil se insere, não obstaculiza o êxito das chancelarias, que propõem acordos internacionais de autonomia regional e formas de complementar as economias e reduzir as assimetrias entre países vizinhos. Por maiores que sejam os desafios internos, cuja culpa maior é nossa, nossos ministros e secretários de Estado têm conquistado posições cada vez mais favorecidas para os países latino-americanos para que seus estadistas opinem, debatam e deliberem no mundo. Desta maneira, a América Latina mitiga sua função de provedora de matéria-prima e mão-de-obra baratas a países de crescimento galopante a fim de que a consciência crítica de seus cidadãos questione por que um decadente país de ignorantes ainda dita as regras de ordenamento mundial nas finanças e nas guerras, como o massacre “democratizador” na Líbia perpetrado pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). Cabe-nos ser mais sensíveis ao lugar que a América Latina almeja ocupar no mundo sem o anacronismo de pensar em possibilidades isolacionistas de tradições e provincianismos. O desenvolvimento não é um presente de benfazejos, mas uma conquista. Retome sua participação nesta tarefa sem medo de ser ditoso.

A maioria das pessoas não sabe por que é refratária a certas ideias e ações. Ou por que se aferra a alguns preconceitos com tanta facilidade sem saber do que se trata. A amplidão do pensamento, tenho insistido, é muito maior do que se imagina porque envolve as forças energéticas do mundo invisível. Por isso o desejo do bem antes mesmo de fazê-lo já é uma expressão de benevolência; mais ainda se a ação se concretiza. Assim, a perseverança no bem, por mais diversos e imponentes que sejam os obstáculos, ilumina qualquer propósito e enseja efeitos dos que não haverá arrependimento. A barreira que separa a ignorância da instrução é tênue quando há vontade genuína de conhecer, aprender, aperfeiçoar e compartilhar. Não é preciso ostentar dons extraterrenos que abram os portais de transição da primeira condição à segunda. Caminhamos gradualmente para a desmistificação do mundo, a correção de inverdades e a anulação do que se teve muito tempo como assombroso, milagroso ou sobrenatural. A ciência destarte tem um papel intransferível na senda evolutiva da humanidade a despeito do que muitos fazem com o esbanjamento das aptidões mentais para os avanços técnicos em prol da maculação do planeta. A natureza não é subserviente aos nossos caprichos. Este pressuposto deixa-nos a escolha de levarmo-nos pelo vento e “dançar conforme a música”, ou, contrariamente, sermos peças ativas na construção de uma esfera material e espiritual mais acorde com a natureza e mais conciliador de cizânia. Projetos duráveis e bem intencionados legam frutos que amadurecem, cedo ou tarde. Aproveito para recordar um fato curioso que já foi objeto de perquirição: uma lâmpada de 60 Watts está acesa desde 1901 em Livermore, Estados Unidos, e foi apagada somente por cortes esporádicos de energia e mudança de local em 1976. Adolphe Chaillet, que fundou uma fábrica deste segmento comercial no século XIX, inventou esta lâmpada especial, feita a mão e mais custosa que as outras, e presenteou os bombeiros de Livermore. O fenômeno da lâmpada cuja luz não se apaga teve repercussão mundial no cumprimento do centenário de seu funcionamento em 2001, e volta à ordem do dia 110 anos depois de seu filamento ter sido aceso pela primeira vez. Especula-se que as causas mais prováveis relacionem-se à corrente baixa que alimenta a lâmpada, a estabilidade da rede elétrica, e a qualidade superior de sua composição. O insólito desta lâmpada deve-se a que hoje não haveria oferta sem demanda, uma vez que a a obsolescência programada é um artifício de mercado que atribui expectativa de vida mais baixa aos produtos para que se movimentem indústrias. As lâmpadas poderiam durar muito mais, noutras palavras. Lâmpadas que duram, porém, destoam do interesse comercial. A indagação nos retribui subsídios para entender por que nem tudo que se prega é a solução dos problemas da humanidade. Há que filtrá-las pela razão. Já nos falaram e insistem em que o planeta é melhor com o mercado livre e a receita neoliberal, porém não é preciso matutar para reconhecer os limites da falácia. Há uma lâmpada duradoura em você, leitor, que lhe traz com exclusividade a prerrogativa de escolher entre a instrução e a ignorância, o conhecimento e a escuridão. Ninguém lhe imporá o que se deve pensar, ler e fabular, porquanto o pensamento não se rouba, nem mesmo os que anseiam por transformar tudo em “propriedade privada”. Reconheça sua autonomia e lembre-se de que já dispõe das ferramentas para um trabalho edificante, bem diferente do que só traz proventos financeiros. A lâmpada centenária continua acesa e vibrante. Outras enaltecem a perseverança no bem.

O Plano Nacional de Banda Larga, do Ministério das Comunicações, surge com o propósito egrégio de democratizar o acesso à internet no Brasil. A ambição do projeto é atingir 40 milhões de residências em poucos anos, embora não acompanhe plenamente a velocidade com que as tecnologias de comunicação e informação se desenvolvem. Edificaram-se os alicerces oficiais em maio de 2010 e pretende-se quadruplicar a parcela menos favorecida dos internautas de alta velocidade até 2014 com o investimento previsto de R$12,8 bilhões. O governo dispõe ainda da possibilidade – mas não certeza – de uso do bilionário Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicação. Chegou o momento de atirar ao chão o porquinho desta poupança? A pretensão do Plano Nacional de Banda Larga é oferecer o serviço de 1Mbps (Megabit por Segundo) por R$35,00 mensais, porém tanto a velocidade como o preço estão defasados em relação aos serviços privados. A tecnologia desenvolveu-se com tanta celeridade nalguns estados que a proposta governamental torna-se irrisória e questionável. Uma das operadoras de internet rápida oferece a mesma velocidade por 29,80 mensais e outra, por R$29,90. O governo federal, deste modo, dá um tiro no pé porque as empresas privadas terão preços mais baixos que os que refletem os investimentos federais. Alguns estados, como Distrito Federal, Pará e São Paulo propõem-se a isentar de tributos (sobretudo o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) os planos de banda larga a fim de torná-los mais acessíveis. Analistas e técnicos do Ministério das Comunicações elaboraram um estudo detalhado e sério sobre o projeto oficial em “Um Plano Nacional para Banda Larga: O Brasil em Alta Velocidade”, que faz um diagnóstico sobre a qualidade da internet no país, compara a outros padrões internacionais, propõe metas e ações para incentivar o setor. Uma estratégia profícua que o Ministério das Comunicações poderá incorporar é o fomento à concorrência entre empresas privadas nos estados onde os serviços de banda larga estão mais avançados e a dedicação dos recursos públicos às regiões Norte e Nordeste, que estão bem abaixo da média nacional em número de computadores e acesso à internet. As benesses da espanhola Telefônica nos anos subsequentes à privatização duraram até o ensejo da concorrência pela entrada da NET, GVT e Transit Telecom no estado de São Paulo, que possui as velocidades mais altas de banda larga no país. O que este escasso benefício de mercado não resolve é a regulação da estabilidade das conexões, que se garantem em apenas 10%, as velocidades baixíssimas de “upload” (que poucos usuários consideram ao comprar o pacote), e a qualidade do atendimento, que se faz impessoalmente e com base na tirania institucional. Os contratos firmam-se via telefônica, as chamadas caem quando o cliente ameaça cancelar o serviço, e os atendentes empurram as vendas goela abaixo para alcançar metas. O Ministério das Comunicações definiu Nordeste e Sudeste como as regiões prioritárias para a canalização dos investimentos federais, enquanto os estados mais favorecidos são Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A função de Estado entra na equalização da balança. Quando as distorções se corrigem, a Máquina busca outros nós para desatar e engrenagens para lubrificar na sociedade brasileira. Este raciocínio não me faz aceitar o neoliberalismo nem que mitos escalafobéticos se concretizem senão reconhecer que algumas regiões têm mais condições de se mover com investimentos privados que outras e, assim, não se justificaria o uso dos recursos federais escassos para o desenvolvimento de banda larga nestas localidades, exceto em instituições de interesse público que demandem investimentos governamentais. A “sociedade anônima aberta, de economia mista” Telecomunicações Brasileiras S. A. (Telebrás) administra o Plano Nacional de Banda Larga e presta serviços especialmente a instituições de interesse público, como bibliotecas, escolas, hospitais, órgãos de segurança pública, universidades. O projeto que começou a levantar os pilares em maio de 2010 também se voltará ao consumidor doméstico de recursos financeiros exíguos sem abrir mão de parcerias com empresas privadas. O investimento em internet é sempre bem-vindo, porquanto este meio de comunicação propicia uma ferramenta de formação cívica e política melhor que a televisão. O acesso rápido a blogs (simplificação dos “web logs”), dicionários virtuais, foros de discussão, portais de notícias e redes sociais desanuvia um mundo mais diverso pelo clique que pela passividade telespectadora. Por maiores que sejam os desafios de expansão da internet brasileira, as propostas de “democratização” e “massificação” deste meio são condizentes com a tendência de instrução e participação dos cidadãos num mundo em que as mudanças tecnológicas são cada vez mais rápidas e difíceis de captar em sua integridade. Os recursos do Ministério das Comunicações, portanto, devem concentrar-se em estados e regiões menos favorecidos nestas tecnologias. O discurso de inclusão social retorna ao mapa das desigualdades brasileiras com o bom augúrio do Plano Nacional de Banda Larga.

A prostituição é um tema que gera discussões candentes e posicionamentos austeros. A tentativa de conferir normatividade a este “serviço” constantemente se choca com preceitos religiosos e estigmas incessantes, como o tratamento aviltante de alguns policiais às prostitutas no Brasil. Cada vez que o tema galga as mesas legislativas, alguns obstáculos impedem que deputados e senadores votem a favor de projetos de lei que regulamentem a profissão. A presidente argentina Cristina Fernández reacendeu o debate sobre a prostituição ao banir, a partir de julho de 2011, anúncios de oferta sexual nos meios de comunicação (impressos e virtuais) que atentem contra a decência da mulher. O decreto presidencial ampara-se em leis nacionais e internacionais (contra o tráfico de pessoas, por exemplo) com o desígnio de reduzir a violência contra as mulheres pela exploração do sexo ou do trabalho na Argentina. As penas previstas a quem descumprir as normas serão de encarceramento por 3 a 15 anos. Há os que resistem à medida de Cristina Fernández, como se espera dos temas polêmicos, e alegam queda do faturamento publicitário nos meios de comunicação, principalmente os pequenos cuja fonte de renda não é tão diversificada, a dificuldade de fiscalizar o conteúdo de internet, e o fato de que o alento à prostituição não se faz apenas pelos meios informativos. O turismo sexual rotineiramente atrai estrangeiros à América Latina. A “transação” comercial intensifica-se em períodos de eventos esportivos internacionais, como Copa do Mundo e Olimpíadas, ou para comemorar vitórias bélicas em países muçulmanos. A prostituição não é criminosa no Brasil exceto quando se tira proveito das mulheres e se as convoca para esta atividade ou se mantêm casas de exploração sexual. A sanção varia até oito anos de prisão, porém os investigadores têm dificuldade de provar que um estabelecimento promove a prostituição porque um flagrante único não basta. Reconhecem-se três mecanismos jurídicos sobre a prostituição: o abolicionismo, o proibicionismo e o regulamentarismo. O Brasil adota o primeiro, que criminaliza o cafetão e não a prostituta. Este país, ademais, não regulamentou o ofício de prostituta como a Alemanha, que assegura seus direitos trabalhistas desde janeiro de 2002, Holanda, Suíça, Paraguai, Uruguai, Bolívia e Equador. Proíbe-se a prática, contudo, nos Estados Unidos. A sociedade brasileira está apta, no regime democrático, a debater sobre o tema e conduzir suas propostas aos legisladores a fim de que as leis atendam às demandas do país. A Rede Brasileira de Prostitutas singra por estes mares desde 1987 através da luta pelos direitos e a promoção de encontros nacionais da categoria. Projetos de lei que regulamentam a prostituição no Brasil recebem críticas por definirem locais específicos de oferta do “serviço” e exigir exames periódicos de saúde a fim de mapear as doenças sexualmente transmissíveis, o que gera discriminação e restrição das liberdades da categoria segundo os interessados. Há que considerar, no entanto, a necessidade do mínimo de regulação para que o excesso de liberdade não macule o decoro das mulheres e a transformação das jovens em adultas conscientes. Esta premência deve-se a que empresas brasileiras têm investido em venda de sutiãs com enchimento para crianças de seis anos. Dentro de sua busca (nem sempre sensata) de aumento do faturamento, estas empresas não hesitam em destruir o encanto da infância e despertar a libidinagem numa idade em que o aprendizado é tudo ou nada. É neste aspecto que o Estado se faz imprescindível com a elaboração de leis que moderem a voracidade mercadológica de entidades indispostas a pensar no interesse público. A labuta em prol da redução da violência contra a mulher, outrossim, alia-se aos motores do expansivo movimento feminista, que tem negado o machismo imperante e alçado as mulheres aos postos onde sempre mereceram estar – pelo princípio da equidade – nas sociedades latino-americanas. Jamais serei um defensor da prostituição, posto que o sexo deve provir de excelsos laços afetivos e não da mercantilização do corpo, mas não nego a prerrogativa das mulheres de escolher o que fazem de suas vestes carnais. O Estado, desta maneira, ouve os ecos da sociedade e devolve-os na forma de sons nítidos, portanto sem perder o papel de corretor dos descaminhos.

A República Dominicana ratificou o DR-CAFTA (Acordo de Livre Comércio entre Estados Unidos, América Central e República Dominicana, da sigla em inglês) em setembro de 2005, cujo tratado vigora a despeito da insatisfação de alguns setores desta ilha caribenha.

O Foro Agropecuário Dominicano aponta a ausência de “regras claras e precisas” e perdas substantivas nos intercâmbios que a República Dominicana faz com outros países através de Tratados de Livre Comércio (TLC).

Igualmente o Foro ressalta a importância de ingresso dos produtos dominicanos nos mercados norte-americano e europeu, que concentram mais da metade do comércio mundial, mas alerta que os acordos devem ser revistos a fim de que se priorize a exportação aos países caribenhos vizinhos, em especial Haiti.

A indústria agropecuária da República Dominicana sofreu reveses com a abertura da economia. Daí que produtores da zona dominicana conhecida como “Granero del Sur” pediram revisão da lei que ensejou o TLC com Estados Unidos e América Central e pleitearam a criação da Confederação Nacional de Produtores Agropecuários.

A situação da República Dominicana assemelha-se à de outros riscos a que se sujeitam as economias latino-americanas e irisa na dimensão de cada país e consequentemente sua capacidade de lidar com a falta de restrição nas trocas comerciais.

Os ganhos dos produtores nacionais minguam com os TLC quando há concorrência, por isso os Estados devem prover-lhes incentivos e recursos (pecuniários, fiscais e tecnológicos) para que tenham competitividade e sobrevivam, uma vez que os produtos do outro país signatário entrarão com isenção de tributos.

A firma de tratados de abertura comercial pode ser promissora desde países que estão seguros de suas condições de competitividade, como o que o Brasil assinou recentemente com Israel, ou dos que fazem apostas para turbinar suas economias, como o México em sua inserção desajeitada na América do Norte.

A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) informou que 80% do comércio do México são com os Estados Unidos e somente 6,8% com a América Latina. O país do Sul, como efeito vistoso, inunda-se de mercadorias EUAnas e arrisca-se a comprar tortilhas – ingrediente básico das refeições mexicanas – do vizinho do Norte.

A decadente potência do “Destino Manifesto”, neste ínterim, reitera sua política exterior falida da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) mediante o estabelecimento de tratados bilaterais de comércio livre. Estados Unidos tem maior fluidez para financiar acordos com os sócios do chamado “Eixo do Pacífico” (Chile, Peru, Colômbia, Panamá, México), enquanto Brasil, Venezuela e Cuba conformam propostas de integração econômica de outra envergadura no oceano onde aportou Cristóvão Colombo.

O mais curioso deste enredo é que a negação do Brasil de assinar tratados de livre comércio com Estados Unidos não oculta que este seja um dos principais sócios comerciais da terra de Vera Cruz. O embuste do “comércio livre” não se traga pela chancelaria brasileira, que prefere taxar os produtos EUAnos e buscar a complementaridade das economias, tão necessária na América Latina.

A diversificação da matriz econômica traz também benefícios e reduz o risco de perda de ingressos em crises setoriais ou falta de investimentos em produtividade.

Sou avesso à assinatura de acordos de liberalização comercial, uma vez que um estudo sério deve precedê-la e sempre há setores tremendamente prejudicados nos países com instituições econômicas mais débeis. Nem as potências que os defendem austeramente escondem suas práticas protecionistas e a espreita dos governos, que emergem quando quer que haja um pedido de socorro do comércio e indústria nacionais.

Os contras dos TLC são que escancaram as economias fracas, reprimem o controle estatal, e sacrificam os produtores que não conseguem baixar os custos de produção. Os prós, por sua vez, sustentam a coação dos investimentos tecnológicos entre os produtores, que barateiam os produtos aos consumidores e diversificam as economias internas.

A República Dominicana, apesar de voltar-se gradualmente ao setor de serviços, não é tão diversificada e arrisca-se a enfrentar gigantes como se estivessem nas mesmas condições de desenvolvimento.

O Estado, diversamente do que nos faz crer a apologia neoliberal, é a ferramenta do povo dominicano e latino-americano para contrabalançar os interesses famintos dos países em vantagem de competitividade econômica.

Há formas responsáveis de intercâmbio econômico que não nos condenem ao isolamento nem à abertura desarrazoada do mercado interno. A América Latina compartilha as experiências e lições de sua história.

Os protestos da categoria estudantil irromperam em maio de 2011 e espalharam-se a várias localidades no Chile, portanto após décadas do que se acreditou como triunfo neoliberal de uma economia pretensamente estável, forte e próspera.

Desde o desmoronamento de um projeto popular e socialista que se instaurava com Salvador Allende na primeira metade da década de 1970 até a guinada para um país sumamente desigual e voltado a tratados de liberação comercial, o governo do Chile classifica seu sistema educacional como mais um negócio orientado pelas leis de mercado.

Milhares de estudantes secundários e universitários, professores, sindicalistas e simpatizantes manifestaram-se a favor de educação gratuita e de qualidade em Santiago em 9 de agosto de 2011 e retornaram às ruas em 18 de agosto a despeito da intempérie. É neste mês que as mobilizações estudantis reuniram o maior número de participantes e tiveram repercussão transnacional, como ocorreu no Paraguai.

Alguns manifestantes encapuzados, neste último episódio, levantaram barricadas nas ruas da capital chilena a fim de abrir passagem aos opositores às políticas do governo para o setor, o que gerou atritos com as forças de segurança como é de se esperar em regimes que não aceitam divergências de opinião e determinam horários em que se permite o protesto.

A gestão de Sebastián Piñera não protelou sua resposta às manifestações. O presidente instou o diálogo, previu melhoras na qualidade da educação, e aconselhou o fim de atos de violência que nada têm a ver com a mobilização estudantil nas ruas.

Na sequência, o ministro de Educação recém-empossado Felipe Bulnes propôs a ampliação de bolsas e créditos aos mais pobres, e a observância da lei que proíbe o lucro nas universidades públicas. Como se a demanda estudantil fosse tão pontual e prescindisse de uma revisão radical das políticas públicas para o setor.

Ao contrário, a dirigência do movimento estudantil que convocou a manifestação sugere mudança de paradigma na educação chilena e não só aumento de recursos estatais. A líder Camila Vallejo questionou, numa entrevista aos meios de comunicação, se o governo deseja “fortalecer um sistema nacional de educação pública” ou “subsidiar a iniciativa privada”.

Se não houver pressão estudantil a favor de seus interesses e através de um movimento organizado em qualquer país, o futuro da categoria estará em mãos de gestores governamentais bem intencionados ou ávidos de tirar o corpo do setor. Na dúvida, é melhor que os interessados assumam o controle da situação.

O avanço das políticas neoliberais no Chile converteu-o num país de renda per capita elevada, mas a distância do Estado frente aos desafios de urbanização e políticas sociais intensificou a péssima distribuição de suas riquezas. Juntamente com os setores pouco atendidos, as universidades públicas passaram a espaços de captação de estudantes que podem custear seus estudos e outros aos que se brindam bolsas.

O Chile é um dos países latino-americanos onde as instituições privadas de ensino crescem num ritmo que agrada aos investidores e encontram condições para ditar as regras educacionais. O critério econômico, porém, não seleciona os mais aptos a estudar em detrimento do mérito dos que têm capacidade, mas não dispõem de renda suficiente.

É necessário ter convergência de ideias e ações para que todo movimento prospere. Não se trata de rogar pela unanimidade, que extinguiria a flama do debate, senão canalizar as demandas na direção de projetos viáveis e impulsionadores da lide estudantil.

Por um lado, a Confederação dos Estudantes do Chile (CONFECH) recebe críticas pela negligência a universidades privadas, a falta de representação da totalidade estudantil chilena, e a centralização do movimento em Santiago.

Por outro: As universidades privadas não se criaram para andar com as próprias pernas e com a menor interferência do Estado? Que movimento representa a totalidade de demandas de uma categoria? Que culpa tem o movimento estudantil de a maior parte dos interessados nos protestos estar em Santiago e não em Concepción, Valdivia ou Valparaíso?

A tentativa de cisão do movimento estudantil chileno não anulará o vigor das demandas da categoria nem encobrirá a clareza de propósitos dos dirigentes não importa que tão incisiva ou estrambótica seja a resposta de Piñera.

O movimento estudantil chileno prega muito mais que a reforma do sistema nacional de educação e toca no denominador comum de qualquer estudante deste país sul-americano que queira uma oferta de cursos superiores gratuitos e de excelente qualidade.

Há pouco tempo, não desconfiava tanto da nocividade dos meios de comunicação hegemônicos e cria que o receio fosse exagerado, uma vez que dispomos de ferramentas interativas – sobretudo recursos da internet – que finalmente permitem que nos informemos e expressemos nossas opiniões sobre temas diversos.

Logo reconheci que formas clássicas de desigualdade e opressão perpetuam-se através de novos modos de veiculação e transposição da cultura, como a artimanha de governos e empresários poderosos para depor chefes de Estado e, ao contrário do que prega o discurso, ferir normas de direitos humanos e a autodeterminação de povos.

Não por acaso a Líbia virou vitrina de uma guerra sangrenta em nome da democracia e o líder Muammar Gadhafi transformou-se em vedeta de uma caçada que visa a “libertar” o povo líbio das mãos de um “ditador” que “massacra seu povo”.

A notícia é a mesma em quase todos os diários eletrônicos que consultei em vários países ao redor do mundo, o que me faz deduzir que compram das mesmas agências internacionais que “informam” o mundo sobre o que sucede na Líbia.

Tenho cada vez mais medo desta relação entre política e meios de comunicação hegemônicos, e principalmente da democracia maquiaveliana que encoberta a invasão a outros países, espolia seus recursos naturais, e manipula a opinião pública. E não é a primeira vez. Nem creio que será a última.

Sendo a Líbia um país rico e estratégico em água subterrânea e petróleo, carente de uma Constituição, que argumento tem a covarde Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) para convencer-nos de que a transição trará paz ao povo líbio? Basta ver a situação degradante de Afeganistão e Iraque, cada vez mais instáveis.

Há uma fila de empresas estrangeiras de construção civil e serviços que, a exemplo do que sucedeu no Haiti pós-terremoto, negociam com as “oposições” (que país não as tem?) maneiras de desestabilizar governos e superar os vestígios da crise de superprodução e especulação financeira que assola o mundo.

O chanceler brasileiro Antônio Patriota vê com desconfiança a associação entre incursões militares e a promoção da democracia, porém apoia, por razões políticas, o embargo imposto à Líbia pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O Brasil não se arrisca a expressar a condolência que sua diplomacia sente com o leilão da Líbia pelas potências na mesma medida em que o presidente venezuelano Hugo Chávez Frías o admite, ainda que em luta contra o câncer.

O episódio na Líbia recorda, apesar das diferenças de época e magnitude, a aliança que os corsários europeus estabeleciam com uma das partes em disputas entre tribos aborígines na África e América Latina a fim de efetivar a conquista. Séculos mais tarde se traga o mesmo argumento sobre o crescimento de grupos de “oposição” e processos de “transição” à democracia que é no mínimo duvidoso, se não condenável.

Com isso, não me nego a reconhecer a importância das democracias, onde o povo supostamente faz a vez em seus anseios contra a arbitrariedade de homens de Estado, senão me proponho a questionar se a demanda é legítima entre os povos árabes.

Que aconteceria se alguma civilização oriental que segue regime político distinto da democracia ocidental resolvesse “ocupar” os Estados Unidos através de alguma liga militar internacional e impor aquilo que acham melhor para este país e o mundo?

A suspeita é maior ainda em se tratando de um contexto em que as políticas econômicas EUAnas – chefe dos corsários da OTAN – visam a reduzir a dívida e recuperar este país da crise de 2008-2009. Algumas medidas pontuais direcionam-se ao aumento do crescimento econômico e da geração de empregos.

As guerras nos países árabes, portanto, aparecem num “bom” momento em que EUA precisa evacuar suas mercadorias e mover suas indústrias antes de que seja digerido pela China. A Síria também está na mira e o pretexto não será diferente do desejo de democracia que os estúpidos EUAnos, governados há décadas pelo rodízio entre dois partidos políticos genuflexos ao poder econômico, julgam que é melhor para o mundo.

Entre os aliados nesta guerra, está a decrépita e minguante França, que fará controle de imigração cobrando-lhes aos estrangeiros fluência no idioma francês. Esperam, com esta medida, reduzir drasticamente o número de ilegais. Uma das pautas da globalização é que o dinheiro circula com menos restrições entre os países, porém as fronteiras fecham-se a pessoas de maneiras cada vez mais “democráticas”.

Enquanto isto, exige-se das crianças no devastado Haiti que elas se eduquem em francês, embora somente 5% da população se comuniquem neste idioma e mais de 90% falem o “crioulo”, que é uma variação caribenha da língua da antiga metrópole.

Há fenômenos na América Latina que acompanham a onda de protestos mundiais contra os regimes políticos vitalícios e o sistema capitalista. O movimento estudantil despertou reivindicações de outros setores no Chile, que, além de melhorias na educação, sugerem uma revolução no sistema de saúde e na distribuição de renda.

Os protestos estudantis, portanto, ensejaram uma greve mais ampla no Chile e a queda de popularidade do presidente Sebastián Piñera. O risco é de que seu governo neoliberal anule o vigor do movimento e justifique sua repressão pelo alastramento da violência dos protestantes encapuzados.

É preciso cuidarmos da nossa consciência antes de que a manipulem ou roubem.

O caminho é indagar que tão razoável é o manejo comercial e industrial do mundo.

Seremos cúmplices de insanos ou instigadores de uma ordem de complacência?

Grandes infortúnios deixariam de ocorrer se reconhecêssemos que as decisões mal tomadas por dirigentes políticos transparecem o nosso marasmo, consentimento e silêncio.

Líderes de comunidades e países refletem a cultura de sua gente, seus mantenedores, seus sectários, razão pela qual a representação – de certa forma – funciona.

A democracia representativa, entretanto, tem seus descontentes ou aqueles que lamentam que só sobrevive no Brasil aquele que acompanhar o ritmo de seu sistema degradado e servil. Estigmatiza-se quem tenta andar na linha com o deboche, o desprezo e a exclusão!

É impossível viver no Brasil sem o mínimo de desconfiança. Nem toda sugestão é bem-vinda a fim de alterar um costume. Buzinar no trânsito é uma agressão; dar um conselho, intromissão.

Enquanto os atrasos e cancelamentos de voos na Espanha se deveram à greve dos controladores de voos, as chuvas e a desorganização marcam os transtornos nos aeroportos tupinicas, onde as empresas aéreas insistem em praticar vendas acima do número de lugares disponíveis nos aviões.

Notícias desagradáveis de corrupção e desrespeito à vida, porém, chegam de todo lugar.

O banho de petróleo alcançou as margens do sul da “América” que se acreditou tivesse dado certo. Erros tenebrosos de engenharia arrasaram a vida animal e vegetal da Louisiana e outras regiões no Golfo do México. É difícil achar um culpado pela desgraça, visto que o fornecimento de galões da British Petroleum eleva-se em função da demanda dos motoristas nas bombas de combustível.

Muitos sequer entendem a cadeia de suprimentos ou o processo que um produto percorre antes de chegar à mesa ou ser nosso objeto de consumo, por isso suspiram um lamento pela morte de aves e peixes afetados pelo contratempo no Golfo do México.

O que fazer diante destes episódios funestos a fim de demonstrar que ainda estamos refertos de esperança de que uma grande mudança ocorrerá?

Esperaremos o fim do mundo em 2012, o resgate do planeta “chupão” e tantas outras profecias que compuseram a imaginação ao longo dos séculos?

Estas dúvidas não impedem a necessidade de um divisor de águas, pois já não é mais viável a convivência entre seres tão bons e outros tão malévolos. Tema que desenvolvo nalgumas raras conversas com pessoas inspiradas, já que as rotineiras tratam do tempo, mulheres e algum esporte.

O australiano Julian Paul Assange, idealizador da biblioteca virtual Wikileaks, sofre ameaças de todo tipo pelos que se sentiram prejudicados com a publicidade dos atos e discursos da diplomacia EUAna, vexatórios para os cidadãos de bem.

Alguns documentos secretos sobre o Brasil indicam que: o governo estadunidense tachou o Itamaraty de anti-americano e considerou-o um adversário; o programa nuclear iraniano é idêntico ao brasileiro, mas estes países sofrem tratamentos desiguais pela fiscalização de energia atômica; e o Brasil tolera terroristas em seu território para evitar atritos com a comunidade islâmica.

Ainda bem que o Brasil tem fama de país pacífico!

O boneco insalubre Barack Obama anunciou que tropas estadunidenses deixaram o Iraque em agosto de 2010 após mais de sete anos de ocupação. Fontes confiáveis, como a entrevista a um brasileiro naturalizado estadunidense que se tornou soldado de guerra no país do Norte, denunciam, porém, que a situação no Iraque há algum tempo está sob controle e que 40.000 soldados “não-combatentes” permanecem no país.

Ainda estou incerto se o Nobel da Paz assumiu bem-intencionado o cargo de presidente dos EUA, mas cedeu aos poderes ocultos e trevosos que controlam seu boneco. A atitude digna, neste caso, seria renunciar à presidência e denunciar estes poderes ocultos e trevosos no lugar de seguir a dominação e a opressão sobre o planeta.

Há os que acreditaram no nacionalismo de Getúlio Vargas, seu carinho com os pobres e a renúncia a interesses poderosos mediante a prova do suicídio em agosto de 1954. Outros nomearam-no ditador e populista, mas aceitaram os algozes que presidiram a partir da década seguinte num Brasil de uma paz insólita.

A responsabilidade pelo planeta cabe a nós.

Nunca é tarde para cumprir a nossa função.

Os sintomas da mudança planetária que se avizinha são cada vez mais inequívocos.

As pessoas cobram mais das outras a prestação de contas do comportamento moralmente elevado e cedem menos, portanto, às tentações da aparência e a conivência no erro.

Aumenta a responsabilidade sobre os erros nossos e de outrem.

O jornalismo, desde que feito com responsabilidade, tem um papel importante a cumprir na elucidação dos fatos e na cobrança por um mundo melhor. Segmentos da imprensa televisiva têm apontado as chagas da criminalidade no Brasil a fim de expressar o desejo de novos tempos.

A denúncia pela Globo de roubo e contrabando de veículos do Brasil ao Paraguai, a falsificação de documentos automotivos, e de erros graves cometidos pela enfermagem no país, no programa dominical Fantástico em dezembro, indicam a demanda crescente da sociedade a favor de um planeta mais digno.

A televisão aberta, deste modo, presta melhor serviço à nação ao incentivar menos o consumismo e o sensacionalismo. Consigo assim identificar alguns aspectos positivos nestas grandes empresas da comunicação, embora sua tarefa seja insubstituível à do Estado e ainda deixe a desejar.

Esta ressalva se deve a que muitos acreditam que a televisão substitui atributos essenciais do Estado e informam-se unicamente por ela sobre deveres e obrigações do cidadão.

A punição à auxiliar de enfermagem que injetou vaselina em lugar de soro numa criança praticamente dada de alta no hospital São Luiz Gonzaga, em São Paulo, é procedente, mas há que recordar que todos somos passíveis de errar e de arrepender-nos dos erros.

Não creio que algum humano seja tão maculado a ponto de não merecer uma segunda chance, ou terceira, quarta. A dificuldade fica maior no caminho de provas, mas até a superação total do erro.

Acredito, por esta razão, na capacidade de recomposição dos outros assim como espero que acreditem em mim e me perdoem, quando eu errar. A bomba estourou na mão da moça; amanhã outra bomba poderá estourar nas nossas. Quem quer ser sacrificado?

Colhemos muita desgraça no Brasil por conta da imitação de modelos que não deram certo noutros países, como o de punição prisional nos EUA. Começam a ver por lá que a recuperação é maior quando se trabalha para a sociedade em vez de enjaular o indivíduo e excluí-lo.

Até este reconhecimento as “autoridades” tupinicas terão construído centenas de presídios mais.

As milhares de declarações de diplomáticos estadunidenses ao redor do mundo trazem pouca novidade sobre a orientação arrogante e intrometida de EUA, mas o vazamento de Wikileaks deixa antecedentes para a discussão sobre o sigilo de informações.

Julian Assange, criador de Wikileaks, tornou-se presa de governos. Dizem que a prisão temporária em Londres deveu-se à denúncia de abuso sexual na Suécia. Inventarão mil pretextos para sua reclusão do sistema, que foi desafiado.

A imprudência do governo de EUA é muito mais culpada da liberação destas conversas sigilosas que o cidadão australiano Julian Assange, bode expiatório do paroxismo da era da informação.

Queria ver se os dignificantes do famoso vazamento de Wikileaks manteriam a opinião se algumas de suas conversas familiares, segredos ou bate-papos pessoais por correio eletrônico forem publicados com o pretexto de “liberdade de expressão”.

Alguns dizem que não têm nada a esconder e creem que são diminutos os limites da linguagem para transparecer, como se a transparência fosse atributo do homem.

Espero que a privacidade não siga caminho tão funesto.

De todos modos, há que seguir cobrando a humanidade por mudanças das que somos artífices.

Conversei com um familiar a respeito da civilização maia e de seu triste crepúsculo. Os maias, entre outros promotores do saber, desenvolveram conhecimentos avançados em agricultura, matemática e astronomia, como a criação de um calendário que transcende eras.

O ponto essencial do bate-papo tocou a arrogância e a cobiça dos conquistadores espanhóis, que pisaram a América em busca de riquezas e submeteram grandes civilizações através da superioridade bélica com que aportaram no Novo Mundo.

Ciclos encerram-se. Inauguram-se outros. Algo me convence de que, e não só pelos mitos em torno do calendário maia, o ciclo da opressão de um povo sobre outro beira o fim.

Os olhos dos cidadãos de bem começam a abrir-se e recusar tanta opressão, imprevidência e violência. A América Latina migra de provedora de matérias-primas baratas a jogador mundial.

A tragédia no Haiti persiste nas irresolutas eleições presidenciais, o alastramento do cólera, a opinião de alguns de que a “magia negra” tem denigrido o país, e a esperança de algumas dezenas de crianças haitianas que são adotadas por famílias francesas e levadas a Paris.

O patrão do mundo Barack Obama, neste ínterim, lamenta a recusa do “Dream Act” ou a legalização de jovens imigrantes que fizeram curso universitário ou prestaram serviço militar nos EUA. Comemora, porém, a aprovação da lei que aceita homossexuais no Exército.

Mais de 16.000 militares estadunidenses foram espulsos da instituição por homossexualismo. A nova política reduzirá a deserção. Contudo, relatos de soldados que estiveram em campo de batalha comovem e desmerecem a guerra qualquer que seja a justificativa.

Uma vez que tudo é comércio naquele país, os porta-vozes dos EUA tentarão convencer-nos de que a guerra é necessária para a paz de outros povos e a segurança mundial. É o que desejam que aconteça com as duas Coreias, que teimam em seguir o caminho do atrito e a desconfiança.

Para amenizar a discórdia mundial, o discurso natalino do Papa Bento XVI é de alguma serventia apesar da instituição decrépita que representa, pois exorta a humanidade a pensar na harmonia do planeta ao qual todos pertencemos independentemente do nome que leva cada Deus.

2010 ficou conhecido como ano de catástrofes naturais, açoitado por inundações, terremotos e erupções vulcânicas. Agrego que tivemos provas numerosas da insustentabilidade do modelo de consumo e desenvolvimento que herdamos dos europeus, soterrados pela neve.

Haverá mais espaço para os cidadãos de bem neste planeta, que não precisam impor suas ideias como fizeram, ao longo de séculos, os eclesiásticos, os imperadores e os ditadores.

É funesto o futuro de seres que desconhecem o bem comum, como os canalhas que votaram a favor do aumento de 60% de seu próprio salário no Congresso Nacional tupinica, em tempo recorde.

Civilizações grandiosas cederam espaço para outras que não tiveram metade da evolução moral daquelas, mas que se venceram pelo uso da técnica a favor da destruição e a opressão.

Ciclos se findam e outros se iniciam naturalmente no curso da História.

Pare um pouco e reflita no mundo que deseja. Transcenda o seu meio.

É possível darmos a nossa contribuição por mais putrefato que seja o cerne da nossa civilização.

Gozamos profusamente da internet por ironia dos caminhos da tecnologia. Até então aquela havia sido formulada, em torno de 1989, como recurso militar de descentralização de informação estratégica nos EUA em tempos de guerra fria.

Acesso frequentemente notícias e opiniões de portais e blogs da Argentina, Peru, Venezuela, México, Nicarágua, República Dominicana, entre tantos outros países de onde chegam apenas rumores caso me informe pelos decadentes meios convencionais.

Jornais locais mastigam parágrafos das principais agências de notícias nacionais, Estado e Folha, que acreditam na prevalência da Economia (“O PIB do país aumentou ou caiu tanto”; “o ministro da Fazenda disse que…”) sobre qualquer outro aspecto que o jornalismo tem o dever de relatar.

Não fosse a ferramenta da internet, seria difícil conhecer o outro lado, visões alheias ou até mesmo o que passa entre nossos países vizinhos, uma vez que o serviço de televisão por assinatura NET oferece nada mais que os enlatados estadunidenses e alguns obsoletos canais europeus. É de péssima qualidade. Para encobrir a falta, vêm com esse papo de “Digital”, “HD”, “Full HD”…

Não é possível que esta empresa monopólica de televisão por assinatura no Brasil não transmita um único canal da Venezuela ou da Colômbia ou da Argentina ou do Chile. No lugar, programas estadunidenses intercalados com carga elevada – e extenuante – de publicidade.

Algo parecido acontece com a rádio tupinica, visto que a maioria das estações de FM reveza de cinco a dez canções diariamente junto com a divulgação insuportável de empresas e serviços. Outra máfia. O governo sempre dificulta a transmissão das rádios comunitárias. É mais fácil gravar um disco compacto (vulgo “CD”) com vinte canções ou então em MP3 com mais de cem e tocar.

Esse processo de sectarismo tende a desmoronar-se quando cai a máscara do ídolo EUA. O vazamento das conversas diplomáticas deste país por Wikileaks alcança, desta vez, os mais crédulos no sistema gringo. A menos que sejam tão crentes a ponto de beirar a imbecilidade. EUA zomba-se de e interfere no mundo todo a fim de vender suas mercadorias. Sem novidades.

O Brasil será, para uns, o “coração do mundo”; para outros idealistas, “país do futuro”. Para mim, é um país sangrado até o limite porque se acomodou com um povo esperto, malandro e que culpa os outros da própria desgraça. O que será? Não sei. Tomara que estejam certos os idealistas. Para isso, é preciso renovar a tripulação começando pela extinção dos lobistas de governo.

A indústria madeireira de eucaliptos na rodovia estadual (e cedida ao lucro pelo corrupto sistema de concessões, onde o governo tira o corpo dos gastos sem reduzir impostos) entre Anhembi e Botucatu, interior paulista, atesta a minha versão. O “deserto verde” logo se converte em voçorocas ou terras inférteis e a exaustão dos recursos da terra.

O país é o maior exportador mundial de carne bovina. A aprovação precipitada pelo Congresso Nacional de nova lei ambiental que descriminaliza a derrubada de árvores no Norte do país para a pecuária é um sinal verde para o crime. Ser parlamentar no Brasil é um grande negócio. Eles mesmos presentearam-se com 60% de aumento de salário.

A política é uma tarefa árdua, mas não é profissão. Deputados e senadores deveriam ganhar o mínimo possível para sobrevivência. A função jamais deveria ser confundida com carreira, mas um dever cívico ou uma forma alternada de cidadãos tupinicas discutirem e legislarem sobre o Brasil.

Falta competência para propor um Brasil para os tupinicas e não um Brasil que exporta a maior parte das riquezas naturais e nos deixa preços elevados de álcool combustível e alimentos básicos, como carne e queijo. O país sofreu, nos últimos meses, aumento ostensivo dos preços destes produtos. Há segmentos sérios e comprometidos com a humanidade, porém.

A diplomacia tupinica uniu-se à da maioria dos países sul-americanos para apoiar a criação do Estado palestino. Os israelenses expandem-se e oprimem o povo árabe do Oriente Médio, que pede ajuda internacional. O impasse entre árabes e judeus encontra nova brecha para a paz.

É preciso que o Brasil migre de uma paz insólita à paz real, ou seja, que seu povo reconheça quanto é explorado e conivente a fim de destituir os corsários e defender suas riquezas.

Sem este precedente, não há moral para meter-nos no conflito milenar e irresoluto do Oriente Médio e quem sabe comecemos a pulsar como “coração do mundo”.

A situação conflitante entre Israel e Palestina não tem trégua.

O que se esperava resolver pela negociação bilateral cede às tentações unilaterais de Israel, que continua construindo lares judeus na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental.

O pulverizado povo palestino acompanha os movimentos de seu líder Mahmoud Abbas, que negocia a formação de um Estado Palestino, contíguo ao de Israel.

A estratégia de Abbas é conquistar apoio internacional contra a resistência de Israel e EUA, dois aliados tradicionais. O líder palestino demanda uma resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) que declare ilegais os assentamentos judeus na Cisjordânia.

Israel é a porta de entrada do controle EUAno sobre o Oriente Médio e o país de maior afinidade ideológica na região. Não é à toa que os israelenses incham na região com a mesma indiferença como os anglo-americanos marcharam à costa do Pacífico e logo paparam metade do México.

O chefe israelense Benjamin Netanyahu voltou a mencionar a importância do recurso de negociação para a paz na região do Oriente Médio enquanto vários países sul-americanos declararam que reconheceriam o Estado Palestino assim que fosse criado desde as fronteiras anteriores à Guerra dos Seis Dias, em 1967. Esta configuração inclui Faixa de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental.

Os países seguintes da América do Sul são favoráveis à criação do Estado palestino: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Equador e Venezuela. Há resistência a este reconhecimento de Chile e Colômbia. Os governos tidos por mais progressistas, deste modo, tendem a conceder maior apoio ao minguante mas valente povo árabe palestino.

O Brasil, em seu turno, mostrou-se favorável em dezembro de 2010 a receber uma Embaixada Palestina e indicou o terreno onde ela se estabeleceria em Brasília. O ex-presidente tupinica Lula esteve em Israel e Palestina em março de 2010, enquanto o líder palestino Mahmoud Abbas esteve no Brasil em 2005 e 2009.

A decisão de Lula e a chancelaria tupinica causa desconforto entre alguns representantes de países pujantes na comunidade internacional. Alegam que o Brasil não tem cacife para meter-se no conflito histórico do Oriente Médio, mas se esquecem de que o país e a América Latina estão cada vez mais ativos em discussões de porte mundial. Ademais, deixar estes temas nas mãos dos grandes provou-se trágico.

Pouco se acredita em que um grupo seleto de países porá término às animosidades intermitentes entre árabes e israelenses, daí a necessidade de intervenção diplomática de outros países.

Da América Latina sairá não só a matéria-prima para as decadentes indústrias de países mais ricos mas também ideias e propostas para a paz mundial, que até hoje só ouvimos de vigaristas.

Atribuem o nome de “negociação de paz” à tomada de territórios dos palestinos aos israelenses. O desenho dos mapas desde o início oficial dos conflitos até hoje denuncia quem se tem beneficiado da situação aparentemente sob controle, mas cujas diferenças se marcam pela construção de muros.

É duro imaginar que ainda se disputem terras como nos velhos tempos em que não se levavam litígios a cortes internacionais. Desta privação da natureza se livraram os fazendeiros no Brasil. Melhor que isso, comemoram que o povo aqui não se importa de aglomerar nas cidades enquanto concentram o solo fértil.

É inaceitável que ainda existam países que servem de experimento de políticos irresponsáveis e especuladores estrangeiros. O Haiti migrou da condição de mais pobre da América Latina à de terra lançada ao acaso a partir do desastre provocado pelo sismo de 12 de janeiro de 2010.

Pouco mais de um ano após o episódio, o Haiti divide as páginas de jornais com as notícias sobre enchentes, inundações e óbitos no Brasil, sobretudo na região serrana do estado de Rio de Janeiro. Este último ano tem exigido esforços dobrados da Defesa Civil da Colômbia, Venezuela e Brasil contra o efeito das chuvas.

O Haiti, por sua vez, sofre ainda da emergência do cólera, tem 80% da população desempregada, e atravessa instabilidade eleitoral. A penúria a que se submeteram os cidadãos haitianos demanda um duro esforço coletivo a fim de recuperar a dignidade daquela nação.

O país deve espantar, no entanto, a ameaça dos oportunistas.

O ex-ditador Jean-Claude Duvalier, também conhecido como “Baby Doc”, fez uma surpresa ao povo haitiano e retornou inesperadamente ao território que ele diz jamais ter esquecido. Duvalier viveu no exílio por 25 anos na França.

Este corsário é acusado de corrupção, desvio de fundos, desaparecimentos e torturas.

O Banco Mundial estima que o fugitivo e agora condolente “Baby Doc” desviou entre 1,7% e 4,5% de toda riqueza produzida em território haitiano, o Produto Interno Bruto (PIB), enquanto um informativo da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 1987 indica que ele fugiu com 400 milhões de dólares.

Jean-François Duvalier, o “Papa Doc”, governou o Haiti desde 1957; Jean-Claude, o “Baby Doc”, assumiu em 1971 como “presidente vitalício”, mas foi derrocado em 7 de fevereiro de 1986. A partir de então, o “doutor bebê” foi flagrado algumas vezes comendo escargots em restaurantes caros e dirigindo automóvel da marca Ferrari na França.

Enquanto o “Papa Doc”, apelido oriundo de sua formação como médico, presta contas lá encima de suas atividades atrozes exercidas neste ambiente terreno de “provas e expiações”, o herdeiro “Baby Doc” apresenta-se despudorado no Haiti, mas num momento de eleições conturbadas em vez de o dia seguinte ao terremoto.

O fantoche e inviável presidente haitiano René Preval, neste ínterim, indicou um candidato para as eleições vigentes, embora este não tenha popularidade elevada. Talvez o que mais tenha indignado o presidente Preval é que a ajuda internacional não priorizou a reconstrução de seu desmoronado Palácio de Governo.

Tudo indica que a visita do “mártir” espúrio Jean-Claude Duvalier e a carta do ex-presidente Jean-Bertrand Aristide causem algum impacto político, uma vez que o país beira o desespero.

Aristide, de seu exílio na África do Sul, enviou uma declaração em que se dispõe a retornar ao Haiti em qualquer momento, uma vez que o país atravessa um período de incerteza eleitoral.

Duvalier e Aristide são dois cínicos, oportunistas e pretensos próceres do desenvolvimento haitiano, personagens que estagnaram o país mas acreditaram que seria pior sem eles. O mais triste é ter cidadãos que os apoiam diante de uma tragédia desmesurada.

O Haiti talvez tenha passado o pior momento, quando as casas ruíram, houve escassez de água e alimentos, e crise de governabilidade. A ajuda internacional preencheu um vazio que poderia ter destruído definitivamente os sonhos de nação de oito milhões de haitianos.

A reconstrução do país é o maior desafio vigente, junto com o trabalho de pacificação da Minustah. Os haitianos precisam recompor o funcionamento de sua agricultura, as indústrias e os serviços de modo a prescindir gradualmente da assistência internacional.

O povo haitiano superará esta incerteza econômica, social e política com a labuta incessante, assim como foi a nação modelar nas lutas pela independência da América Latina com o ícone e verdadeiro mártir, Toussaint Louverture.

Agravou-se a violência na América Latina ao longo de 2010, ano também de tragédias naturais. A proliferação de gangues criminosas, contrabandistas de todo tipo, traficantes de drogas e o crime organizado compôs o cenário de insegurança pública na região. Durante o governo do mexicano Felipe Calderón Hijonosa e a guerra declarada ao narcotráfico, quinze mil pessoas morreram no México. Mais de três mil pessoas foram assassinadas em 2010 somente em Ciudad Juárez, cidade fronteiriça com Estados Unidos e considerada a mais perigosa do mundo. Rituais precedem a consumação da violência. O objetivo precípuo: alertar e chocar. Decapitações, mutilações, sequestros e torturas de membros de gangues rivais perpetuam a violência entre os narcotraficantes no México. A entrada de jornalistas e militares no palco sangrento exacerbou a situação. A tentativa de combate armado ao narcotráfico no México é tão frustrada quanto no Brasil, onde a captura de criminosos não corta o mal pela raiz nem gera precedentes para alguma mudança. A invasão policial à favela do “Complexo do Alemão”, que deixou quase quarenta mortos no Rio de Janeiro, não inibe a motivação ao crime. Está na cultura do país a busca pelo dinheiro fácil, a negligência no trabalho e o estigma da honestidade, em que devolver uma carteira extraviada é sinônimo de favor em vez de obrigação. A base cultural, porém, não quer dizer que todos sejam assim. O primeiro gênero de violência que urge combater é aquela cometida contra o cidadão, começando pela mudança de conduta dos que têm o costume de furar filas e passar a vez do próximo. Muitos ainda acreditam que a discrição e a invisibilidade lhes conferem eterna impunidade ao bancar o esperto na sociedade ou optar pela vida criminosa. Balas perdidas, furtos e roubos, insegurança urbana, a cobiça sobre quem tem mais, a criminalização do consumo de entorpecentes (uma política sem-sentido e falsa amenização dos problemas de saúde pública), e a acomodação sob as asas do Estado assistencialista e corrupto são fenômenos que se assimilam como rotina dos meio-cidadãos tupinicas. Programas policialescos (ou “investigativos” como preferem chamar), como os dos comerciantes estéreis César Filho (SBT), José Luiz Datena (Bandeirantes) e Marcelo Rezende (Record), nada agregam ao nosso afã de desprendimento do histórico de violência rumo à construção de um mundo de pessoas que trabalhem para a coletividade e o consumo durável. O trabalho no capitalismo, destarte, é objeto de violência covarde, uma vez que o lucro sobre o excedente de produção é recolhido quase integralmente pelo patrão e distribuído aos vendedores na forma de migalhas ditas “comissões”. Dos dez países com maior taxa mundial de homicídios, José Miguel Insulza, que preside a Organização dos Estados Americanos (OEA), recordou-nos de que mais da metade são latino-americanos e que aqui a situação é “epidêmica”. Insulza alertou que as mortes por violência nalguns países da América Latina são maiores que as que ocorrem noutros beligerantes. Há países que concentram casos e números de violência, como Brasil e México, enquanto outros ganham menos notoriedade, mas nem por isso são menos violentos. Em Honduras, um acerto de contas entre gangues rivais em setembro de 2010 provocou o massacre de dezoito trabalhadores numa indústria calçadista em San Pedro Sula. Logo após esta expressão de violência em Honduras, que foi tão pesada quanto o “American Way” da democracia que endossou a deposição cruel e essencialmente anti-democrática do presidente legítimo Manuel Zelaya, o vizinho El Salvador aprovou uma lei que pune o pertencimento a qualquer gangue arrolada como criminosa. A punição pela lei quase sempre precede, mas desventuradamente sufoca, a mudança cultural na América Latina. Deste modo, as “autoridades” eleitas e outras indicadas em “cargos de confiança” concentram esforços em multar, prender e reprimir em lugar de preparar uma geração mais cidadã e extirpar de uma vez a herança da meia-cidadania. Tal deveria ser o acolhimento aos imigrantes de e em qualquer país através do diálogo entre os interessados e o setor público. Argentinos protestaram violentamente contra os milhares de imigrantes bolivianos e paraguaios que ocuparam edifícios vagos em Buenos Aires. Decompõe-se nosso ambiente de convivência e trabalho em prol da violência. Perdemos tempo por esperar que terceiros, “autoridades” políticas e outros impostores, construam por nós o mundo que se projeta de nossos sonhos e não deles. Reconheça a sua capacidade de semear um mundo melhor e atire as sementes.

Casos crescentes de pederastia abalam a poderosa Igreja Católica, que perde fiéis diariamente e busca alternativas para reformar seu quadro eclesiástico.

A própria instituição revelou testemunhos de quase 500 casos de abuso sexual nos últimos 60 anos somente na Bélgica. A credibilidade dos belgas na Igreja Católica, por conseguinte, despencou no intervalo de pouco mais de um ano.

Por esta razão, há uma demanda crescente de des-batismos à Igreja Católica na Bélgica devido à onda de acusações e as evidências de pederastia. Quase metade da população belga declara-se católica e 60% estão batizados.

O holofote deste tema focaliza hoje o contexto belga, mas a Igreja Católica sofreu reveses por pederastia também nos Estados Unidos, Irlanda e Alemanha. As denúncias induzem ao diagnóstico de que o problema afeta párocos em todo o mundo.

O Vaticano é um Estado pontifício encravado em Roma cujo chefe dialoga com presidentes como se fosse um deles. É um líder religioso e político. Esta legitimidade corrobora a participação política mundial que os Papas sempre tiveram ao longo da história da Igreja Católica.

A instituição se afeta ainda mais após as declarações do Papa Bento XVI contra o uso de preservativos e a postura conservadora frente ao aborto e o homossexualismo. Estas questões marcam o impasse de muitos indivíduos na opção religiosa e a renúncia de muitos ao Catolicismo.

Sou bastante crítico à Igreja Católica e às religiões de modo geral, que transformam a fé de seus fiéis em comércio e hierarquia. Muitas delas vinculam-se a torturas e opressões históricas, quando não se aliaram aos Estados como religião oficial e botaram outros credos na ilegalidade.

Em visita a edifícios governamentais em Brasília, notei que uma capela segue intacta na lateral externa do Palácio da Alvorada, residência presidencial tupinica, enquanto imagens católicas ainda inspiram edifícios públicos, como o Congresso Nacional, num país que se diz laico.

Não creio, porém, que o erro de alguns indivíduos seja tão representativo a ponto de macular toda uma instituição. Tampouco estou convencido de que o grave crime de pederastia ocorre somente na Igreja dos católicos, objeto de ataque de falanges que querem apagar este foco de luz que permanece acesa num planeta sem rumo.

Frente a um mundo em descontrole e que beira o colapso pelo consumismo e a destruição irreversível da natureza, a Igreja Católica, por piores que sejam alguns de seus porta-vozes e sua história, fala de amor, caridade, irmandade e solidariedade.

Antes falar do bem que promover a discórdia e a inimizade entre os povos.

Não há grilhões que prendem os fiéis aos bancos da instituição religiosa senão a sede de instrução sobre um dos caminhos para a reforma íntima.

Um senhor que já faleceu e está na erraticidade me disse uma vez que as religiões são boas e que maus são os homens.

Enquanto se perde tempo tentando julgar, deixa-se de ajudar. Provoca-me ressalvas opinar sobre uma instituição que quis ser a única legítima, já torturou e frustrou a disseminação de saberes por cientistas que desafiaram os dogmas, mas não ignoro que seres iluminados já tenham passado por ela e por tantas outras comunidades que já foram alvo de polêmicas.

Há que pedir explicações e afastar os criminosos da instituição a fim de perseverar na sinergia do bem, assim como se extirpam os corruptos da política em vez de desfazer-se dela toda.

A mácula da pederastia convoca a Igreja Católica a rever conceitos e posturas a fim de adaptar-se ao mundo dinâmico e à exigência dos fiéis, que hoje dispõem da pluralidade de religiões.

É preferível manter esta luz acesa a ceder às tentações da escuridão.

A desinformação e o consequente despreparo da população ao lidar com situações de risco de saúde ensejam o brotamento de doenças que prejudicam o cenário humano na América Latina. O ressurgimento do cólera a todo vapor no Haiti e o alastramento da dengue em vários países latino-americanos preocupam os profissionais e as instituições da saúde.

A Organização Panamericana de Saúde (OPS) informou que a dengue tirou a vida de 1.167 pessoas de 1,8 milhão de casos registrados na América Latina em 2010. É uma doença considerada endêmica (ou que ocorre constantemente numa região determinada) nos três continentes mais pobres: América (Latina), África e Ásia.

Estes dados sobre a doença são alarmantes em regiões onde a educação há muito tempo é uma deficiência nas políticas públicas, que priorizam o crescimento econômico, embora a boa vontade de secretarias e ministérios de saúde tenha promovido visitas recorrentes de instrutores e fiscalizadores de focos do mosquito em residências e estabelecimentos comerciais.

A OPS alerta que a fêmea do mosquito Aedes aegypti, transmissora da dengue, vive em zonas urbanas e desova suas larvas em recipientes de água parada. A proliferação do mosquito, ainda, depende das condições climáticas, pluviais e de temperatura. As chuvas incessantes e torrenciais na América do Sul, portanto, têm agravado o risco de transmissão da doença.

Que direção tomam as políticas públicas no Brasil para combater a dengue?

O Ministério da Saúde diagnosticou que 19 estados tupinicas estão com risco alto de epidemia de dengue em 2011. A situação é mais grave nos estados do Norte e Centro-Oeste: Acre, Rondônia, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O ministro Alexandre Padilha, por esta razão, busca parcerias com empresas públicas e privadas para prevenção contra a doença, segundo a Agência Brasil, dos setores de aviação, alimentos, comunicação, finanças e telefonia.

É procedente que o Estado recorra à cooperação com instituições privadas a fim de sanar um problema de interesse público, uma vez que estas são amiúde mais acessíveis e porosas frente à sociedade. O que não seria admissível é a delegação de atributos e a isenção de responsabilidade governamental diante desta espécie petulante de mosquito.

Vários desta estirpe sobrevoaram e agonizaram seus povos e os de outrem: Zine El Abidine Ben Ali, na Tunísia; Hosni Mubarak, no Egito; George W. Bush, nos Estados Unidos; Bebê Doc, no Haiti; e Benjamin Netanyahu, em Israel. Que prevaleça a democracia real sobre a democracia fictícia, do poder vitalício, e do discurso que prega uma coisa e faz outra!

Para isso existe o controle de pragas! Umas ainda resistem às manifestações populares, contudo. É o que vemos com o efeito dominó no mundo árabe, insatisfeito com os ditadores de plantão.

Registraram-se, nas primeiras seis semanas de 2011, 46.592 casos confirmados ou suspeitos de dengue na América Latina. Das 31 pessoas que morreram da doença neste período recente, 14 foram no Peru, 8 na Colômbia, 5 no Paraguai e 4 na Bolívia. O número maior no Peru advém de uma variedade mais agressiva de vírus.

Os desafios naturais que nos têm aparecido incitam o sentimento de pertencimento a uma coletividade, que muitos resistem a aceitar, e a urgência de se tomar a educação seriamente como um requisito de desenvolvimento.

Quanto mais esperarmos e nada fizermos, mais propícias serão as condições de alastramento de doenças há algum tempo atrás tidas por erradicadas (cólera) e controladas (dengue).

Este quadro de desmanche da saúde pública na América Latina, salvo em países onde ela é levada mais a sério e não como negócio, é um retrocesso em políticas sociais e sintoniza, deste modo, a nossa região como foco de problemas graves de saúde.

A dengue se combate evitando água parada em latas, vasos, pneus e recipientes, que atraem os mosquitos causadores de doença. Os governantes atrozes, por sua vez e já que citei alguns, destituem-se com a conscientização frente ao significado de democracia. Fiquemos atentos.

Devemos resistir cada vez mais à opressão das grandes empresas, a exploração insaciável dos recursos humanos e naturais, e a supremacia das marcas.

Muitos ignoram o tempo que a natureza leva para se recompor dos abusos que se cometem em prol da extração de fontes energéticas não-renováveis, como o petróleo, ainda que a ciência tenha dado sinal verde ao hidrogênio como energia abundante, barata e limpa.

Diferentemente da tragédia esporádica e sensacional da British Petroleum que tingiu os mares do Golfo do México de uma mancha negra, Nicolás Zambrano, um juiz equatoriano, condenou a empresa petrolífera estadunidense Chevron a pagar indenização de 9,5 bilhões de dólares por severos danos ambientais na Amazônia deste país sul-americano.

Aproximadamente 30.000 membros de comunidades amazônicas moveram a ação contra a Chevron, que se arrasta por vários anos. Embora a Chevron tenha comprado a Texaco em 2001, o juiz Zambrano, da província nordestina de Sucumbíos, também condenou a empresa Texaco por danos causados entre 1964 e 1990 ao meio ambiente no Equador.

A Texaco achou que se safaria dos erros do passado!

Que se valide o dito de que “a justiça tarda, mas não falha”!

A acusação que perdurou em juízo refere-se à liberação de produtos tóxicos sobre o solo e a água na Amazônia equatoriana, o que afetou a saúde de indígenas (com aumento de incidência de câncer), dizimou animais, arruinou áreas florestais e inviabilizou colheitas.

A publicidade mundial do tema, entretanto, será muito maior que a chance de os equatorianos receberem qualquer parte da indenização bilionária. A condenação, noutras palavras, abre precedente para avaliação dos danos ambientais noutras regiões do mundo e o papel da sociedade civil como protagonista de ações contra empresas predadoras.

O receio do presidente equatoriano Rafael Correa foi tanto que ele anunciou a neutralidade do governo frente a uma ação movida, segundo ele, unicamente por comunidades amazônicas. Sua defesa ameniza a reação da Chevron de que o evento tem sido tomado politicamente ou como forma de extorquir a rentável empresa.

Perdoam-se cada vez menos os abusos de empresas contra a natureza, independentemente de qual seja a justificativa. Lixos industriais podem levar milhões de anos para se decompor enquanto prejudicam a fauna e flora que até o despejo sempre habitaram região determinada.

Um pedaço de papel leva de 3 a 6 meses para se decompor na natureza enquanto um material de plástico, de 100 a 450 anos, e uma garrafa de vidro, 1 milhão de anos. Detritos industriais não só podem durar muito tempo na natureza, mas ter um efeito destrutivo irreversível.

Basta notar o refúgio de animais silvestres para zonas urbanas no Brasil, como aves exóticas, raposas e sapos, que, quando não são enjaulados e trazidos para a vida na cidade (como é o caso de araras, papagaios e tucanos), aparecem perdidos nas residências ou mortos por atropelamento e outras causas anti-naturais.

Quito, capital equatoriana, sediou a 3ª Reunião de Cooperação Técnica entre Brasil e Equador. Estes países acordaram projetos nas áreas de agropecuária, meio ambiente e telecomunicações. O evento encaixa-se no momento em que a presidente tupinica Dilma Rousseff priorizará as relações com América do Sul, Estados Unidos e China.

O meio ambiente é um dos temas principais na agenda dos países sul-americanos, onde o Brasil de Lula e agora Dilma – em sinergia com os esforços do chanceler Antônio Patriota –reforçará os pilares do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e da União de Nações Sul-Americanas (UNASUL), cujos organismos prometem um desenvolvimento mais autônomo para “Nossa América”.

Ao mesmo tempo em que se julgam os crimes ambientais no Equador, o Brasil poderia fazer mais rumor sobre a instalação da usina hidrelétrica Belo Monte, no estado do Pará, ou o impacto que terão os reajustes de tarifas do excedente de energia elétrica que o Brasil compra da metade paraguaia da mega-obra da hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu.

O pequeno Equador dá lições ao gigante e “emergente” Brasil, especialmente na capacidade de os nativos conterem os abusos de paladinos do capitalismo, cujo sistema é anti-natural, destrutivo, embrutecedor e entorpecedor.

A condenação da Chevron no Equador sacode o torpor dos que enxergam as recém-descobertas reservas petroleiras do “Pré-Sal” como a panaceia do Brasil, que permanece agarrado a modelos jurássicos de desenvolvimento.

Foi-se o tempo em que os jogos eletrônicos eram coisas de crianças. Mulheres, adultos, faixas bem variadas de idade têm ocupado mais seu tempo com este gênero de entretenimento. A média etária dos jogadores é 35 anos para espanto de muitos. Como se não bastasse, os rendimentos do mercado de jogos eletrônicos ultrapassam amiúde os do cinema.

Tudo começou em 1966 com um engenheiro estadunidense que questionou que mais se poderia fazer com o televisor, ainda que nem se sonhasse com plasma, LCD ou LED, entre outras tecnologias triviais no processamento de imagens. Não demoraria muito para surgir o Atari e seus jogos emblemáticos, entre os quais PacMan, Atlantis, Asteroids e Enduro.

O impacto econômico desta fatia da indústria do entretenimento é grande e crescente, uma vez que o mercado global de jogos eletrônicos movimenta mais de 47 bilhões de dólares anuais. Dez ou quinze anos atrás, poucos previam que os jogos eletrônicos comporiam índices tão robustos de crescimento e geração de emprego e renda. A taxa de crescimento anual desta indústria superou 10% nos últimos seis anos nos Estados Unidos.

O setor demanda profissionais especializados para a criação, desenho e edição em que se gasta de 10 a 50 milhões de dólares em média para se fazer um jogo eletrônico nos padrões atuais, de alta complexidade de imagens, sons e movimentos tridimensionais. Grand Theft Auto IV registrou vendas de 310 milhões de dólares no dia de lançamento.

A indústria de jogos eletrônicos tornou-se tão custosa, no entanto, que os fabricantes têm-se esforçado para contrabalançar o fantasma da pirataria.

Há várias plataformas para os jogos: arcade, console, computador pessoal e aparelhos portáteis. Os consoles mais avançados são: Wii, da Nintendo; Playstation 3, da Sony; e X-Box 360, da Microsoft. Os consoles vendem aproximadamente 10 bilhões de dólares anuais.

O fator econômico é o que se costuma priorizar quando se fala desta “indústria cultural”: quanto rende por ano, quantos emprega direta e indiretamente, quanto cresceu ou retrocedeu, quanto equivale à riqueza produzida em cada país que participa deste circuito de produção, comercialização e consumo de mercadorias. Neste ponto, a América Latina é fiel consumidora e revendedora de um bem cujos dividendos não param em nossos caixas.

A indústria de jogos eletrônicos rendeu 5 bilhões de dólares à economia dos Estados Unidos em 2009. Califórnia, Texas e Washington são os três estados que mais empregam nesta indústria e são, não por acaso, baluartes do desenvolvimento da indústria de alta tecnologia nos Estados Unidos, com grande retorno nos caixas que serão usados em políticas públicas (para educação, emprego, saúde, moradia, etc) naquele país.

Mais de 90% dos desenvolvedores do mercado de jogos eletrônicos estão na América do Norte, Reino Unido e Japão. A arrecadação financeira desta indústria jorra nestes países, enquanto o Brasil tira a menor porção como distribuidor e revendedor dos jogos, submerso na pirataria e outras ilegalidades.

Há algumas iniciativas de pesquisas universitárias dedicadas ao setor, como o Gamux (Unicamp), o InterLab (USP), o LabLua (PUC-Rio) e o CGGT (UFMG), mas cujos produtos sofrem concorrência elevada com grandes produtores de animações gráficas nos países ditos mais desenvolvidos, os desenvolvedores recebem salários baixos e pouco incentivo governamental.

Como deixamos que transformem o Brasil num reduto onde prolifera mão-de-obra barata e descartável? Os nossos pequenos e médios empreendimentos sufocam-se por estes mesmos gestores, que não veem perspectivas nas empresas tupinicas e as asfixiam com tributos de toda espécie, e o mal exemplo da corrupção desmesurada.

O governo tem-se aberto em passos curtos à importância das indústrias da cultura, que correspondem a 8% do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos. Não o fará com a injeção de milhões de reais em poucas empresas que já controlam o mercado da cultura digital. Em vez disso, corteja empresas petroleiras a zelar pelo “Pré-Sal” – um retrocesso energético, fonte poluidora e não-renovável – e empresas primárias a exportar nosso açúcar e álcool enquanto pagamos R$2,00 pelo litro de etanol nos postos de combustíveis.

Esse rolo do Pré-Sal e o etanol inebriou nossos “companheiros” da alta cúpula do governo. Melhor se fomentassem empresas do tipo Embraer e outras que agregam valor tecnológico. Antes que a piada de “Brasil emergente” vire mito ou algum cenário de “video game”.

O Japão suspendeu temporariamente a caça anual de baleias, atrocidade cometida impunemente por tripulantes do navio Nisshin Maru nas águas gélidas da Antártica, segundo informação de seu Ministério de Pesca.

Práticas hediondas contra os animais perpetuam-se sob pretexto de pesquisas científicas, costumes alimentares ou rituais religiosos. A tradição de qualquer povo ou país, por mais antiga que seja, não pode sobrepujar a dignidade de espécies e a preservação da natureza. Logo ela tem que ser revista, discutida e adaptada.

Três países ainda caçam baleias: Japão, Islândia e Noruega. Fontes não-oficiais indicam que nacionais destes mataram mais de 30.000 baleias desde o acordo de suspensão firmado em 1986.

O Japão alega que a caça de baleias é praticada desde 1987 com fins científicos pelo “Instituto de Pesquisa de Cetáceos”, mas o comércio desta “mercadoria” se desmente nos pratos servidos em restaurantes daquele país e flagrados até mesmo em Los Angeles, EUA.

O grupo ambientalista e conservacionista “Sea Shepherd” reagiu duramente à prática japonesa nos supostamente protegidos mares antárticos. A Antártica foi declarada “Santuário de Baleias” em 1994 pela Comissão Internacional de Caça de Baleias (IWC, da sigla em inglês).

Cada ano, o Japão capturava em torno de mil baleias, mas o número caiu pela metade desde 2008 e muitos ativistas culpam pelo decréscimo a redução da demanda no mercado de carnes de baleias em vez da boa vontade dos japoneses. Inclusive a suspensão das atividades de caça cheira mais a um ato de fachada que de consciência ambiental.

Na mesma direção de condenar a caça de baleias, a Austrália fez uma denúncia contra o que alcunhou “pesquisa letal” japonesa na Corte Internacional de Justiça de Haia, terceira maior cidade holandesa. Outras instituições mundiais, como Greenpeace, também condenam a caça de baleias.

A propósito, as reações ditas “agressivas” pelo governo japonês se referem às atitudes de ativistas do “Sea Shepherd”. Alguns deles pintaram de vermelho as paredes e atiraram líquidos corrosivos contra o sanguinário navio Nisshin Maru, e adentraram a embarcação a fim de evitar matanças iminentes. Este navio hospeda quantidade grande de baleias puxadas pela abertura do compartimento traseiro, idealizado para este fim, e o acúmulo destes animais no porão.

Não fossem os valentes ativistas em prol do meio ambiente e da vida, as atrocidades não veriam limites por mais clara que seja a lei e os acordos internacionais. Os inimigos da natureza se ancoram nas debilidades e interpretações das normas, por isso se matam ainda tantas baleias todo ano para atender ao avanço da ciência no Japão ou qualquer justificativa descabida.

O “Grupo de Buenos Aires”, como se chama uma associação de nove países latino-americanos, pressionou o Japão em meados de fevereiro de 2011 pelo fim da caça às baleias. O Grupo é formado por: Argentina, Uruguai, Brasil, Peru, Chile, Equador, Panamá, Costa Rica e México.

Finalmente o mundo nega a audácia de países que não têm nada para oferecer, mas querem todas as riquezas dos opulentos em recursos naturais. Na mesma proporção e para citar outro exemplo, está a ingenuidade dos que acreditam no “protagonismo” chinês e na germinação de um novo modelo de desenvolvimento, totalmente avesso ao bem-estar e à integridade do ser humano.

Muitas vezes não nos resta mais que torcer por um esforço coletivo de magnitude com a mesma disposição que a média dos tupinicas torce pelos times de futebol da moda!

Denuncie as sevícias contra os animais, assim como há indivíduos e organizações que se devotam a combater a matança criminosa das indefesas focas do Canadá para extrair a pele para indústria têxtil de luxo, e dos tubarões para corte de barbatanas no Brasil e uso em restaurantes orientais, entre outras brutalidades ilegais, insensíveis e retrógradas.

A suspensão das atividades do navio nipônico Nisshin Maru atesta a força que grupos ambientalistas e conservacionistas conquistaram e o impacto das vozes opositoras. Nem que lotassem todos os seus laboratórios os japoneses teriam espaço para armazenar tantas carcaças de baleias, que almejam a paz nas águas da Antártica.

A América Latina coleciona casos de precarização, exploração e escravização do trabalho.

Números vultosos de pessoas, outrossim, não se importam de laborar em condições degradantes em troca de um salário que lhes permita pagar o mínimo de contas porque é a única opção que resta ou porque têm que sustentar uma família.

Mal passa pela cabeça destes trabalhadores o significado de produtos supérfluos, tão caros na propaganda dos meios de comunicação. Tampouco lhes preocupa aos trabalhadores infantis, imigrantes ilegais e indigentes que os patrões se enriqueçam às custas do suor de sua fronte.

Deste modo, algumas cooperativas, em vez de cumprir o papel de defensoras dos direitos de quem labora, prostituem-se, precarizam as condições de trabalho e asseguram que os trabalhadores não tenham vínculo empregatício com o patrão, um ente distante.

A “Administración Federal de Ingresos Públicos” (AFIP) da Argentina, instituição responsável por executar políticas aduaneiras, tributárias e de arrecadação de recuros para a seguridade social, realizou operativos nas províncias de Misiones, Corrientes e Chaco a fim de descortinar as condições sub-humanas de trabalho a que alguns trabalhadores se submetem. Agentes desta instituição encontraram mais de 60 trabalhadores em condições quase escravas.

Em Corrientes, a AFIP descobriu 21 trabalhadores que dormiam num ônibus precário sem as condições mínimas de conforto e higiene. Encontrou igualmente 30 empregados em trabalho sub-humano numa plantação de erva-mate na província argentina de Misiones.

A localização destas províncias entre Brasil e Paraguai aproveita-se do fluxo de migrantes e trabalhadores temporários, sobretudo do segundo país. Muitos trabalham sem registro em carteira de trabalho e outros são terceirizados, cuja modalidade de apropriação da mão-de-obra distancia o patrão do empregado e dificulta os processos trabalhistas na justiça.

O trabalho informal e escravo mancha o desenvolvimento social na Argentina.

Flagraram-se crianças na colheita de erva-mate em Puerto Esperanza, a 260 km de Posadas, sem água potável, energia elétrica e sanitários. Crianças e estrangeiros ilegais amontoam-se em barracas e manipulam produtos agrotóxicos sem o mínimo de segurança.

Que mundo as crianças singelas se obrigam a vivenciar desde cedo! Quem descumpre o dever frente à sociedade: a família que as põe no mundo ou o governo que elabora as políticas públicas para crianças e adolescentes?

A proximidade fronteiriça da Argentina com os gigantes do desrespeito ao trabalhador, Brasil e Paraguai, incita algumas províncias daquele país a seguir o mau exemplo.

Aqueles que deveriam promover os direitos dos trabalhadores no Brasil, os advogados trabalhistas, pouco fazem pela categoria além de compor máfias em busca de dinheiro fácil.

O Brasil padece do enfraquecimento e a burocratização dos sindicatos, o trabalho infantil na lavoura e na indústria, e a remanescente escravidão por dívidas, recorrente nalgumas regiões remotas do país. Por meio desta, o trabalhador deve pagar até mesmo pelas ferramentas de trabalho de tal forma que o patrão nunca deixará de ser seu senhor de engenho, antiga forma de domínio do período colonial.

O objeto de exploração continua o mesmo em vários estados tupinicas: o açúcar.

A lida nas plantações de cana-de-açúcar, ademais, é das mais penosas para a dignidade de qualquer ser humano. Migrantes do Norte e Nordeste do Brasil jorram suor para cortar toneladas de cana sob sol escaldante.

Temos ciclos agrícolas e industriais que enalteceram a presença econômica tupinica no mundo, por um lado, mas apresentaram um retrocesso em condições de trabalho, por outro. A produção de borracha no Norte do Brasil foi um deles.

Que papel cabe ao trabalhador diante da precarização de sua mão-de-obra?

Primeiramente o trabalhador deve certificar-se de que as cooperativas sustentam seus direitos em vez de compor um mecanismo de redução das garantias de quem labora. Logo deve reforçar a organização sindical como local de canalização de suas inquietações e demandas e não locais de elos corruptos entre líderes sindicais e gestores do governo.

Parte do trabalho precário se deve à aceitação dos empregados de laborar em tais condições, visto que amiúde não veem alternativas para o sustento da família. A necessidade do dinheiro para sobrevivência, portanto, convida-os a aceitar qualquer condição.

Esta é a realidade que move crianças e imigrantes ilegais a trabalhar em locais degradantes na Argentina, no Brasil e noutros países da América Latina, conforme mencionado.

Mineiros dinamitam, perfuram e extraem prata do Cerro Rico de Potosi, na Bolívia, como se fazia séculos atrás. E sem perder a alusão ao “Tio”, deus criado pelos espanhois para subjugação dos indígenas e hoje protetor do sub-mundo da exploração das montanhas.

A religiosidade complementa a degradação dos trabalhadores a troco de muito pouco. Por isso o “Tio” guarda a entrada das minas, único foco de luz natural diante das trevas.

A razão tarda para desfazer apologias, crenças e mitos inúteis, que sugam as energias de povos submissos através da desvalorização de sua mão-de-obra. Quem sabe alguma “fé raciocinada” nos adiantaria enquanto espécie para que o trabalho nos traga dignidade.

A gira do presidente estadunidense Barack Obama, sua esposa Michelle e as duas filhas em três países latino-americanos – Brasil, Chile e El Salvador – comprovou a submissão e o clientelismo de alguns países desta região aos “donos do mundo” do Norte.

Os Estados Unidos não dissimulam o receio de perder espaço na América Latina – tema candente na geopolítica – para países de fora do continente americano, como China, Índia e Coreia do Sul. O passeio da família real estadunidense trouxe a bandeira de seus interesses econômicos, principalmente nos setores de energia, tecnologia e infra-estrutura.

O porta-voz da nação mais faminta por destruição que o Ocidente moderno já conheceu agiu ainda, segundo se depreende de seus discursos, como avaliador e dosador de países que representam êxitos da democracia e do desenvolvimento econômico.

Depois de promover a desgraça no Afeganistão e no Iraque – e tudo indica que farão o mesmo na Líbia – os Estados Unidos posam de autênticos medidores de nações mais ou menos democráticas. Mensagem implícita: nenhuma nação alcançou ainda o ápice da democracia como a estadunidense, fiel herdeira dos ideais de Alexis de Tocqueville, se é que alcançará.

Obama teve igualmente a audácia de afirmar que uma das conquistas do Brasil é ter migrado de uma ditadura – recorda-se que apoiada pelos Estados Unidos – para uma “democracia pujante”, de “liberdade” e “oportunidades para seu povo”. Efetivamente foi um grande avanço, porém que importa se tanto um regime como outro rendem uma nação curvada aos interesses do Norte? Desde a abertura ao consumismo dada pelo general Eurico Gaspar Dutra na segunda metade dos anos 1940, logo os terríveis “anos de chumbo” do general Médici, até chegar à postura liberalizadora do comércio da meio de campo Dilma Rousseff, o Brasil só terá a comemorar quando seu povo se instruir e se politizar.

Tal é o colonialismo que se propaga neste país que, além de os meios de comunicação oligopólicos não enxergarem um palmo do que acontece nos países vizinhos, a apresentação da cantora Ivete Sangalo no Madison Square Garden, em Nova York dia 4 de setembro de 2010, foi divulgada em horário nobre do canal de televisão Globo como se fosse uma façanha nacional, enquanto o esdrúxulo apresentador Luciano Huck se gaba por ter sido fotografado ao lado de Barack Obama, o que lhe rendeu número recorde de cliques no Twitter.

A opção de Obama por Brasil, Chile e El Salvador não é vã, porquanto estes são uns dos poucos países latino-americanos onde o presidente não seria terrivelmente vaiado. A China, ainda, conquistou espaço como principal parceiro comercial de Brasil e Chile, no lugar dos Estados Unidos. O pequeno susto da explosão de uma bomba numa casa cultural dos Estados Unidos na cidade costeira de Viña del Mar, Chile, não prejudicou a visita do mandatário àquele país.

A presença breve de Obama em Brasília, a capital artificial e dispendiosa dos funcionários públicos, e logo Rio de Janeiro e Cidade de Deus descortinou que ministros tupinicas se sentem superiores a qualquer cidadão e se incomodam de serem revistados para se aproximar do astro, enquanto o aparato de segurança mirabolante demonstra o que será preciso investir com os mega-eventos de 2014 e 2016 na cidade que pouco tem de “maravilhosa”.

A chefe de Estado tupinica Dilma Rousseff aproveitou a visita de Obama ao Brasil para sugerir a derrubada das barreiras tarifárias estadunidenses sobre nossos produtos, como aço, algodão, carne bovina, etanol e suco de laranja. É oportuna a sugestão aos protecionistas do Norte, mas o antecessor Lula tinha espírito mais combativo frente às impertinências dos Estados Unidos. Dava-lhe menos pudor desafiar as nações mais poderosas. Sem contar que, quanto mais etanol sair do país, mais teremos do que lamentar nos postos de combustível.

Estados Unidos, de ser a superpotência da segunda metade do século XX, termina como um país desesperado e à beira da falência, que emerge da tenebrosa crise financeira de 2008-2009 com a mesma estratégia de chamar os demais países ao seu lado ou bombardeá-los caso não acreditem em suas falácias, cada dia menos convincentes.

No ínterim do passeio recolonizador de Obama pelas terras “latinas”, que para o comum dos estadunidenses e alguns tupinicas é tudo a mesma coisa, forças sinistras dos Estados Unidos iniciaram ataques “pacificadores” à Líbia, país da África setentrional, a fim de libertar o povo da opressão de Muamar Kadafi. Por mais sórdidas que sejam as políticas deste ditador, os Estados Unidos autorizaram mais um banho de sangue ilegítimo para a coleção do Tio Sam.

A vantagem de que os Estados Unidos dispõem é que já têm parte da América Latina sob controle, área que inclui México, Costa Rica, Colômbia, Peru e Chile, desde que seus representantes passem longe de Cuba, Nicarágua, Venezuela, Equador, Bolívia, Argentina, entre outras nações cujo povo é mais lúcido e cujos governos são progressistas.

Ao que tudo indica, Obama tirou alguns dias de descanso na América Latina para esquecer temporariamente o papel ignóbil dos Estados Unidos no mundo, já que, na Cidade de Deus, ele foi recebido com apresentação de funk e maracatu, bem ao ritmo da amnésia tupinica.

Prolifera, no Brasil, um número incontrolável de assassinos, ladrões, charlatões, trapaceiros e ignorantes em detrimento dos que almejam viver dignamente. O tal de foco de esperança e luz precisaria de uma renovação radical de milhões de indivíduos, o que vigoraria as teses apocalípticas de dezembro de 2012 – única maneira de fazer uma limpeza rápida dos seres danosos – ou reiteraria nossa tendência sonhadora de um “país do futuro” ou “coração do mundo”, segundo vários credos religiosos. Há os que se atrevem a dizer que a mudança começa no Extremo Oriente, onde o sol nascia primeiro. Os terremotos e tsunamis causaram estragos no Japão e ainda acenderam sinal de alerta por vazamento de material radioativo na usina nuclear de Fukushima, norte do país. Alguns periódicos adiantaram-se e recomendaram a evacuação de Tóquio, capital nipônica que fica a 250 km daquela cidade; outros cessaram o consumo de alimentos da região. Embora a exposição de radioatividade seja grave, os japoneses insistem que a tragédia nuclear não se compara à de Chernobyl, que teve lugar na Ucrânia em 1986. O Brasil poderá ostentar uma localização estratégica no novo mapa mundial. Os dirigentes deste laboratório étnico, fonte exuberante de corrupção e injustiça, incubador do capitalismo e da cultura de mercado até então o que fazem é manter seu povo na ignorância, ou seja, dão-lhe a falsa impressão de ascensão de classe social a ponto de que possam comprar bens de consumo a crédito, portanto endividar-se, e deleitar-se assistindo a concursos de corpos sarados na televisão ou aos programas pasteurizados dos Estados Unidos porque a monopólica “retransmissora” Globosat não libera um único canal de país vizinho. Nossos governantes venais parecem não se importar com o atraso cultural tupinica, cujo país se gaba contraditoriamente de ser “emergente” e um “exemplo” na América Latina, mas terá que mobilizar todo um exército para conter a iminência de violência na Copa e Olimpíadas. Vale recordar do que o país investiu em segurança para a visita do gringo Obama. É necessário combater este tipo de impostura e pretensão. Neste ínterim se descobriu que cientistas estadunidenses injetaram, entre 1946 e 1948, vírus de sífilis em pacientes guatemaltecos para testar a eficácia de medicamentos à base de penicilina. A revelação do experimento provocou indignação na Guatemala, sobretudo pelo teor do abuso e, o que é agravante, por se tratar de vítimas de orfanatos e presídios. Há que conter e punir estes seres covardes e inimigos da vida. A onda de protestos no Oriente Médio e Norte da África demonstra o desejo de um novo mundo, de convívio mais fraterno. O ditador líbio Muamar Kadafi agride seu próprio povo em Bengasi, onde se concentra a oposição a seu governo. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, porém e com o pretexto de frear o massacre, nada mais faz que intensificá-lo com o bombardeio de um grupo de nações aliadas – encabeçadas por Estados Unidos – à Líbia. O povo cobra o término de regimes ditatoriais e governantes vitalícios, porquanto a democracia exige rotatividade nos cargos de representação e o atendimento às demandas dos eleitores. O que não se entende no Brasil é como o senhor José Sarney, entre outros dinossauros ainda não fossilizados, tem o descaramento de fazer da política seu modo de subsistência e preservar-se no poder por gerações e não mais pelo Maranhão, seu estado de origem. Em cada país, brota o desconforto com as condições de vida da população, cada vez mais explorada e sofrida. A onda de reformas torna-se sistêmica. Houve uma manifestação de centenas de estudantes e professores universitários em Caracas em 14 de março de 2011 em prol de mais recursos para as instituições venezuelanas de ensino superior. Por sua vez, estudantes protestaram em 17 de março de 2011 contra o aumento das tarifas de ônibus em São Paulo, que se torna meio de transporte de luxo por R$3,00. Os manifestantes exibiam faixas do tipo “transporte não é mercadoria”. Protesta-se em toda América Latina e o mundo por algo melhor que merecemos, mas ainda não disfrutamos. A Ilha Brasil, enquanto isso, deleita-se no retrocesso do “Big Brother Brasil” em suas edições agonizantes e infindáveis, protagonizado pelo apresentador mercantilista e impostor do progresso Pedro Bial, que presta um desserviço à nação. Comemoremos a ignorância no Brasil, ilha que se passa por nação livre e “emergente”, mas onde quase tudo que entra e sai é intensamente controlado por políticos imprestáveis, empresários oportunistas, aduana que taxa 60% sobre os produtos importados mesmo que não se os fabrique aqui, e artistas garbosos da Barra da Tijuca. A exceção são os veículos roubados em centros urbanos, que saem facilmente do país em direção ao Paraguai devido à incompetência de nosso controle policial, corrupto, nefasto e sugador de energias e recursos. Alerto que no Brasil só importa o seu poder de compra, leitor. Se não fizer o cartão das Casas Bahia para aquisição do último televisor LCD ou LED ou o financiamento do carro do ano em quarenta e oito vezes, você não serve para o capitalismo tupinica e acabará nas margens, como os fluminenses soterrados que já se alojavam mal antes da tragédia. Depende de você negar o que está errado e injusto. Caso contrário, abaixe a cabeça e deixe que os impostores do desenvolvimento e do progresso te sufoquem.

Sociedades altamente dominadas pela cultura empresarial, como a brasileira e a estadunidense, são proclives a perder o sentido de “público” ou a vê-lo pulverizado.

Os lucros encima de produtos supérfluos e a concentração de riquezas têm sido nelas prioridades sobre o bem-estar social e a saúde da população.

O negócio do fumo e o tabagismo, que adoece e mata milhares anualmente, não se abala a despeito das advertências de instituições do setor sanitário e leis que revelam as mazelas deste vício ou coíbem seu uso em lugares determinados.

O Brasil imprime frases admoestadoras nas embalagens desde 1999 do tipo “O Ministério da Saúde adverte…”, enquanto o ex-governador paulista José Serra proibiu o fumo em lugares fechados no estado de São Paulo desde maio de 2009. Um respeito aos não-fumantes, que inalavam passivamente as substâncias danosas.

Não é demais recordar que a Lei Federal 9294, de 15 de julho de 1996, proíbe o fumo em lugares fechados no Brasil e regulamenta a propaganda de cigarros, porém a maioria dos estabelecimentos a descumpre por força da ignorância ou do imperativo de seus negócios.

O desrespeito aos não-fumantes, que tragam a fumaça nefasta dos viciados, é mais uma expressão do atraso social do Brasil que deve ser revista com seriedade por toda a população.

A partir de 1999, o governo tupinica obteve autonomia para elaborar as frases de advertência nas embalagens de cigarro, que até então surgiam de acordo entre as empresas tabagistas e instituições públicas. No mesmo ano, criou-se a Comissão Nacional para Controle do Tabaco.

A indústria do cigarro movimenta quantias vultosas de dinheiro tanto na legalidade como no contrabando. Este é especialmente forte na fronteira entre Brasil e Paraguai, onde se barateia o custo com o ingresso do produto sem impostos.

O Brasil possui políticas crescentes contra o tabagismo, porém contraditoriamente comercializa o produto com um dos preços mais baixos no mundo. Neste país, o cigarro é barato, enquanto o livro é caríssimo. O país é um laboratório de estupidez?!

Para citar outro caso de políticas contra o tabagismo na Nossa América, o Ministério da Proteção Social da Colômbia determinou que, a partir de 21 de julho de 2011, embalagens de cigarros, tabacos e derivados trarão frases impactantes como “fumar causa problemas oculares”, “fumar causa infarto cerebral” ou “fumar causa aborto”.

As frases soam fortes, mas denunciam a realidade nua e crua.

A medida indica que um número maior de países toma consciência dos danos causados pelo fumo, ainda que o despertar seja recente. O Brasil regulamenta a venda destes produtos com frases impactantes aos consumidores desde a década de 1980.

O governo colombiano, desde dezembro de 2008, proibiu o fumo em espaços fechados, o que envolve discotecas, escolas e restaurantes.

O consumo de cigarros é um problema de interesse público na medida em que onera os sistemas de saúde, onde os viciados buscam tratamentos e refúgio para o que a vida lhes retribuiu.

Como consta no parágrafo primeiro, países de orientação mercantilista têm dificuldade de sintonizar o interesse público, portanto tomam a saúde, a segurança, a educação, etc, como negócio, quase sempre altamente rentável.

O Brasil – a Colônia Universal – tem um desafio enorme a enfrentar diante da regulamentação parca do negócio do fumo e o desmanche do sistema público de saúde, herança neoliberal.

Antes se ouvia falar do descontentamento do usuário de “Prontos-Socorros”. Hoje os funcionários destes depósitos de enfermos também manifestam contra a precariedade dos nossos direitos sanitários, cada vez mais enterrados em nome dos planos de saúde, cujos médicos também fizeram greve no Dia Mundial da Saúde, em 7 de abril de 2011, contra os salários baixos e o cerceamento de exames pelos prestadores de serviço privado.

É imprescindível que os fumantes respeitem o espaço dos que não têm este vício e deixem de acreditar que o rolo de nicotina, tabaco, alcatrão, monóxido de carbono, formol, glicerina e outras porcarias entre os dedos lhes traz alguma vantagem social ou sorte pessoal.

Esforços governamentais focalizam as estratégias na cooperação interinstitucional a fim de coibir o tabagismo e reduzir o número de viciados.

Legisladores, em vez de defender a saúde do povo, deixam de tocar no dogma do livre mercado para não ferir a produtividade de magnatas do tabaco, que pouco se importam com as condições sanitárias dos que cedem às suas tentações.

Está na hora de dizermos basta aos males da humanidade, conquanto a audácia parta de poucos seres destemidos e merecedores de um mundo melhor.

Já vimos que não há muito que esperar dos nossos governos “representativos”.

O mundo dos negócios prospera enquanto o submundo dos humanos debilita-se e perde o sentido para se vincular às cifras, a circulação de capitais e o acúmulo de riquezas.

A meritocracia não é um conceito assim tão desprezível porque sempre há os que trabalham mais que os outros e se destacam em certas atividades. As sociedades do mérito, no entanto, pouco enxergam de realização pessoal além do empreendedorismo privado dentro do capitalismo, uma vez que, nestas ideologias, sobressaem-se os indivíduos baseados no húngaro-tupinica Roberto Justus, que promove a competição e a concorrência.

A chaga está em que o mérito tem sido definido em função de uma lógica de eficiência econômica, em que se desqualificam pessoas um pouco menos aptas que outras ou que possuem dotes mal valorizados no circuito capitalista.

O resultado do embate seria, portanto, a existência de um vencedor e um perdedor, o que desmerece um segundo lugar ou alguém que não é tão eficaz como o primeiro colocado. Ficam de fora pessoas que não vendem bem, embora seriam ótimos flautistas ou violinistas.

O ex-presidente tupinica Lula superou, por este raciocínio, a importância do estadunidense Bill Clinton no ramo de debates e palestras ao redor do mundo. Lula, que reiterou antes de deixar o cargo que jamais abandonaria a política, virou um empreendedor de porte internacional ao fundar há poucas semanas a empresa LILS – Dissertações, Eventos e Publicações para vender a sua habilidade de discursar sobre temas do desenvolvimento.

Do outro lado do mundo, empreendimentos seguem o caminho inverso da prosperidade.

A indústria do leite sofre um revés na China devido ao escândalo que causou o adoecimento de trezentos mil bebês e a morte de outros seis que tomaram leite dos lotes que, desde 2008, estão contaminados com melamina, cuja substância se adiciona aos laticínios para adulterar testes de grau proteico. Acrescenta-se um composto prejudicial à saúde a fim de burlar a má qualidade que aquele leite teria em suas condiçoes naturais. Por esta razão, o governo chinês ordenou o fechamento de 533 indústrias lácteas ou quase metade das existentes no país.

Empreendedores em torno do mundo insistem em concorrer deslealmente entre eles em prejuízo dos clientes ou consumidores, que vivemos no submundo dos humanos, quase sempre sem saber a procedência do que bebemos ou comemos. Quando alguém nos esmiuça ingredientes de alguns alimentos de nossa rotina, frequentemente deixamos de consumi-los.

Para não prejudicar seus lucros, diminuem a qualidade ou quantidade dos produtos (embalagens com folga de espaço, por exemplo a caixa de chiclete Mentos Pure Fresh sem açúcar vem com 5 unidades onde caberiam mais de 10, ou os salgadinhos cada vez mais comprimidos no fundo do saco), adicionam substâncias indesejadas (como na mistura de 25% de álcool quando o cliente compra gasolina), entre outras falcatruas do mundo dos negócios.

Ativistas ambientais e cientistas enfastiaram-se de tanto que alertaram sobre os riscos do uso da energia nuclear. Não perdem o vigor. Como se fosse um diálogo entre surdo e mudo, muitos não lhes deram atenção até que a crise nuclear no Japão reanimou o debate e a ação dos defensores de fontes mais limpas e seguras de energia. Emergiu um movimento da sociedade civil nipônica pela extinção de todos os reatores nucleares naquele país.

A empresa Tepco (Tokyo Electric Power Co) advertiu que há um vazamento de água radioativa de uma fenda de vinte centímetros num dos reservatórios da usina nuclear de Fukushima, norte do Japão, que flui ao mar. A emissão de níveis elevados inibe a aproximação de trabalhadores, que se sujeitam a arriscar a vida para frear a tragédia.

A onda de catástrofes que varre o planeta – inundações, deslizamentos, terremotos, mortes por intoxicação – atesta que a humanidade atravessa um momento de mudanças que nos exigirá aos verdadeiramente dignos mais desprendimento e trabalho.

O debate sobre temas políticos também norteará a nova fase da humanidade, que até então fazia vista grossa a ditadores, imposições e monopólios, por menos que estes fenômenos nos afetem diretamente ou assim acreditemos.

Na Síria, protestos contra o presidente Bashar al Asad têm resultado em feridos e mortos desde meados de março. Síria, Líbia e Yêmen são os três países árabes da região conflitiva da África setentrional e Oriente Médio cujos governantes resistem à renúncia, enquanto os de Egito e Tunísia cederam o poder. Esta parte do planeta é riquíssima em petróleo, gás natural e água doce, para recordar aos que querem entender por que Estados Unidos, França e Inglaterra estão interessados em “pacificar” e influir no processo de transição política.

A hora é agora se quisermos deter a voracidade do empreendedorismo a fim de despertar a sonolência dos humanos. Do contrário, os negócios continuarão ignorando que habitamos o mesmo mundo, pois não se envergonham de deixar-nos as ruínas.

Seja a luz que raia sobre tanta treva, que obscurece o mundo. Não tenha receio de reciclar quando o vizinho não move uma palha para fazê-lo, de criticar um governante quando discorde de suas decisões, ou de assumir hábitos inócuos de seu gosto quando fogem do lugar-comum.

O povo cala-se no Brasil, país que deveria estar em guerra civil. Aqui o absurdo vira consenso. Todos querem tirar o seu ganho por mais abjeto que seja o meio de consegui-lo. Amadurece um fruto podre num território onde proliferam assassinos, bandidos, corruptos, covardes e vigaristas.

Faz-se a fita do Brasil no exterior, prepara-se um cenário de conto de fadas para a recepção de dois eventos mundiais (a saber: Copa em 2014 e Olimpíadas em 2016) e aquecem-se as refeições dos bichos-papões (corsários, ladrões, oportunistas, etc). Enquanto isso, a cidadania do tupinica vive seu pior pesadelo.

O óleo flui no Golfo do México na proporção em que os verdugos da cana-de-açúcar temperam as casas e vias públicas com o condimento de sua queimada (irracional, inconsequente, inescrupulosa) no interior paulista. Ninguém faz nada para contê-los e puni-los a despeito da mácula subjacente.

O melhor do etanol (e do leite, da carne, etc) é exportado ao fetiche do “mercado internacional” por um custo (logo dívida) social muito grande no Brasil. Somos enganados com preços exorbitantes de produtos que deveriam ser baratos e nos sobra, ainda, o que é de segunda linha ou o que outros países barram por não cumprir as exigências sanitárias mínimas. Só querem enxugar o nosso suor.

O combustível é caríssimo num país que é auto-suficiente em petróleo (extração da Petrobrás) e baluarte do uso de fontes alternativas de energia (etanol, biodíesel) nos veículos automotores, que crescem astronomicamente e na contramão do preparo das cidades tupinicas de sustentar este logro das montadoras. É difícil aceitar a versão de que o setor foi um dos mais afetados pela crise financeira, como nos fizeram crer.

Muitos canalhas e corruptos que estão no poder governam para todos menos o povo, que lhes atribuiu provisoriamente a prerrogativa de “representação” e defesa dos interesses coletivos, hoje decadentes e olvidados. Piores do que eles são os cidadãos inertes, que esperam um retorno das “autoridades” ou de médiuns impostores das relações políticas em passividade.

Na mesma tendência escatológica, há emissoras de televisão assumindo o papel, que não é evidentemente delas, de órgãos governamentais, como o de fiscalizar políticas públicas, julgar e punir criminosos, e definir pautas de debates políticos. Se fosse somente como um complemento da atividade de cidadãos ativos, seria aceitável. As pessoas têm comprado, porém, aquela ideia. É o fim.

Temas políticos complexos estão na ordem do dia como se pudessem ser resolvidos sem embaraço. O embargo criminoso a Cuba imposto pelos EUA há décadas e a crítica ao sistema político da ilha demandam atenção e debate. O caso cubano é objeto constante de manipulação da opinião pública, no entanto.

Cada aparição de Fidel Castro em público rende alguma matéria de agência de notícia renomada. Suspeita-se de que um dia falarão de seu fantasma. Disseram que Castro tem aparecido para desviar a atenção da onda de greve de fome como forma de protesto, cujo último ator foi Guillermo Fariñas.

Conquanto o sistema comunista de Cuba não tenha líderes ingênuos ou inteiramente comprometidos com a estratosfera divina, a ilha tem levantado constantemente o debate acerca da viabilidade do modo de produção excludente e acumulativa de riquezas, que não convence mais se é que já foi convincente.

México e Colômbia, de tão sufocados que estão com a fama do narcotráfico, decidiram passar a vez a Guatemala, que virou rota de cocaína sul-americana aos EUA. O tráfico de entorpecentes impulsiona a economia de alguns países latino-americanos como poucos outros produtos seriam capazes de fazer. A Guatemala de Álvaro Colom tem sido apontada como país à beira do colapso de seu sistema estatal. Da incapacidade de fazer valer suas leis advém o apetite da corrupção e a desconfiança que assola o país.

Ao longo da América Latina, o que se conhece por “violência” sofre matizes. A Jamaica ostenta o segundo maior índice mundial de homicídios. As ilhas caribenhas pedem ajuda policial estrangeira, como já o fizeram do Canadá e da Inglaterra, para conter o aumento de violência.

Seria ingenuidade culpar somente o capitalismo pelas desgraças individuais e prejuízos coletivos porque o homem, desde que lascava pedra, já matava seu semelhante com cascalho. Estes últimos séculos correspondem à culminação da tendência destruidora do ser humano como espécie e do planeta, que, se não fizermos nada, será irreversível.

A corrida de titãs exclui a maioria porque só envolve os pujantes, quase todos ardilosos e ensimesmados. A contraposição entre fracos e poderosos é um tema atávico, recorrente, pegajoso. Aos seres de bem, portanto, resta protestar para não colher somente as migalhas que deixam os estrategistas da “terra arrasada”.

O interior de São Paulo, no Brasil, onde já prosperaram florestas exuberantes e ares saudáveis, hospeda hoje uma injúria desmedida ao meio ambiente e o ser humano. Outros estados também assistem à degradação ambiental voraz pela agricultura e a pecuária voltadas à exportação.

Em luto pela contaminação do Golfo do México!

Em luto pela destruição ambiental!

Em luto pela degradação dos entorpecentes!

Em luto pelo desrespeito ao cidadão!

A natureza, cedo ou tarde, devolve à humanidade aquilo que esta tirou daquela. Enquanto a tragédia das inundações pluviais afetou desta vez o Paquistão, o oeste da Rússia assistiu à declaração de estado de emergência devido ao calor excessivo e incêndios florestais.

O homem não se volta somente contra a natureza, mas encontra animosidades dentro da mesma espécie. Numa declaração de que vizinhança não implica necessariamente amizade, o líder venezuelano Hugo Chávez rompeu relações diplomáticas com a Colômbia de Álvaro Uribe.

Até que Juan Manuel Santos assumisse a presidência da Colômbia em 7 de agosto de 2010 e antes da dispersão das incertezas, o vizinho petroleiro tem levado a sério as declarações do governo colombiano sobre o apoio de Chávez a guerrilheiros no território venezuelano. Abriu-se mão do recurso da diplomacia, que já evitou muitas guerras.

Em cada lado deste mundo há demonstrações de que o homem não tem vocação de liderança sobre outras espécies como acreditou por muitos séculos, inclusive antes do período das “luzes”. Ao contrário, as maiores virtudes limitam-se a mitos que encontram poucos correspondentes em qualquer sociedade. Ao maior deles, deram-lhe pouco mais de três décadas de vida!

Toda sociedade manifesta formas e expressões de poder que visam a organizá-la, mas quase sempre geram estruturas hierárquicas e opressoras que escravizam os homens e oferecem-lhes poucas possibilidades de auto-conhecimento e reforma sistêmica.

É só ver a bandalheira em que está o Brasil.

Um caso notório de que é possível adequar um modo de produção ao anseio de parte da população ocorre em Cuba. O governo cubano de Raul Castro flexibiliza o sistema produtivo da ilha ao prever a abertura de pequenos negócios e a comercialização de alguns bens após longas décadas de domínio da propriedade estatal.

Poucos países latino-americanos apresentam processos de grande envergadura que ocorrem de dentro para fora. Geralmente se apropriam de modelos (culturais, econômicos, políticos, etc) que emergiram no ultramar e, antes de que dessem certo por lá, já se enquadravam por aqui. Quando e se dessem errado, quebrariam lá e aqui ao mesmo tempo.

Assim tem sido com a religião, o idioma, os estrangeirismos, a alimentação, os filmes, o capitalismo e a democracia. Que “passione” nos causam!

Mas nem tudo é culpa da globalização.

Haverá de aparecer um culpado mais pertinente, travestido de cidadão!

Neste ínterim, seguem os esforços de cooperação e integração entre os povos da América Latina, que têm culminado nos encontros da União de Nações Sul-Americanas (UNASUL) e o aperfeiçoamento do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). Ainda tem gente séria e preocupada com os rumos da região para evitar a venda de nosso patrimônio abaixo do preço de custo.

Ambos processos demonstram o compromisso dos países da América Latina de escutar as partes envolvidas e trocar experiências.

Para citar alguns objetivos derradeiros, a UNASUL tenta reaproximar os governos de Colômbia e Venezuela, no tempo em que o MERCOSUL desembaraça o comércio fronteiriço e conquista o Paraguai com o atendimento de suas demandas energéticas com o Brasil.

O desafio ainda é grande devido ao excesso de equívocos do passado, alguns irreversíveis.

Chamam os anos 1980 de “década perdida” na América Latina, mas penso diferentemente. Foi a década em que ainda havia esperança, já que a escolha que a região fez e entrou de cabeça nos anos 90 foi a de um consumismo decrépito, um neoliberalismo essencialmente desleal com o desenvolvimento humano, uma aposta cega no mercado.

Basta ver o que a empresa SIGEL, com sucursal no estado do Pará, Brasil, fez para aumentar seus lucros sobre a venda de barbatanas de tubarão aos chineses, que as consomem nas sopas. Limitados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) quanto ao número de tubarões autorizados para abate, contrataram mercenários para retirar estes seres do mar, cortar suas barbatanas e lançá-los novamente ao acaso das ondas, à morte certa, porque ninguém verá seu destino fúnebre no fundo do mar. É o mesmo que mutilar uma pessoa, cortar todos os seus membros, e jogar ao acaso. Canalhas, cruéis, frios, vis e impunes!

Por isso as desgraças têm sido abundantes e a resposta da natureza chega lancinante. Nunca fez tanto calor, nunca choveu tanto ou se teve estiagem tão duradoura, nunca houve tanta gente (sobretudo as más), o trânsito nunca esteve tão ruim nem o ar tão fedido.

O estancamento destes fenômenos não depende só de nossos “representantes” que se réunem em volta de uma mesa gigante de mármore nalgum palácio governamental, mas da atuação de cidadãos engajados e preocupados com o rumo deste país e do mundo.

Não se subestime porque acredita que aparece menos que fulano de tal ou falta em você uma virtude que vê noutra pessoa.

Encontre em si mesmo uma característica que poderá enaltecê-lo como um cidadão. Tenho certeza de que encontrará!

Podíamos acreditar que os tempos modernos haviam sido cabalmente proveitosos para a humanidade devido à “facilidade de comunicação” e à velocidade extasiante dos “avanços tecnológicos”. Tudo graças à globalização: o maior dos clichês e termo diz-que explica qualquer fenômeno.

No entanto, um olhar mais atento e mais sóbrio – deixando a caninha de lado porque a cana está tomando conta de tudo – permite visualizar que a história enguiçou. Pior que isso: a nossa espécie e o planeta só sobreviverão se um ente maior intervier e puser ordem na casa, corrigindo, portanto, os desvios de conduta. Somos um número muito grande de transtornados.

O primeiro deles poderá versar sobre o reconhecimento – muito custoso para alguns – de que as políticas públicas não devem priorizar carros, obras viárias e o setor que movimenta a indústria automobilística, como o de combustíveis (renováveis, não-renováveis, ou o que seja; que diferença faz para o bem-estar?), mas o ser humano em sua integridade. Pensemos em educação, moradia, saúde, lazer, etc.

É grande o desafio, assim, de retificar a falta de visão de administradores da “coisa pública”, que teimam em concentrar investimentos para a circulação de bens tão materiais e privados como os automóveis. No lugar, deveria haver incentivo ao transporte coletivo com rotas alternativas, veículos compactos e ecológicos, e tarifas subsidiadas para ônibus, metrô, trem.

Um político tupinica local comentou uma vez que “o espaço público é de ninguém”. Como conciliar esta visão torpe com o afã de uma população que é convidada cada vez mais a encerrar-se no lar e abrir mão de seus espaços de convivência, arduamente conquistados e facilmente perdidos?

Muito mais pertinente teria sido uma interpretação do espaço público como lugar de encontro e interação da coletividade, portanto digno de preservação em vez de pilhagem por demolidores ou malfeitores daquilo que temos em comum. Um lugar de todos!

Embora os centros comerciais (ou “shoppings” no vocabulário tupinica) sejam muito parecidos em qualquer cidade ou país, as pessoas insistem em refugiar-se nestes espaços porque o ambiente externo se tem convertido em lugares de incerteza, insegurança e desconfiança. Dizem que não há outra opção de lazer. Preferem, portanto, enfiar-se neles e ignorar em que cidade estão.

É inevitável fazer alguma referência ao local quando se quer interpretar contextos mais amplos, como o nacional. Identificam-se parâmetros relevantes na construção de um país digno, por exemplo o nível baixo e insatisfatório de cidadãos que temos.

Como poderíamos cobrar probidade de todos os representantes políticos se alguma parcela – infelizmente grande – do país conta com mal-intencionados? Assim funciona uma “democracia representativa”, porém. Finalmente aflora a consciência de que a construção de qualquer nação digna depende de cidadãos ativos, envolvidos e voltados à causa comum.

Não devemos agir somente quando se viola um bem privado ou somos vítimas daquilo que o Estado tem contraditoriamente tirado o corpo, como a segurança pública. Policiais militares fardados fazem frequentemente segurança de clubes e festas privadas. A nossa participação deverá ser constante. Os governantes controlam a “coisa pública”, enquanto nós, como cidadãos, controlamos aqueles. Se nos insatisfizerem, portanto, botamo-los para fora.

A continuidade do motor da história depende da geração de uma nova categoria de cidadãos, mais comprometidos com o espaço público e com a interação entre semelhantes. Alguns de nós poderemos estar entre eles; outros, nem na “Terra do Nunca”.

Soma-se que não deverá haver qualquer desorientação sobre a funcionalidade do “público” e a nossa capacidade de engajamento sem fins sectários.

Deste modo, o motor da história precisa atravessar fases de esfriamento para que não enguice tampouco alcance a fundição. O tratamento para este sintoma, vale lembrar, não tem sido oferecido pelos promotores de um “progresso” sinistro, dentre os quais o do desmatamento.

Muitos destes agentes sequer residem na América Latina, mas vendem desde seus postos confortáveis nalgum casarão de luxo a ideia de um mundo melhor através do consumismo de seus produtos inúteis e do aquecimento de um setor produtivo que alimente o brutal e excludente “mercado internacional”, o fetiche do momento.

Comprometimento com a justiça social e a vida é o conceito que falta.

É por isso que se fala tanto sobre o aumento do consumo na América Latina, a redução da poupança, a taxa de crescimento econômico anual, as exportações, o emprego a qualquer custo e tantos outros conceitos que falam grande mas pensam pequeno. No fundo, poucos entendem disto, mas estas informações circulam diariamente.

Chegou sua vez de escolher, caro leitor.

Você prefere ser cliente ou cidadão?

Causa inveja o modo de vida de comunidades indígenas nos rincões do Brasil. Enquanto elas organizam-se em função de suas necessidades e costumes próprios sem a desconfiança de que os “representantes” não cumpram bem seu papel, os homens urbanos da “civilização” mergulhamos na desordem, na violência e no desrespeito ao próprio meio de sobrevivência.

Ed Stafford é um britânico de trinta e quatro anos que percorreu em caminhada e com uma mochila onerosa na costa toda a extensão do rio Amazonas. Seu objetivo precípuo: ser testemunha ocular do desmatamento e a exploração madeireira mal fiscalizada e promover a consciência ambiental dos jovens.

Num trecho da caminhada que totalizou 6.800 quilômetros, Ed e seu acompanhante peruano foram ameaçados de morte por uma comunidade indígena cujos integrantes acreditaram que aqueles quisessem roubar e traficar os órgãos das crianças da aldeia. Não são raros grupos indígenas que ainda não foram catalogados.

Qual é o preço da “civilização” que se impõe arrogantemente, mas se lamenta veementemente quando o prejuízo ambiental e social é irreversível?

A Secretaria de Meio Ambiente do estado de São Paulo, Brasil, autoriza uma cota de queimada de cana que é criminosa, covarde e danosa para qualquer cidadão que vê seus bens materiais forrados de cinzas dos canaviais e ainda respira ar impuro em plena estiagem. Dizem que a prática estará proibida em no máximo cinco anos, mas há tempos vivemos de promessas.

Enquanto não se faz nada para conter a voracidade da “civilização” (destrutiva, inconsequente e inimiga da vida) numa das regiões mais populosas do Brasil, não se queira imaginar o ritmo de degradação da Amazônia, tão bela, remota e ameaçada. Não haverá mais espécimes nem para os cientistas gringos coletarem e carregarem em seus jatos sem ter que declarar na alfândega.

O cidadão britânico começou sua viagem em 2 de abril de 2008 desde a nascente do rio no sul do Peru e terminou em 9 de agosto de 2010 na costa atlântica, próximo de Belém. Ed atravessou Peru, Colômbia e Brasil sem ter que pegar filas ou dormir nos aeroportos por atraso dos voos.

Sua experiência na mata, porém, contou com picadas de mosquitos e escorpião, ferroadas de abelhas e ainda teve leishmaniose (doença causada por parasitas e transmitida por mosquitos) no percurso. Ed viveu de pesca de piranhas, reserva de arroz e feijão, e alimentos que comprou de comunidades ribeirinhas. Outros aventureiros já enfrentaram condições mais árduas, mas não tiveram tamanha publicidade.

Na incapacidade de o governo e os cidadãos do Brasil frearem tendências destrutivas em seu próprio território, outros países patrocinam aventureiros e cientistas, documentários e reportagens, organizações sem fins lucrativos que escancaram os problemas ambientais e sociais que abundam na América Latina. Nem sempre, portanto, são intrometidos.

Assim que uma questão local transforma-se numa preocupação global, as “autoridades” vernáculas começam a interpretar as leis do jeito que qualquer cidadão de bem merece vê-las cumpridas. Por isso a legislação geralmente é boa no Brasil; maus são seus intérpretes.

A caminhada de mais de dois anos de Ed Stafford pelo “pulmão do mundo” serve para resgatar o debate sobre o desmatamento para pecuária e exploração madeireira, a governabilidade e o cumprimento da lei ambiental, e a internacionalização da Amazônia.

O ritmo de desmatamento tem diminuído nos últimos anos graças a políticas mais sustentáveis e o aumento da consciência ambiental dos jovens. A tendência é de que os verdugos da natureza tenham cada vez menos espaço a despeito de sua adaptação a outros negócios destrutivos mas rentáveis. A monocultura para exportação é um deles.

O planeta pede novos aventureiros que descortinem irresponsabilidades da espécie humana. Encontre alguma e denuncie! Hoje nos restam poucas evidências de que ser “humano” é sinônimo de virtude, a menos que, algum dia, resgate-se o romantismo perdido.

Sonho com uma relação homem <–> natureza pela qual aquele retire desta somente o necessário para sobrevivência sem ter que, por exemplo, queimar o excedente de café que se produzia durante a crise cafeeira no Brasil. Repetem-se os capítulos nebulosos da história do capitalismo.

Que os probos superem os desonestos!

Lute por uma ordem mundial equilibrada!

Você tem um papel importante a cumprir!

O nascimento traz um paradoxo: a aurora da existência material, cujo fenômeno é tão divino quanto mal compreendido, acompanha a necessidade gradual de cada quem livrar-se de alguns vícios culturais e conquistar parâmetros de respeito a si e ao próximo.

Muitos abandonam religiões de berço por discordar de suas doutrinas, apesar da imposição do batismo; outros mudam hábitos alimentares por entender finalmente que o que comem está distante de ser salutar; há os que não veem esperança na classe dirigente de seu país porque as escolhas se fazem pela imagem e não a proposta.

Os debates cronometrados de candidatos a cargos executivos nas eleições vindouras no Brasil mostram que poucos têm propostas sólidas e viáveis, as ofensas e réplicas pessoais são constantes e velhos discursos reincidem e ignoram o caminho decente da inserção internacional inescusável do país, que se tem feito com a subserviência do povo.

Nações que se fecham, cedo ou tarde, esbarram com a necessidade de sua própria sociedade de articular-se com o mundo. O Japão transitou de um regime feudal à abertura da Era Meiji na segunda metade do século XIX; logo converteu-se numa potência mundial. Cuba recentemente flexibilizou as regras para o empreendedorismo privado e não se abre mais ao mundo devido ao embargo covarde levantado pelos Estados Unidos desde fevereiro de 1962.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas, a despeito da resistência de Brasil e Turquia, autorizou o reforço de um pacote de sanções econômicas ao Irã. A medida partiu da pressão de países que têm interesse estratégico na região e não pouparam comentários ardilosos e criminosos para o isolamento do país dirigido por Mahmoud Ahmadinejad. O dignitário encontrou um dilema: ou elabora um programa nuclear (para fins pacíficos, por conseguinte) ou terá o mesmo fim de Afeganistão e Iraque.

A propósito, descobriram uma jazida petrolífera de aproximadamente 1,8 bilhão de barris no norte do Afeganistão, onde geólogos estadunidenses participam da exploração da zona. O país dispõe também de reservas inexploradas de metais e minerais, como ouro e lítio.

O lítio é matéria-prima de baterias, a tecnologia do futuro. Quando se popularizar o veículo automotor movido a eletricidade, de qual se tem falado mais ultimamente, o lítio será o insumo fundamental assim como já o é para computadores portáteis e telefones móveis.

Ainda há os que creem na boa intenção de euânus e aliados picaretas e impostores que reúnem orçamento militar elevadíssimo para invadir países a fim de garantir os “direitos humanos” no outro lado do mundo. Muitos se encantam com os discursos de que aqueles agentes tinhosos asseguram a “paz” e a “estabilidade” em países recalcitrantes. Talvez a dos bolsos dos que autorizaram a quebra da auto-determinação dos povos e o massacre de quem não tinha um Stallone ou um Schwarzenegger para defendê-los com armas de última geração.

Há um estado de coisas que só o tempo permite abandonar ou adotá-las, como se expôs noutro momento, ainda que o nascimento dificulte a libertação do caldo cultural deturpado. Que tal abandonar a irresponsabilidade com a natureza e adotar o respeito à vida?

Trabalhadores hondurenhos fazem greve em resposta à política de paralisação salarial do governo golpista de Porfirio Lobo e aos custos cada vez mais elevados da cesta básica e a atenção sanitária. Era de se esperar uma atitude similar por parte da base do presidente deposto Manuel Zelaya, uma vez que a democracia não agrada a todos os interessados no poder.

Enquanto isto, um informe do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (INPE) indica que houve um aumento de 85% do número de incêndios florestais no Brasil de 2009 a 2010. O estado mais afetado é Mato Grosso do Sul e as causas principais – dizem com toda convicção – são a estiagem e o desmatamento em áreas agrícolas.

Acontecimentos e processos que dificultam a resolução de problemas que já são difíceis na América Latina estimulam-nos o desejo de voltar a ser criança, sonhar, criar, desafiar e imergir na ingenuidade de um mundo decadente, mas que nos induz a aceitá-lo do jeito que é. Ainda bem que dispomos de livre-arbítrio, pelo qual temos a chance de discordar!

Caramba! Aonde querem chegar os que não respeitam nem a si próprios?

A bobina desta novela tem que chegar ao fim.

As propostas de desenvolvimento e modernização no Brasil e nos países de mesma categoria de subdesenvolvimento enfrentam-se com a dificuldade de identificar o “certo” e “errado”, a “determinação” e “aposta”, ou o “melhor” e “pior”. O que é viável para uns soa absurdo para outros.

Por isso, a elasticidade de sai PSDB e entra PT, sai PT e entra PSDB, sai PSDB e entra PT ad infinitum é tão infrutífera quanto nociva para o andamento da carruagem tupinica. Os partidos políticos menores afortunadamente sobrevivem diante do critério bestial para o voto de confiança da média dos eleitores e da capacidade esmagadora dos grandes de investir mais em qualquer tipo de publicidade.

Quando se acredita que os exploradores ou os vilões são os patrões, logo se descobre que houve engano porque os atores das mazelas podem ser os funcionários, os subordinados, os cidadãos ou o próprio governo no país onde “todos querem tirar o seu” a qualquer custo e sem se importar se a vida está em jogo.

A escolha de investimentos no transporte rodoviário – e por que não mencionar o abuso do valor e número dos pedágios nos estados supostamente mais desenvolvidos e modernos – demonstra a negligência das ferrovias e hidrovias, que seriam mais baratas e inteligentes para qualquer nação que se diz em busca do desenvolvimento sustentável.

Numa tendência contrária a este conceito, o novo ponto eletrônico exigido das empresas para o controle de entrada e saída de funcionários passa a gastar bobinas de papel e atirar no lixo todo o investimento anterior, árduo de conquistar para milhões de empreendedores. A medida surgiu como resposta, porém, à insistência da fraude, tão habituada no modus operandi deste país.

A opção dos pedágios tem fomentado a lucratividade de empresas que se aproveitam de concessões rodoviárias. Para citar outro caso de concentração, a fusão entre a empresa aérea tupinica TAM e a chilena LAN transforma dois grandes em titãs e obscurece o princípio de livre concorrência no setor.

Por falar em mercado emancipado, não consinto com a visão otimista da Câmara Brasileira do Livro (CBL) sobre a redução de preços de algumas categorias de livros, como didáticos e religiosos. Embora se exponha um estudo fundamentado em dados, que indica também o aumento da produção, o livro continua muito caro no Brasil, tem pouco incentivo governamental e ainda se lê pouco por aqui.

A luta pela difusão do hábito de leitura continua, porém. O investimento em bibliotecas públicas deveria aumentar assim como o subsídio ao uso de folhas recicladas para o barateamento do material impresso. Muitos ainda veem a reciclagem como um esforço que não vale a pena.

Como um tema leva a outro similar, o ex-dirigente cubano Fidel Castro fez críticas ao sistema educativo dos Estados Unidos e o condicionamento de “mentes deformadas” de crianças e jovens pelos meios de comunicação e os órgãos de inteligência. Constatou-se que esta faixa etária não detém conhecimentos básicos sobre alguns temas de interesse geral.

As ferramentas estadunidenses de propaganda esmeram-se em mostrar somente o que têm de melhor ou vender aquilo que não são porque há os que acreditam em suas quimeras. Os bolsões de miséria e os danos à saúde causados pela alimentação de “comida rápida”, portanto, raramente se difundem enquanto imagens do poder brando.

Precisamos ter essa mesma habilidade que os euânus têm no cinema para convencer os turistas de que a Copa e as Olimpíadas serão dois eventos seguros no Brasil. Ao que tudo indica, no entanto, ações criminosas como a que ocorreu no Hotel Intercontinental do Rio de Janeiro são difíceis de ocultar. Nesta ocasião, bandidos armados invadiram o recinto luxuoso e fizeram dez reféns.

Resta pouca suspeita de que o Brasil deve resolver problemas básicos do subdesenvolvimento, como a garantia de educação e saúde de qualidade ao seu povo lastimado por enganos e a ilusão de vida fácil, antes de gastar dinheiro na construção e reforma de estádios e gerar empregos temporários e fugazes.

Aumenta também a cobrança da sociedade sobre empresas cujas atividades negligenciam – nalguns casos submetem – a função reguladora dos Estados.

Em Paulínia, estado de São Paulo, Brasil, as empresas transnacionais BASF e Shell foram condenadas a pagar indenização milionária a ex-funcionários devido à contaminação por substâncias tóxicas numa fábrica que funcionou entre 1977 e 2002.

O Brasil e nenhum outro país podem condescender com práticas abusivas de quem quer que seja, principalmente quando se envolve a qualidade de vida dos trabalhadores e a crença de que o que não pode lá onde as leis funcionam pode por aqui onde se burlam as regras.

Recebemos, a propósito, mais algumas toneladas de lixo da Europa. Desta vez, a Alemanha enviou ao Brasil alguns contêneires de despejo via marítima sob a rubrica falsa de material reciclável. Este crime jamais ocorreria sem a conivência de alguns tupinicas traidores à pátria, que até o inferno rejeita.

É preocupante a politização de alguns setores no Brasil ao lidar com temas sensíveis. Houve polêmica em torno da negação do governo iraniano de aceitar a oferta de refúgio da contraparte tupinica a uma cidadã condenada por um crime naquele país. Aconteceu algo parecido com o italiano Cesare Battisti. Não é à toa que falam que o Brasil é paraíso para a criminalidade.

Nosso papel é o de denunciar abusos, questionar ganâncias e valorizar o bem comum. Em breve, os malfeitores sentirão que o tipo de energia que dissipam já não terá mais cabida neste país e planeta. Desesperar-se-ão, mas será tarde. Terão que recompor o tempo perdido entre gente da mesma estirpe.

Sem este esforço mancomunado, o auspício é de um futuro incerto.

A cultura tem dinamismo e capacidade transformadora dos problemas locais e mundiais. O humor gráfico é um recurso que tem sido empregado para fazer críticas sobre aspectos políticos de um país, identificar percalços do desenvolvimento e despertar o sentimento cidadão.

O Salão Internacional do Humor de Piracicaba, cidade de porte médio do estado de São Paulo, Brasil, nasceu em 1974 como uma tentativa de intelectuais regionais de materializar ideias e sentimentos sobre o mundo. Quiseram, mais do que isso, institucionalizar uma prática artística.

Apesar da restrição orçamentária, o Salão emergiu como um embrião internacional logo nos primeiros anos de existência através da participação de artistas estrangeiros. Ao longo dos anos, a oferta de trabalhos aumentou junto com o prestígio do evento e o prêmio em categorias.

Este texto tem o propósito de reconhecer que: 1- o local combina-se com o global de tal forma que as responsabilidades de um cidadão de qualquer cidade são mundiais; 2- problemas ambientais e sociais são padrões que se repetem em regiões diversas e remotas do planeta.

A importância da mostra artística do Salão transcende o estigma de cidades de porte pequeno e médio com respeito à projeção de suas tradições e políticas públicas. O evento incentiva o investimento de outras cidades similares em programas culturais que reforcem o intercâmbio entre manifestações de partes distintas no mundo, como em culinária, cinema e teatro.

O humor está em evidência no Brasil, embora seja um recurso há muito utilizado diante de situações variadas, inclusive de desgraça. Uma das acepções de “humor”, no dicionário Larousse da língua portuguesa, é a “capacidade de valorizar o cômico, o pitoresco, o absurdo ou o insólito”. A televisão tem explorado as facetas do humor no Brasil através de programas como “CQC” e “Pânico na TV”.

O Salão Internacional de Humor de Piracicaba, em 2010, chamou atenção pelo número significativo de trabalhos sobre a destruição ambiental e a urbanização inconsequente. As ilustrações de contaminação atmosférica na Indonésia pelas fábricas deverá ser capaz de, ao menos, sensibilizar os promotores do “crescimento”.

Os cartuns condenam a reprodução do modelo voraz e insustentável de desenvolvimento. Na mesma cidade do evento humorístico, as queimadas dos canaviais pulverizam a cidade, parte do lixo industrial deposita-se clandestinamente em locais proibidos, um emprego de qualificação alta se cria para cada vinte vagas braçais e mal remuneradas, e bairros inteiros fedem por falta de investimento em estações de tratamento de esgoto.

É curiosa a repetição destes padrões noutros contextos nacionais como se a distância física não oferecesse nenhum impedimento: o desmatamento, a poluição, a inundação, o congestionamento automotivo, a concentração de edifícios, o consumismo. Noutras palavras, é possível interpretar uma arte gráfica estrangeira com nossos próprios códigos culturais.

O humor frequentemente preenche a impotência do artista de fazer o que não lhe cabe por carência de poder político. Diante desta, resta-lhe manifestar livremente a criatividade.

Ao longo de trinta e sete anos do Salão Internacional de Humor de Piracicaba, registram-se expressões e demandas de um mundo em uníssono. O Centro Nacional de Pesquisa e Documentação do Humor de Piracicaba (CEDHU), sediado no Engenho Central da Cidade, reúne um acervo de centenas de obras gráficas das edições anteriores do Salão.

A exposição é bem organizada e nota-se a presença de uma faixa etária ampla, o que comprova que o humor gráfico atende a qualquer indivíduo que esteja minimamente informado sobre o contexto em que a obra foi produzida. O trabalho artístico dialoga com o espectador.

Embora o número de obras de participantes adultos e de outros estados e países seja majoritário, houve premiação de artistas de Piracicaba e a montagem de exibições paralelas, inclusive de crianças. A ação é fundamental para promover a arte entre os jovens e a cultura da cidade.

Todos temos um lado artístico ainda que não seja pelo humor gráfico.

Há os que veiculam o lado belo do humano através da graça e do riso.

Basta identificar como materializamos expressões do espírito.

Opinião própria é uma das manifestações da cidadania.

A primeira atitude digna de qualquer cidadão é concordar ou discordar sem medo do constrangimento do senso comum ou daquela atmosfera que rodeia quando se destoa do que a maioria faz e pensa. Melhor que esta etapa rudimentar da cidadania é ter a capacidade de justificar a decisão, a escolha ou a opinião.

Destarte, o conhecimento é uma forma de poder universal de que qualquer um pode usufruir, a menos que indivíduos e grupos pretensiosos queiram detê-lo para si achando que sabem muito, mas em realidade não sabem nada: maçons, “iluminati”, escolas poliglotas de elite, patenteadores de medicamentos que salvam vidas, ou a guarda do porão do Vaticano.

Muitas tradições já se perderam com velhinhos que não as compartilharam ou a imposição de modos de vida de “superiores” ou “conquistadores”, enquanto saberes reduziram-se a cinzas como no incêndio da biblioteca de Alexandria, Egito, antes do nascimento de Cristo.

O que ocorre é uma cisão de interesses e prazeres entre aqueles que conhecem A e os que sabem de B, mas se entendem pouco, ou seja, os resultados de um experimento de pós-graduação em biologia poderá interessar somente aos especializados no assunto.

Esta tendência de segregação do conhecimento não deixa de implicar um avanço científico para a humanidade ou para toda uma nação, ainda que parte dele se detenha na crença de que o humor político que vê na televisão transformá-lo-á num cidadão mais culto e bem informado.

A despeito da dificuldade de evitar os processos doutrinários, alguns dos quais nos tornam convictos e obstinados a seguir ideias que soam convincentes e verdadeiras, é importante a abertura a outras cosmovisões. Elas podem surpreender-nos.

O circus tupinicanus estancou-se porque a capacidade construtiva e criativa tem sido cobrada de políticos feéricos em vez do poder que emana de seus cidadãos, que desconhecem sua força. Grande parte destes se esqueçerá dos candidatos em quem votará nas eleições, portanto não terá de quem cobrar as promessas e acabará taxando a classe política de incompetente.

Enquanto cientistas forâneos colhem sementes tupinicas para fazer pesquisa em suas instituições educativas, plantam-se sementinhas copiosamente no Brasil para que a inchada e pobre geração seguinte desfrute nalgum momento apocalíptico de todas as bolsas de um governo decrépito.

O sonho do emprego pleno está cada vez mais distante. O presidente estadunidense Barack Obama anunciou redução de impostos à classe média e às pequenas e médias empresas de seu país a fim de incentivar o crescimento econômico e reduzir o desemprego.

Enquanto a crise financeira mundial supostamente passou despercebida nos países latino-americanos, onde as empresas automobilísticas lucraram estratosfericamente e flexibilizaram-se leis trabalhistas para justificar demissões em massa (previstas e desejadas desde muito antes do estampido da crise), o país do Rambo finalmente reconheceu seu fracasso dissimulado no Iraque de cumprimento da missão. As notícias de baixas de civis neste país banalizaram-se.

Ainda bem que Ahmadinejad não é suficientemente tolo para aceitar a bestialidade euana, o apetite de destruição de um país que tolera a desgraça petroleira que fluiu no Golfo do México.

Um cidadão de verdade não exerce cabalmente a prerrogativa da cidadania frente às urnas ou como espectador passivo de programas televisivos que almejam condicionar a arena política a partir de, por exemplo, fórmulas humorísticas depreciativas.

O certame dos meios de comunicação tropeça na – ou aproveita-se da – divisão de temas de interesse e objetos de deleite que se manifesta entre os diferentes padrões educativos no Brasil. Uns são muito bem educados e preparados para viver em condições dignas ao passo em que outros são incapazes de atirar lixo na lixeira, quanto menos reciclar.

As empresas que controlam os meios informativos no Brasil pressionam, portanto, a favor da liberdade total de seu conteúdo e contrariamente ao que chamam de “censura”. Procede o afã de liberdade de expressão, mas lamenta-se o nível de informação que se pratica e está, assim, distante de um nível educativo satisfatório. É a tupinicalização do Brasil.

O panorama, consequentemente, é o de um disfarce de meio-cidadãos, onde cada um finge que tem direitos e deveres enquanto se ignoram as leis e se lamenta a unilateralidade do pagamento de impostos, que não dão retorno ao povo na altura do nível de arrecadação.

Neste ínterim, o Ministério francês de Imigração propôs a intensificação das deportações de estrangeiros que praticam roubos e mendicância e indicou em especial os ciganos, que se trasladam sobretudo de Bulgária e Romênia para residir na França.

O problema migratório francês sucede concomitantemente ao do aumento do controle de africanos saarianos na Espanha e a polêmica no estado de Arizona, Estados Unidos, sobre a lei que amplia a possibilidade de deportação de imigrantes ilegais.

O reconhecimento como cidadão, em qualquer país que seja e no mundo, depende do uso e da partilha que se faz do conhecimento, a capacidade e o desejo de mudança, e a sustentação de opinião autônoma sobre os assuntos diversos na agenda mundial.

Qual é o primeiro passo que, sem disfarces, você dará a fim de exercer a cidadania por inteiro ou mostrar que já o faz?

A 13ª Conferência Ibero-Americana de Cultura comportou a união de boa vontade com propostas para a região. As reuniões do âmbito de cultura costumam limitar-se a formalidades e retóricas de burócratas que resignam ao orçamento exíguo que o Estado lhes destina, porém esta contou com experiências sólidas e perspectivas alvissareiras. A música foi um dos temas mais debatidos neste encontro entre ministros de 18 países em Buenos Aires em 11 de setembro de 2010 a fim de discutir projetos de integração cultural ibero-americana e trocar experiências. Brasil, Cuba, Espanha e Portugal estiveram entre os países participantes, o que realça o interesse das ex-metrópoles ibéricas de acessar o circuito cultural latino-americano. Há um processo de desagregação cultural na América Latina que se promove desde países mais desenvolvidos tecnicamente, como Estados Unidos e França. A indústria cultural destes países é tão madura que precisam hoje de muito menos incentivo estatal que na América Latina para sobreviver e crescer, como no cinema. O setor cultural prospera quando as ações de governo e as da iniciativa privada complementam-se de modo a evitar que incida respectivamente sobre elas o dirigismo e a ganância excessiva sobre bens patrimoniais e simbólicos. A 13ª Conferência é um dos eventos que levantam a cultura de sua mera posição como arte e entretenimento para que ela se torne fator de identidade regional e nacional, ferramenta de inclusão social e de impulso à economia. O incentivo à criação de programas culturais e o pedido de maior orçamento para o setor foram algumas demandas na reunião. O Brasil apresentou seu projeto de alteração na lei de direitos autorais e alguns programas na área de música, museu e teatro. Sugeriu-se o aumento da cooperação multilateral e discutiu-se a criação de um fundo cooperativo que estimule a integração cultural dos países mais pobres da região de tal forma a compensar as assimetrias. A cultura tem conquistado um espaço importante nas discussões sobre políticas públicas, porém fora da redoma de abstração que a isolava de outros campos do desenvolvimento. O Mercosul Cultural e a Organização de Estados Ibero-Americanos têm favorecido relações úteis entre cultura e educação, cultura e economia, cultura e política. É incompleto, portanto, o desenho de políticas públicas para a educação que desconsiderem a bagagem cultural dos jovens que crescem num mundo informatizado, ou o impacto das indústrias audiovisuais no produto interno bruto de um país ou um bloco de integração, ou o que motivaria um cidadão responsável a votar em candidatos lúdicos nas eleições de um Brasil em que se diz que “pior que tá não fica”. Somente o campo cultural permite discernir o chiste de coisa séria, uma vez que qualquer método científico seria incapaz de mergulhar nas inconstâncias da mente. A América Latina já possui diversidade e valor cultural em excesso. O salto qualitativo que falta é a habilidade de transformar este potencial em ferramentas criativas de desenvolvimento, renda para seus cidadãos através do fortalecimento da economia cultural e impulso educativo. Sobre este ponto, o estigma de aprender deve transformar-se num prazer, um desejo de elevação espiritual e intelectual. Nação que se constroi sob manto cultural que não lhe pertence é a expressão hodierna de uma colônia. O Brasil continuará nesta categoria enquanto tiver atores que forcem sotaque italiano em telenovela, serviços de “delivery” em vez de “entrega” de pizzas, e o filme estadunidense for confundido com O Cinema. É com propósito sublime que a capital argentina hospedou a 13ª Conferência Ibero-Americana de Cultura. Finalmente a cultura ganha constância e destaque como tema de cooperação e integração entre os tomadores de decisão. Um dos temas pendentes no Brasil é a viabilidade de acrescer R$3 na conta mensal de todos os usuários de internet em banda larga com o objetivo de repassar aos autores de obras audiovisuais o valor que deixam de arrecadar com a pirataria. Quantos destes internautas, porém, não baixam músicas nem filmes? As reuniões de ministros de cultura, como a da 13ª Conferência, situam temas relevantes para o desenvolvimento das sociedades latino-americanas. Tomara que a tal da Carta Cultural Ibero-Americana, que prevê um plano de criação de projetos culturais, trace diretrizes que aposentem a retórica e adotem a ação.

A manifestação e ascensão das esquerdas latino-americanas incomodam enormemente os grupos que detêm o poder econômico, principalmente os metidos a policiais do mundo. Para eles, convém manter a maior parte da população na ignorância, contentando-se com pouco. A sobrevivência tem sido a recompensa de um povo que transpira para ganhar a vida.

O presidente venezuelano Hugo Chávez rejeitou a escolha do estadunidense Larry Palmer para o cargo de embaixador na Venezuela e acusou o governo de Barack Obama de “assassino”, “irresponsável” e “golpista”. O mandatário latino-americano não poupa palavras e atitudes que visam a posicionar seu país no lado da autonomia decisória.

Os Estados Unidos poderiam voltar-se ao problema do aumento do desemprego e da violência em seu território em vez de sangrar nações indefesas. Nota-se, porém, que a política exterior deste país é prioridade, uma vez que a opressão a países mais fracos é requisito para o bem-estar interno.

São raros os governos que desafiam a ordem mundial capitalista, que se fundamenta na reprodução de um modelo de desenvolvimento concentrador e insustentável, inimigo da decência. Os poucos que se atrevem a contradizê-lo são chamados de loucos, ditadores, guerrilheiros ou terroristas. E o povo repete esta fórmula queném papagaio.

Dilma Rousseff recebeu, em período de propaganda eleitoral, calúnias de todo tipo. Correios eletrônicos de deboche circularam no tempo em que paradoxalmente se estigmatizou seu nome como “guerrilheira” que pegou em armas contra a opressão ignominiosa da ditadura militar.

Os valores corromperam-se tanto no Brasil que já não se define mais o limite entre apedeuta e o senso comum, duas caras da mesma moeda. Cidadãos tupinicas apressaram-se em escolher seus candidatos a fim de se livrar do fardo da obrigatoriedade do voto e seguir suas rotinas.

A capacidade manobrista dos grandes poderes estabelecidos é tanta que a oposição ao “milagre econômico” da ditadura militar é pecaminosa, coisa de comunista. A luta contra a ditadura militar, período de covardia e afronta aos cidadãos de bem, e o exílio de centenas de intelectuais transformam-se em razão de desmerecimento de personalidades. Que esperar deste país?

Um dos fatores, contudo, que deslocam a candidata Rousseff do campo das esquerdas latino-americanas é a migração de sua militância da luta revolucionária ao “capitalismo pragmático”. Esta negociação justifica a inserção de lutadores das causas sociais num quadro político que dispõe de pouca mobilidade. Em outras palavras, o candidato vitorioso nas eleições terá o dever de administrar a máquina estatal instituída com a diligência de não afetar interesses de grupos poderosos, que governam de fato por trás de qualquer personalidade carismática.

O panorama no Brasil é bem pessimista: convocam-se pessoas que não sabem o que fazer com seu poder de voto às urnas eletrônicas ao mesmo tempo em que os grandes meios de comunicação selecionam para os debates os candidatos que terão melhores condições de administrar a engrenagem que já está estabelecida e exclui outros que oferecem mudanças consistentes. Não é à toa que o único candidato convidado da esquerda, o caduco Plínio Arruda Sampaio, não soube o que fazer com o precioso tempo que lhe concederam na televisão.

É praticamente um consenso entre as esquerdas latino-americanas que o Estado deve-se responsabilizar pelos serviços que garantem a melhora de qualidade de vida da população em contraposição à iniciativa privada. Ao longo do tempo, a própria sociedade criará mecanismos para saciar a demanda por serviços comunitários e o Estado se torna desnecessário. Falta corrigir a tendência de acomodação que corrói a categoria de servidores públicos.

Para citar Cuba: existe uma reforma em curso da economia cubana, que envolve a demissão de funcionários públicos, a permissão para abertura de pequenos negócios e a formação de cooperativas. Seus formuladores, porém, garantem que aquela não atrapalha a construção do socialismo e o projeto iniciado com a revolução.

Há um esforço pueril de desqualificar conquistas sociais e governos progressistas na América Latina. Os avanços políticos e a autonomia que alguns de seus países têm conquistado, contudo, são incontornáveis. As elites culturais e econômicas apelam, portanto, à difamação e o escândalo.

Os partidos que apareceram menos nos meios de comunicação contestam o jogo eleitoral desigual e unem-se numa luta a favor de uma reforma que iniba aqueles de maiores recursos financeiros de aparecer mais. O financiamento público de campanha, porém, é questionável, a menos que o Estado regule a aparição de todos os partidos por igual e libere pouca verba.

Os Estados Unidos forjaram um ataque terrorista em Nova York em setembro de 2001, invadiram nações e mataram civis inocentes para desovar a indústria bélica milionária, e determinaram em quais países “subdesenvolvidos” cada acessório material de seus cidadãos deve ser produzido, desde os tênis até peças de computadores.

A ganância gera a própria desgraça, uma vez que os EUAnos são os principais consumidores dos entorpecentes latino-americanos. A conivência do presidente mexicano Felipe Calderón, do Partido da Ação Nacional (PAN), com os Estados Unidos tem provocado massacres no México em reação à política de combate ao tráfico de drogas.

Colômbia, Peru e Bolívia são os três maiores produtores de cocaína no mundo. É alarmente o dado de que o narcotráfico representou em 2009 de 1,5 a 3% do Produto Interno Bruto da Bolívia e movimentou de 300 a 700 milhões de dólares.

O tráfico de entorpecentes é um negócio execrável e deve ser abolido com todo vigor, assim como o comércio de armamentos. A América Latina, no entanto, acaba inserindo-se no mercado internacional em função do que dispõe para incrementar a renda de seus países e atender à economia.

É preciso rever a prática cidadã, os programas de governo e a inserção da América Latina no mundo antes de que se anule a diferença entre apedeuta e senso comum.

A influência de países pujantes nas decisões de peso mundial inviabiliza a crença no multilateralismo ou a participação dos que possuem níveis de desenvolvimento menores. A Organização das Nações Unidas (ONU), que é o foro de debates mais prestigioso no mundo, tem sofrido reveses que questionam a sua credibilidade como instituição independente.

Ban Ki-moon, secretário-geral da ONU e na ocasião de abertura do 65º período de sessões de sua Assembleia Geral em Nova York, exortou os 192 Estados-membros a que acabassem com a pobreza, eliminassem as armas nucleares e promovessem a igualdade de gênero mediante “coesão” e “pragmatismo” em suas políticas.

Os debates estenderam-se de 23 a 30 de setembro de 2010. O sul-coreano Ban Ki-moon criticou ainda a polarização internacional e a incerteza que se devem aos conflitos e desigualdades e afirmou que o organismo é “indispensável” frente aos problemas atuais.

Nunca foi intenção da ONU a criação de um governo global senão um foro multilateral de Estados independentes e soberanos. Por esta razão, Joseph Deiss, presidente da Assembleia Geral, sugeriu a formação de “uma verdadeira associação mundial” com estratégias comuns e globais.

Destarte, a ONU tenta contrabalançar espaços de poder que até então eram detidos por potências mundiais. A maioria delas impõe-se mediante a vitória nas guerras e a inserção privilegiada no circuito econômico internacional. A ONU negou autorização para as invasões de Estados Unidos ao Afeganistão (2001) e Iraque (2003), mas a decisão do organismo multilateral não as evitou. Nem por isso os Estados Unidos foram sancionados ou julgados nalgum tribunal internacional.

Representantes diplomáticos de países da América Latina advogam o multilateralismo e a resistência aos interesses das potências através do argumento de que o mundo de 1945, ano de criação da ONU, não é o mesmo de 2010. Nota-se que a instituição emergiu nos anos 1940 ou quando saíram os vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, parte dos quais compõe curiosamente seu Conselho Permanente de Segurança e os maiores exportadores de armas.

A credibilidade da ONU descendeu tanto que não compareceram na abertura das sessões deste ano os presidentes de Brasil, Cuba, Equador, México, Nicarágua e Venezuela. Celso Amorim, chanceler brasileiro, e Ricardo Patiño, contraparte equatoriana, estão entre os que sustentam que a ONU não representa mais os interesses da América Latina.

O presidente EUAno e títere Barack Obama resulta num ludibriador de esperanças, figura de continuidade patética das práticas assassinas de Bush filho, governo republicano que o precedeu. Seu apelo à derrocada do Irã, a despeito de qualquer violação aos direitos humanos que ocorra neste país, é ineficaz e vão. Não é preciso muito esforço para enxergar que os piores exemplos em direitos humanos partem de um país com cinquenta estrelas brancas na bandeira.

A ONU sofre de problema de legitimidade diante de sua incapacidade de conter o unilateralismo estadunidense – ou a falta de disposição de ser contrariado – e de isolamento devido ao reforço de outros blocos multilaterais. Os países mais poderosos começam a desesperar-se pela transparência de suas falcatruas e as inconsistências da economia de mercado, que têm enchido de convicção os que acreditam na iminência do fim do mundo.

O conflito incessante entre Israel e Palestina, a resposta necessária do programa nuclear iraniano, os dados alarmantes da fome e a mudança climática convocam a humanidade a rever seus planos de sobrevivência. Ban Ki-moon alertou que problemas mundiais arriscam o futuro dos mais vulneráveis, o que soa evidente.

A cidade de Cancun, México, sediará um encontro em novembro de 2010 em busca de um pacto alternativo internacional de redução das emissões de gases contaminantes.

A Alternativa Bolivariana para as Américas (ALBA) e a União das Nações Sul-Americanas (UNASUL) são algumas instâncias que têm dado maior autonomia na inserção internacional dos países latino-americanos devido à inércia da ONU de frear o apetite de potências mundiais.

Apesar dos contratempos, a ONU continua desempenhando um papel importante como foro de diálogo internacional. Seus maiores promotores, contudo, desesperam-se frente à perda de credibilidade da instituição e a insistência unilateral dos Estados Unidos, desta vez sob comando de um boneco democrata. Algo parecido passa com a Organização de Estados Americanos (OEA), que aprovou o golpe militar em Honduras e abalou a democracia neste país.

Líderes latino-americanos preocupados com o bem comum apreciam limiares de novos tempos em que se condena a ordem vigente e se atribui maior poder às classes populares e aos países periféricos. O foro Índia – Brasil – África do Sul (IBAS) corrobora esta tendência de discutir temas globais a partir de países subalternos no sistema exausto de trocas de mercadorias.

A reforma do Conselho Segurança da ONU, do qual França, Reino Unido, Rússia, China e Estados Unidos são membros permanentes, é inadiável a fim de democratizar a cúpula dos que determinam o destino do planeta e recuperar gradualmente a credibilidade desta instituição. Uma das propostas sugere o acréscimo de cinco países que incluiriam Ásia, África e América Latina.

A ONU recobra o seu papel no multilateralismo.

Dentro da copiosa produção literária brasileira, parte ínfima dos autores se faz conhecer em nível nacional e menos ainda fora das fronteiras do país. As indústrias editoriais selecionam aqueles de maior potencial para alavancar as vendas no setor. Afortunadamente há políticas públicas que impulsionam os de menor potencial, mas que não deixam por isso de ter qualidade. O Ministério da Cultura, através da Fundação Biblioteca Nacional, criou o Programa de Apoio à Tradução de Autores Brasileiros, cujo objetivo é ampliar a presença de escritores brasileiros no mercado editorial internacional. O Ministério dedicou R$364 mil para o Programa em 2010 a fim de incluir vários gêneros literários, autores menos conhecidos e de regiões diversas. A “bolsa tradução”, que se dirige a editores nacionais e estrangeiros, é como se alcunhou o Programa que visa a inserir outros autores brasileiros num circuito privilegiado. As traduções ao espanhol, francês, alemão, inglês, etc difundem expressões das culturas nacionais em contextos onde somos tendencialmente estereotipados. Estrangeiros de países diversos têm interesse em nossas expressões culturais, mas o idioma português é para muitos uma barreira intransponível. As traduções, portanto, despertam a curiosidade na nossa produção científica e na ficcional, que é tão merecedora quanto a de autores de países mais desenvolvidos tecnicamente. Há que resistir à pressão do desmerecimento de nossa ciência, culinária e idioma. Parte dela se impõe mediante a primazia do inglês nas publicações de artigos científicos em revistas arbitradas, a adoção de hábitos alimentares fúteis e nocivos à saúde, a linguagem de estrangeirismos nos “delivery” de pizzas e os “drive thrus”. A “bolsa tradução” insiste no fortalecimento e na divulgação do próprio antes de que nossas obras não precisem mais de traduções. Com isso, não prego a recusa do estrangeiro, que se soma à disposição acolhedora do Brasil, senão a defesa da soberania cultural e linguística que nos caracteriza como brasileiros. É preciso realizar o sonho de um mundo em que os pequenos também tenham vez e exportar visões outras que as de meia dúzia de escritores privilegiados. A Feira do Livro de Frankfurt homenageará o Brasil em 2013 com a oferta bibliográfica de um estande de 2.500 m², o que impulsiona este segmento do mercado editorial. A Feira escolhe um país por ano desde 1988 para apresentar sua produção literária. Recorda-se de que o Brasil já participou em 1994, mas terá nova oportunidade. Ainda assim, um novo presente dos Céus. Uma crítica que surge é de que o aparelhamento (financeiro, humano, etc) do Brasil para a Feira do Livro de Frankfurt é a resposta a uma política que não é nossa. O país deveria ser, diferentemente, o agente promotor de políticas culturais que nos divulguem no exterior, por exemplo com o fortalecimento dos Centros de Estudos Brasileiros (CEB). Quando aumenta a leitura de livros de nossos autores e o interesse dos estrangeiros no Brasil, eles vêm para cá e financiam o turismo, geram empregos no setor e anulam as impressões falsas que tinham dos brasileiros. O governo da Colômbia propôs uma política cultural em canais internacionais de televisão, como em Cable News Network(CNN), ao tentar amenizar estereotipos e dizer que, naquele país, o único risco é de que o turista queira ficar. Este programa governamental que incentiva a tradução de livros brasileiros financia também editoras estrangeiras que, por tabela, incluem outros escritores nacionais. A questão é: se a produção literária for boa, por que não divulgá-la a um universo mais amplo de leitores? O Programa de Apoio à Tradução de Autores Brasileiros insere nossos escritores num circuito de relevância imensurável. É um acréscimo de ânimo ao escritor saber que seu livro é lido no ultramar e noutro idioma. Estados Unidos e França divulgam suas culturas e fortalecem suas identidades nas artes visuais. O cinema estadunidense é uma indústria próspera do setor cultural que alavanca outros interesses daquele país, inclusive o militar. Não é à toa que turistas brasileiros pagam caro e passam horas na fila do Consulado em São Paulo para sacar o visto de viagem àquele país. As políticas do Ministério da Cultura para o setor editorial, portanto, fazem muito mais que dar uma bolsa de alguns milhares de reais para que se traduzam autores brasileiros. É um serviço de divulgação do Brasil no exterior que, a médio e longo prazos, converte-se em ganhos para outros setores nacionais, como o turismo. Toda a cadeia (produção, circulação e consumo) da indústria editorial aufere benefícios de um Programa como este, desde os direitos autorais do escritor até a publicidade da obra. A cultura é o esteio de políticas públicas em países que levam o ser humano a sério.

O livro ainda é bem de luxo e se lê muito pouco no Brasil. Para contrapesar este diagnóstico que persiste ao longo das décadas e denigre nossos reais dados da educação, governos e instituições não-governamentais têm proposto formas de acesso ao livro e incentivo à leitura.

Num país em que “todos querem tirar o seu”, é procedente a afirmação de que as leis de mercado funcionam melhor que as políticas públicas para a democratização da leitura?

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) sustenta uma postura otimista ao fundamentar seus argumentos num estudo que indica queda de preços nalgumas categorias de livros: didáticos (24,5%), religiosos (38%), obras gerais (22,4%) e científicos, técnicos e profissionais (23,3%).

Outros representantes privados defendem que se tem produzido número maior de títulos, portanto o aumento da oferta barateia o preço do livro. Ignoram, porém, que este argumento é tão pífio a ponto de contradizer-se em que, se aumentar a compra de livros e consequentemente a demanda, o preço sobe. A bonança, assim, duraria pouco.

Aqueles que simplesmente associam o hábito saudável de leitura às oscilações de mercado, entretanto, não enxergam a indústria do livro além de um objeto a mais de ganância em vez de instrumento de enriquecimento cultural de um povo. O livro seria, então, uma “mercadoria”.

O processo de produção do livro envolve escritores, editores, gráficas, indústrias de papel, livreiros, distribuidores, tradutores quando forem necessários, e outros que não cedem facilmente seu meio de sustento a políticas de democratizadores da cultura.

A indústria do livro corre um risco parecido ao crepúsculo da musical. Atualmente são poucos os que se atrevem a pagar tão caro por um disco original, pois albuns inteiros dispõem-se para aquisição gratuita na internet. O endereço http://www.torrentz.com é uma fonte interminável de discografias. Se o livro continuar caro, o leitor o copiará sem hesitação ou deixará de ler.

Não deixo de mencionar as iniciativas de digitalização de livros completos na internet, onde o leitor paga para ter acesso virtual à obra. Já há mecanismos que simulam a sensação de folheá-los. A medida dispensa a indústria de papel e pode baratear o acesso ao livro e à leitura.

As leis de mercado encarecem os libros em sebos no Brasil, uma vez que os mais raros estão sujeitos à oferta baixa, portanto preços abusivos. O Brasil deixa a desejar em comparação com alguns países latino-americanos, como Argentina e México, no que se refere ao barateamento do custo de livros e a facilidade de encontrar títulos, como os universitários.

Algumas especialidades acadêmicas exigem ainda a leitura de obras que não foram traduzidas ao português, porém a disponibilidade delas nas livrarias nacionais, ainda que sob encomenda, é rara, custosa e demorada.

As leis de mercado engrenam processos sobre os quais o Estado não atua nem deveria para não se expor ao risco do dirigismo: o que, quanto, como e onde ler. Aquelas, porém, não têm sido suficientemente convincentes a fim de resolver a pendência de falta de leitura no Brasil.

Deste modo, o acesso ao livro não se faz somente mediante a compra do “produto” pelo maior número possível de leitores, o que satisfaria o insidioso mercado, senão também com o aparelhamento e incentivo do uso de bibliotecas públicas e escolares.

Os empréstimos bibliotecários ensejam uma rotatividade maior dos livros sem o risco de desperdício em estantes privadas empoeiradas ou, como se flagrou uma vez numa cidade tupinica, obras de escritores nacionais renomados amontoadas numa caçamba de lixo.

É necessário frisar que boa parte dos jovens mudou os hábitos de leitura em vez de ler menos: mensagens instantâneas (como nos programas MSN, Twitter e Orkut) e “torpedos” nos celulares, cartazes publicitários distribuídos caoticamente pelas cidades e notícias que sobem em tempo real nas telas do computador transformaram a rotina de leitura. Talvez seja o momento de resgatar a importância do livro no processo de construção cidadã, digno de qualquer idade.

Os três níveis de governo (municipal, estadual e federal) há muito discutem sobre o tema, elaboram leis e lançam programas que incentivam a leitura no Brasil, como o Programa Nacional de Incentivo à Leitura (PROLER).

Em março de 2006, o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação fizeram parceria para o lançamento do Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL), uma proposta ambiciosa. Seus objetivos principais têm sido nominalmente: democratização do acesso; fomento à leitura e à formação de mediadores; valorização da leitura e comunicação; desenvolvimento da economia do livro.

Esta última estratégia do PNLL indica que é difícil evadir a cadeia complexa de produção, distribuição e consumo do livro com todos os atores envolvidos e citados acima. A participação ativa do Estado e a cobrança dos cidadãos são imprescindíveis para, ao menos, regular o funcionamento deste mercado.

O livro deve ser facilmente acessível e associado ao lazer e não unicamente estudo e labor. Quem lê o que gosta, desfruta.

Se o acesso à leitura for divulgado nos lares e nas escolas, os jovens desenvolver-se-ão com este hábito saudável e formador da consciência.

Estado e mercado, em vez de se anularem, podem um suprir as carências do outro para a promoção do livro e a leitura.

O Sistema Econômico Latino-Americano (SELA) apresentou um Informe sobre as indústrias culturais e criativas na América Latina e no Caribe durante a 36ª Reunião Ordinária de seu Conselho Latino-Americano em 27, 28 e 29 de outubro de 2010 em Caracas, Venezuela.

O Informe contém a sugestão de atribuir às indústrias culturais e criativas da região um tratamento formal de pertencimento ao setor econômico. Há muito os mercado-maníacos tentam abocanhar a criatividade, o imaginário e o pensamento de latino-americanos e caribenhos a fim de transformá-los em fórmulas lucrativas e vinculadas a marcas.

Este documento informativo e propositivo, que resulta do esforço de intelectuais de vários países integrantes do organismo internacional sediado na Venezuela, mencionou complementarmente a preponderância do conhecimento, a criatividade e a informação como “forças dinamizadoras” do crescimento econômico da região.

A reunião do SELA coincide com o diagnóstico de entrelaçamento de redes culturais através de meios de comunicação sem que o indivíduo tenha que sair de casa. A “cultura” vai até você pelo celular, o computador e a televisão.

Emergem assim novas formas de relacionamento entre cultura e as tecnologias de comunicação e informação, embora as tarifas de celular no Brasil continuem as mais caras no mundo e a internet seja de péssima qualidade, cara, lenta, com interrupções frequentes do serviço e atendimento frustrante aos clientes das empresas monopólicas.

O mais divertido desta história é o afã do jornalista William Bonner, um dia depois da vitória de Dilma Rousseff, de questionar numa entrevista pela emissora de televisão Globo a presidente eleita sobre o compromisso com a liberdade de expressão da imprensa.

Que medo têm do tal de “controle social” da imprensa!

Na época da ditadura militar, a Globo chupava o picolé de cada verdugo militar travestido de presidente da República. Estes, antes de morrer, devem ter reconhecido quanto foram desprezíveis.

O Informe do SELA reiterou que as indústrias culturais promovem as culturas locais e a imagem de uma região ou país no mundo, o contato com outras culturas por meio da globalização e a renovação das tradições culturais por este processo. Estes são os prós.

Este gênero de indústrias, porém, tem os contras: a América Latina e o Caribe devem lutar para não perder os referentes territoriais de suas culturas, que se difundem nos meios eletrônicos e se reproduzem como exóticos e homogêneos.

Portanto, é fundamental o equilíbrio entre o setor cultural (tão amplo e diverso), as escalas de governo (e suas políticas públicas municipais, estaduais e federais), e as empresas que tomam a cultura como fonte de lucro e renda (sobretudo com leis de renúncia fiscal).

O setor das indústrias culturais e criativas, segundo o Informe do SELA, colabora com uma média de 7% ao Produto Interno Bruto mundial, mas a percentagem oscila entre 1 e 7% na América Latina e no Caribe. De acordo com os últimos dados disponíveis, o menor investimento no setor é o paraguaio, enquanto a Venezuela conta com o maior.

Um grande desafio nesta região de proporções continentais é aproximar o potencial ao efetivo, visto que seus recursos culturais podem situá-la em melhores níveis de desenvolvimento humano e de qualidade de vida.

Por isso as redes extensas do mercado têm força para promover o setor cultural a despeito de qualquer mácula inerente aos seus princípios. As indústrias articulam um número grande de profissionais que, poucas vezes, preocupam-se com se o que fazem é cultural ou não.

O Informe do SELA sobre as indústrias culturais e criativas na América Latina e no Caribe, desse modo, desdobrou aspectos de uma nova maneira de se fazer negócios tomando-se até o intangível como objeto de renda.

As tais “forças dinamizadoras” poderão ser úteis se servirem a nós, latino-americanos e caribenhos, enquanto deixarmos de deslumbrar diante daquilo que aceitamos como única “cultura” possível.

Caso contrário, seria mais um pretexto para exaurir a nossa seiva a troco de mais miséria.

O Primeiro Seminário sobre “Cultura e Economia: uma oportunidade de desenvolvimento” teve lugar em Santiago, capital do Chile, em 3 de novembro de 2010. A dedicação de toda uma quarta-feira ao tema da economia da cultura foi um incentivo aos profissionais do setor.

Com tantos indivíduos, grupos e instituições envolvendo-se em economia da cultura, um campo relativamente recente, cabe a pergunta de a quem ela pertence.

A iniciativa é do Conselho Nacional de Cultura e as Artes do Chile, cujo órgão estatal existe desde agosto de 2003 e é responsável pelas políticas públicas de desenvolvimento cultural. Muito se tem falado sobre e feito a favor da parceria entre governo e produtores culturais.

Os pequenos produtores culturais têm oportunidades raras de disponibilizar seus trabalhos no circuito econômico nacional e internacional, por isso a relevância de políticas de Estado que valorizem produções menores, independentes e locais. O Conselho Nacional de Cultura e as Artes, portanto, propõe políticas para desenvolver e fortalecer as indústrias culturais chilenas.

Na mesma direção, o Primeiro Seminário reorientou o conceito de cultura como “polo de desenvolvimento econômico” e atualizou as posturas tradicionais através da inserção da cultura como fator de crescimento do produto interno bruto dos países e não só fonte de entretenimento de elites nos fins de semana.

Participaram do Seminário: Luciano Cruz-Coke (Ministro de Cultura do Chile), Juan Andrés Fontaine (Ministro de Economia do Chile), David Gallagher (representante do Ministro de Relações Exteriores do Chile no Diretório Nacional do Conselho Nacional da Cultura e as Artes), entre outros expositores da cultura como objeto de atenção.

O setor cultural cobra o seu devido valor junto das outras políticas sociais. O Primeiro Seminário, deste modo, colaborou com discussões sobre programas governamentais de incentivo à cultura, geração de empregos de mão-de-obra qualificada e bem paga, vínculo sustentável com a economia, incremento do turismo, etc.

A questão inicial de a quem a cultura pertence, porém, segue vigente porque há um receio legítimo de que os cidadãos só falem por meio da boa vontade dos mercados que apostem neles. Caso contrário, silenciam-se os anseios sobretudo dos desfavorecidos e pequenos.

Neste raciocínio, o economista inglês David Throsby identifica a predominância dos mercados mundiais, destarte o setor privado, nas políticas culturais a partir de meados do século XX e devido principalmente às tecnologias de comunicação e informação. Throsby defende a gestão construtiva do setor privado sem subverter o interesse público nos processos de mudança cultural na sociedade.

É por vias similares que o Primeiro Seminário propôs a discussão sobre a inserção da cultura nos grandes circuitos econômicos e a valorização dos produtores e gestores culturais.

O governo de Sebastián Piñera, neste ínterim, não poderia perder a oportunidade de mostrar uma face politicamente correta de seu governo no Chile com o resgate dos 33 mineiros em Copiapó, norte do país. Foi o grande momento de investir na popularidade do estadista, que ainda era baixa antes do episódio.

Em 27 de fevereiro de 2010, portanto meses antes do resgate dos mineiros, o país havia sido devastado por um terremoto que demandou a acolhida do Estado no processo de reconstrução. Um grande desafio ao introito do governo de Piñera. A reação chilena ao sismo de seu território foi mais rápida e menos oportunista que a que sucedeu no Haiti a partir de 12 de janeiro de 2010.

Cultura, assim, é muito mais que uma canção que se ouve na rádio, um filme que brilha nas telas ou o teatro visto como local de elite e portanto é pouco frequentado pelas massas.

Que tal ampliar o conceito de cultura e reconhecer sua importância nas esferas diversas de construção de cidadania?

O mercado já se tocou da magnitude de um setor emergente.

Chegou a vez de todos os cidadãos pleitearem a sua15 expressão.

A “sustentabilidade” é o mote do estágio atual do capitalismo. É difícil não encontrar o termo no discurso de qualquer político convincente. Seu emprego, contudo, é a tentativa derradeira de encobertar a perfídia do sistema econômico vigente, que escraviza as pessoas e denigre a natureza.

Países transformam suas economias em negócios (aparentemente) sustentáveis a fim de melhorar a imagem no mundo e fortalecer blocos regionais de integração.

O lado triste é que esvai-se a pequena esperança que se tinha de que a agressão ao patrimônio natural pelo menos se converteria em benefícios nacionais.

A pobre monocultura canavieira, em vez de aparelhar-nos com etanol barato no Brasil, encarece o produto e ainda produz açúcar para exportação, mais rentável no mercado internacional. Todos os demais riscos ficam por conta de quem varre as cinzas das queimadas e paga caro nas bombas de postos de combustíveis, muitos dos quais ainda adulteram o produto.

Enquanto bancários organizaram-se numa greve justa e necessária, os banqueiros faustosos e usineiros oportunistas têm nadado em dinheiro porque o conceito de “trabalho” que vigora no Brasil – a “América” que deu errado – ameaçaria até Macunaíma, “herói sem nenhum caráter”, personagem que marcou a carreira literária de Mário de Andrade.

Prebendas, cabides de emprego, trabalho infantil, escravidão por dívidas, acomodação do funcionalismo público, superexploração de mão-de-obra, entre outros desvios do trabalho, maculam o país e dão a impressão de que o crescimento econômico será repartido.

O trabalho deveria ser dirigido à realização da coletividade e o aprimoramento pessoal. Não só este, nem só aquele; a conjugação dos dois. É chocante viver num país onde pessoas cruzam oceanos constantemente, enquanto outros jamais viram o mar.

O trabalho é uma dádiva a ser apreciada onde quer que se possa contribuir para o planeta.

Aos jovens terceiro-mundistas restam poucos exemplos de probidade e tenacidade no trabalho. Crescem num ambiente em que se passou a exigir domínio do idioma inglês em qualquer ofício, já que o inglês passou a ser mais valorizado que o português em qualquer troca comercial dentro do país. Os custos de frete, por exemplo, calculam-se através das siglas “FOB” (Free On Board) ou “CIF” (Cost, Insurance and Freight), que poucos tupinicas sabem o que realmente significa.

Alguém já se perguntou por que se usam tantos estrangeirismos no Brasil e se trabalha tanto para desmerecer um idioma tão lindo, o português?

Enquanto se faz alarde sobre “desenvolvimento sustentável” num mundo chamejante, poucos protestam contra a investida do sistema cultural, econômico e político vigente.

Poderia haver ao menos uma organização popular mais participativa e o atendimento a demandas das classes oprimidas. Um caminho seria a expansão dos conselhos municipais, estaduais e federais sem que se transformem emlobbies.

O trabalho, portanto, expressa não só a necessidade de um salário para pagar as contas e mover indústrias de todo tipo. O trabalho visa à construção de uma coletividade.

O Brasil amiúde não sabe o que fazer com sua pujança.

Tantos talentos ainda se desperdiçam em prol da malversação de dinheiro público e a alocação de recursos em poucas grandes empresas que regulam o mercado brasileiro e preenchem as estantes de supermercados com seus produtos caros, nocivos e supérfluos.

O Brasil é a estrela do momento porque tem 190 milhões de indivíduos que precisam de alimentos, roupas, serviços, etc. Todos eles têm recursos (privados, públicos e assistencialistas) para fazer suas necessidades, ainda que tenham participado de algum programa federal de concessão de créditos. Para completar a cadeia, alguém convence-os da sustentabilidade de seus negócios.

Estamos, todavia, na escala baixa de um circuito internacional de troca de mercadorias onde, a cada ciclo que se esgota, forja-se uma nova estratégia de perpetuação de grandes poderes econômicos.

Empresas que contaminam a atmosfera compram “créditos de carbono” e transformam seus negócios em atividades ambientalmente sustentáveis. Máfias regulam setores inteiros da economia porque dependem do clientelismo entre empresas e agentes públicos que avalam e fiscalizam empreendimentos e concessões de serviços. Descortinou-se a máfia dos taxistas no aeroporto Galeão, Rio de Janeiro, mais uma mácula que deve ser combatida.

O cidadão minimamente informado teria asco do meio que o circunda. Como vive histórias idílicas narradas por quem entende de contos e ficções, tudo parece normal.

A próxima estratégia de convencimento que se mascara na “sustentabilidade” haverá de sofrer reação mais enérgica de quem valoriza o “trabalho” sob risco de esperar julgamento no “Céu” ou no “Inferno”. O planeta, pois, já não pode aguardar.

As tecnologias digitais permitem uma nova forma de interação cultural e a internet é o meio mais fértil de expressão deste fenômeno. A experiência cubana, por seu contraste político com outras nações latino-americanas, desperta a curiosidade de como sua cultura circula no mundo digital.

A Cubarte (Portal de divulgação da Cultura Cubana) organizou a “1ª Jornada da Cultura Cubana em Meios Digitais” em 10, 11 e 12 de novembro de 2010 na Casa da ALBA Cultural (ramo de cultura da Alternativa Bolivariana para os Povos de Nossa América).

O evento compôs as comemorações do 17º aniversário da Cubarte.

Já se anunciou a 2ª Jornada para novembro de 2011.

Este tipo de encontro soma-se às oportunidades de discutir sobre os caminhos culturais de um país que seguiu uma experiência política guerrilheira, revolucionária e polêmica (desde a ótica capitalista dominante) sob o comando de Fidel Castro e logo seu irmão Raul, atual presidente.

Na seção acadêmica do encontro, especialistas, jornalistas e pesquisadores expuseram sobre as diversas facetas e dificuldades das novas tecnologias digitais em Cuba, o mal uso da informação, a baixa representatividade na internet de elementos essenciais da identidade cubana, a socialização de conteúdos digitais, o jornalismo cultural digital, e o uso das redes sociais. Na seção competitiva da Jornada, houve a premiação de produtos culturais digitais, como sítios virtuais.

O acesso à internet é limitado em comparação com a média latino-americana e sofre controle por parte do governo cubano. Predominam, desta forma, os sítios governamentais oficiais na ilha, mas os blogs prosperam junto de outras participações em redes sociais.

O expositor Víctor Ángel Fernández recordou que Cuba cumpriu quinze anos de uso de internet em setembro de 2010 e a ilha, agregou este participante do evento, tem o desafio de inserir-se na rede de modo a defender o “projeto social” que começou em janeiro de 1959 com a derrubada do ditador Fulgencio Batista, alinhado então aos interesses dos Estados Unidos.

A restrição do acesso à internet à maioria da população cubana não procede somente da política de Cuba de monitorar o tráfego de informações e punir os dissidentes políticos senão da pressão dos Estados Unidos de restringir investimentos em telecomunicações na ilha, negar a concessão de endereços IP (Protocolo de Internet, da sigla em inglês) a provedores locais, e sugerir o bloqueio do acesso de endereços cubanos a sítios virtuais estadunidenses e noutros países alinhados.

EUA segrega Cuba. Está claro.

A Cubarte definiu como objetivo do evento: “propiciar o debate e intercâmbio de experiências entre os meios digitais cubanos na esfera da cultura”. A pauta da Jornada é outro precedente para reforçar o internacionalismo da cultura cubana.

Cuba não alcançou o sonhado comunismo, que nunca existiu em país nenhum deste planeta exíguo do universo senão como experiências tortuosas de socializar a riqueza entre seres indispostos a este fim, os humanos. O sonho persiste a despeito da defesa do dinheiro, o luxo e o excesso, que ainda persegue os anseios de muitos Homo sapiens inebriados pelo pior dos vícios.

Enquanto houver uma vela acesa, Cuba continuará expondo sua vasta produção cultural apesar do embargo econômico dos Estados Unidos e o desmerecimento da imprensa servil, que digere a cultura estadunidense como a legítima e universal.

Não se deve ignorar, porém, que uma pequena ilha a cento e cinquenta quilômetros da Flórida resiste e não deixa que feneça sua dança, culinária, música e literatura. É uma brisa que sopra sobre a animosidade do vizinho intolerante.

A intrepidez cubana, apesar dos desajustes de um desafio tão difícil de conquistar quanto mal compreendido, aumenta com o acesso crescente de seus cidadãos ao cenário digital da internet. A crítica é inclusive bem-vinda neste meio de comunicação integrador.

A 1ª Jornada da Cultura Cubana em Meios Digitais, portanto, enriquece o diálogo sobre rumos que Estado nenhum pode controlar ou censurar devido à porosidade da informação e o direito universal de se comunicar livremente.

As tentativas de ascensão – ou sobrevivência? – da América Latina frente a um mundo tomado pelo capital, a hegemonia e a intolerância causam perplexidade.

Mais de 1600 haitianos morreram de cólera – doença que se espalha pela água e alimentos contaminados – desde que se detectou um surto da doença em outubro de 2010, segundo o Ministério de Saúde e População do Haiti. O terremoto de 12 de janeiro de 2010 entregou o país ao acaso e à especulação de países aproveitadores e oportunistas, já que o governo de René Preval comprovou sua incompetência em lidar com a situação de crise humanitária.

A imprensa tupinica, enquanto isso, comemora a vitória das “forças de segurança” sobre os traficantes da favela do Alemão, Rio de Janeiro, Brasil. Ainda se tem a esperança, pelo que os esforços indicam, de resgatar o incompreensível título de “Cidade Maravilhosa” para a atual arena de guerra, de um lado, e condomínios luxuosos de atores de telenovela, de outro.

Qual seria o cenário frente à legalização das drogas? Casos de polícia passariam a compor índices de saúde pública, o tráfico de drogas deixaria de ser um negócio altamente rentável para se tornar um bem fácil de adquirir, e ficaria mais fácil identificar o dependente químico a fim de orientá-lo no tratamento. Por estas e outras razões, sou veementemente a favor da legalização dos tipos de drogas cuja produção, comercialização e consumo são punidos pelas “forças de segurança”.

É um jeito de tratar o drogado em vez de puni-lo como um ser degradado!

Os morros cariocas hospedam estilos de vida bastante diversos: desde famílias humildes e trabalhadoras a cooptadores de menores e malandros dispostos ao dinheiro fácil. A notícia de que casas foram invadidas, destruídas e espoliadas indiscriminadamente pelos grupos policiais entristece o país e os coloca – com a devida exceção – no mesmo patamar dos bandidos caçados.

O “Complexo do Alemão” esconde muito mais que a comemorativa Globo expôs nas cenas do conflito. A tal da “libertação” da comunidade não convence porque o Estado tupinica oprime mais que qualquer bandido em favela, alberga a cúpula da pirâmide do tráfico (de armas, drogas, medicamentos) e desrespeita o contribuinte com a impunidade aos crimes de “colarinho branco”, como aquele governador que foi flagrado escondendo dinheiro de propina nas meias.

A Globo, em vez de valorizar a expressão comum e pobre do Rio de Janeiro, entrevistou, no ínterim em que se dava o triste e inócuo conflito, o verdugo Joe Jackson porque lhe traz maior audiência. Este sujeito veio ao Brasil de Los Angeles, EUA, para expressar, junto com um escritor sequaz de Atlanta, que a grana póstuma de Michael Jackson pertence à família Jackson e não às gravadoras.

Ao mesmo tempo em que o Brasil vive experiências idílicas de inserção internacional e prepara o cenário das Olimpíadas na fatídica Rio de Janeiro, a União Europeia injeta dinheiro na economia da Irlanda e se discute, como poucas vezes antes, por que aumentou a emigração de Portugal, país que, por pouco, não teria condições mínimas de estar no bloco de integração daquele continente.

Portugal é uma das matrizes culturais mais importantes de formação do Brasil e o povo tupinica, mas é aqui onde se fala um idioma meio português, meio inglês, mas ao mesmo tempo nenhum dos dois. E chamam isso de assimilação, miscigenação, diversidade, receptividade, e o diabo a quatro.

A polêmica em torno do Irã e seu programa nuclear, ainda, abafou-se temporariamente. Em seu lugar, fala-se de ataques da Coreia do Norte aos irmãos da Coreia do Sul. O país meridional, destarte, iniciou manobras militares com EUA no mar Amarelo, que fica oeste da península.

Está cada vez mais difícil saber em quem acreditar, visto que os detentores da “verdade” distanciam-se de oferecer bons exemplos. Sendo a Coreia do Norte um país fechado, como conhecer a versão dos fatos daquele país a fim de que formemos a nossa opinião sobre o assunto?

A perplexidade a que me referi no primeiro parágrafo se deve à convicção de alguns de que, por um lado, seus países devem trilhar um caminho de “desenvolvimento” (emprego este termo propositalmente entre aspas no lugar de “evolução”) capitalista, de redução drástica dos impostos (já que o Estado, na visão deles, atrapalha) e industrialização da vida.

Por outro lado, eu e outros não conseguimos admitir que se exauram os recursos da natureza para manter um depósito de mercadorias (que poderão ou não ser consumidas), concentre-se a renda e as terras de modo que há fazendas no Brasil que têm o tamanho de países inteiros, e tome-se a saúde como negócio ou um serviço disponível a quem puder pagar, como nos EUA.

Tampouco podemos admitir que o mundo chore pelos três mil (não dez mil como nos fizeram crer, mas ainda um número expressivo) que morreram nas torres gêmeas em Nova York, EUA, em 11 de setembro de 2001, mas poucos se sensibilizem com um número muito maior que contraiu o cólera no Haiti, doença até então tida por controlada e fora de risco.

Esta perplexidade, porém, varre o mundo todo, que está à deriva, mas se endireitará com os esforços dos cidadãos de bem, como você.

As tolices deste mundo causam-nos perplexidade, mas nada impede que mantenhamos um feixe de luz aceso e erguido.

As modalidades de roubo e contrabando de bens e produtos estão cada vez mais sofisticadas: antes se roubavam objetos; hoje devemos cuidar até do pensamento e a criação.

Comemorou-se, em 14 de novembro de 2010, o 40º aniversário da Convenção de 1970 que prescreve Meios de Proibir e Prevenir a Importação, Exportação e Transferência Ilícitas de Propriedade Cultural.

Aumenta o aparato de segurança em centros culturais, exposições e museus pelo valor alto com que se negociam obras famosas no mercado negro. Este tipo de crime é crescente, transnacional e tende a envolver grupos pequenos, por isso a facilidade de coordená-los entre vários países.

Cento e vinte Estados ratificaram a Convenção de 1970, cujo número reflete que a preocupação com o tema assume proporções globais. As escavações e o comércio ilegais de bens arqueológicos assombram a comunidade que luta pela punição e o fim de crimes contra o patrimônio cultural.

A Convenção de 1970 atribui responsabilidades aos Estados para elaborar campanhas educativas, punir os criminosos, restituir propriedades culturais ilícitas a seus países de origem, e cooperar internacionalmente com outros signatários.

O acordo de 1970, entretanto, não é inédito para coibir este gênero de delitos. Adotara-se, em 1954, a Convenção de Haia para a Proteção de Propriedade Cultural em períodos de conflito armado, o que desencadeou, dezesseis anos mais tarde, a decisão pela proteção também em tempos de paz.

A comunidade internacional possui uma lista de objetos desaparecidos que orienta as buscas. Como instrumento complementar da Convenção de 1970, o Instituto Internacional pela Unificação do Direito Privado (UNIDROIT), organização intergovernamental com sede em Roma, Itália, criou em 1995 a Convenção sobre Objetos Culturais Roubados ou Exportados Ilegalmente. Nela, os Estados comprometem-se a restituir também objetos culturais não listados oficialmente.

A criminalidade não perdoa nem os objetos e propriedades culturais. Esta atividade criminosa profissionaliza-se internacionalmente. Tapetes, esculturas e pinturas de artistas renomados e outros objetos de alto valor simbólico em países de tradições antigas comercializam-se e passam a compor residências e coleções de encomendadores, assim como se fazem com naturalidade boletins de ocorrência de veículos roubados diariamente no Brasil e que cruzam fronteiras com toda facilidade ou estacionam-se em galpões clandestinos para desmanche e contrabando de peças.

Rouba-se até cabelo, fio de cobre e tijolos de construções civis no Brasil. Pelo menos aqui não causaria tanto espanto – aos cidadãos vacinados de tanto desvario – o descortino de redes organizadas em torno do tráfico de propriedades culturais. Ademais, as pichações com fins de vandalismo, destruições de telefones públicos e assentos nos ônibus e metrôs comprovam a negligência com patrimônios culturais e públicos de uma meia-cidadania.

Apesar de a finalidade da Convenção de 1970 ser a criação de normas sobre objetos de alto valor econômico e simbólico, ampliei a perspectiva de “propriedade cultural”. Não se constrói nenhuma casa ou monumento em praça pública sem o toque cultural de quem arquitetou, levantou e pintou.

O roubo de propriedades culturais, conforme entende a Convenção de 1970, não é novidade nem hoje nem quatro décadas atrás. Há séculos, cidades inteiras eram pilhadas por conquistadores, que levavam seus bens culturais quando não os destruíam para impor a sua cultura. O espanhol Hernán Cortez pisou sobre Tenochtitlán, a capital asteca, em 1521 segurando o rosário da impiedade.

A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), por fim, organizará dois eventos que reunirão especialistas sobre tráfico e restituição de propriedade cultural: um em 31 de janeiro de 2011 e outro em março de 2011.

Quem sabe novas ideias apareçam para coibir esta prática.

Antes de que novas práticas perpetuem aquelas ideias.

O desenvolvimento associa-se, antes de qualquer conjetura, ao grau de evolução espiritual da espécie humana. Quando achamos que merecemos um lugar no céu, o inferno nos convoca.

Parte dos seres humanos padece de fome e desnutrição na superfície, enquanto os vermes negam-se a comer a carne dos seres egoístas e impiedosos que jazem no subsolo.

Nunca é demais lamentar que muitos consintam com o capitalismo como se este sistema fosse a mais natural das graças divinas juntamente com a insídia do mercado.

A criança teima pelo picolé de uma marca; o jovem escolhe a profissão que o mercado sugere; muitos adultos não medem os meios para ganhar a vida; o idoso batalha para garantir a melhor aposentadoria; e o defunto lamenta a mediocridade de sua existência derradeira.

Pobre daqueles que ignoram o óbvio a fim de sustentar a opulência, de um lado, ou fomentar a miséria, de outro. A cobrança virá em dobro. A humanidade recobra fins trágicos.

Representantes de treze países da América Latina e do Caribe propuseram em Quito, capital do Equador, a união de organismos de integração na luta conjunta da região para erradicar a fome e a desnutrição até 2025. Desacostumemo-nos com os dogmas da subserviência.

Apesar de que os mandatários da política tupinica não se fazem sem a venda da alma ao diabo, o que justifica a continuidade das macro-políticas econômicas, o presidente Lula tem seus méritos. Um deles é a persistência do programa Fome Zero, que o aclamou nas eleições de 2002.

É sensato reiterar a tese de que de barriga vazia ninguém quer saber de material escolar. Uma vez vencida esta etapa, discutir-se-á que a educação não se faz sem bons instrutores.

Em 2009, a fome e a desnutrição afetaram 53 milhões de pessoas na América Latina e o Caribe segundo o Ministério de Agricultura e Pecuária do Equador.

Por que alastra o afã injusto de desmerecer os governos progressistas da região, que priorizam a redução da pobreza e o combate às mazelas do capitalismo?

O preço do arrependimento deveria satisfazer a voracidade de atores pujantes na tragicomédia capitalista em decadência. O discurso capitaleiro tem seus dias marcados.

A recomendação para as crianças precavidas é de jamais falar com estranhos. Ao chegar à senilidade e depois de tanta faina, haverá maiores recompensas.

Maldita hora em que um sistema estranho à elevação humana torna-se familiar.

Organismos internacionais de competência renomada, como a Comunidade Andina de Nações (CAN), o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e a União das Nações Sul-Americanas (UNASUL) bradam o uníssono da misericórdia pelos despossuídos.

Assistimos ao advento da hora de extirpar, ao menos, a fome e a desnutrição dos cômputos da América Latina e o Caribe. Duas chagas que nos retêm na periferia do orbe.

Algo nos sugere que a humanidade tem-se embasbacado nos caminhos da ganância, a corrupção e a possessão descaradas de bens mal divididos e de saberes em conflito.

Os capachos da política e do lucro extraem do povo o que cabe à coletividade e curvam-se diante do destino nefasto que se lhes descortina na escolha entre o céu e o inferno.

A sorte de alguns destoa da desgraça de outros. Neste mundo carnal e desalmado, permanecem os seguidores das paixões mais descabidas. A responsabilidade recai sobre a justiça que funciona e pela qual “não passará um fio de cabelo” sem que o ente maior perceba.

Seja cultivador e merecedor de um mundo fraternal.

Cobre justiça de outros cidadãos.

Discorde do que não lhe parece sensato.

A contingência de animosidades, conflitos e guerras ainda destoa dos anseios pela paz numa época em que se discute a hegemonia de poucos países, a agressão irreversível à natureza e as previsões sustentadas do fim do mundo. O Instituto Internacional de Pesquisa sobre a Paz de Estocolmo (SIPRI, da sigla em inglês) alerta sobre o aumento de fluxo de armamentos ao redor do mundo. Corrida armamentista é um tema que se tinha por soterrado até pouco tempo atrás, quando os números escancararam o aumento de investimento bélico e de preocupação com as “regiões de tensão”, como América do Sul, África Setentrional, Oriente Médio, Ásia Meridional e Sudeste Asiático. É a paz um projeto utópico? Tema recorrente de uma filosofia imprescindível. O poder e a ganância ofuscam a intenção de promover a paz mundial. Países pujantes sustentam o ímpeto injustificado de querer controlar quem pode e quem não pode investir em armas e a quantidade que lhe cabe a cada ente nacional. A Pangérica exportou 30% dos armamentos mundiais entre 2005 e 2009. É a maior exportadora deste segmento econômico e seu investimento militar é inigualável. Os rendimentos são colossais. Da mesma proporção é a tristeza daqueles que enxergam a paz como um fio trêmulo. Estados ricos em recursos naturais têm investido em aeronaves de guerra, que se responsabilizaram por 27% do volume de transações internacionais de armamentos entre 2005 e 2009. Na América do Sul, o gasto militar sofreu aumento de 150% nos últimos cinco anos em comparação com a primeira metade da década. É procedente, no entanto, o blefe de que a América do Sul persegue uma “corrida armamentista”? Colômbia, Chile e Equador são os países sul-americanos que destinam a maior parte do Produto Interno Bruto (PIB) a gastos militares, apesar de o Brasil ter o orçamento mais expressivo em valores na região. A Colômbia é ainda o país latino-americano que recebe o maior auxílio militar da Pangérica, o que se deve aos acordos bilaterais para o combate ao narcotráfico. A briga pelas áreas de influência travava-se no contexto que vigorou até 1989, quando dois gigantes antagônicos disputavam os modelos de capitalismo ou socialismo. Havia um equilíbrio maior entre as potências, que se intimidavam mas não se atacavam. Nos tempos hodiernos, países em desenvolvimento, como Brasil e Irã, contestam justamente os pujantes sobre os monopólios de armas e programas nucleares. Escuta-se que o presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad é perigoso, portanto conduziria irresponsavelmente um programa nuclear. E o ex-presidente assassino e criminoso George W. Bush, que invadiu impiedosamente Afeganistão e Iraque, e seu assecla Barack Obama, que mantém tropas nos dois países a despeito das milhares de mortes mensais? São promotores da liberdade? Por sua vez, os argumentos oficiais tupinicas apelam principalmente à necessidade de atualizar o equipamento militar obsoleto no Brasil, proteger o território vasto e as reservas de petróleo, e lançar-se como potência regional e global. Quem é tolo para acreditar que a França quer enviar novamente navios nos mares tupinicas para buscar a caixa preta do voo 447 abatido da Air France? Entre uma garimpagem e outra no fundo do mar, hão de encontrar o que realmente lhes interessa. Estadistas tupinicas oscilam entre a inserção do Brasil como líder regional ou ator global. Para isso, eles têm vendido a pátria e cuspido coliformes fecais. Segundo o Centro de Estudos Nova Maioria (CENM), que é um instituto argentino de pesquisas, o Brasil tem o 12º maior gasto militar no mundo. Apesar da informação sobre o Brasil, é mister projetar o setor no contexto sul-americano, cujo espaço geográfico foi considerado uma das “regiões de tensão” pelo SIPRI. Os conflitos da América do Sul são anódinos quando comparados aos do Oriente Médio. Exceto pelas querelas entre Colômbia e Venezuela, Equador e Colômbia, Peru e Chile, Bolívia e Paraguai (recordando o impacto da Guerra do Chaco: 1932-35), que não se materializam em embates militares, a região é pacífica. É preferível que o orçamento vá para a educação (formação prévia de uma categoria sólida de professores) e a saúde (medicina preventiva deveria ser prioridade) em vez de aparelhagem militar, porém o tema da soberania reacende a flâmula deste “mal necessário”. Virá o dia em que os povos das diferentes nações se entendam e se respeitem. Sejamos cúmplices deste caminho aberto.

Procriem os seres humanos que transferem dignidade às gerações vindouras. Expurguem-se aqueles que nada oferecem de exemplar senão a inépcia de uma existência de egoísmo, orgulho e vaidade. A Terra prescinde deste gênero.

Exaure o alento dos desmandos, das guerras e das outras injustiças que têm caracterizado a nossa espécie em sua condição carnal e passional. Queremos algo mais que discursos fundamentados na barbárie e na mentira.

Israel é um dos países cujos governantes se esquivam do dever da renovação. Ao longo do período que se convencionou como “Semana Santa”, Israel desferiu seis ataques aéreos noturnos com caças F16 à faixa de Gaza e reiterou o desinteresse de promover a paz no Oriente Médio.

Ligeiramente distante de seu objetivo como regulador mundial, a Organização das Nações Unidas (ONU) deve US$70 milhões de salários atrasados aos uruguaios que participaram de “missões de paz”. A justificativa é de que Pangérica e Japão não têm cumprido com sua contribuição financeira na organização.

Dos pangericanos não se espera muito: gastam anualmente quase um trilhão de dólares em armamentos e forças armadas, mas pouco sobra – segundo se deduz de cálculos e discursos – para a paz mundial devido ao impacto da crise econômica.

A paz limita-se a tema filosófico de pensadores que ignoram a realidade ou idealizam muito acima da capacidade destrutiva do animal humano que atrapalha a procriação pacífica das abelhas, as formigas, os pássaros e as árvores.

O suor tem rompido barreiras, entretanto. A aprovação da reforma do sistema de saúde na Pangérica aumenta a cobertura de um sistema essencialmente privado e estabelece medidas que controlam o aumento do custo para doentes que não satisfazem a lógica do lucro. Jovens saudáveis sempre tiveram facilidades para aquisição de planos de saúde.

Mal parida é a fórmula do sistema de saúde pangericano. As mudanças recentes demonstram o heroísmo de Obama (nalgumas ações) e o caráter público que a saúde contém ao contrário da conjuração de capitaleiros gananciosos.

A história está repleta de assassinos impunes e riquezas patifes. Estadistas avessos à elevação humana transgridem a soberania de outras nações, e perfuram campos petrolíferos de onde jorra sangue de milhares de inocentes.

Indefesos e maniatados estão os habitantes do Chaco no norte argentino, lavradores migrantes em cultivos agrícolas no Brasil (onde a escravidão por dívidas ainda é comum), indígenas que tentam preservar seus costumes ao longo de toda América Latina em conflito com a espada da pretensa civilização moderna ocidental.

Urge que vejamos os fatos destituídos de qualquer passividade construída em torno da notícia.

Os governos de Bolívia, Cuba, Equador e Venezuela desenvolvem programas de combate ao analfabetismo e de inclusão social que se reconhecem internacionalmente enquanto, no Brasil, adestram-se bestas em torno dos programas fúteis e pasteurizados da Rede Globo e doutrinam-se seres inanimados pelos templos endinheirados de seitas diversas.

Tudo se deve à carência do ser humano na busca de respostas às perguntas mais básicas: o que sou? de onde vim? aonde vou?

Se não tivermos a resposta de questões basilares, nada justifica as “guerras santas”, o predomínio do capitalismo sobre o socialismo, nem o modelo de democracia que se vende pelo país cuja política exterior tem-se pautado no massacre dos despossuídos.

Abramos os olhos do espírito, que enxergam além da vedação material e ideológica.

Descobriremos que os contos não representam fielmente os acontecimentos a despeito das tentativas dos pujantes de acobertar o que a humanidade merece saber.

A procriação humana começa a trazer seres dignos para lutar por um mundo melhor.

Se você se considera merecedor de um novo mundo, o que faz para promovê-lo?

É frequente a indagação sobre se as pessoas ao nosso redor ensinam ou aprendem.

Na tentativa derradeira de acreditar que o instrumento de pedagogia está com eles, pasmamo-nos com o diagnóstico de que nos cabe oferecer o exemplo ainda que não acreditemos nesta prerrogativa. Padecemos destas dúvidas existenciais.

Para alguns, a nossa hora chegou de escolher entre habitar um planeta digno ou mover-se a esferas inferiores e obscuras de evolução humana. As teses apocalípticas abraçam o momento mais oportuno de vulnerabilidade da espécie.

Foi-se o tempo em que se deixava para depois o que se podia fazer prontamente. As escolhas não merecem mais prorrogações. Não se adia mais o mérito dos que colherão paz e harmonia em detrimento dos excluídos de um planeta a ser promovido.

A cultura do medo que culmina nas sociedades modernas tecnicamente, mas atrasadas moralmente, está com os dias contados. As forças do bem sobrepujam as do mal.

Os sintomas de ações obsoletas acumulam-se.

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) possui 120.000 militares no Afeganistão e Barack Obama anunciou o envio de outros 30.000. A previsão do início de retirada de tropas é meados de 2011.

Neste ínterim, testemunham-se os dissabores na reconstrução interesseira do Haiti, as invasões descaradas dos israelenses a territórios palestinos, a intermitência de práticas terroristas (como a do metrô na Rússia), e outros desastres de uma espécie em decomposição.

Pudéssemos ouvir as fofocas dos outros animais enquanto agredimos o hábitat coletivo. Que dizem as formigas da nossa aptidão para o desastre?

A espetacularidade das “notícias” (não confundi-las com “fatos”), como a do julgamento do casal Nardoni no Brasil, lança trevas onde havia uma fresta de luz. A impressão é de que a nossa justiça funciona. Nova ilusão depois de tantos descalabros.

A justiça divina, enquanto isso, cuida, a seu modo, das denúncias de pederastia no meio católico, mas sob o manto de uma instituição hipócrita que deposita na amnésia os conservadorismos, os dogmatismos, as torturas e as opulências que tem cultivado.

Pelos trajetos ínvios da ineficiência da política federal no Brasil, tenta encontrar brecha a proposta trilionária do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 2, que se dedicaria aos setores de energia, água, moradia e transporte.

Falta transparência para, ao menos, descobrirmos se os detentores do poder ensinam ou aprendem. Notem como a dúvida é frequente em maior parte dos contatos que temos com outrem. Ainda mais em se tratando dos caminhos opacos da política nacional.

Para que se entenda o jogo, é necessário conhecer as regras. Caso contrário, o PAC 2 seria extremamente eleitoreiro e desrespeitoso com um candidato ou candidata à presidência da República Federativa do Brasil que não seja indicado(a) por Lula.

É preferível que não houvesse intromissão militar no Afeganistão e no Iraque, que o terrorismo fosse abolido e que o sensacionalismo dos que detêm o poder de comunicar tivesse a página virada.

A humanidade sempre espera grandes expurgos.

Como ninguém é detentor de conhecimentos cabais nos planos material e moral, embora a hipocrisia lance sombra, toca-nos dar ouvidos aos prováveis professores e perseverar naquilo que fazemos melhor. Aprendemos e ensinamos sem medo de titubear.

Mais vale que demonstremos a nossa insatisfação que nos silenciemos numa covardia injustificada. Não queremos conflitos, guerras, mentiras e desgovernos. Aceitemos naturalmente a próxima etapa evolutiva da humanidade.

Sementes de bondade e compaixão germinam em pontos diversos do orbe. A geração que se avizinha traz a missão de resgatar este planeta da mesquinharia moral. Some-se à luta.

Não nos detenhamos nas diferenças e nos desajustes.

Potencializemos o objetivo comum de amar e prosperar.

Façamos o melhor pelo bem-estar de todas as espécies deste planeta.

Os falíveis mortais que falam em nome dos Estados raramente são criminosos, porém teme-se que, entre outras farsas mal explicadas, as armas nucleares alcancem grupos “terroristas”.

Tamanhas “ideias” – sobrestimando o uso da palavra – já foram cuspidas pela boca de personagens como a feérica secretária de Estado pangericana Hillary Clinton. Outros artífices da desgraça humana pronunciaram semelhante disparate. Quiçá passaram despercebidos.

Cada um quer fazer história de sua maneira, mas – temos que reconhecer – ela acaba sendo contada de uma única forma. Os pujantes apoderam-se da autoria.

O espectro da corrida armamentista, a guerra nuclear e qualquer outra tragédia de que o ser humano é ou já foi capaz emerge impetuosamente nas relações internacionais. Antes de qualquer especulação, vale a pena entender que a posse de armas nucleares tem habitualmente caráter dissuasivo e defensivo. Há exceções, entretanto.

Países com governantes desvairados como a Pangérica demonstraram historicamente sobre as cidades japonesas Hiroshima e Nagasáki que a ameaça não é bem o Irã ao contrário do que nos faz crer a falsa moral com o uso de todas as ferramentas de que dispõe.

Pangérica e Rússia pactuaram uma redução do arsenal nuclear. Logo aquele país convocou, em Washington, a Cúpula de Segurança Nuclear para a qual Irã, Coreia do Norte e Síria não foram convidados. O evento contou com a assistência de representantes de 47 países.

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu não participou da Cúpula, o que se justifica por seu despudor em cometer atrocidades. Israel, Coreia do Norte, Índia e Paquistão não aderiram ao Tratado de Não Proliferação (TNP), do qual Irã faz parte.

Irã jamais declarou, ainda, que seu programa de enriquecimento de urânio visasse a conflitos e guerras, entretanto a Organização das Nações Unidas (ONU) impôs-lhe sanções enquanto prostra-se ao mando da Pangérica.

No ínterim em que vigora o arranjo artificial entre os países, cuja abstração analistas costumam nomear “sistema internacional” na falta de uma expressão mais palpável, o TNP autoriza a posse de armas nucleares pelos cinco países que são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU: Pangérica, Grã Bretanha, França, Rússia e China.

Deles depende a sobrevivência de todos os demais países que, curvados e indefesos, recorrem à prece para que não sejam rota petrolífera nem avessos à “democracia” e à “liberdade” (dos que oprimem e massacram impunemente).

África do Sul e Cazaquistão renunciaram a seus programas nucleares. Índia e Paquistão possuem declaradamente armas nucleares, mas não são tidos como “ameaças” pelos patrões do mundo. O recôndito Irã, ao contrário, surge como um vilão que resiste à chance de um ataque pelos pujantes monopolizadores do poder.

Enquanto sucedia a Cúpula da qual participaram ameaças comprovadas à paz mundial, o presidente iraniano Ahmadinejad dirigiu uma carta ao secretário-geral da ONU acusando os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) de apoiar o terrorismo na região.

Juntaram-se provas documentais em vez de logros sobre armas biológicas e químicas que nunca apareceram nem antes nem depois do enforcamento de Saddam Hussein no Iraque.

A escolha entre a posição de um país que já usou bombas nucleares e a de outro que sequer menciona a construção destas armas não é difícil quando se emprega a razão e o bom senso. É fácil situar onde está o dislate.

A publicidade nos induz a aceitar visões que encobertam a história. Cria-se a opinião pública.

Ninguém condena o país que simplesmente reduz um arsenal nuclear estratosférico, porém se execra qualquer tentativa de defesa dos mais fracos por meio da dissuasão (quem tem poder de fogo inibe ataque do inimigo). Algo está errado nesta balança.

Se nos deram uma cabeça, por que pensar com a dos outros?

Lembre-se de sempre consultar a consciência.

Ainda existem propósitos comedidos.

Ao mesmo tempo em que o governo Lula tenta democratizar o acesso à internet banda larga nas escolas tupinicas, o Brasil ocupa a modesta posição 61ª entre os países que foram avaliados em desenvolvimento de tecnologia de informação e comunicação.

O informe do Fórum Econômico Mundial (WEF, do acrônimo em inglês) em parceria com a INSEAD (escola de negócios) considerou 133 países a fim de avaliar o impacto das tecnologias no desenvolvimento e na competitividade das nações.

Segundo o informe, o papel central das TIC é promover a sustentabilidade ambiental, econômica e social. Os promotores destas ferramentas e recursos justificam que o mundo está interligado pelas TIC, portanto é preciso entender as redes e desenvolvê-las.

Este informe de desenvolvimento econômico baseado nas TIC elabora-se anualmente desde 2001 e assume critérios que passaram a ser relevantes num mundo interconectado.

Poderíamos situar o debate não tanto nos investimentos tecnológicos setoriais senão na maneira como se aproveitam estas ferramentas e recursos na América Latina.

O triunfo cronometrado da televisão digital sobre a analógica no Brasil convive com o embrutecimento do povo através da baixa qualidade de programas comerciais que, entre outros apelos pretensamente democráticos, convocam à participação por chamadas telefônicas e sítios de internet.

Algumas emissoras de televisão desperdiçam o poder colossal que reuniram em detrimento de uma programação medíocre e comercial. Fazem-nos confundi-las com as instituições que oferecem legitimamente informações e serviços de interesse público, como quando a Rede Globo convoca a população a vacinar-se contra a gripe suína H1N1.

Os países latino-americanos obtiveram as posições piores no ranking mundial de TIC. Enquanto Bolívia teve o desempenho menos satisfatório, os melhores foram, na sequência, Chile, Porto Rico e Costa Rica.

Ainda que o porte de telefones celulares no Brasil seja elevado e o número de usuários de internet esteja entre os maiores no mundo, a tendência mundial de investimento em TIC é maior do que a ilusão de que acompanhamos as principais evoluções tecnológicas.

Os dez primeiros colocados no informe foram: Suécia (1º), Cingapura, Dinamarca, Suécia, Estados Unidos, Finlândia, Canadá, Hong Kong, Holanda e Noruega.

É preciso aprender a usar as ferramentas informativas e comunicacionais que se nos oferecem. A precaução é válida para que não se caia no risco de o lar ter televisor de última geração enquanto falte comida no prato de famílias aparvalhadas pelos meios massivos.

O índice mais negativo projeta-se desde os que têm, mas não sabem usar.

Ignora-se a presença constante dos monopólios ou o poderio das poucas empresas que detêm a capacidade de investir em infra-estrutura informativa e comunicacional.

Os tecnólogos da informação e da comunicação são capazes de pôr quinze correspondentes em Washington a fim de que nenhuma notícia estadunidense nos escape, mas nenhum nos países vizinhos do Brasil. Ou de exibir conquistas do Norte e tragédias do Sul.

Chamadas de telefones móveis ainda custam absurdamente caro, rádios comunitárias sofrem grandes óbices para a legalização, a televisão digital marginaliza emissoras de pequeno porte, as peças de computadores são majoritariamente importadas.

Pouco se discute que o parto das principais TIC se faz desde países centrais de um mundo que ainda dispõe de uma periferia dependente e com tecnologias menos valiosas para oferecer em troca no desigual comércio internacional.

A mentalidade dos governantes tupinicas é tão mesquinha e aviltada que se comprazem com a vinda de empresas, como a montadora sul-coreana Hyundai, de países que, há poucas décadas, estavam com recursos proporcionais aos do Brasil. Nossas médias empresas é que deveriam, ao contrário, receber incentivos para instalar filiais noutros países.

Não nos cansamos de ser enganados?

O Brasil segue com as pernas arreganhadas devido a políticos clientelistas e inescrupulosos. O parto acaba sendo doloroso para os cidadãos de bem.

Mereça um país melhor. Batalhe também pela união dos povos latino-americanos.

Seja um cidadão bem informado e comunique com prudência.

A responsabilidade é diretamente proporcional à consciência dos atos cometidos, dizem-nos os entes amigos que nada mais querem que prosperemos e amemo-nos uns aos outros.

O planeta adoece enquanto se extrai a maior porção tecnicamente possível de sua seiva: derrubada de árvores, poluição desmedida, apropriação de fontes não-renováveis de energia, industrialização e venda de produtos maléficos ao consumo.

A humanidade caminha em passos largos na direção errada. O desenvolvimento moral não tem acompanhado o técnico. Pior que isso: poucos sabem onde está o bom exemplo.

O Instituto Oceânico e Atmosférico Nacional estadunidense (NOAA, do acrônimo em inglês) informou que, no mês de março, as temperaturas globais foram as mais altas desde que começou a medição em 1880 para este período do ano.

Derrota para a espécie que se crê a mais evoluída do planeta.

Enquanto isso, Barack Obama planeja vulgarizar viagens espaciais injetando dinheiro em empresas privadas do setor. O estadista quer enviar uma missão tripulada a Marte e, logo em seguida, astronautas a algum asteroide.

Foi-se o tempo em que a escalada ao Everest e outras proezas eram atributos de próceres, porquanto hoje a pretensão é de abandonar a agoniada Terra em prol de passeios bilionários ao espaço sideral.

O ser cauto evita julgar outrem, porém não esconde que o débito dos seres inescrupulosos é colossal. Cabe-nos perseverar no bem ainda que desconfiemos de que o impacto é menor do que o provocado pelos pujantes, que infelizmente têm maior visibilidade.

Este raciocínio tentativo leva-nos primeiramente a discutir as ações antrópicas no globo a fim de, em seguida, assinalar o desperdício de responsabilidades pelos líderes estadunidenses, ávidos de destruição e ganância, entre outros dejetos da Terra.

A caminho de superar este estágio e como cidadãos de países “terceiro-mundistas”, resta-nos resistir aos tentáculos da medusa predadora que, desde sua posição de supremacia, fagocita a nossa independência e soberania.

O introito administrativo de Sebastián Piñera propôs, ao contrário do que se esperava, o aumento de impostos de grandes empresas para que apoiem a reconstrução do Chile.

Frente à devastação sísmica sem precedentes que assolou a população chilena de poucos recursos, atitudes demonstram que, independentemente de qual seja o espectro ideológico dos tomadores de decisão, é premente exigir mais dos pujantes.

Por sua vez, a rixa entre os governos de Colômbia e Venezuela traz sua manifestação mais recente: autoridades colombianas recomendam precaução aos turistas vernáculos que cruzam a fronteira com o pretexto de que oficiais venezuelanos os têm interrogado e encarcerado.

A repressão aos opositores na Colômbia e a alcunha de “terrorista” a qualquer indivíduo ou grupo simpatizante das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) sinalizam que a oposição é taxada de criminosa neste país.

A paisagem tupinica requer parágrafos exclusivos tamanho é o escancaramento onde a justiça é ignominiosa. Algumas figuras públicas são cientes de sua condição criminosa se ingressarem noutro país, porém aqui são andarilhos tão soltos como urubus que revolvem atrás de carniças.

Diversão maior aos seres cônscios não existe que a crença de espectadores estrangeiros de que o Brasil é uma “potência emergente”. Qualquer olhadela in loco desmistifica este papel e reconhece que o país padece dos problemas sociais mais básicos.

O Brasil assiste à disputa precipitada do conteúdo gasoso e petrolífero da recém-descoberta camada pré-sal, enquanto a Argentina segue lutando pela recuperação das Malvinas.

Mal caem as lágrimas celestes e os terráqueos disputam quem estenderá as mãos para agarrá-las. A busca insaciável da mão divina remonta à época em que o Egito era a “dádiva do Nilo”.

Carecemos de zelo pelo coletivo sem o qual os pujantes perpetuam-se em condições privilegiadas e tratam-nos como animais confinados pelo mata-burro. Nega-se-nos o traspasso à dignidade.

Não se submeta aos mandos de seres irresponsáveis.

Reconheça seu papel como semeador de esperanças.

A questão migratória na fronteira entre México e Estados Unidos é aviltante e delicada. Não é simples sacar ilações de um contexto em que os colonizadores tiveram matrizes culturais completamente distintas e a fronteira de 3.000 km divide nações que pouco se entendem.

O modo de vida e outros produtos estadunidenses transpõem a linha divisória, inclusive com a venda de frutas em supermercados. México envia-lhes, em contrapartida, milhões de trabalhadores de baixa qualificação para exercer atividades braçais.

Do ponto de vista dos que advogam leis anti-imigratórias, não se deve acolher o migrante que busca melhores condições de vida que as que se lhe oferece seu país de origem. Assim, cada país é responsável pela garantia da qualidade de vida de seus cidadãos ainda que deploráveis.

Estes argumentos, porém, são desprezíveis e discriminatórios. É o momento oportuno para conhecer quem são os EUA, país que extrai as riquezas humanas e naturais de meio mundo a fim de sustentar um padrão de desenvolvimento concentrador e obsoleto.

Desabrocha o custo da opulência de pujantes em detrimento da marginalização de despossuídos. Nos EUA, só sobrevivem os que tiverem condições de pagar.

A última afronta ao bem-estar da espécie foi o projeto de lei migratória 1070 do republicano Russell Pearce no estado de Arizona. Por 17 votos a 11 e apesar da oposição de todos os votantes demócratas, a lei autoriza que policiais peçam documentos de identidade de qualquer um na rua para inibir a imigração ilegal.

O transporte e a contratação laboral de imigrantes ilegais passam também a ser ações criminosas além da falta de documentos. Com esta lei, tenta-se encurralar os “indocumentados”.

Este projeto de lei foi considerado a medida anti-imigratória mais rígida já tomada nos EUA para controlar a imigração ilegal. O atropelo das decisões estadunidenses no âmbito migratório baseia-se no dado de que há ao derredor de 11 milhões de imigrantes ilegais nos EUA.

Pergunta que não cala é a de qual será o critério dos policiais ou agentes de migração para parar alguém na rua e solicitar os documentos de identidade.

Grupos de direitos civis, defensores da imigração e oficiais da Embaixada Mexicana nos EUA demonstraram preocupação com os rumos que a questão tem tomado. O medo, a perseguição e a desinformação são tônicas da sociedade estadunidense, como se depreende das fórmulas pasteurizadas de seu cinema.

Críticos do projeto de lei no Arizona afirmam que a medida é inconstitucional e tende a práticas discriminatórias principalmente contra os “Latinos” ou oriundos de países latino-americanos ainda que de gerações anteriores e, portanto, estadunidenses de nascimento.

Incompreensível é a fórmula com a qual um país essencialmente racista como EUA torna-se centro das atenções mundiais e pretenso baluarte de desenvolvimento. Antes são os paladinos da desgraça, que é tão grande quanto a de nações prostradas que recorrem frequentemente à “ajuda” financeira do ente sanguinário mas “exemplar”.

EUA querem tudo menos que migrantes de países “terceiro-mundistas” cruzem a fronteira em busca do “sonho americano” ou daquilo que lhes foi negado por seus países de origem porque naquele não é mais que ilusão.

Os euânus desvairados são capazes de exibir a impiedade sem pudor com leis anti-imigratórias como a 1070 sem que o efeito lhes cause qualquer sentimento de compaixão sobretudo àqueles de quem se lhes arrebataram 50% do território, os mexicanos.

O afã dos estadunidenses de dominar o mundo esbarra na pane de seu próprio sistema, que protege os produtores de algodão e contradiz a receita de “livre comércio”. Poucos ainda acreditam nesses prestidigitadores e manipuladores de ideais.

Eles têm todo direito de defender seus cidadãos e seu território, mas com decência e respeito.

O crescimento econômico é tema habitual de meios jornalísticos e terreiros políticos.

A informação de que o Produto Interno Bruto (PIB) de um país aumenta comemora-se como um dogma de sucesso internacional. Descortina-se, porém, o véu e aparecem os grupos limitados e poderosos que se beneficiam da população exangue.

Não se deve confundir crescimento econômico com distribuição da riqueza. Os dois critérios de avaliação são independentes e o primeiro frequentemente anula o fiasco do segundo.

A contenda comercial entre EUA e Brasil sobre o subsídio daquele país a seus produtores de algodão tem rendido uma postura laxa deste. A Organização Mundial de Comércio (OMC) autorizou que o Brasil retaliasse com o aumento de impostos sobre os produtos euânus de modo a compensar a perda.

No sentido contrário ao bom senso, o Brasil acaba de protelar mais dois meses o início da retaliação com o argumento de que EUA tem participado das negociações apesar da inflexibilidade para baixar os subsídios. É previsível que as perdas recaiam sobre o lado tupinica e tudo se normalize brevemente como se nada tivesse acontecido.

A presidente argentina, por sua vez, agarra oportunidades de defender seu país a unhas e dentes. Cristina Fernández pleiteia a renegociação ao derredor da pretensão de posse das ilhas Malvinas e levou à Corte Internacional de Justiça de Haia o pleito da instalação de uma usina de papel pelo Uruguai na margem de um rio fronteiriço.

O mandatário boliviano, em seu turno, estabelece acordos de aparelhamento militar com a Rússia, enquanto se discute se a reconstrução do Chile após os terremotos se fará ou não com base na “mudança” que Sebastián Piñera prometeu nas eleições presidenciais.

Apesar da prepotência dos poderosos onde quer que se manifestem, os grupos mais fracos e despossuídos alçam a voz em protesto e resistência. A opressão perde a naturalidade. O povo reconhece que a ignorância que se lhe impõem traz malefícios e não comodismos.

A névoa de cinzas que recobriu a Europa pela erupção de um vulcão na Islândia provocou perdas milionárias nalgumas economias. Fazem-nos crer que o prejuízo dos donos de aerolinhas foi maior que a impotência dos viajantes que tiveram que esperar dias para o embarque, muitos dos quais sem reserva de dinheiro.

O cinzeiro vulcânico na Europa aparentemente causou danos ao continente rico, enquanto a lava dos problemas sociais basilares não cessa na América Latina. As sociedades escandinavas são tão organizadas que o suicídio é um dos temas que mais lhes preocupam.

Comemoram-se os cinquenta anos de construção da opulenta capital brasileira, Brasília. Os “candangos” migraram pela necessidade de prosperar e ânsia de prosseguir na construção do ainda sonhado Brasil. Mãos calejadas que são cúmplices de um país merecedor e progressista.

Por que atribuímos aos outros responsabilidades que são, ainda que parcialmente, nossas? Se o poder corrompe, encanta e ludibria os despreparados, por que confiamos aos poderosos funções que nos cabem, como a da construção da democracia?

Questionam-se autoridades, como a obstinação justa do Irã de desenvolver seu programa nuclear para fins pacíficos e a ascensão da China como concorrente direto das potências ocidentais no que é a condução ao pé da letra de um padrão de desenvolvimento econômico.

A indústria da China explora internamente a mão-de-obra barata e a flexibilização trabalhista, enquanto os euânus poderosos abusam da divisão internacional do trabalho para instalar fábricas em Bangladesh, Índia, Tailândia, Vietnã e México.

EUA privatiza os lucros em nome de um modelo capitalista desumano e relega a desgraça a países “terceiro-mundistas e atrasados”. A explotação é tão eficaz que ainda conseguem atrair turistas encantados aos castelos daDisney World. Prevalece o domínio cultural.

Finda o culto aos poderosos impiedosos e incautos.

Desabrocha a consciência dos que defendemos a grandeza moral.

A política exterior do governo Lula é uma das esferas de maior inflexão em comparação aos que o precederam. Afortunadamente sua orientação tem sido a de aproximação às regiões às que não se dava a atenção merecida, como América Latina, Caribe, África e Ásia meridional.

Tal posicionamento de Lula e sua equipe de relações internacionais tem desvelado que o mundo possui muito mais que poucas estrelas, que, como Estados Unidos, Japão e países da Europa ocidental, querem controlar a cultura, a economia e a segurança internacionais.

Enquanto isso no Brasil, pisa-se no acarajé para o deleito em “drive thrus” e “sushi bars”.

Lamentavelmente uma parte considerável dos dirigentes tupinicas dedica dinheiro público para servir aos interesses das políticas culturais e econômicas de países centrais, como Estados Unidos e França, enquanto a contrapartida é pequena ou inexistente.

No entanto, em 26 de abril de 2010, houve a 1ª Cúpula Brasil – Comunidade do Caribe (CARICOM) em Brasília. Participaram também representantes de países continentais, mas considerados caribenhos e membros do bloco, como Belize, Guiana e Suriname.

A Comunidade do Caribe é um organismo de integração que surgiu em 1958, formalizou-se juridicamente por meio de tratado em 1982, e hoje compreende 14 países. O Brasil é membro observador desde 2006.

Lula merece ovação cada vez que dá um passo na cooptação de países simpatizantes com o projeto de um novo sistema financeiro mundial, a defesa da soberania da América Latina e a consolidação da democracia no continente americano (felizmente não dos estadunidenses que arrogantemente se intitulam “americanos”).

Apesar das críticas que tem recebido, seus propósitos visam os mais pobres e desprestigiados ao mesmo tempo em que iça a bandeira nobre de luta mundial. É um esforço demorado, mas que promete efeito duradouro.

Enquanto o Brasil padece de uma coleção de políticos genuflexos – e que sustentam a mais tapada convicção de que o que fazem é o melhor para a nação – aos ditames dos países centrais, Lula mostra que é possível seguir caminho alternativo e mais digno.

O Caribe – alguns nomeiam-no Antilhas – abrange países que foram colonizados por Espanha, França, Holanda, Inglaterra e Estados Unidos. Sua riqueza e diversidade cultural são imensas.

Lula convocou os países caribenhos a construir uma “nova ordem latino-americana e mundial” e, durante a Cúpula, garantiu que seguiria atuando politicamente, apesar do desfecho de suas duas gestões no final deste ano.

O mandatário demonstrou o interesse do Brasil de ingressar ao Banco de Desenvolvimento do Caribe e alavancou a assinatura de 47 acordos entre o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e CARICOM.

Anexas às conquistas políticas, costumam acompanhar as pautas econômicas. O comércio entre Brasil e CARICOM, em 2009, foi de US$5,2 bilhões, mas US$4,4 bilhões foram de exportações tupinicas.

A Cúpula foi um evento importante no caminho de construção de uma nova ordem mundial menos concentradora e mais responsável perante a natureza.

Entre os assuntos abordados, propôs-se o reforço conjunto da ajuda ao Haiti, o apoio do Brasil no combate à SIDA/ AIDS no Caribe e a discussão sobre mudanças climáticas.

A reunião de abril rendeu o comprometimento dos assistentes de realizar outra em 2012 e ensejou um mecanismo de consultas políticas regulares entre Brasil, que é país observador, e CARICOM.

É grande o esforço de transcender o discurso da integração latino-americana a favor de caminhos contratuais e pragmáticos, ainda que quase sempre a iniciativa tenha cunho econômico.

Pelo menos, a mira está boa e o alvo deixa de concentrar-se nos antigos amos da América Latina.

As críticas a posturas desta índole emergem arquejantes e logo reconhecem seus limites.

Precisamos de mais videntes da irmandade e de pessoas que afastem as promessas infundadas dos que só querem levar nossas riquezas sem oferecer nada saudável em troca.

Para este fim, é necessário estreitar o diálogo com nossos semelhantes e formar laços de solidariedade que transbordam as fronteiras do país e da região.

A divisão do Pará em três estados é um tema que se discute há vinte anos no Congresso Nacional. Temos agentes travestidos de “representantes do povo” que sustentam este dislate como única solução para o suposto “abandono” da região.

Seus argumentos são sofisticados: dizem que o Pará é um estado grande, por isso ingovernável, o aumento populacional tem sido descontrolado e o Estado não chega até a população de maior parte do território.

O espectro ideológico oscila da defesa de Estado ausente para Estado ubíquo. Dois modelos execráveis. A discussão inspira ares partidários e deixa, portanto, de ser frutífera. O interesse público beira a alucinação.

Não fosse o incontornável erro de cálculo, os argumentos seriam convincentes.

A política para o desenvolvimento da região Norte já começou equivocada porque se fundamentou na exploração e no povoamento em vez da preservação ambiental.

Manaus é o exemplo de uma cidade criada por incentivos fiscais à indústria numa área que deveria ser de proteção da rica fauna e flora tupinicas. Levou-se ao Norte um modelo de ocupação em prol da “soberania”.

O conceito de “soberania” é invocado em local e hora oportunos, porém pelos que menos se preocupam com ele. Sabemos que estrangeiros têm passe livre em reservas indígenas de Roraima, mas tupinicas são barrados.

A proposta de plebiscito visa a consultar a vontade popular para a divisão do Pará em dois novos estados: Carajás, no sudeste, com capital em Marabá, e Tapajós, no oeste, com capital em Santarém.

O Pará passaria a compor somente a região nordeste do estado atual. Provavelmente os autores desta “façanha” impulsionaram seus desígnios pela criação anterior de Mato Grosso do Sul e Tocantins.

É preferível que o Estado corrupto tupinica esteja pouco presente a que seja venal. Pena que esta escolha não cabe a nós, singelos convocados à meia-cidadania do voto.

Os desejos politiqueiros superaram a expectativa. O raciocínio de que o aumento de 17 para 28 deputados federais, de 3 para 9 senadores, atrairia mais recursos para a região ignora o fiasco do funcionalismo público no Brasil.

Trata-se de uma característica cultural que inverte as funções de modo que a categoria oculta o dever de servir à coletividade. Em vez disso, o genuíno detentor do poder político – o povo – recebe amiúde tratamento clientelar e aviltante em troca da “estabilidade” que se lhes confere aos admitidos na carreira.

Se o estado de São Paulo, que é bem menor que o Pará, não garante educação, saúde, saneamento, segurança, etc públicos de boa qualidade, aonde querem chegar os que defendem que a cisão do Pará garantiria esses serviços?

Embora creiam que o interesse é velado, não é sobrenatural o esforço de reconhecer que os defensores da divisão querem demarcar as riquezas produzidas ou potenciais no Pará em nome da aproximação do governo ao cidadão.

Altamira, onde se autorizou a construção da usina hidrelétrica Belo Monte, fica na área onde se quer criar o estado de Tapajós. Parte do território que se pretende segmentar é rica em minério de bauxita, ferro e níquel, que se escoa pelo Maranhão.

O modelo de Serra Pelada, que se popularizou na década de 1980 pelo garimpo de ouro, repete-se na alma nascitura de um Pará que clama por distribuição de riquezas em vez da marginalização do que não serve.

O estado paraense dispõe de 144 municípios onde emerge a esperança de união e o alento da apropriação responsável de suas riquezas humanas e naturais.

Estanquemos a reprodução de modelos de desenvolvimento que exaurem os recursos e o fôlego daqueles que acreditam na visão coletiva.

Resgatemos o sentido do público dos que, através do poder do discurso, tergiversam seu valor em prol do inchaço da máquina estatal.

Ao povo do Pará, a esperança é uma flâmula que não se apaga.

O conflito na Tailândia acende o candelabro da esperança de distribuição da riqueza no país, ainda que se faça uso do recurso derradeiro da força física. O mérito desta nação é o de deixá-lo aceso entre tantas adversidades.

Desde meados de março de 2010, os confrontos entre “camisas vermelhas” e soldados do governo renderam mais de 80 mortos e 1.800 feridos, embora a insatisfação daquele grupo com a gestão pública atual venha de 2008.

Os “camisas vermelhas” protestam em Bangcoc, capital da Tailândia, contra a intervenção militar e monárquica na política e reivindicam eleições diretas. Em vários sítios, usaram-se barricadas.

Como é de se esperar na política, dão-se-lhe limites à oposição para se expressar. Uma vez superadas as restrições execradas pela verdadeira democracia, as forças do Estado assumem posição de confronto. Em países de governos golpistas, como Honduras e Tailândia, os instrumentos de coerção política voltam-se contra os detentores legítimos do poder, o povo.

Houve um golpe militar em 2006 que derrubou o primeiro-ministro Thaksin Chinnawat, que governava desde 2001 e tinha apoio da parcela mais pobre do país. Este governo, como em poucos outros momentos na história política contemporânea tailandesa, deu enorme atenção às classes populares, por exemplo na universalização do acesso à saúde.

O conflito reflete as desigualdades entre os pobres do campo e os ricos da capital. História social lutuosa que se repete em vários rincões do mundo. Infelizmente a Tailândia se irmana com a América Latina e outras regiões onde o fator desenvolvimento humano não é prioridade.

É tão grande o desnível de representatividade no governo tailandês que o atual primeiro-ministro Abhisit Vejjajiva, que estabeleceu toque de recolher das 21h às 5h, provoca a insatisfação dos partidários de Thaksin.

Tailândia, único país do sudeste asiático que não teve metrópole europeia, é palco de um confronto clássico de representação dos interesses desarmônicos de uma sociedade e de uma organização política avessa à participação popular.

Os protestos, porém, têm sido tão impactantes que levaram ao cancelamento da última reunião da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN, em inglês), mecanismo asiático de integração do qual a Tailândia faz parte.

Por que um conflito na Tailândia, cujo país é parcamente mencionado na pauta de notícias, tem recebido tanta atenção mundial? Tara pelo conflito e a guerra onde quer que o espetáculo se manifeste?

Alguns países asiáticos conquistam taxas consideráveis de crescimento econômico, como China e Índia, o Japão é uma potência mundial, e os EUAnos(1)sofreram uma derrota histórica na Guerra do Vietnã.

O fortalecimento de blocos de integração na Ásia, sobretudo a ASEAN, e a inserção de alguns de seus países em rodadas internacionais de negociação econômica e política conferem importância à região.

Com receio de dizer pouco, é necessário reabastecer o fôlego que resta a propósito de promover modelos que nos ensinem algo às sociedades ocidentais sem qualquer indício de superioridade ou inferioridade.

Em qualquer hemisfério do orbe, temos razões para lutar por mudanças sociais antes do estouro de uma situação de que já se desconfiava como insustentável.

A humanidade nunca alcança um estado ideal porque cada mente é produtora de desejos próprios e por vezes conflitivos.

Na Tailândia, a luta denuncia os abusos do poder por um governo ilegítimo e a concentração da riqueza em detrimento de cidadãos do campo.

A virtude está na legitimidade da reivindicação.

É de ideais nobres que a humanidade precisa.

A razão soterra o “senso comum” no entendimento dos fenômenos das relações internacionais.

Nunca é demais lembrar que o mundo nos é contado segundo as lentes de grupos e países dominantes. Se a mentira for sobre o vizinho, logo descobrimos a impertinência. Se for sobre um fato longínquo, uma versão mais precisa foge de nossa alçada.

Assim se cultiva o “senso comum” de que Mahmoud Ahmadinejad é um estadista perigoso, ou Saddam Hussein mereceu cada centímetro da corda que o enforcou por uma justiça ilegítima, ou a Coreia do Norte hospeda um regime insatisfatório que não condiz com a onda democrática.

O impasse reside em ceder à verticalização do mundo imposta pelo modelo euano ou escutar a razão que brada dentro de cada cidadão na capacidade estimada de raciocinar e entender que há muitas outras nações que merecem respeito apesar do dissentimento de EUA.

Em 27 de julho de 1953, assinou-se um armistício que pôs fim à Guerra da Coreia. Deflagrou-se, entre 1950 e 53, um conflito típico de “guerra fria”, em que se tentou arregimentar cada metade do território coreano para um dos dois sistemas: capitalista ou socialista.

Estados Unidos e União Soviética tomaram respectivamente os territórios ao sul e ao norte do paralelo 38. Desde então, uma linha divisória imaginária separa o que antes mantinha unidos amigos e familiares.

A Coreia do Norte alcançou, desde a década de 1970, a erradicação do analfabetismo e a garantia de acesso à saúde a todos pelo Estado. Estas conquistas norte-coreanas nos fazem questionar o que entendemos por “pobreza”, uma vez que as críticas principais ao regime de Kim Jong Il referem-se ao empobrecimento da população pelo regime dito “comunista” e ao desenvolvimento de um programa nuclear.

Efetivamente se deseja um regime político mais participativo e transparente por observadores forâneos, ainda que haja alguns índices sociais satisfatórios no governo de Kim Jong Il. O receio, porém, justifica-se pela classificação da Coreia do Norte no “Eixo do Mal”, juntamente com Iraque e Irã, pelos porta-vozes da agressiva e desrespeitosa política exterior euana.

A fim de esquentar o caldeirão, circula na rede a notícia de que um torpedo da Coreia do Norte afundou um navio de guerra sul-coreano e causou a morte de 46 pessoas em 26 de março de 2010.

Desde então, Coreia do Sul rompeu relações comerciais com seu vizinho do Norte e aumentou o número de militares na fronteira, que já era militarizada. As maiores provocações ocorrem no mar Amarelo, a oeste da península, onde ambas Coreias testam seu armamento e se posicionam em clima de conflito.

Pyongyang rompeu relações diplomáticas com Seul e – o ponto mais delicado – desfez o pacto de não agressão que emergiu no armistício de 1953.

Não tardou para que a tática isolacionista das sanções fosse proposta por EUA e seus apaniguados. A China, ainda que membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, resiste a apoiar sanções contra Coreia do Norte devido a afinidades históricas.

Coreia do Sul, China e Japão aliaram-se nas negociações com Coreia do Norte. O discurso gira em derredor da manutenção da paz e da estabilidade na região.

A informação histórica é de que tanto China como Japão foram países que dominaram a Coreia por longos anos. O Japão o fez a partir do momento em que se modernizou e adotou um padrão de desenvolvimento ocidental que, ainda hoje, demanda a subordinação comercial de territórios além da fronteira nacional.

É o que explica por que é necessária uma frota cada vez maior de caminhões carregados de minério de ferro da América Latina para comprar os componentes eletrônicos japoneses, com elevado valor agregado.

O conflito entre as Coreias promete ainda algum tempo de amargura. Em qualquer dos lados, apodrece as garras do ser humano enquanto predador da virtude de solidariedade.

A recompensa da batalha final entre as Coreias é de que as populações cindidas se juntem para formar uma nação grande e coerente. Sem ingerência externa.

Nenhuma história de mazelas é tão eficaz como para deixar um presente imaculado.

Se o poder fosse palpável e visível, tatearíamos e veríamos redes intricadas que nos restringem o movimento e o pensamento. O maior artifício da manipulação é fazer tudo parecer natural ao contrário da natureza das coisas.

O idioma é um recurso cultural que devemos resguardar e valorizar, visto que o português no Brasil está ameaçado pela desconsideração de seus falantes. Talvez pelo fato de o poder ser (quase) imperceptível e invisível.

Nenhuma colônia existe sem a renúncia dos colonizados. Por mais rendida que aparente, a submissão completa de um povo ocorre na derrota do último homem. Não haveria, caso contrário, heróis na civilização brasileira, como Tiradentes.

A aplicação irresponsável de estrangeirismos tem situado o Brasil como um país de língua inglesa de terceira classe porque os EUA já são de segunda.

Tão logo surge uma palavra nova em informática ou publicidade, inclusive nas relações mais rotineiras, contamos com o termo correspondente em português. É verdade que os idiomas são dinâmicos! Assim como assumem com naturalidade que, por este argumento, um termo estrangeiro pode-se agregar à nossa língua, esta também tem a capacidade de criar o seu próprio.

Abandonamos, contudo, expressões similares em português, que são por vezes mais bonitas que as inglesas ou ao menos tanto quanto, em prol de um vocabulário forâneo e desmerecedor de nosso idioma.

O estrangeirismo desnecessário ou excessivo, portanto, denuncia o desvio das normas e do vocabulário de português que amiúde se deve ao desconhecimento.

O funeral do idioma português no Brasil é um sintoma de que até o que os tupinicas tínhamos de mais valioso – a cultura e a criatividade – tem sido substituído pelo “chique” ou o “padrão internacional” do francês, o inglês ou o italiano.

Ainda dá tempo, no entanto, de frearmos esta tendência dilacerante.

Justifica-se por que Portugal foi o país que ofereceu maior resistência à reforma ortográfica, que visa a simplificar a grafia e unificar as regras do idioma. Até para o termo “Links”, do internetês, eles usam “Ligações”. Que respeito!

Apesar de a mudança mais considerável incidir no lado de Portugal, os portugueses hesitaram em aceitar uma reforma ortográfica vinculada a país que se tem convertido numa Gringolândia de terceira categoria, o Brasil.

Este é o momento de aproveitar a reforma ortográfica que vigora desde janeiro de 2009 para fortalecer o idioma português em vez de entregá-lo a falcões famintos.

Brasil, Portugal, Guiné Bissau, Angola, Moçambique, São Tomé, Príncipe, Cabo Verde e Timor Leste são contemplados com a chance de padronizar o idioma português, tão belo e prodigioso.

Quando bem empregado, o idioma português demonstra a autonomia e a riqueza culturais de seus falantes. A leitura habitual e o uso de dicionário engrandecem a experiência e o vocabulário, conquanto duas ou três páginas diárias.

Não é à toa que cresce o interesse no aprendizado de português em países que querem estreitar as relações culturais, econômicas e políticas com o Brasil.

Sejamos coadjuvantes dessa troca benéfica e proveitosa. Defendamos nosso idioma, respeitemo-lo e promovamo-lo antes de que até disso se riam os cidadãos de países ricos que falam dos “terceiro-mundistas”.

Tupinica tem mania de fazer piada de português, mas convenhamos: eles nos impuseram seus donos de engenho, sua língua e sua religião. Ainda levaram o ouro.

Frente a este passado que tende a repetir-se sob o domínio de outra metrópole, que horizonte se nos abre?

Enquanto não nos concentrarmos na preservação da riqueza cultural e na sintonia daquilo que podemos manifestar como identidade soberana, seguiremos os amos intermitentes, que ora são daqui ora dali.

A grafia antiga continuará aceita até dezembro de 2012. Prezemos para que a integridade do idioma português não esteja somente em rodapé de livros didáticos.

A construção de um país digno e de uma comunidade de países de língua portuguesa demanda a sua participação, caro leitor e benfeitor.

Os países hispano-americanos interagem muito melhor que os de idioma português com seus discos, filmes e livros, para citar bens culturais que circulam em espanhol.

O Brasil dá as costas a seus irmãos legítimos da América Latina.

A dianteira curva-se, porém, a estrangeirismos espúrios.

A Bolívia tem sido construída por um povo merecedor e perseverante. Constroem-se nações modernas em entrelaçamento com o tradicional na América Latina. O reconhecimento deste processo se deve a que há muito mais que o termo “modernidade” esconde na história destes países, como as cosmovisões de centenas de etnias indígenas.

Infelizmente os detratores do presidente boliviano Evo Morales são muitos, mas logo o projeto plurinacional reitera o compromisso com a diversidade cultural no país. Por isso o argumento de vizinhos não vai além, por exemplo, do ressentimento pela nacionalização da Petróleo Brasileiro S/A (Petrobrás) na Bolívia.

Ainda que a intenção oficial seja a de resgatar a dívida histórica mal paga – e impossível de quitar completamente devido ao nível de truculência – aos indígenas, há enormes resistências de detentores de porções amplas de terras e meios de comunicação.

O grande plano de governo de Evo Morales destoa dos ideais liberais e modernos – dogmáticos diga-se de passagem – porque sua ambição é a batalha pelos princípios da participação e a soberania populares, e a equidade de gênero, para mencionar alguns.

A Bolívia assiste ao recrudescimento de um modelo de “democracia intercultural”, que transcende o da democracia representativa e o fetiche do voto e dos partidos diz-que representantes do interesse popular. Nem mesmo o uso de urnas eletrônicas, que se poderia confundir com avanço da democracia, é capaz de provar o fervor político de uma nação.

Três formas complementares de democracia desenvolvem-se na Bolívia: a direta e participativa; a representativa; e a comunitária. As impressões essenciais do governo de Morales são o reconhecimento das organizações políticas e do povo indígena na intermediação política.

Não fosse a valentia das comunidades indígenas bolivianas, que sofreram saques irreversíveis de sua cultura e território, os poucos departamentos onde vigoram governos opositores fariam triunfar seus planos opressores e subordinados ao capitalismo neoliberal.

O referendo nacional de janeiro de 2009 na Bolívia, que aprovou uma nova Constituição Política de Estado, concretizou a suspeita de que o país tivesse eleito um estadista efetivamente preocupado com as causas populares e indígenas. A nação dispôs-se a mudanças.

A transição à democracia, cujo processo foi vivido por vários outros países latino-americanos maculados por regimes autoritários, não é o último desafio histórico da Bolívia, que se prepara para um novo salto. As políticas reformistas prepararam sua própria tumba.

Desta vez, a Bolívia caminha para uma “democracia intercultural”, melhor qualidade da representação política, maior reconhecimento de direitos cidadãos, e consolidação de uma instituição eleitoral independente.

A Lei do Órgão Eleitoral Plurinacional, de Regime Eleitoral, do Órgão Judicial, do Tribunal Constitucional Plurinacional e a de Marco de Autonomias e Descentralização são cinco leis orgânicas que têm o prazo de 180 dias para aprovação ou até 22 de julho de 2010.

Cogita-se a transformação do Órgão Eleitoral Plurinacional no quarto poder do Estado ao lado do Executivo, Legislativo e Judiciário. O projeto de lei do OEP visa a normatizar o sistema eleitoral.

Entre outras prerrogativas, o projeto confere maior poder ao OEP, que poderia, entre outras atribuições, regular os espaços e tempos de propaganda partidária nos meios de comunicação. Existe ainda a previsão de mudança da Corte Nacional Eleitoral pelo Tribunal Supremo Eleitoral, e de estabelecimento dos Tribunais Eleitorais Departamentais.

O cenário político ebule na Bolívia, enquanto evapora o plano de retomada de poder por grupos oligárquicos, que exibem táticas cada vez mais descabidas. É a vez das camadas populares. Já se previa que um povo digno não cederia à farra ocidental modernizante.

Afinal, há os que se entregam com facilidade a qualquer ideia elegante mas impostora, enquanto outros não cedem com facilidade tudo aquilo que eles mesmos e seus ancestrais consquistaram com muito suor, como os costumes.

A lição do estadista Evo Morales é de que um povo heroico trace um objetivo com base no que tiver de mais valioso. A crença em si mesmo é ponto de partida. A luta é condição necessária. A realização é consequência natural.

A proclamada “liberdade” é a que permite que alguns países brinquem com nações inteiras como se estivessem jogando pôquer, inclusive com recurso a blefes. Os modos pueris fazem-nos acreditar que, se a partida não acabar bem, basta recolocar as cartas.

O descaso com nações soberanas, ainda que pequenas e islâmicas, é típico de pujantes caras-de-pau, que, no estilo EUAno de achar que governa o mundo, fustigam, por exemplo, o Irã impondo-lhe sanções econômicas deletérias e imprudentes.

A mensagem é cada vez mais clara aos desavisados: ou você está do lado da gangue que controla o mundo – a exemplo do insalubre Conselho de Segurança da ONU – ou você é um inimigo a ser ceifado. Quem suporta tamanhas impertinências nos tempos atuais?

Eis que surgem alguns estadistas para frear essa tendência horripilante de afunilamento do mundo, como Chávez e Lula, que, apesar de falharem como qualquer ser humano, são idôneos e estão munidos de uma assessoria proficiente de relações internacionais e política exterior.

Seguidos das falsidades vêm os fatos moralizadores. Portanto a crítica ao neoliberalismo, a consideração inédita de várias cosmovisões e a atenção a grupos humilhados historicamente na América Latina são fenômenos que alcançam a maior intensidade.

Não se confunda globalização com ocidentalização do mundo. O primeiro é um processo que tem encurtado distâncias, e permitido o contato, a instantaneidade e o intercâmbio entre diferentes, enquanto o segundo é a Doutrina Monroe que não se apaga.

Em reunião recente em Quito, capital do Equador, os chefes de Estado da União de Nações Sul-Americanas continuou o labor na formação de um Parlamento, que reforçaria as instituições deste mecanismo de integração, enquanto se fortalece o Sistema Único de Compensação Regional (SUCRE), cuja moeda tenta substituir o dólar ao menos nas transações dos Bancos Centrais.

Enquanto a atenção mundial desvia-se ao pretenso risco de desenvolvimento de programa nuclear pelo governo iraniano, cujo país abriga riquezas culturais da antiga Pérsia, poucos se incomodam, ao que tudo parece, com que EUA palpite sobre meio mundo.

Pela América Latina se levam as coisas tão a sério que, em temporada de Copa do Mundo, o Brasil para afim de que todos possam assistir aos jogos da Seleção. Comércio e indústria fecham as portas, praticamente todos os lares ligam seus televisores para acompanhar as estrelas futebolísticas correndo no campo. Até quem detesta futebol veste um nacionalismo insólito. Ao longo de boa parte do ano, no entanto, a expressão tupinica é de lamentação.

Pouco se falou de uma manifestação pacífica de sul-africanos que haviam sido contratados temporariamente pela Federação Internacional de Futebol (FIFA), mas foram reprimidos violentamente pelos policiais no país que sedia o campeonato. Aqueles protestavam contra o não cumprimento do acordo salarial da FIFA, que pagou menos que o valor prometido.

Os organizadores tentam ocultar estas atrocidades do evento, que tem uma fonte absurda de arrecadação por conta de bilheteria, publicidade e direitos de transmissão. Não é novidade que a Copa do Mundo é um negócio altamente lucrativo.

O gosto pelo futebol, como o que se pode ter por qualquer esporte, é saudável, mas os corsários gananciosos não enxergam limites. Tudo o que buscam é viver como príncipes às custas de um povo bestializado, dopado pelos seus “craques” e “ídolos”.

Neste ínterim e num dos extremos da América Latina, o México é palco de uma guerra sangrenta de e contra o narcotráfico e de ocorrências diárias de genocídios e outros crimes bárbaros de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas.

A cultura do dinheiro a qualquer custo, tão própria de tendências “ocidentalizadoras”, tem feito vítimas em várias partes do mundo, como o massacrado povo afegão, a mutilada soberania iraquiana e a sentenciada nação iraniana.

Quanta injustiça! Tudo o que fazemos é encher-nos de esperança. Façamos diferente: Comecemos, pela ação, a oferecer negativas aos impostores da evolução humana.

As virtudes de um homem conhecem-se por suas ações, diriam alguns aforismos. Esquecem-se seus formuladores de que é necessário primeiramente elevar o pensamento e purificar as intenções, isto é, podem-se identificar vícios antes de qualquer aparência. Os malfeitores acreditam que sustentam seus enganos sem maiores dificuldades, mas, cedo ou tarde, encontram em sua própria consciência a cobrança pelos atos inconsequentes e as ideias imprudentes, desafortunadamente comuns na conduta humana. Estadistas renomados – apesar de canalhas e devedores – têm reiterado o papel de alguns países como piratas e verdugos dos que menos podem e menos têm, a exemplo das práticas hediondas de Baby Bush e o massacre aos povos islâmicos, ainda em curso. Como erros do passado reincidem, o grupo Al Qaeda faz pedidos frequentes ao governo de EUA para que retirem suas tropas – e as dos exércitos aliados – e deixem de intrometer-se na vida política de países islâmicos. As lágrimas dos civis vitimados pelas guerras têm sido impotentes para sensibilizar os “Cruzados” do século XXI. Equívocos que se repetem insistentemente tendem a virar costume em política internacional. Entre 1962 e 71, EUA contaminou os solos de Vietnã com o lançamento de um herbicida chamado Agente Laranja, que arrasou bosques, colheitas e tem provocado, até hoje, nascimentos com deformações. A única ameaça foi o tal do antraz naquele país, que ninguém encontrou. É tão impostora a política exterior EUAna que eles condenam e temem tudo o que já impuseram a outras nações, como ditaduras, armas químicas e programas nucleares. Aconteça qualquer tragédia no mundo todo desde que não se ultrapassem as fronteiras daquele país decrépito! Enquanto bilhões de humanos – encarnados e desencarnados, almados e desalmados – que pairam sobre a superfície da Terra não se submetem à dieta putrefata do McDonald´s ou enchem o rabo da Intel ou da British Petroleum de dinheiro, continuarão massacrando tudo o que ameace a “liberdade” de consumo e até de expressão. A vitória do ex-ministro de Defesa Juan Manuel Santos como presidente na Colômbia e a continuidade da política de “segurança democrática” de Álvaro Uribe, ou seja, o combate a guerrilheiros e ao crime organizado levam ao pé da letra o modelo de anulação da oposição. Cobra-se a assessoria de estilistas na América Latina, uma vez que virou moda a acusação ao presidente venezuelano Hugo Chávez de coibir a livre expressão em seu país com o “fechamento” de meios de comunicação. Ele pode ser desafiador, mas não seria insano. Devem ser frequentes, contudo, as erratas de rodapé no dia seguinte dos matutinos com a correção de que se trata de uma prerrogativa de Estado para a não-renovação de licenças de emissão, como houve com a RCTV, e não de medidas autoritárias. É de se esperar de Chávez uma postura solidária com o povo iraniano e o repúdio às sanções covardes impostas por EUA ao território onde já prosperou a Pérsia. Instalaram-se novas fábricas para produção de leite na Venezuela em parceria com o Irã a despeito de pressões de uma “comunidade internacional” para o sacrifício de países rebeldes. Conquanto distante de culpar os países pujantes dos erros cometidos por nós, latino-americanos, é necessário reconhecer que a forma como nossos países se inserem no mundo já nos provê de desvantagens colossais. O conformismo, a corrupção endêmica, o fetiche do crescimento econômico acima da distribuição de oportunidades ruem a esperança de poucos. As atividades autênticas de resistência são estigmatizadas ou negligenciadas: os movimentos guerrilheiros, as reivindicações indígenas, as ações de organismos de interesse público, as propostas de democracia direta e participativa, as reformas constitucionais feitas por governos de esquerda porque ninguém faz barulho quando esta iniciativa é de conservadores. A mediação das relações políticas por grupos comunicacionais que nada entendem disso ou que amparam algum candidato a cargo eletivo induz a um cenário depressivo de cidadania. Por isso se fala de “Partido da Imprensa Golpista” no Brasil e da Globovisión como emissora de televisão desestabilizadora na Venezuela. Sejamos fiéis à consciência. O primeiro passo é escutá-la, portanto livres da voragem de quem se considera privilegiado neste mundo.

A natureza é sábia. A boa notícia é que contamos com o equilíbrio natural de forças; caso contrário, os pedidos de indulgência da humanidade já teriam excedido qualquer limite devido ao grau dos pecados, cumulativos e flamejantes.

Sabedoria, deste modo, não se pode confundir com acúmulo desorganizado de conhecimento ou mal uso dos saberes, como o emprego de aviões para combate bélico ou de micro-câmeras para quebrar privacidades. Inventores bem-intencionados se decepcionariam. A capacidade criadora do homem converte-se em desejos destrutivos na menor sombra de desequilíbrio.

O avanço da técnica culminou na transformação dos humanos em seres manipuláveis e vulneráveis. Sonha-se com robôs que nos farão de tudo. Os meios de comunicação, em seu turno, também condicionam mentes, inibem a reflexão, moldam identidades.

Sem espaço nos presídios chilenos, o presidente Sebastián Piñera pede um indulto à Igreja Católica para que milhares de delinquentes comuns e violadores de direitos humanos deixem de amontoar-se naqueles ambientes de reclusão.

A lógica de exclusão de ineptos do sistema mercantil através da construção desenfreada de cárceres (alguns até com televisão por assinatura e grelha para churrasco, cujas imagens são mais nobres que muitas favelas tupinicas) repete-se noutros países latino-americanos. Autorizou-se há pouco a construção de 48 presídios somente no estado de São Paulo, um dos mais industrializados no Brasil. A marginalização caminha junto com a industrialização?

Por sua vez, a Justiça argentina tem julgado crimes cometidos por ex-ditadores militares, que assassinaram, perseguiram e torturaram opositores. Estima-se que trinta mil pessoas desapareceram na Argentina naquele período.

Não há justiça terrena que restitua os laços familiares de milhares de exilados, que se trasladaram a países como México e França, nem dinheiro que devolva a esperança de famílias que a ditadura desestruturou e expatriou.

O motor nebuloso da história, porém, retifica-se nalgumas circunstâncias e abre precedentes (modernos, pós-modernos ou ultra-modernos?) para a volta dos golpes militares e dos governos impostos em nações até então tidas por soberanas. Por menos angelical que tenha sido ou se apresente Manuel Zelaya, Honduras assistiu à deposição de seu presidente legítimo em 28 de junho de 2009. Um ano depois, o povo manifesta-se em apoio a uma institucionalidade democrática tão prezada, mas que lhes foi arrebatada.

Já que é impossível o consenso, que as maiorias decidam sobre o futuro das nações a que pertencem! Nem Deus nem o acaso aguentam mais que se lhes atribuam tantas tarefas!

A despeito da podridão da máquina estatal tupinica, Dilma Rousseff superou José Serra nas intenções de voto pela corrida presidencial. O que mais chama atenção nas eleições dos tempos atuais (ainda não a “Nova Era” para a infelicidade dos esperançosos) é o deslocamento da luta política das ruas e partidos políticos para a televisão. Sintoma da nova época ou loucura?

Os candidatos principais disputam tempo de propaganda eleitoral na televisão através das coligações entre partidos políticos. Trinta segundos a mais ou a menos podem fazer a diferença na aprovação de algum deles. Projetos para o país e ideias para o mundo já pouco se discutem, visto que o mais importante é a imagem publicitária e a ilusão de que os eleitores participam dos debates. A tal da democracia (representativa) em nova arena.

Entrementes, discutem-se grandes propostas pelo presidente equatoriano Rafael Correa, que incentiva o uso do Sistema Único de Compensação Regional (SUCRE) no comércio entre países de América Latina e Caribe. O mecanismo de trocas virtuais visa a reduzir o uso de moedas de outras regiões, como o dólar, e a atribuir maior autonomia econômica aos países signatários.

Se ao menos pudéssemos visualizar o caminho de compreensão e paz que podemos escolher dentre outros tão funestos, mereceríamos maiores indulgências da natureza.

A contingência de animosidades, conflitos e guerras ainda destoa dos anseios pela paz numa época em que se discute a hegemonia de poucos países, a agressão irreversível à natureza e as previsões sustentadas do fim do mundo.

O Instituto Internacional de Pesquisa sobre a Paz de Estocolmo (SIPRI, da sigla em inglês) alerta sobre o aumento de fluxo de armamentos ao redor do mundo.

Corrida armamentista é um tema que se tinha por soterrado até pouco tempo atrás, quando os números escancararam o aumento de investimento bélico e de preocupação com as “regiões de tensão”, como América do Sul, África Setentrional, Oriente Médio, Ásia Meridional e Sudeste Asiático.

É a paz um projeto utópico? Tema recorrente de uma filosofia imprescindível.

O poder e a ganância ofuscam a intenção de promover a paz mundial.

Países pujantes sustentam o ímpeto injustificado de querer controlar quem pode e quem não pode investir em armas e a quantidade que lhe cabe a cada ente nacional.

A Pangérica exportou 30% dos armamentos mundiais entre 2005 e 2009. É a maior exportadora deste segmento econômico e seu investimento militar é inigualável. Os rendimentos são colossais. Da mesma proporção é a tristeza daqueles que enxergam a paz como um fio trêmulo.

Estados ricos em recursos naturais têm investido em aeronaves de guerra, que se responsabilizaram por 27% do volume de transações internacionais de armamentos entre 2005 e 2009.

Na América do Sul, o gasto militar sofreu aumento de 150% nos últimos cinco anos em comparação com a primeira metade da década. É procedente, no entanto, o blefe de que a América do Sul persegue uma “corrida armamentista”?

Colômbia, Chile e Equador são os países sul-americanos que destinam a maior parte do Produto Interno Bruto (PIB) a gastos militares, apesar de o Brasil ter o orçamento mais expressivo em valores na região.

A Colômbia é ainda o país latino-americano que recebe o maior auxílio militar da Pangérica, o que se deve aos acordos bilaterais para o combate ao narcotráfico.

A briga pelas áreas de influência travava-se no contexto que vigorou até 1989, quando dois gigantes antagônicos disputavam os modelos de capitalismo ou socialismo. Havia um equilíbrio maior entre as potências, que se intimidavam mas não se atacavam.

Nos tempos hodiernos, países em desenvolvimento, como Brasil e Irã, contestam justamente os pujantes sobre os monopólios de armas e programas nucleares.

Escuta-se que o presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad é perigoso, portanto conduziria irresponsavelmente um programa nuclear. E o ex-presidente assassino e criminoso George W. Bush, que invadiu impiedosamente Afeganistão e Iraque, e seu assecla Barack Obama, que mantém tropas nos dois países a despeito das milhares de mortes mensais? São promotores da liberdade?

Por sua vez, os argumentos oficiais tupinicas apelam principalmente à necessidade de atualizar o equipamento militar obsoleto no Brasil, proteger o território vasto e as reservas de petróleo, e lançar-se como potência regional e global.

Quem é tolo para acreditar que a França quer enviar novamente navios nos mares tupinicas para buscar a caixa preta do voo 447 abatido da Air France? Entre uma garimpagem e outra no fundo do mar, hão de encontrar o que realmente lhes interessa.

Estadistas tupinicas oscilam entre a inserção do Brasil como líder regional ou ator global. Para isso, eles têm vendido a pátria e cuspido coliformes fecais.

Segundo o Centro de Estudos Nova Maioria (CENM), que é um instituto argentino de pesquisas, o Brasil tem o 12º maior gasto militar no mundo.

Apesar da informação sobre o Brasil, é mister projetar o setor no contexto sul-americano, cujo espaço geográfico foi considerado uma das “regiões de tensão” pelo SIPRI.

Os conflitos da América do Sul são anódinos quando comparados aos do Oriente Médio.

Exceto pelas querelas entre Colômbia e Venezuela, Equador e Colômbia, Peru e Chile, Bolívia e Paraguai (recordando o impacto da Guerra do Chaco: 1932-35), que não se materializam em embates militares, a região é pacífica.

É preferível que o orçamento vá para a educação (formação prévia de uma categoria sólida de professores) e a saúde (medicina preventiva deveria ser prioridade) em vez de aparelhagem militar, porém o tema da soberania reacende a flâmula deste “mal necessário”.

Virá o dia em que os povos das diferentes nações se entendam e se respeitem.

Sejamos cúmplices deste caminho aberto.

Insustentabilidade é o que define melhor o estágio que a humanidade alcançou. Enquanto a preocupação rodeava a carência de alimentos para uma população mundial galopante – Malthus foi generoso na época –, temos hoje indícios de que o planeta está em colapso.

Talvez a profecia de “2012” não seja tão alarmante a ponto de frear a ação de seres covardes e canalhas, que nada temem senão o decréscimo de seus lucros e o risco de que seus gozos terrenos sejam socializados por algum presidente de tendência esquerdista.

Podemos acreditar que o ápice da maldade ainda está por alcançar-se antes da guinada vibratória que este planeta sofrerá (súbita ou lentamente?) afim de que sejam expulsos os maus elementos, que obstinam em caminhos funestos. Estiveram enganados os maias?

Muitos deles dirigiram ou ainda gerem, a contragosto dos bem-intencionados, comunidades e países inteiros; inclusive há os que se intrometem noutras nações soberanas como se fossem policiais do mundo. Tentaram convencer – embora anacronicamente – que puderam ser representantes fieis do povo ou autoridades da causa comum.

A história e a razão desmentem estes mitos.

O dinheiro estimula o pecado, mas peca aquele que fraqueja. Caso contrário, não haveria espaço para alguns dos negócios mundiais mais rentáveis: tráfico de armas, de drogas, e exploração sexual e laboral. A maldade verte insaciavelmente. Cabeças rolam por causa do narcotráfico.

Falta bom senso na política, ainda que sua arena desmistifique qualquer tentativa de consenso.

Uma das expressões é a de que líderes sindicais do setor bananeiro protestam no Panamá contra uma nova lei que prejudica esta categoria de trabalhadores e prevê, por exemplo, a suspensão em caso de greve e o recurso à Polícia para proteger a empresa.

A hierarquia social é opressiva. A sensação é de que aumenta a irreversibilidade da pobreza entre aqueles que sonham em abandonar a categoria. Manifestações populares confundem-se com baderna nas cidades latino-americanas. Assim se criminalizam movimentos sociais e passeatas que pretendem somente mostrar que há quem pensa diferentemente.

O laboratório de fenômenos políticos e sociais na Bolívia recebe um novo experimento.

Há vozes discrepantes sobre a participação da USAID na Bolívia: alguns acusam que a agência estadunidense intromete-se na vida política do país, como sustentam o presidente Evo Morales e parlamentares do partidoMovimiento al Socialismo (MAS), enquanto outros são favoráveis ao resultado benéfico da transferência vultosa de recursos dos EUA a projetos de desenvolvimento, como de conservação de biodiversidade e promoção da saúde.

Enquanto se grafitam estas linhas, pulula a recordação de quanta coisa poderia ser diferente na organização social, mas não só para agradar a mim ou a você senão ao maior número possível de cidadãos. As decisões mais importantes, no entanto, dependem de “representantes” ensimesmados ou grupos pequeníssimos que pensam de outra forma. Estão convictos de que, se houver mérito, alguns poderão enriquecer a despeito do empobrecimento de outros, que assistem à liquidação das poucas oportunidades com que contavam.

É crença de muitos que o planeta tem-se degradado moralmente como se houvesse regressão do nível evolutivo. Um olhar mais atento deduziria que um número excedente de seres humanos tem tido a oportunidade de mostrar se merece ou não a “vibra” de “2012” que se avizinha. Portanto, a maldade não piorou, mas há um número maior de humanos praticando-a.

Quando a turma não é legal, procura-se outra. Ou se dispensam seres que não se enquadram.

O planeta Terra é diverso, rico e estupendo. Sua riqueza, contudo, é tão incomensurável que destoa do que se acreditou que estivesse na cana, o ouro, o diamante, o petróleo, o dólar, o entorpecente, ou qualquer outro bem que descarrilou a humanidade.

Cuidem-se aqueles que depositaram toda sua fé nestes bens materiais porque os terão em abundância em planos de existência onde não valem nada. O eco do vazio será ensurdecedor, assim como a visão de um paraíso de que não se pode desfrutar.

O planeta virou um prostíbulo do que há de pior na evolução de qualquer espécie. Contudo, ainda há indivíduos com ideias vivificantes, entre tantos carrapatos da humanidade.

Enquanto se deixa um planeta em frangalhos para a posteridade, não é justo que seus protagonistas colham o que estiveram longe de semear.

Prestemos atenção nos exemplos edificantes que partem de onde menos esperávamos. Há seres bons entre tantos ruins. Você poderá ser um deles. Valorize-se.

Um estudo recente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) indica que “sistemas tributários complexos” e “alta evasão fiscal” prejudicam o crescimento econômico na América Latina e no Caribe.

Ainda que o objetivo aqui não seja, como virou moda em análises econômicas, focar o crescimento econômico, vale o despertar para a necessidade de uma reforma tributária que atenda ao desenvolvimento de cada um dos países latino-americanos em suas particularidades.

A América Latina desperdiça muito tempo na burocracia dos impostos: cálculo, preparo, cobrança, recebimento. Para cada função microscópica, um funcionário público.

Segundo o BID, o processo de arrecadação de impostos dura aproximadamente 2.600 horas no Brasil, que possui, com folga, a burocracia mais morosa na América Latina. A mesma instituição revela comparativamente que os países latino-americanos levam quase o dobro do tempo neste processo que os de renda elevada.

A reforma tributária é bandeira de setores empresariais, por isso há que matizar o tema para o interesse coletivo, mas ordem de cidadãos que se insatisfazem com a ineficiência da máquina pública. É um tema inadiável até mesmo aos que defendemos as causas mais populares e progressistas.

Não se trata só de arrecadar menos, mas também de garantir o retorno do valor arrecadado.

O estudo do BID assinala que os Estados latino-americanos arrecadam pouco em comparação com os padrões internacionais apesar do diagnóstico de que os impostos são altos e correspondem a aproximadamente 48% da riqueza nesta região.

Os países mais ricos do globo taxam 41% da renda em média e contam com a maior parte do recolhimento dos tributos pela austeridade e probidade de seus sistemas tributários.

Na América Latina, as empresas grandes são, em número, as que menos sonegam, enquanto as pequenas e médias raramente declaram todo seu rendimento para fins de tributação.

Os tributos elevados reduzem a produtividade das empresas no setor formal e desincentivam o investimento que se poderia esperar de um espectro maior da economia.

O ponto axial do debate é que o Estado perde sua capacidade de retorno na forma de serviços públicos à população e ganha o descrédito como agente de obstáculo ao desenvolvimento do país.

Quando o Estado deixa de arrecadar, reduz-se o investimento em políticas para a educação, a moradia, a saúde, a segurança, dentre outros setores sociais.

No Brasil, quem paga os maiores custos é o consumidor final na cadeia econômica, visto que o valor de um produto na loja raramente discrimina os impostos do preço de venda nos cupons fiscais. Engana-se a consciência de quanto pagamos de impostos e, portanto, quanto devemos cobrar em troca.

Não se trata de fazer apologias nem desprezar o atributo do Estado de regular as atividades econômicas num país senão alertar para a ineficiência de aparatos de tributação que determinam o nível de investimentos e produtividade nas economias latino-americanas.

É preferível que os tributos sejam menores e a burocracia mais eficiente na América Latina a que se cobre o injusto para que os empreendedores disputem entre si quem engana melhor o Estado.

O estudo do BID, apesar de financiado por instituições financeiras externas à nossa região, ilumina mentes acomodadas e viciadas. A cautela acompanha naturalmente o risco recorrente de se minimizar a importância do Estado de acordo com as políticas ilusórias de abertura irrestrita da economia. Os últimos anos mostraram que o Estado é indispensável.

A reforma tributária poderá aumentar a produtividade e a renda, melhorar a eficiência no financiamento de programas sociais, e diminuir a informalidade.

A simplificação dos impostos beneficiaria os Estados e os cidadãos.

Pressionemos pelos caminhos mais justos.

Estas últimas semanas trouxeram fatos ébrios e nefastos para a consolidação do desejo – ainda de poucos – de uma fraternidade desinteressada, responsável e universal.

Não foi necessário sintonizar o televisor nos programas que exibem a violência barata no Brasil.

Desde o ponto de vista do percurso humanitário rumo a uma nova escala evolutiva, desastres naturais e desmandos do homem corroboram a tese de que a natureza não suportará por muito tempo.

O exercício singelo de observar a grande geradora vital nos ensina que a derrubada da árvore nos tira a sombra e a liberação de gases contaminantes nos entorpece a respiração.

Como se não bastasse a desgraça que incidiu sobre o Haiti na forma de terremoto, o Chile e a Turquia foram assolados por tremores que deixaram nódoas duradouras no concreto e na vida de milhares de pessoas. Até o nordeste tupinica sentiu tremores.

Ainda que o Chile disponha de uma organização mais eficiente que a média latino-americana, desempenho econômico satisfatório e preparo contra abalos telúricos, o estrago foi considerável.

Mãos amigas logo se estenderam ao povo chileno.

Enquanto isso, a secretária de Estado Hillary Clinton trouxe da Pangérica as condolências e – como não poderia faltar – a proposta de estreitar vínculos comerciais e culturais com a sempre disposta e escancarada América Latina. A região da alcunha francesa de “Amérique Latine”.

Durante a turnê, Hillary sugeriu que o subsídio milionário de seu governo aos produtores de algodão seria revisto a fim de evitar a justa retaliação anunciada pelo chanceler do Brasil.

Abra-se o orbe ao livre comércio, mas desde que a Pangérica obtenha vantagens.

As perdas no setor agrícola tupinica foram monstruosas, por isso a Organização Mundial de Comércio (OMC) autorizou a contrapartida de sobretaxação em produtos pangericanos.

No elenco das ladainhas habituais, não se deixa de mencionar o desespero das autoridades da Organização de Estados Americanos (OEA) frente à criação da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos na reunião de mandatários da América Latina no México.

Os mal compreendidos governos progressistas manifestam o anseio coletivo de um contexto latino-americano onde a única voz não seja a dos pujantes.

Hillary propôs a reconciliação diplomática dos países recalcitrantes da América Latina com o golpista Porfirio Lobo, que assumiu a presidência em Honduras, argumentando a favor da retomada da “democracia”. Não importa, para ela, o caminho quando “os fins justificam os meios”.

Tão patética esta estadista quanto os que enquadraram a eleição do presidente pangericano Barack Obama como se fosse o prometido para a salvação da América Latina.

Obama está mais preocupado com o interesse dos “Americans”, o que é natural frente ao desafio, entre outros, da reforma no setor de saúde tomado pelos progenitores do lucro.

A cultura de retribuição de favor ou dano, que é enraizada no Brasil, converge com a da falta de instrução de um coletivo que come as migalhas da informação.

Na República Dominicana e como não poderia haver desvio do padrão, mulheres foram presas com droga escondida na vagina enquanto visitavam presidiários. Ação criminosa descarada ou necessidade de tratar os drogados como problema de saúde e não de delinquência?

Enquanto o Brasil vive um momento de ineficiência administrativa do Estado e violência exacerbada, as notícias estrangeiras situam o país como uma potência econômica e um lugar prometedor de investimentos.

A economia é uma redoma fria e isolada.

O conúbio dos capitaleiros metidos a capitalistas internacionalizados, que já se reúnem entre seus sócios falando mais palavras em inglês que português e espanhol, com o conformismo dos cidadãos nacionalizados enseja as condições básicas para o constrangimento da América Latina.

Já não é mais questão de saber se há propostas viáveis para cada um de seus países senão questionar até onde poderão chegar sem esbarrar na oposição apaixonada e destrutiva.

Chega de ladainhas habituais.

Precisamos de um discurso conciso e que nos desperte o ânimo.

Brotam pessoas de bem na América Latina.

O conflito das Malvinas estimula a retomada do adágio “a união faz a força” pela irmandade da América Latina.

Em se tratando do desnível de capacidade bélica entre Argentina e Inglaterra, uma cotovelada nos vizinhos latino-americanos convoca-os a lançar o tema como de importância regional em foros vindouros.

A Inglaterra enviou a plataforma marítima “Ocean Guardian” na intenção de explorar gás e petróleo a 160 km ao norte das Malvinas, cujo arquipélago de três mil habitantes é disputado desde o século XIX pelos dois países, mas ficou sob domínio inglês desde 1833.

Os pujantes há muito controlam territórios latino-americanos e ilhas adjacentes. A Inglaterra controla as Malvinas assim como a Pangérica faz em Porto Rico e a França na Guiana Francesa. Discute-se a soberania da Argentina e o espaço de defesa da América Latina.

A estratégia do governo argentino tem sido a de dificultar a ação das empresas inglesas, que se aproximam em consequência da alta do preço de petróleo. A presidente argentina Cristina Fernández passou a exigir autorização oficial de todas as embarcações estrangeiras para que naveguem em águas do país sul-americano.

O esforço da Argentina de frear o apetite inglês é histórico. A guerra de 1982 rendeu a baixa de 649 argentinos e 255 britânicos e a derrota dos anseios de recuperação do território pelos argentinos. O governo do ex-presidente Néstor Kirchner, para citar uma ação mais atual, fez campanha pela retomada das Malvinas.

É legítima a defesa dos recursos naturais na área marítima por parte da Argentina, ao mesmo tempo em que surgem boatos inoportunos de que a presidente Cristina Fernández tentou desviar a atenção de problemas internos, como o aumento da inflação e o uso das reservas do Banco Central.

Qualquer crítica nesta direção desconsidera que os países latino-americanos estão sempre atolados nalgum impasse ou problema e que, a despeito deste diagnóstico, devem travar certames a favor da soberania e do resgate da dignidade de seus povos humilhados e avassalados.

A Argentina e a Inglaterra estão dispostas a dialogar sobre as Malvinas, apesar de a segunda dar por encerrado o debate sobre a legitimidade de sua posse sobre as ilhas, cuja renda provém boa parte da pesca.

Um conflito armado é pouco provável pelo desnível das forças envolvidas.

O litígio não impede que a Argentina alimente o seu desejo de restituição do território por meio da condução do tema a um foro latino-americano de debates envolvendo representantes políticos de tomada de decisões importantes, como o Grupo do Rio ou o Conselho Sul-Americano de Defesa, que ainda não se consolidou.

A montagem de uma estrutura própria de discussões e ações sobre temas latino-americanos por governos progressistas na região começa a surtir efeito e a chacoalhar a base que, por séculos, sustentou a ganância dos países pujantes.

A Argentina não vê opção melhor que a união latino-americana para expulsar os corsários destas latitudes de onde muito sangue jorrou sob os mandos de forasteiros. As Malvinas são uma mostra da permanência de práticas colonialistas e imperialistas.

Cercados por navios de guerra e bases militares da Pangérica, a saída do mais fraco é resistir. Em mais uma prática desestabilizadora, a Pangérica convida o Uruguai a firmar tratados de livre comércio enquanto este país é fundamental para a continuidade do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL).

Embora a retórica seja a da paz, cujo prêmio Nobel foi estupidamente concedido ao estadista dúbio e infrutífero Barack Obama em função de mamulengo, a Pangérica militariza nossa região e a Inglaterra envia uma plataforma de prospecção de gás e petróleo como se fossem os donos do pedaço.

Basta de intromissão descarada.

As Malvinas pertencem à Argentina.

Os conceitos de trabalho e emprego confundem-se no Brasil.

O primeiro tem para todos desde que haja vontade de fazer e dedicação para continuar, enquanto o segundo depende das decisões governamentais, do mo