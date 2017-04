Bruno Peron – Elysium e problemas atuais

Finalmente voltei ao cinema depois de tantos meses de resistência a consumir narcóticos culturais estadunidenses. Enquanto eles criminalizam o consumo do pó que o tráfico manda pela fronteira sul, legalizamos a inalação do gás cinematográfico que condensa todo um estilo de vida. Ao consultar a sinopse do filmeElysium, tive o desejo de conferir na tela o que de tão prognóstico se criou sobre temas atuais (cidades caóticas, poluição atmosférica e pobreza). Surpreendi-me com a contemporaneidade dos problemas do filme apesar de que seu enredo se passa em Los Angeles em 2159 e num planeta-satélite artificial onde só vivem os endinheirados. Qualquer semelhança com condomínios não é mera coincidência. Por enquanto, engravatados viajam de helicóptero na cidade de São Paulo porque não suportariam o estresse do trânsito nesta cidade, enquanto outros compram lanchas para chegar a suas ilhas privadas no litoral. A hegemonia do idioma inglês (e um pouco do minguante francês) sobre o espanhol (e todos os demais que existem no mundo) tampouco passa despercebido por um telespectador atento a formas sutis de poder. O cenário civilizatório que se projeta desde a América do Norte em relação à América do Sul no filme, destarte, exclui a população hispânica e afrodescendente de Los Angeles. Nesta exclusão, estrela também o México e sua obsessão por NAFTAlina. Ao anunciar o pós-modernismo como o estilo de uma etapa histórica nova, Fredric Jameson explica o cenário consumista, industrial e urbano em função da reprodução do capitalismo tardio. Ele entende que os Estados Unidos protagonizam este modelo de desenvolvimento cultural e econômico desde sua emergência como potência nas décadas de 1940 e 1950. Portanto o filmeElysium– interpreto eu em relação às ideias deste acadêmico estadunidense – evidencia ao mundo as consequências deste padrão de expansão populacional e urbana. Mais ainda, vi na tela do cinema a reprodução de um modelo desigual de sociedade e – esperançosamente – de uma crítica do diretor deElysiumàquilo de que ele mesmo é vítima inconsciente apesar de ser sul-africano. Refiro-me a certos padrões ideológicos que enaltecem culturas. A individualidade ou a universalidade no acesso a tratamento médico é uma questão fundamental para entender os pontos positivos e negativos do filme. Este trabalho cinematográfico despertou a reflexão sobre assuntos e dilemas humanitários importantes, por exemplo o de que o problema está mais na mentalidade das elites que na ignorância dos pobres. É assim que práticas neo-colonialistas persistem (a função econômica de ex-colônias do Caribe ainda é a de prover alimentos aos europeus e norte-americanos), ideias de civilização difundem-se a vários países (o prédio do Instituto Nacional de Cultura está em frente ao da Embaixada da França no centro histórico da Cidade do Panamá), e o modelo de expansão urbana dos Estados Unidos sufoca o mundo (cidades com arranha-céus e muitos reservatórios de combustível e gás nos arredores para manter a cultura do uso do automóvel). Se questionarmos de onde vem toda esta energia não-renovável, chegaremos ao papel que a democracia e as guerras anti-terroristas exercem no Oriente Médio, sem as quais não se manteria esta sociedade perdulária. Portanto, os filmes estadunidenses dão aos telespectadores noutros países o gostinho de fazer uma visita indireta ao que os Estados Unidos têm de melhor. E estes fazem bem sua política cultural sem se debruçar no dorso de seu governo. Mas não se pode negligenciar, em seu cinema, a contemporaneidade dos relatos apresentados como pertencentes ao futuro. Por isso saí da sala com a sensação de que, ao pisar a rua, os cenários deElysiumapareceriam ao dobrar a próxima esquina, candentes e vistosos no olhar de um observador do início do século XXI.

A América do Sul é a região onde tudo é e onde tudo também poderá ser.

A linha progressiva da modernidade (de acordo com as ideias positivistas francesas), que nos faz olhar a alguns países como se fossem irradiadores do melhor que a humanidade produziu, é ardilosa. As contradições do moderno acompanham dialeticamente esta linha. Por isso, a América do Sul tem indicado caminhos de subversão da modernidade que fazem cócega nos ideólogos arrogantes de países que se julgam berços da civilização e propagadores da ciência.

O pior e o melhor do mundo aconteceu e ainda poderá acontecer na América do Sul: debate infindável entre Estado e mercado, contraste entre a viabilidade das políticas de prazo curto e a utopia das de prazo longo, excesso de corrupção mas também seu combate constante com unhas e dentes, risco iminente da cultura autoritária (mas que não se manifesta somente em nossos países). Da mesma maneira, a América do Sul aplica modelos institucionais (Estado, democracia, Ministério, republicanismo, presidencialismo) às suas mal-entendidas sociedades. Para citar somente o caso do Brasil, as manifestações do povo pululam nas ruas em busca da concretização do Poder Popular, que é o quarto poder em relação ao Executivo, Legislativo e Judiciário.

Como antecedente do meu argumento neste texto, menciono que dezenas de especialistas em ação cultural de vários países reuniram-se em Mônaco em dezembro de 1967. Daí surgiu o relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) intitulado Cultural policy: A preliminary study, que me inspirou a redatar este texto. Numa de suas páginas iniciais, o relatório esclarece que “não pode haver uma política cultural adequada a todos os países; cada Estado Membro determina sua própria política cultural de acordo com os valores, objetivos e escolhas culturais que define para si.”

Este relatório da UNESCO fez-se para orientar as transformações culturais no mundo. Sua importância está na proposta de universalidade camuflada sob a de diversidade das culturas. Este processo ocorre da maneira seguinte: a diversidade entre os países preserva-se desde que se expresse pela ferramenta da política cultural (geralmente por algum Ministério ou Secretaria) e pela máquina política ocidental chamada Estado. O ideal de realização é o mesmo em todo lugar: programas de alfabetização, democratização da cultura, desenvolvimento cultural, descentralização das decisões, estatística cultural, preferências culturais e meios massivos.

Igualmente, modelos de gestão da coisa pública coexistem na América do Sul: a democratização da alta cultura de acordo com a política cultural francesa da época de André Malraux como Ministro de Assuntos Culturais na década de fundação deste Ministério; o discurso de cultura e desenvolvimento da Espanha e de seus organismos internacionais; e a massificação das indústrias culturais de acordo com o modelo dos Estados Unidos.

Porque a América do Sul é uma região (mais histórico-cultural que geográfica) onde tudo é e onde tudo poderá ser, nossas experiências podem dar lições alhures (a votação em urnas eletrônicas, o tratamento de doenças, a convergência étnica). A novidade para os gestores da América do Norte é que escrevemos uma nova história para a “democracia na América” na medida em que os protestos populares no Brasil reivindicam maior poder ao povo. Dessarte, olhar aos de fora com admiração não condiz com os frutos de dentro que tanto se cobiçam.

Sabe-se que as desigualdades e as hierarquias criam-se de cima. A única forma de abalo é quando o povo, que sustenta esta estrutura de baixo, usa ferramentas da indústria avançada (as redes sociais) para demonstrar sua insatisfação. Os mantenedores de tal estrutura, no entanto, não fazem mais que ceder às pequenas demandas para manter as desigualdades e as hierarquias. O povo que se contenta com pouco deixa, assim, de avançar na consolidação do Poder Popular (por exemplo: meio-cidadãos anônimos queimam ônibus e maculam o vigor dos protestos).

No entanto, as demandas autênticas a favor do Poder Popular e de uma grande transformação provam que o melhor resultado provém do momento em que a cria escapa da coleira. Foi assim com os Estados Unidos em relação à Inglaterra, pois aquele país emergiu intrépido de uma guerra e, logo, impôs seu modelo industrial ao resto do mundo. Esta afirmação não pretende fazer apologias senão indicar que, por exemplo, as principais redes sociais (Facebook, LinkedIn, Twitter) têm sede na Califórnia. Nesse meio-tempo, o Sul propõe aquilo que poderá ser.