BRDE contrata R$ 1,27 bilhão em financiamentos no Sul do País

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE divulgou nesta segunda-feira (28) as demonstrações financeiras referentes ao primeiro semestre de 2017. O Banco contratou no período R$ 1,27 bilhão em novas operações de crédito, destinadas a grandes, médios e pequenos empreendedores de todos os setores da economia da Região Sul.

O valor contratado no primeiro semestre representa fomento de R$ 3,37 bilhões em investimentos no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O lucro líquido do banco foi de R$ 63,8 milhões, com o impacto de R$ 17,4 milhões referentes ao Programa de Desligamento Voluntário lançado no primeiro semestre.

Do total contratado, R$ 400 milhões são operações realizadas pela Agência Paraná, com destaque para a captação de projetos de inovação, financiados pela Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), e de infraestrutura, com recursos do FGTS; operações do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) para empreendimentos em Mato Grosso do Sul e a captação de recursos externos, além dos convênios com as Sociedades Garantidoras de Crédito (SGCs).

A meta da Agência Paraná é fechar 2017 com R$ 750 milhões em contratações. “Apesar das dificuldades financeiras e da crise ética e moral no país, o BRDE está avançando”, afirma o vice-presidente e diretor administrativo do banco, Orlando Pessuti. “O BRDE caminha ao lado do setor produtivo, promovendo desenvolvimento em toda a Região Sul”.

O BRDE mantém 35.377 clientes ativos, com média de financiamento de R$ 389 mil, atuando em 1.083 (91%) dos municípios do Sul. São operações de apoio a empresas, empreendedores, cooperativas, produtores rurais e projetos geradores de renda e oportunidades de trabalho. As operações do primeiro semestre permitiram a geração/manutenção de 22,9 mil empregos.

“Os empreendedores necessitam de financiamento e orientação técnica. Este é o papel do BRDE, que se firmou como o primeiro agente financeiro do BNDES na Região Sul”, diz o presidente do banco, Odacir Klein. No primeiro semestre, os desembolsos em operações indiretas de financiamento superaram em 84% os valores da segunda instituição colocada.

Considerando atrasos superiores a 90 dias, o índice de inadimplência ficou em 2,70% no período, abaixo dos 3,70% do Sistema Financeiro Nacional. “Isso se deve à orientação da equipe do BRDE aos clientes na contratação de financiamentos”, avalia o diretor de Operações do banco, João Luiz Regiani.

Confira os destaques do desempenho no primeiro semestre

INFRAESTRUTURA – Subiu de 22% para 35% a participação nos valores de contratações totais dos financiamentos para o setor, principalmente para geração de energia de fontes renováveis como eólica, hídrica (PCHs) e biomassa (casca de arroz).

FUNDO SETORIAL DO AUDIOVISUAL – O BRDE renovou o contrato com a Ancine como agente financeiro do Fundo Setorial do Audiovisual por mais cinco anos. A previsão de repasses ao setor no período é de R$ 5 bilhões.

AGENDA SETORIAL – Acordo de Cooperação com o Ministério do Meio Ambiente e Secretarias de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná que ampliou o comprometimento do banco com a Agenda Ambiental do Setor Público – A3P.

MOVIMENTO NÓS PODEMOS SC – Convênio com o Movimento Nós Podemos SC, que tem como missão divulgar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Por meio do convênio a agência do BRDE em Santa Catarina torna-se embaixadora do ODS 12, Consumo e Produção Sustentáveis.

CONVÊNIO EMBAPII – Convênio amplia o apoio do BRDE à inovação tecnológica. O banco oferecerá crédito de longo prazo a empresas e empreendedores aptos a receber recursos subsidiados da EMBRAPII por meio de suas unidades e polos credenciados. Haverá ações conjuntas de divulgação do Programa BRDE Inova e das linhas de financiamento disponíveis dentro do convênio.

REFROTA: No primeiro semestre de 2017, o BRDE aprovou a primeira operação da Linha Refrota, com recursos do FGTS, para aquisição de ônibus intermunicipais no Paraná.

INOVAÇÃO – Foram R$ 43,1 milhões em financiamentos que incluem as linhas MPME Inovadora (Micro e Pequena Empresa Inovadora), Inovagro (Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária) e Inovacred (Finep).

COOPERATIVAS – Foram R$ 294,8 mil em contratações para 111.792 mil famílias beneficiadas nos três estados.

AGRICULTURA FAMILIAR – Financiamentos aos agricultores familiares somaram R$ 214 milhões.

BRDE MUNICÍPIOS – Contratações de R$ 12.035 milhões (valor residual do programa), beneficiando 4.670 mil habitantes. O banco deu início à nova fase do BRDE Municípios.

O programa foi lançado no primeiro semestre. Serão contemplados municípios, órgãos municipais e entidades, priorizando operações que não necessitem de Destaque do Patrimônio de Referência da instituição. O programa apoia projetos de investimentos em infraestrutura, desenvolvimento tecnológico ou de produção de bens. Serão utilizados recursos do PMAT (Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos) e FGTS e do Programa Avançar Cidades. O BRDE ainda prestará serviços aos municípios, fornecendo orientações em relação à contratação de crédito externo e participação privada em negócios públicos.

Com AEN