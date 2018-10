BRASILEIROS VÃO ÀS URNAS NESTE DOMINGO ELEGER O 38º PRESIDENTE DA REPUBLICA

8ª eleição direta para o Planalto desde 89. São 1.682 cargos públicos estão em disputa

Os brasileiros vão às urnas neste domingo (7.out.2018) eleger o 38º presidente da República. Disputam o cargo 13 nomes. É o maior número de candidatos desde as eleições de 1989, quando foram 22 postulantes.

O líder nas pesquisas é o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL). Em 2º lugar está o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT). O 3º colocado é Ciro Gomes (PDT). As pesquisas indicam que a disputa deve ir para o 2º turno, em 28 de outubro.

A eleição para presidente em 2018 é a 8ª pelo voto direto pós-redemocratização, em 1985.

A posse de Dilma Rousseff (PT) em 2014 marcou 1 recorde democrático histórico no Brasil. Foi a 1ª vez em que houve 7 eleições diretas consecutivas com a posse do vencedor.

Em 1918, Rodrigues Alves seria o 7º vencer uma disputa direta e a assumir o comando do país em 7 eleições presidenciais. Mas ele contraiu gripe espanhola e morreu antes de assumir. Em 1º de janeiro de 2019, novo recorde será batido com a posse do eleito.

Em 1989, na 1ª eleição direta pós-redemocratização, os brasileiros votaram apenas para presidente. A escolha para os governos estaduais, deputados e senadores realizou-se apenas no ano seguinte, em 1994. Só em 1994 o pleito para escolher o ocupante do Palácio do Planalto passou a coincidir com as eleições legislativas e dos Executivos estaduais.

Além do próximo chefe da República e seu vice, serão eleitos 27 governadores e vices, 513 deputados federais e 54 senadores. Também serão escolhidos 1.059 deputados estaduais e distritais. No total, 1.682 cargos públicos.

No caso do presidente e dos governadores, o mais votado precisa receber mais da metade dos votos válidos (excluídos brancos e nulos) no 1º turno para ser eleito. Caso isso não aconteça, será realizado um 2º turno em 28 de outubro entre os 2 mais bem votados na primeira rodada deste domingo.

O Brasil tem 147.302.357 de eleitores aptos a votar, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral de julho de 2018. As seções eleitorais serão abertas às 8h e fechadas às 17h, seguindo sempre o horário local.

A apuração e divulgação dos votos começará logo após o fechamento das urnas. Os dados para a Presidência, no entanto, só serão liberados após as 19h do horário de Brasília, quando for finalizada a votação no Acre, que tem fuso horário diferente (2h menos do que na capital federal).

Os eleitores poderão votar em 6 candidatos, na seguinte ordem: deputado federal, deputado estadual (distrital, no caso do DF), senador (1ª vaga), senador (2ª vaga), governador e presidente.

Vale lembrar que não é permitido entrar na cabine de votação com celular, tablet ou câmera. A tradicional “colinha” dos números está liberada.

A seguir, 1 infográfico preparado pelo Poder360 com os 37 presidentes anteriores (sem considerar os que morreram ou ficaram doentes antes da posse –Júlio Prestes [1930], impedido de assumir o cargo, e as duas Juntas Governativas Provisórias):

(Com Poder360)