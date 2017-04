Brasileiros em Berlim protestam contra reformas de Temer

Em frente ao monumento mais famoso de Berlim, o Portão de Brandemburgo, cerca de 60 brasileiros se reuniram nesta sexta-feira (28/04) para prestar apoio às greves e manifestações que ocorrem em diversas cidades no Brasil.

“Estamos sendo solidários com a greve geral que ocorre contra as reformas trabalhista e previdenciária. Temos amigos e famílias no Brasil, por isso é importante apoiar esse movimento. Também queremos chamar a atenção da comunidade internacional para a atual situação do país”, afirmou o engenheiro Roberto Rocha, um dos organizadores do protesto.

Protesto reuniu brasileiros e alemães

Com faixas em alemão, português e inglês, nas quais se declararam contra o governo do presidente Michel Temer e a favor da democracia, os manifestantes pediram a saída do presidente e defenderam a manutenção de direitos dos trabalhadores.

“Não há como ficar neutro na atual situação. Todos os brasileiros têm que tomar partido. Estou aqui para prestar minha solidariedade com a greve, não poderia ficar em casa e esperar que os outros se manifestassem”, acrescentou o escritor Rafael Cardoso.

Além de brasileiros que moram em Berlim, o protesto reuniu ainda alemães e turistas brasileiros que estavam de passagem pela cidade. “O que está acontecendo no Brasil nos deixa muito tristes e precisamos fazer algo. Hoje é um dia muito importante para o país e por isso estamos aqui”, afirmou a gestora cultural alemã Helga Dressel.

Com DW