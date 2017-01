BRASILEIROS E ARGENTINOS SÃO OS MAIORES VISITANTES DAS CATARATAS DO IGUAÇU

Os visitantes do Brasil e da Argentina correspondem por 74% das entradas nas Cataratas do Iguaçu em 2016. Os dois países dividem o atrativo eleito com umas das Sete Novas Maravilhas da Natureza.

No ano passado a parte brasileira recebeu 1.569.792 visitantes de 166 países dos cinco continentes. Desse número os brasileiros somaram 819.492 entradas, enquanto os argentinos 333.355, totalizando 1.152.847 ingressos, ou seja, 74% do público total. Os outros países parceiros do Mercosul (Mercado Comum do Sul), Paraguai (51.306), Uruguai (14.246) e Venezuela (981), enviaram poucos visitantes na comparação com o Brasil e Argentina.

Os dados de visitação do Parque Nacional do Iguaçu fornecido pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade), órgão gestor da unidade de conservação federal, servem de parâmetro para as instituições de fomento ao turismo de Foz do Iguaçu concentrarem esforços na divulgação do destino em feiras de turismo, no Brasil e no exterior.

Nacional

O Brasil recebeu 6,6 milhões de turistas estrangeiros em 2016. O número representa um aumento de 4,8% em relação a 2015 e um recorde para o país, de acordo com o Ministério do Turismo.

O perfil da maior parte dos visitantes que desembarcaram no Brasil de janeiro a dezembro é de latinos e norte-americanos, seguidos de europeus. Os argentinos mantiveram a tradicional liderança entre os visitantes ao ultrapassarem a marca de 2,1 milhões de turistas.

Os 10 maiores visitantes das Cataratas em 2016

1. Brasil – 819.492

2. Argentina – 333.355

3. Paraguai – 51.306

4. França – 31.291

5. E. Unidos – 30.763

6. Alemanha – 27.450

7. Espanha – 24.960

8. Inglaterra – 21.204

9. Italia – 15.046

10. China – 14.793

Com Porta Iguaçu