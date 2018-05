BRASILEIRO PARAMILITAR QUE COMBATEU NA UCRÂNIA É CAPTURADO POR NACIONALISTAS EM KIEV

Rafael Lusvarghi alistou-se como voluntário nas fileiras dos separatistas ucranianos pró-Rússia. Agora, as mãos de ultranacionalistas, ele foi exibido nas ruas de Kiev e levando tapas no rosto. Vídeo mostra as agressões ao brasileiro.

Um grupo de ultranacionalistas ucranianos capturou nesta sexta-feira em um mosteiro em Kiev o brasileiro Rafael Marques Lusvarghi, que combateu nas fileiras dos rebeldes pró-Rússia no leste da Ucrânia.

Lusvarghi, de 33 anos, foi levado pelos integrantes de grupos vinculados ao Batalhão Azov até a sede do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU). O Azov é um grupo paramilitar ultranacionalista que combateu ao lado do governo ucraniano no confronto no leste do país.

Em um vídeo divulgado no YouTube, Lusvarghi aparece sendo exibido nas ruas da cidade e levando tapas no rosto de um dos nacionalistas, antes de ser conduzido com as mãos atadas para o prédio da SBU.

Além disso, obrigaram o brasileiro a pedir ao presidente russo, Vladimir Putin, que lhe trocasse por soldados ucranianos em poder dos separatistas pró-Rússia.

Assista o vídeo das agressões ao brasileiro:

Os nacionalistas pediram explicações aos representantes do SBU sobre a libertação de um cidadão estrangeiro que tinha matado ucranianos. Em seguida, os funcionários levaram Lusvarghi ao interior do edifício, onde foi interrogado, segundo informou a porta-voz do SBU, Elena Guitlianskaya.

Lusvarghi foi condenado na Ucrânia em janeiro de 2017 a 13 anos de prisão acusado de participar de “atividades terroristas” contra o Estado, mas foi posto em liberdade no final do ano passado por irregularidades processuais.

Aparentemente, o brasileiro decidiu refugiar-se em um mosteiro ortodoxo nos arredores de Kiev, já que as autoridades requisitaram seu passaporte, razão pela qual não podia deixar o país.

Rusvarghi (esq.) posa com a bandeira brasileira ao lado de rebeldes pró-Rússia, em 2014

O cidadão brasileiro chegou em outubro de 2014 à região de Donestk, onde alistou-se como voluntário nas fileiras dos separatistas pró-Rússia, mas se feriu no ano seguinte e acabou deixando a zona de conflito.

Lusvarghi retornou ao Brasil em meados de 2016, mas voltou à Ucrânia no final desse mesmo ano atraído por uma falsa oferta de trabalho. Na realidade, o SBU tinha preparado uma armadilha e lhe deteve logo após aterrissar no aeroporto internacional de Borispol, após o que Lusvarghi foi condenado a 13 anos de prisão no primeiro processo dessa classe contra um estrangeiro.

Figura Controversa

Rafael Marques Lusvarghi é uma figura polêmica, que já se envolveu em situações de confronto e foi detido anteriormente no Brasil e Ucrânia. Na Copa de 2014 ele participou de protestos contra o evento esportivo, entrou em confronto com a polícia mais de uma e ficou preso por mais de 40 dias.

Em uma manifestação na avenida Paulista a figura dele se destacava entre os manifestantes por vestir uma saia escocesa e camiseta branca. Ele foi preso usando a endumentária escocesa e imagens de sua prisão virou motivo de chacota nas redes sociais (vide fotomontagem acima).

Naquela época, ele se declarava simpatizante do MDB e aparecia ao lado do hoje pré-candidato ao governo de SP, Paulo Skaf (MDB) em sua página do Facebook.

Um ex-policial militar que serviu em São Paulo, ele se autointitula ex-guerrilheiro das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, e da Legião Estrangeira (força armada francesa).

Antes da mudança à Ucrânia afirmava ter interesse na causa separatista porque queria se sentir “útil”. No Brasil ele atuava como professor de inglês e prometeu se engajar no conflito para combater o “fascismo”.

No Brasil, o ex-professor de inglês chegou a ser preso ao participar de protestos contra a Copa do Mundo de 2014

Foi por volta de setembro de 2014 que Lusvarghi chegou ao leste da Ucrânia para atuar junto às forças separatistas russas, que lutam nas regiões de Donetsk e Luhansk, leste do país.

Logo ele se tornou garoto propaganda do movimento, aparecendo em vídeos montando e disparando armamentos pesados. Além de falar português e inglês, Lusvarghi é fluente em russo, o que auxiliou na assimilação cultural e lhe rendeu fama entre os militantes.

(Com BBC e Veja)