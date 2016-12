BRASILEIRO MORADOR NO PARAGUAI É EXECUTADO A TIROS NA FRENTE DO BIG

No inicio da tarde desta quinta-feira, 22 de dezembro de 2016, por volta das 13h:15min, socorristas do Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência) do Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu foram acionados para deslocarem até a Rua David Muffato, defronte ao BIG, no Bairro Parque Monjolo, para darem atendimento a uma vítima de FAF (ferimento por arma de fogo).

No local foi constatado o óbito da vítima, sendo o local isolado pela Policia Militar até a chegada da Policia Civil (Delegacia de Homicídios), Policia Cientifica (Criminalística) e o Instituto Médico Legal.

Com a chegada da perita criminal, o local de morte foi perciado, sendo constatado que a vítima identificada como sendo Mauro Cezar Lampugnani, de 46 anos de idade, teria realizado compras no BIG, estacionado o veículo BMW / X5 3.0 D, de placas paraguaias OSV-056, no lado de fora do supermercado, e quando colocava as compras no porta malas do veículo teria sido executado com 10 tiros de pistola 9mm.

O veículo BMW / X5 3.0 D, de placas paraguaias OSV-056, esta em nome da Empresa de Agronegócios, com sede na cidade de Santa Fé, no Paraguai, porem a vítima seria morador da cidade de Santa Rita.

Com Tribuna Popular