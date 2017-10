Brasil volta a ter uma hora de diferença com o Paraguai

Começa à zero de domingo (15) o horário brasileiro de verão, quando os brasileiros das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, deverão adiantar os relógios em uma hora, até 18 de fevereiro. Com a mudança, Brasil e Paraguai voltam a ter uma hora de diferença, ficando o país vizinho com uma hora a menos.

Em 1° de outubro o Paraguai entrou para o horário de verão, fazendo com que os relógios nas cidades de fronteira com o Brasil ficassem iguais. Há duas semanas, moradores e turistas entre Foz do Iguaçu e Cidade do Leste não precisaram se preocupar em olhar o relógio cada vez que atravessavam a fronteira, facilitando principalmente para quem mora em um país e trabalha no outro.

O governo brasileiro pensou em revogar a lei que institui anualmente o horário de verão nas três regiões do país. Uma consulta popular chegou a ser anunciada, para saber a opinião da população sobre o fim definitivo da mudança de horário. Como faltavam poucos dias para o início do horário de verão, o governo desistiu. A discussão deverá ficar para o próximo ano.