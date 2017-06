Brasil, Venezuela… Uruguai? Saiba qual é o país mais militarizado da América Latina

Em 2016, os efetivos militares conjuntos de 16 países latino-americanos e caribenhos somavam 1.732.837 oficiais, de acordo com o último Atlas Comparativo da Defesa regional, publicado pela Resdal (Rede de Segurança e Defesa da América Latina).

O estudo é baseado nos dados oficiais das nações estudadas, sendo que estas não incluem a Costa Rica, Cuba e o Panamá.

O Brasil é o país com as Forças Armadas mais numerosas da região, contando com 366.614 militares da Força Aérea, Marinha e Exército. A Venezuela fica um pouco atrás, com 365.315 efetivos.

O México (267.656) e a Colômbia (265.050) seguem de perto estes dois líderes no ranking, segundo a respectiva pesquisa.

A Argentina (79.845) e o Peru (78.296) têm um pessoal militar de envergadura semelhante. Com 10 mil militares a menos fica o Chile (67.683), enquanto a República Dominicana tem 58.281 oficiais, técnicos e soldados.

O Equador (41.403) está um pouco acima da Bolívia (34.078). Significativamente menores são os recursos humanos com os quais contam as Forças Armadas de El Salvador (24.023) e Uruguai (22.316). Abaixo dos 20 mil militares ficam a Guatemala (18.181), Paraguai (16.087), Honduras (15.216) e Nicarágua (12.793).

Comparando a quantidade do pessoal militar por cada 100 mil habitantes, a tendência muda de uma maneira notável. Assim, a Venezuela fica no primeiro lugar da lista, com 118 militares. O Uruguai, que em números absolutos ocupa apenas o 12º lugar, nesta lista fica em segundo, com 65 militares por cada 100 mil cidadãos.

O Brasil, por sua vez, cai para o fundo da lista, com apenas 18 efetivos por cada 100 mil habitantes. Deste modo, apesar de ser o primeiro em números absolutos, o gigante sul-americano acaba por ser um dos países menos militarizados da região.