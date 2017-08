Vereadores: Jorge e Beni, caso arquivado!

A câmara de Foz do Iguaçu perdeu a oportunidade de passar a limpo a questão dos vereadores Jorge e Beni. Segundo ‘a lenda, uma pessoa, propôs a saída dos vereadores por ‘quebra de decoro parlamentar.Isto é um fato, houve quebra de decoro parlamentar, para mais ou, para menos. A proposta de inquérito era para esta averiguação. É uma hipótese, o fato de esta pessoa que propôs o inquérito ser uma assessora, ou amiga, de um suplente a vereador, que tenha interesse que um deles saia. Isso, por si, não inviabiliza o inquérito. Uma coisa é a ‘quebra de decoro e as evidências disto. Outra coisa, é quem mandou e porquê! O porque pode ser respondido por qualquer cidadão que se sinta ultrajado. O que é o caso.

O senhor Jorge foi diretor da saúde em Santa Terezinha e na transição de prefeito antecipou-se a resolver uma situação de falta de médicos na saúde. Segundo ‘a lenda, enviou um documento ao novo executivo informando a falta de médicos. Como diretor da saúde, cargo que possivelmente perderia, decide por tomar iniciativas. Daí para diante o que se sabe é que, o senhor Jorge contratou serviços médicos sem a autorização do executivo caso em que o executivo seria processado e não, ele.

O senhor Beni foi ‘alvo da <operação pecúlio> onde ele e mais outros vereadores foram presos. Acontece que Beni e mais 5 vereadores foram reeleitos, mas, só Beni assumiu a cadeira. Portanto, há um vácuo de explicação pública do porquê, ele, e não, os outros, também.

Duas situações diferentes. Que deveriam ser tratadas separadamente, do ponto de vista da ‘quebra do decoro e não, da situação concreta de suas ações. Isso, é importante que fique claro. Como foi feito com os outros vereadores igualmente julgados pela quebra de decoro. O fato de as duas situações descritas acima, estarem juntas, indica uma precipitação ingênua. Como se ‘alguém dissesse: “vamos jogar os dois e torcer para que um, saia”. Ao juntarem os dois em um, depreciaram a frágil gravidade da quebra de decoro. Não se sabe se foi um erro primário ou, uma maldade maliciosa e será difícil saber, exceto se o próprio autor confessar.

De outra forma, se precipitou em uma espécie de ‘competição de quebra de decoro; quem quebrou mais e menos. No entanto ‘o decoro parlamentar, por si mesmo, é algo mais subjetivo que objetivo. Precipuamente, os argumentos contra os vereadores, tomam o mesmo rumo. Onde a objetividade dos atos concretos, que deram vazão à ‘quebra de decoro, são substituídos por palavras ‘em franjas.Retalhos de palavras. Pois que não se pode julgar judicialmente os fatos concretos pois que eles próprios, não são a quebra de decoro.

Não se trata de um julgamento de Nuremberg por assassinato em massa. Ou de um inquérito de traição à Nação como o caso Rosenberg, que entregou o projeto de construção da bomba atômica à Rússia, quando a Rússia já tinha em mãos o projeto Manhattan – a pasta negra com o título Top Secret -, da construção da bomba atômica, conseguido através de um agente (Hopkins) infiltrado no governo de Roosevelt.

Certamente não é disto que se trata. Antes, se trata de um inquérito de gravidade moral. Por uma grave ‘quebra de decoro da quase a totalidade dos parlamentares do Brasil, contra o Brasil. Portanto, coloca os casos acima, no bolso do lenço, ou do cravo, se preferir. No entanto, transferir esteenorme peso, ‘nas costas de duas figuras comuns, quando o mesmo …, em certa medida oportunista, de atritos de dois blocos políticos distintos: PSDB e PT, já foi consumado, com a prisão do prefeito e mais 12 vereadores e, um enorme descrédito eleitoral de 2016, parece-me um tanto inoportuno, este pequeno caso, ao menos da forma como foi feito e aceito, quando se juntam dois em um, além, da precipitação da aprovação, que deixou largas margens de possibilidade da simples negação, o que de fato, aconteceu.

Parte 2

Sarney criou a figura do fiscal de mercado. Pessoas comuns iam aos mercados com tabelas de preços e quando encontravam um preço à maior, estava formada a confusão. Mas, é no governo de FHC, que tem início a atuação dos “fiscais de verdade”: fiscais das receitas, fiscais, do trabalho etc. Seu alvo, qualquer empresa capitalista e todas, por mais enxutas que fossem, deviam algo, nem que fosse uma ‘propina’. Estou dizendo isso, porque estava em São Paulo e vi isso acontecer. Anos depois quando mudei para Foz também vi a mesma coisa, mas não contra empresas, mas contra muambeiros de todo o país. Mandei uma carta à FHC, mostrando e provando, o nível de desmoralização e ele respondeu com ações que se pulverizaram no percurso da federação ao município.

No governo de Lula em oposição a esta situação criada pela ala de FHC, como forma de arrecadação de dinheiro, que havia substituído os ‘fiscais de Sarnei e este, havia substituído ‘a caça aos Marajás de Collor, Lula cria a figura das CPI’s. Fazendo isso, a ala de Lula, ganhava a confiança e o temor dos políticos e liberais e abria espaço para o mensalão e, o Petrolão. Neste momento acontecem os Assassinatos de Reputações a que se refere Romeu Tuma Junior em seu livro.

Toda esta sequência fôra um plano organizado entre a ala de Lula e a, de FHC em uma reunião em 5 de maio de 1993 em Princeton (Fonte Graça Vagner e O.C.), com a participação de um membro da família Kenedy entre outros (Fonte Graça Wagner e O.Carvalho). A URSS havia acabado em 1990. Em 1990 é fundado o Foro de s. Paulo, para resgatar os restos mortais de URSS e ressurgir com outra característica. A característica de América Latina. E que até hoje Lula, diz não saber qual é o socialismo ‘que queremos!

Neste cenário, exposto acima, sem considerar a ação deletéria dos Vereadores de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, que francamente, ao menos na época, se consideravam muito mais do que eram, devido as populações na casa dos milhões, a seu dispor, neste cenário, o que realmente choca, não é, os erros tolos e infantis de Jorge e Beni, mas, como pessoas tão despreparadas podem assumir uma vereança, nesta conjuntura, para dizer pouco, mortal?

Seria isto mais um plano, coloque os infantes, na vereança e os dirija no sentido oposto aos interesses de cada cidade? Bem, é exatamente isso o que fazem os monopólios, os carteis, os consórcios; é isso que faz o ‘meio ambiente da ONU. Seguem o curso inverso da liberdade do indivíduo, por exemplo, quando se legisla sobre a imprensa, seja de que maneira for: sindical, escolar, legislativo etc. se controla a imprensa. A cada benefício dado ao trabalhador diminui o salário base de contribuição à previdência. Portanto, diminui a aposentadora e, o seguro desemprego.

Uma hipótese do que acontece na câmara de Foz é que alguns poucos vereadores, não mais que 5, realmente, querem cumprir seu papel de legislar, segundo o que entendem de legislação e está no estatuto. E outros tantos, descrentes da simples, atuação legal, estão preocupados com a sua vida política e suas ligações políticas e sua candidatura para 2018, se não sua candidatura, seu apoio etc. E isto, de fato, se configura em ‘quebra de decoro parlamentar, que faz parecer, a quebra de decoro de Jorge e Beni, um ensaio de teatro.

Mesmo com o município em crise, com relação ao atendimento das prioridades atuais e futuras, pretendem projetos para aumentar a folha de pagamento, criando uma espécie de hospital psicoterapêutico para funcionários públicos. Não há dinheiro nem para o SUS, como criar mais um hospital? Não seria uma mera propaganda de diferenciação e promoção pessoal?

Criam gastos inexplicáveis como aquele de reestruturação do executivo. O executivo já declarou o que será o seu governo: a criação de um “setor de logística”, na área industrial, no popular: uma forma decontrolar a produção do país vizinho que entra pela fronteira de Foz do Iguaçu. Continuando, em 2018, o executivo fará investimentos na saúde e na educação. E, acabou! Mas ele ainda tem dois anos! E os outros dois anos depois de 2018? Perguntem a ele!

Mesmo nestas circunstâncias de crise nacional, moral, se permitem a devaneios e mais restrições.Alguns deputados já ousam prometer coisas para conquistar eleitores determinados, por exemplo o deputado trincheira. No caso de Foz do Iguaçu é aquele que vai ‘construir uma trincheira, para agradar a Vila A, de Itaipu. Isso define o seu reduto eleitoral, que ele acredita, que este reduto possa e tenha ferramentas para alavanca-lo junto à cidade, além daqueles que o convidaram em função, de terem ajudado a eleição do atual executivo.

Tudo é tão óbvio, que assusta. Porque assusta? Porque não há perspectiva alguma. Meu Deus, ‘uma, trincheira é perspectiva? Pior, outra deputada, para se opor ao deputado, ofereceu mais uma trincheira! Bem, não vamos falar dos outros deputados, como o deputado verbinha, o deputado SUS etc. Você entende o que eu quero dizer?

Vereadores, deputados, eles não sabem o que fazer, com o reino do Oeste! A Itaipu ajuntou os‘lindeiros (50) municípios, para campanha de governo do Estado e presidência! É só nisso que pensam! Desde o mensalão e, o firme posicionamento das pessoas contra políticos e partidos, eles perderam a alma! A ‘chama apagou! Lembre-se que foram trabalhados, pelo temor, pela reverência, pela cumplicidade até o mensalão …, e o que restou deles?

Minha função é esta, escrevo, lanço luzes …, o que lhes parece raios. Digo que uma estrada de ferro é uma solução econômica sociológica para o Oeste do Paraná. Digo porque tenho boca. O fato de dizê-lo, não muda nada, mas talvez pensem a respeito, se puderem!

Um deputado e vereador, ao contrário, investem seu trabalho na criação de monopólios privados, estatais e mistos! Ou seja, dobram o mesmo problema. Mais ou menos como o ‘buraco de minhoca,quando juntam o universo do estado, ao universo privado! Para encurtar as ações e aumentar as apreensões de um e outro! Controle absoluto. O que os colocam na condição primária de um modelo fascista.

Veja, a diferença entre uma coisa e outra. O sistema de Estradas de Ferro, estações, abrem cidades, os monopólios fecham e restringem. Por isso também, estão perdidos e se focam em coisas idiotas, e coisas, que são do município, como as verbas, que fazem parecer, ‘conquistas suas. Isso é idiotice! Se prendem a estas coisas e se lançam nestas propagandas que fazem de si e acabou o deputado e, o vereador! Não conseguem, não sabem ou não são autorizados, a discutir coisas importantes. A “palavra livre”, na câmara municipal de Foz do Iguaçu é considerado, o momento da utopia! É uma ironia gratuita, pois que nos dias de hoje, vivemos a própria utopia! O ‘QI’, do brasileiro se comparado ao de outros países iguais, abaixou muito! A mim, me parece que a palavra gatilho deste idiotismo nacional é: igualitarismo! Uma total impossibilidade. Mas cumpre um objetivo revolucionário, daqueles que são diferentes.

Concluindo é claro que este ‘show de Jorge e Beni, na verdade um show suspenso, por falta de quórum de massa, foi uma tentativa vã de criar um espaço para outro parlamentar e isso, não pode ser melhor do que é, agora e, nestas alturas dos acontecimentos. Neste sentido, a cidade nem perde, nem ganha. Continua na mesma situação de ontem e do que será até 2018, quando estes mesmos que criaram este “circo socialista”, pretendem mostrar o que é o comunismo e, para que serve a ‘carteirinha do partido.

O Brasil carece e padece de inteligência: escondam, o que eles dizem!

Escrito por Luiz C.S. Lucasy – FozVox

A comunidade de muçulmanos no Brasil está para os muçulmanos assim como, as águas do rio estão para as margens; a comunidade dos brasileiros está para os brasileiros, assim como as cidades dos brasileiros, estão para os tsunamis. A condição da primeira é que o muçulmano continue muçulmano, no caso da segunda, é que, se conforme ao globalismo infernal da ONU. A primeira, é o que sempre foi desde o profeta (nos anos 700), a segunda trocou o cristianismo pelo modernismo. O modernismo é ótimo vendedor de produtos industrializados que são construídos por capitalistas em um país comunista: Gessy Lever, Estrela, Philco, Philips, etc. etc.

Os Generais, os Almirantes, Brigadeiros e ordenanças, como: coronéis capitães (Exército, Marinha e Aeronáutica), são pessoas pagas para manterem a segurança nacional. Para tanto, e com o poder ‘de fogo’, que eles têm, eles se obrigam, a se manterem nas margens da lei. No entanto, quando ‘a lei’, os restringe a executar seu trabalho de segurança nacional é o momento em que, eles devem conversar com a sociedade. E dizer porque não o fazem. Não existe ninguém que os represente neste papel: de responsáveis pela segurança nacional. No entanto, quando eles, apesar de tudo o que vem acontecendo no país, contra a segurança nacional, não reagem, sequer para mostrar que ainda existem ou, o fazem de forma defensiva, pedinte, sem respeito à própria função, é porque não têm o alcance do problema. O problema os transcende, os abarca e eles são movidos e não movem. Não estão, preparados para a função a que foram designados, portanto, não podem ter o título que têm. Devem sair e dar o lugar o outros que o façam. A questão é, quem são estes outros? E os que estão, servem à função original? Então porque aceitaram o fim do SNI, o fim do Cenimar, o fim do Sisa? Porque aceitam civis, de origem hostil, aos desígnios de segurança nacional e soberania?

Dizem que no Brasil há democracia, segundo um general e, a rede globo, o SBT e bandeirantes e todos os canais que daí emergem, como Fox, Warner, etc., qualquer um pode “xingar o governo”, ora, talvez o governo tenha se colocado à propósito nesta condição. Como falar bem de um sujeito que usa do dinheiro de impostos para favorecer construtoras, que de fato, são monopólios mistos: do Estado e empresa privada, e que constroem em países estrangeiros, sabendo que não vão receber e ainda, mostra a todos a riqueza pessoal, e não menos, um deles, coloca, desta feita, o próprio filho em condição delicada, quando ‘o filho’ afirma que: “quem manda no Brasil é o meu pai”! Isso é insano. Quem não xingaria. Pois é justamente por isso – que todos xingariam – como todos xingam, porque que este é o propósito, destruir a moralidade, desde a principal instituição: a presidência de república. O que fez a Dilma o tempo todo? Mandiocas, ventos estocados … Louca? Não! Estratégia de desmoralização. Se não querem o sistema ampliem a discussão, sejam honestos. E porquê não fazem isso e ao contrário, querem ‘tratorar o sistema? Há algo de podre! Ora, quando se poderia imaginar – no Brasil de antes – que um ex-presidente da república, pudesse “convocar os exércitos do MST”, para atacar o Brasil? Quando se poderia imaginar que “paus mandados”, do globalismo, reconhecidos mundialmente, como ditadores comunistas, dentro do Ocidente, pudessem ameaçar de invadir o Brasil?

Bem há precedentes, por exemplo, ELIAS JAUA (venezuelano), anos atrás firmou um acordo com o MST, para treinamento de guerrilha. Talvez, quando Lula chamou os exércitos do MST, tenha feito sua primeira referência a isso. Porque não escondeu? Assim como escondeu o Foro de s. Paulo por tantos anos. Graça Wagner leu um pronunciamento no Congresso Nacional e o discurso foi escondido e ele perseguido! Então, porque propagandear algo tão absurdo. Para se testar a reação nos meios de comunicação e deste, com o povo e sondar se já estão ‘maduros; é como o cozinheiro, ou a feiticeira, “que enfia a colher no caldo para ver se está no ponto, ou ver se emite raios e fumaças”.

Da mesma forma, foram os pronunciamentos de Lula, Maduro e Evo. Estédile preparou o caminho em Europa Ocidental em seus encontros devidamente traduzidos. Uma sondagem. Obviamente estão unidos: Maduro, Evo, Lula, Zé Dirceu, Raul Castro, José Genoíno, Gleisi, Dilma, Ciro, FHC, Marina, Maria do Rosário, Rui Falcão, Estédile, Vanessa Grazziotin etc. O Etc. pode significar a maioria do congresso nacional que por várias vezes colocou notórios comunistas no comando do exército. Tudo, a um custo evidentemente. Se venderam. E ainda ousam dizer, obviamente aqueles que criaram esta situação humilhante: “que o congresso não representa o povo”. Mais um teste, obviamente ao que eles pretendem, e isso o exército deveria saber, se tivesse uma agência de homens competentes e estudiosos, deveria saber que pretendem um golpe! Que golpe e como, o que for possível, afinal depois que inventaram os ‘parcelamentos, não é preciso tudo de uma só vez, de outra forma, os ‘reclamos prestacionistas, são amenos, delicados e até contribuem, na tese de negação de HEGEL!

Vanessa Grazziotin é Senadora da República. É do Partido Comunista do Brasil, da linha do partido comunista chinês. Dia 03/08/17, quando o senado discutia sua ida (representantes do senado) à Venezuela e de que forma seria a recepção, tendo em conta, que da última vez “ficaram presos no ônibus do aeroporto”, ela, com pressa, devido, fato, de ter que retornar ao Amazonas para um processo eleitoral (especial), desconhecido do resto do país, disse que: “a questão de Venezuela, não é … é uma questão do imperialismo norte americano! ”. (1) Bem é o mesmo que diz Morales, Evo, Foro de s. Paulo …, a Sociedade Fabiana só assiste, mas foi ela quem colocou as FARC no poder em Colômbia com seu afiliado SANTOS.

As pessoas quando estão “em alta”, deveriam desconfiar: “laranja madura na beira da estrada, está bichada ou, tem marimbondo no pé”. Quando Dilma, uma ex-guerrilheira, ex-terrorista e comunista da DS (democracia socialista) dentro do PT, é empurrada à presidência da República, ela foi destinada a um modelo de governo pré-agendado pelo PT e Foro de s. Paulo, e recentemente ouvi uma declaração que me pareceu bastante condizente com as ações de Dilma na presidência, a de que: “Dilma queria transformar o Brasil em uma Venezuela”. Antecipando a agenda!

A vinda dos médicos cubanos é um fato estranho. Vieram, segundo ‘a lenda, e segundo parcelas de realidade, vieram entre 4 mil a 10 mil. Muitos eram próximos, do que se pode chamar de medicina, muitos eram próximos de espiões. Fidel e Raul receberam pelo menos, 4 bilhões pelos médicos e outros. E não pagaram o porto e, o aeroporto construído com o dinheiro de impostos de brasileiros. Isso ainda é assunto SECRETO. Mas só para fazer inveja à CIA e KGB. Alguns cubanos voltaram para cuba, outros tantos, fugiram de Cuba e do Brasil. E este assunto assim como entrou, na mídia, saiu rapidamente.

Outra situação engraçada. Gleisi, na verdade, abandonou o senado da república para assumir o lugar de Rui Falcão que, com a morte de Marco Aurélio Garcia, deve assumir a frente do Foro de s. Paulo, o que já vinha fazendo. Isso não vem sendo acompanhado pela imprensa, digo a parte em que ela recebe dinheiro para ser Senadora da República, enquanto presidente de um partido muito, muito rico e que poderia comprar todo o senado, como comprou o congresso nacional.

Mas, como disse o Lula em reunião interna do PT: “Eles não sabem do que somos capazes”. E realmente, na época era difícil entender, do que eles eram capazes. Considerando aquilo que dissemos no início sobre o exército e sua “dedicação à Nação”. Ora, quem poderia imaginar uma nova guerrilha? Quando Lula convoca o MST. Afinal, o MST, são algumas pessoas, dentro do MST, que ousariam pegar em armas, a grande maioria, o faz por diversão e esporte e por não ter o que fazer e ainda, manter-se no grupo. Seria o mesmo que chegar em um ‘jardim de infância e pedir que as crianças saíssem praticando sexo oral! ”. Fariam isso, naquele momento e nunca mais esqueceriam e cada um entenderia isso de um jeito e todos se sentiriam sujos e procurariam mais e mais, e isso os colocaria na condição de pessoas que agem por instinto. Nada mais.

Neste primeiro domingo de agosto, mês de cachorro louco, aconteceu algo que tem relação íntima com tudo o que foi dito acima; é só perder um pouco de tempo para ‘juntar as peças do quebra-cabeças’.Certamente não vão dizer isso diretamente, à você! Não teria graça e provocaria “o leão que habita em você, com vara curta”. E vão fazê-lo, dizer claramente o que querem, quando você não puder mais, reagir como ‘gatinho doméstico, quando no máximo, se afugentará, nos telhados das casas. O que aconteceu em Venezuela foi, do início ao fim, um plano arquitetado e que já surtia efeitos, antes e depois da constituição elegida, por força das armas. Obviamente que foi um golpe, disso ninguém duvida e nem vale a pena entrar neste aspecto, aqui e agora. Aqui e agora, vale lembrar que uma das promessas de Maduro, de Lula, de Raul Castro, do Partidos Comunistas, do Foro de s. Paulo, uma destas promessas vem sendo cumprida, primeiro em Colômbia após as FARC terem assumido o governo, quando entraram na Colômbia 300 mil venezuelanos. No Brasil do Foro de s. Paulo e Fabian Society estão entrando dezenas de milhares de venezuelanos (para se juntarem aos cubanos remanescentes, ou são cubanos também, que estão entrando?), será que isso, a entrada de venezuelanos no Brasil, tem alguma relação com a pressa da Senadora Grazziotin do PCdoB em voltar para a região de invasão? Creio que a próxima fala da mídia seja: “ora, são venezuelanos que estão fugindo da ditadura”! Bem, é o que parece e a imprensa reconheceria ‘a ditadura! Mas como, se, um brasileiro que trabalha, mal consegue visitar um familiar na própria cidade? O que dirá, viajar dentro do país. Então, como, estes venezuelanos – aos milhares – conseguem mudar de país? Alguém ou alguma coisa, os pagam, ao menos a passagem e qual a perspectiva que eles têm, considerando que Brasil e Venezuela, do ponto de vista do poder, são coirmãs?

1 – Após falar sobre o imperialismo americano ela, Grazziotin, fala sobre o ‘embargo econômico a Cuba. Nunca se comentou o fato, do não embargo! Se não tivesse acontecido o ‘embargo americano, Cuba seria diferente? Não fosse o embargo, os ‘exilados cubanos, teriam se saído tão bem como se saíram? De certa forma o sonho de todo povo ‘remediado, dos países com governos doentes, é ser, um exilado em países prósperos. E isso, na maioria das vezes, é uma vontade pessoal! Os ‘exilados cubanos enviam dólares para Cuba há décadas! a princípio para ajudar os parentes. O ‘embargo econômico, foi um bom negócio para Cuba; foi uma esperta diplomacia negativa, favorecida por políticos americanos, favoráveis ao globalismo. Deram a oportunidade de Cuba se fortalecer, com empresas cubanas espalhadas pelo mundo e, fortalecer a invasão ‘comunista em América Latina. Precisamente quando se perdia o apoio da ‘mãe Rússia. A Senadora Grazziotin e seu partido maoista são uma prova ‘viva disto; hoje, ao invés de se posicionar a favor do povo venezuelano (para mantê-lo no país), que seria a discussão no senado e que o senado, não estava discutindo isso, mas sim, uma ‘visita diplomática ao ditador, ela, foge ‘pela tangente, para defender o ditador e impulsionar o ‘exílio. O próximo passo, nesta conjuntura de ditaduras comunistas em América Latina, segundo Grazziotin e o PCdoB, é o ‘exílio estratégico! O ‘exílio é uma estratégia comunista! Cuba é uma ilha de 114 mil quilômetros quadrados, com um governo comunista; entenda comunismo, como uma empresa internacional com negócios escusos: de terrorismo a narcotráfico. Cuba nivelou a miséria e vive de criar conflitos em outros países. Países estes, para onde envia seus ‘soldados! Alguns destes ‘soldados, quando fora de Cuba, fogem da ilha! E não se consideram ‘exilados e nem pobrezinhos e mudam de nome e de nacionalidade, só não fogem do sotaque!