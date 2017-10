BRASIL TEM PIOR DEMOCRACIA DA AMÉRICA LATINA

247 – A democracia brasileira é a que tem o pior funcionamento entre os 18 países pesquisados na edição 2017 do ‘Latinobarómetro’, uma ONG chilena que faz avaliação dos humores dos latino-americanos desde 1995.

Divulgados nesta sexta-feira (27), os dados impressionam no Brasil, a ponto de apenas 13% dos cidadãos consultados se declararem satisfeitos com o funcionamento da democracia, último posto no ranking. Atrás até dos 22% de satisfação na Venezuela, que a maior parte dos governos e da mídia ocidental classifica como ditadura.

O levantamento revela que a insatisfação não é com a democracia como modelo de organização política. No Brasil, por exemplo, 62% consideram a democracia como o melhor sistema de governo, porcentagem que, no conjunto da América Latina, sobe para 70%.