Brasil e Paraguai terão o mesmo horário durante 15 dias

A partir de domingo (1), o Paraguai entra para o horário de verão, adiantando os relógios em uma hora. Como a diferença normal de horário entre Brasil e Paraguai é de uma hora, os dois países ficarão com o mesmo horário durante 15 dias.

Em 15 de outubro, o Brasil entra para o horário de verão e os dois países voltam a ter uma hora de diferença, sendo o Paraguai com uma hora a menos.

De acordo com a Administração Nacional de Eletricidade (ANDE) do Paraguai, o novo horário ajuda a diminuir a sobrecarga no sistema elétrico do país durante os meses mais quentes do ano, quando se gasta mais energia.