BOLSONARO PARTICIPA DA CERIMÔNIA DE POSSE DO COMANDANTE DA FAB NESTA 6ª

Cerimônia será na Base Aérea de Brasília

O presidente Jair Bolsonaro participa na manhã desta 6ª feira (4.jan.2019) da transmissão do cargo de comandante da FAB (Força Aérea Brasileira), na Base Aérea de Brasília. Assumirá o posto o tenente-brigadeiro do ar Antonio Carlos Moretti Bermudez.

Ele entra no lugar do também tenente-brigadeiro do ar Nivaldo Luiz Rossato. Este ocupava a função desde 2015, ainda no governo Dilma Rousseff. Foi mantido por Michel Temer.

A cerimônia é mais uma posse de militar com presença do capitão da reserva fora do Palácio do Planalto. A 1ª foi a do ministro da Defesa, general Azevedo e Silva, no Clube do Exército, no último dia 2.

Azevedo e Silva que terá as Forças Armadas subordinadas a ele. Coube ao general anunciar os 3 comandantes das Forças Armadas no governo Bolsonaro, em 21 de novembro de 2018.

Quem é Antônio Carlos Moretti Bermudez

Nascido em Santo Ângelo (RS), o tenente-brigadeiro Bermudez se formou em 1975. É tenente-brigadeiro desde 2014. Já esteve à frente do 6º Comando Aéreo Regional e foi chefe do Estado-Maior do Comando-Geral de Operações Aéreas.

Também foi comandante da Base Aérea de Brasília, chefe do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, diretor-geral do Depens (Departamento de Ensino da Aeronáutica) e adido de defesa e aeronáutico junto à Embaixada do Brasil na França e na Bélgica. O último cargo que ocupo foi de comandante-geral de Pessoal da FAB.

(Com Poder360)