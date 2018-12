BOLSONARO FAZ REUNIÃO COM MINISTROS PARA DISCUTIR METAS DO FUTURO GOVERNO

Presidente eleito tem feito viagens semanais à capital para se reunir com os auxiliares e com autoridades. Expectativa é que Bolsonaro retorne ao Rio de Janeiro ainda nesta quarta-feira (19)

O presidente eleito Jair Bolsonaro se reuniu na manhã desta quarta-feira (19) em Brasília com futuros ministros e com o vice-presidente eleito general Mourão para discutir as ações que o governo deve implementar a partir de 2019.

Após desembarcar em Brasília, na manhã desta quarta, Bolsonaro informou em publicação no Twitter que passaria o dia com futuros ministros para receber informações e estabelecer “metas iniciais”.

Desde que foi eleito, Bolsonaro tem feito viagens semanais à capital. Durante a passagem por Brasília, costuma ficar de dois a três dias na cidade se reunir com a equipe de transição e com autoridades. Bolsonaro deve voltar para o Rio de Janeiro ainda nesta quarta-feira.

A reunião com a equipe de transição e com os futuros ministros começou ainda nesta manhã e deve se estender por todo o dia. O encontro ocorre na Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência. Esta será a primeira vez que Bolsonaro se reunirá com os 22 futuros ministros do governo.

Vitorioso na eleição de outubro, quando recebeu 57,7 milhões de votos no segundo turno, Bolsonaro tomará posse em 1º de janeiro como o 38º presidente da República. O mandato dele irá até dezembro de 2022.

Capitão reformado do Exército e deputado federal desde 1991, Bolsonaro foi eleito com um discurso conservador nos costumes, liberal na economia, linha dura na segurança pública e crítico ao PT e à esquerda

Transição

A transição de governo teve início em novembro, quando a equipe de Bolsonaro passou a trabalhar no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília.

Nas últimas semanas, os futuros ministros e integrantes da equipe de transição tiveram acesso aos dados oficias do governo federal para preparar a futura administração.

Em entrevista ao colunista do G1 Valdo Cruz, o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que na reunião desta quarta Bolsonaro receberá dos ministros sugestões de ações a serem adotadas.

“Com essa lista, o presidente vai analisar as propostas e decidir quais devem ser implementadas de imediato”, disse Onyx ao blog.

O presidente eleito tem citado entre as prioridades de sua gestão a aprovação da reforma da Previdência, porém não detalhou a proposta. Ele avalia tentar votar a proposta de forma fatiada no Congresso Nacional, a começar pela definição de uma idade mínima para aposentadoria.

(Com G1)