BOLSONARO FARÁ REUNIÃO COM MINISTROS NESTA 2ª PARA DISCUTIR CRISE POLÍTICA

Presidente e Rodrigo Maia trocaram farpas; Governo tenta avançar texto da Previdência

O presidente da República, Jair Bolsonaro, fará uma reunião nesta 2ª feira (25.mar.2019) com os ministros Onyx Lorenzoni (Casa Civil), Paulo Guedes (Economia), Santos Cruz (Secretaria de Governo) e general Augusto Heleno (Segurança Institucional). O encontro está marcado para as 8h30, no Palácio do Planalto.

A alta cúpula do governo deve discutir sobre a crise política na relação entre o Executivo e o Legislativo, que se estende desde a última 4ª feira (20.mar).

No fim de semana, Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, trocaram farpas por meio de declarações à imprensa, a respeito da articulação política para a tramitação e aprovação da reforma da Previdência.

O texto da Previdência chegou ao Congresso em 20 de fevereiro e ainda não andou nenhuma etapa. A escolha do relator do texto, prevista para semana passada, foi adiada pela “piora do cenário político“, segundo o próprio presidente da CCJ, Felipe Francischini (PSL-PR).

O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), reuniu-se na manhã deste domingo com o presidente no Palácio da Alvorada. O deputado afirmou que os 2 trataram da articulação política para a aprovação da reforma da Previdência no Congresso.

Questionado sobre a relação de Bolsonaro com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), Vitor Hugo disse que o clima vai “arrefecer“.

O histórico do atrito

– 6ª feira (7h50): em telefonema ao ministro da Economia, Paulo Guedes, Maia afirma que deixaria a articulação política pela aprovação da reforma da Previdência no Congresso. O motivo: ataques em redes sociais de filhos e aliados de Bolsonaro.

– 6ª feira (17h): no Chile, Bolsonaro diz não entender a atitude. ”Quero saber o motivo que ele está saindo [da articulação da Previdência]. […] Estou sempre aberto ao diálogo”, falou. Questionado sobre como tentaria convencê-lo a voltar, o presidente comparou a relação com o chefe da Câmara a 1 namoro. “Só conversando. Você nunca teve uma namorada? E quando ela quis ir embora o que você fez para ela voltar, não conversou? Estou à disposição para conversar com o Rodrigo Maia, sem problema nenhum”.

– 6ª feira (20h30): em entrevista ao Jornal Nacional, Maia afirma que Bolsonaro “precisa ter mais tempo para cuidar da Previdência e menos tempo cuidando do Twitter”. Diz que, desse jeito, a reforma “não vai andar”. Maia também rebateu Bolsonaro sobre a comparação da relação entre ambos com 1 namoro. “Não preciso voltar a namorar. Eu preciso que o presidente assuma de forma definitiva o seu papel institucional, que é liderar a votação da reforma da Previdência, chamar partido por partido que quer aprovar a Previdência e mostrar os motivos dessa necessidade”, declarou.

– sábado: Estadão publica entrevista em que o presidente da Câmara critica a falta de articulação política da gestão bolsonarista e se refere ao governo como “deserto de ideias”. Também respondeu se o presidente deveria conter a atuação dos filhos nas redes sociais: “Tenho dificuldade de falar como o presidente deve tratar os filhos dele. Eu sei como tratar os meus”;

– sábado (13h40): em café da manhã com empresários no Chile, Bolsonaro fala que “alguns não querem largar a velha política”;

– sábado (14h): Maia diz que o presidente não deveria “terceirizar a articulação política”;

– sábado (14h50): ainda no Chile, Bolsonaro declara que a responsabilidade pela aprovação da reforma é do Congresso Nacional

– domingo (12h): após visita a Bolsonaro no Palácio da Alvorada, o líder do governo Major Vitor Hugo (PSL-GO) diz que Planalto tentará aproximação com o Congresso. Mas distribui mensagens no grupo de WhatsApp de deputados dizendo que Bolsonaro “está certo e também convicto de suas atitudes (…) temos a possibilidade de escolher de que lado estar… somos todos a nova política. Não dá mais”.

