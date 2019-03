BOLSONARO E TRUMP ENCONTRAM-SE EM 19 DE MARÇO, DIZ CASA BRANCA

Reunião será na sede do governo dos EUA; A situação da Venezuela estará na pauta

A Casa Branca emitiu 1 comunicado à imprensa para confirmar uma reunião entre os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e dos EUA, Donald Trump, em 19 de março. O encontro será na sede do governo norte-americano.

Na pauta está a construção de 1 “Hemisfério Ocidental mais próspero, seguro e democrático”. A situação da Venezuela deve ser discutida pelos 2 mandatários.

“Os líderes das duas maiores economias do Hemisfério [Ocidental] discutirão ainda oportunidades de cooperação de defesa, políticas comerciais pró-crescimento, combate ao crime transnacional e a restauração da democracia na Venezuela”, diz o governo norte-americano no documento.

Eis o comunicado da Casa Branca:

Comunicado da Casa Branca confirmando visita de Jair Bolsonaro a Donald Trump

A visita de Jair Bolsonaro aos EUA estava prevista desde novembro de 2018, quando o então presidente eleito reuniu-se com o assessor de Segurança Nacional da Presidência dos Estados Unidos, John Bolton. O conselheiro de Trump disse, na ocasião, ter convidado o brasileiro para os EUA.

Em 1 discurso em 14 de janeiro, o presidente norte-americano exaltou Bolsonaro. Ao seu estilo, elogiou o militar ao compará-lo a… Donald Trump.

“Dizem que ele [Bolsonaro] é o Donald Trump da América do Sul. Acreditam? Ele está feliz com isso. Se não estivesse, não gostaria tanto daquele país, mas gosto”, disse Trump durante a convenção da AFBF (American Farm Bureau Federation), principal organização agropecuária dos EUA, realizada em Nova Orleans.

Nesta 6ª feira, o presidente da República confirmou uma viagem à China, a convite do presidente do país asiático, Xi Jinping.

O capitão reformado do Exército disse estar com a programação de viagens internacionais para este semestre lotada –além dos EUA, visita Chile e Israel. A ida à China deve ser realizada no 2º semestre.

(Com Poder360)