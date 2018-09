BOLSONARO É ESFAQUEADO DURANTE ATO DE CAMPANHA

Candidato à Presidência é atingido na região do abdômen em meio a evento eleitoral em Juiz de Fora. Médicos constatam lesões internas, mas estado é considerado estável. Suspeito é preso em flagrante

O candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) foi atingido no abdômen por um golpe de faca nesta quinta-feira (06/09), durante um evento de campanha na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. O quadro dele é considerado estável.

“Jair Bolsonaro sofreu um atentado agora em Juiz de Fora, uma estocada com faca na região do abdômen”, informou no fim da tarde um dos filhos do presidenciável, o deputado estadual Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), no Twitter.

O candidato foi encaminhado ao centro cirúrgico da Santa Casa de Juiz de Fora e, para verificar a gravidade do ferimento, foi submetido a uma laparotomia exploratória. Durante a cirurgia, os médicos constataram lesões num artéria, no intestino grosso e no intestino delgado.

Segundo a Santa Casa, todas as lesões foram reparadas com sucesso. “Bolsonaro encontra-se estável, com pressão arterial normal e sem risco iminente de morte. Hemorragia controlada até o momento”, diz o boletim médico divulgado pela imprensa brasileira.

Flávio Bolsonaro, que inicialmente chamou o ferimento de “superficial”, confirmou que o incidente “foi mais grave” do que se pensava. “[Ele] perdeu muito sangue, chegou no hospital com pressão de 10/3, quase morto… Seu estado agora parece estabilizado”, escreveu o filho.

A Polícia Federal informou que um suspeito foi detido. “O agressor foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia da PF naquele município. Foi instaurado inquérito policial para apurar as circunstâncias do fato”, diz uma nota. Bolsonaro contava com escolta de policiais federais no momento do incidente.

O suspeito foi identificado como Adelio Bispo de Oliveira, de 40 anos. Em seu perfil no Facebook, ele diz ser natural da cidade de Montes Claros (MG) e fez várias postagens críticas ao deputado.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento da agressão. Bolsonaro é erguido nos ombros por um de seus apoiadores, em meio a dezenas de pessoas, quando sofre um golpe na região da barriga. Em outra gravação, ele aparece sendo retirado do local, carregado por vários homens.

Políticos e candidatos à Presidência foram rápidos em condenar o ataque. Em evento no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer disse que a agressão é “lamentável para a democracia”. “Isso revela algo que devemos nos conscientizar. É intolerável a intolerância que tem havido na sociedade brasileira. É intolerável que falseiem dados na campanha eleitoral”, afirmou.

A ex-presidente Dilma Rousseff também descreveu o ataque como “lamentável”, mas afirmou que “o ódio, quando você planta, você colhe tempestade”. “Você não pode falar que vai matar ninguém, não pode falar isso”, disse a petista, em referência a declarações anteriores polêmicas de Bolsonaro.

O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), lamentou e afirmou ser “repugnante a violência praticada contra o deputado Jair Bolsonaro”. “Independente de divergências políticas, a sociedade não deve tolerar atitudes dessa natureza, que atentam contra a nossa democracia. Que o caso seja esclarecido e punido o mais rápido possível”, escreveu.

Em nota, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, destacou que “a violência contra candidato e eleitores é violência contra a democracia, que exige convivência pacífica, direito de reunião e liberdade de expressão”. “As eleições devem ser livres e justas, para que a vontade popular seja exercida sem qualquer coerção, pelo que são inteiramente incompatíveis com atos de violência.”

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) também manifestou “repúdio”. “A democracia não comporta esse tipo de situação. […] Neste momento, cabe a reflexão a respeito do momento marcado por extremismos, por discursos de ódio e apologia à violência. Tudo isso apenas estimula mais violência, numa situação que prejudica a todos”, diz a nota.

(Com DW)