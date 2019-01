BOLSONARO DÁ POSSE A 21 MINISTRO

Transmissões de cargo acontecerão ao longo da semana

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) apossou nessa 3ª feira (1º.jan.2018) 21 ministros de Estado. A cerimônia aconteceu no Palácio do Planalto.

A posse foi dada após a passagem de Bolsonaro pelo Congresso e após seu discurso no parlatório. Logo depois, Bolsonaro e os 21 ministros que tomaram posse neste 1º de janeiro –o presidente do Banco Central indicado pelo presidente, Roberto Campos Neto, ainda precisa ser sabatinado pelo Senado –tiraram a tradicional foto oficial no Palácio do Planalto.

As transmissões de cargos dos ministros do governo de Michel Temer para os novos comandantes das pastas acontecerão ao longo da semana.

Leia os perfis de cada 1 dos 22 ministros e 1 resumo sobre as qualificações de cada empossado:

(Com Poder360)