BOLSONARO CONSEGUE REDUZIR Nº DE MINISTÉRIOS, MAS MORO PERDE COAF

Texto segue para análise do Senado; MP precisa ser aprovada até 3 de junho

A Câmara aprovou nesta 4ª feira (22.mai.2019) a medida provisória da reforma ministerial do governo Jair Bolsonaro e manteve a atual estrutura com 22 Ministérios. Mas o governo foi derrotado e não conseguiu manter o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) no Ministério da Justiça, com Sergio Moro. O órgão passará para o Ministério da Economia.

A votação do texto base aconteceu de maneira simbólica, ou seja, sem o registro dos votos dos deputados. A votação mais importante da noite foi a que o Coaf para a Economia: o Planalto perdeu por 228 a 210. A mudança foi feita com o aval do Centrão na comissão especial que analisou a MP.

A votação não foi concluída nesta noite por conta de 1 discurso duro do líder do DEM, Elmar Nascimento (BA), criticando o governo por conta da votação das atribuições dos auditores fiscais. A Câmara continuará votando emendas ao texto nesta 5ª (23.mai).

A matéria ainda precisa ser analisada pelo Senado e aprovada até o dia 3 de junho, quando perde validade.

A votação foi possível porque o Centrão cedeu e concordou em dar prioridade para a MP. Mas o grupo esperava impor duras derrotas ao governo para mostrar que é o protagonista das decisões mais importantes para o país, como na aprovação da reforma tributária na CCJ nesta 4ª.

Mas a derrota do governo foi mais tímida do que a planejada pelo grupo. A oposição também não conseguiu apoio dos partidos do Centrão, grupo não alinhado nem ao governo nem aos opositores, e não teve sucesso ao tentar recriar Ministérios da Cultura e do Trabalho.

Confira abaixo como os partidos votaram em relação à retirada do Coaf do Ministério da Justiça – o voto “sim” representa os deputados favoráveis ao Coaf no Ministério da Justiça e os “não” os que queriam a ida para a Economia:

Como cada partido votou sobre o Coaf

Sim = manter com Moro

Não = tirar de Moro

Partido Bancada Voto Sim % Voto Sim na Bancada Voto Não % Voto Não na Bancada % Ausentes + Abstenções PT 55 1 1,8% 53 96,4% 1,8% PSL 54 53 98,1% 0 0,0% 1,9% PP 39 4 10,3% 27 69,2% 20,5% PL 38 7 18,4% 19 50,0% 31,6% PSD 36 30 83,3% 1 2,8% 13,9% MDB 34 8 23,5% 18 52,9% 23,5% PSB 32 17 53,1% 13 40,6% 6,3% PRB 31 8 25,8% 19 61,3% 12,9% PSDB 30 21 70,0% 5 16,7% 13,3% PDT 28 8 28,6% 19 67,9% 3,6% DEM 27 9 33,3% 11 40,7% 25,9%* SD 14 2 14,3% 11 78,6% 7,1% Podemos 11 9 81,8% 0 0,0% 18,2% PTB 11 4 36,4% 4 36,4% 27,3% Pros 10 5 50,0% 1 10,0% 40,0% Psol 10 0 0,0% 6 60,0% 40,0% Cidadania 8 5 62,5% 0 0,0% 37,5% Novo 8 8 100,0% 0 0,0% 0,0% PC do B 8 0 0,0% 8 100,0% 0,0% PSC 8 1 12,5% 4 50,0% 37,5% Avante 7 1 14,3% 5 71,4% 14,3% Patriota 4 3 75,0% 1 25,0% 0,0% PV 4 3 75,0% 0 0,0% 25,0% PMN 2 2 100,0% 0 0,0% 0,0% PHS 1 1 100,0% 0 0,0% 0,0% PRP 1 0 0,0% 1 100,0% 0,0% Rede 1 0 0,0% 1 100,0% 0,0% sem partido 1 0 0,0% 1 100,0% 0,0% Total 513 210 40,9% 228 44,4% 14,6%

*O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), estava presente, mas não participa da votação conforme previsto no regimento interno da Casa.

É “parte do debate democrático”, diz Moro

Após a decisão de retirar o Coaf do Ministério da Justiça, o titular da pasta, Sergio Moro, disse que lamenta o ocorrido, mas que “faz parte do debate democrático”. “Agradeço aos 210 deputados que apoiaram o MJSP e o plano de fortalecimento do Coaf”, afirmou.

Deputados ficam obcecados por selfies

Durante a votação sobre o destino Coaf, vários congressistas aproveitaram para fazer transmissões ao vivo de seus discursos criticando a possibilidade de retirada do órgão do controle de Sergio Moro.

O deputado Filipe Barros (PSL-PR), por exemplo, chegou a subir para falar na tribuna filmando o próprio discurso. Estava acompanhado de diversos colegas que faziam o mesmo e não tiraram o olho.

