BOLSONARO CONFIRMA DEPUTADA TEREZA CRISTINA COMO MINISTRA DA AGRICULTURA

1ª mulher anunciada para a Esplanada, Meio Ambiente será homologado por ruralistas

Integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), conhecida como bancada ruralista, anunciaram nesta 4ª feira, dia 09/11, que a presidente do grupo, deputada Tereza Cristina (DEM-MS), será a ministra da Agricultura do governo de Jair Bolsonaro.

A congressista será a 1ª mulher da Esplanada do militar. A informação foi confirmada pelas redes sociais de Bolsonaro e do general da reserva, Augusto Heleno.

O anúncio foi feito após reunião com Jair Bolsonaro e representantes do governo de transição. “Ela foi consenso na nossa indicação. Feita a indicação, Bolsonaro aceitou de imediato”, disse Alceu Moreira (MDB-RS).

Segundo Moreira, Bolsonaro assegurou que não haverá fusão do ministério com Meio Ambiente, mas que o nome será “homologado” pelos ruralistas. Ainda não se sabe quem irá para Meio Ambiente.

Com 64 anos, natural de Campo Grande (MS), Tereza Cristina é formada em engenharia agrônoma. Está em seu 2º mandato como deputada federal. Além do DEM, já foi filiada ao PSB, pelo qual foi líder da bancada na Câmara. Em 2018, foi reeleita com 75.068 votos.

Em 2017, entrou em conflito com deputados do PSB após defender o governo Michel Temer.

Tereza Cristina é o 6º nome anunciado para chefiar 1 ministério no governo Bolsonaro. Já foram confirmados general Augusto Heleno (GSI), Onyx Lorenzoni (Casa Civil), Paulo Guedes (Economia), Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) e Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia).

O Ministério da Agricultura causou debate durante a campanha. O militar afirmava ter a intenção de fundi-lo ao Meio Ambiente. Após críticas de ruralistas e ambientalistas, o presidente eleito recuou e afirmou que as pastas continuarão separadas.

Estiveram no encontro desta 4ª feira deputados como Alceu Moreira (MDB-RS), Nilson Leitão (PSDB-MT), Marcos Montes (PSD-MG), Celso Maldaner (MDB-RS), Takayama (PSC-PR), Giovani Cherini (PR-RS) e Josué Bergston (PTB-PA).

A reunião inaugurou a romaria de deputados ao CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil). O local é utilizado para a transição do governo. Bolsonaro visitou nesta 4ª o local pela 1ª vez após a eleição.

Apoio a Jair Bolsonaro na eleição

Em 2 de outubro, o militar recebeu apoio à sua candidatura da FPA (Frente Parlamentar Mista da Agropecuária), comandada por Tereza Cristina.

A deputada chegou a reunir-se com Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, na casa do político do PSL. Ele declarou apoio à reeleição da congressista. Assista:

Projeto dos Agrotóxicos

Tereza Cristina é a favor do polêmico Projeto de Lei 6299/2002, conhecido como “PL do Veneno” pelos contrários à proposta e como “PL dos Defensivos Agrícolas”, pelos que concordam com a proposta.

Entre outras mudanças, o projeto altera a denominação do termo ”agrotóxicos” para ”pesticidas” e centraliza a decisão no Ministério da Agricultura, retirando do Ibama e da Anvisa poder de avaliação de impacto e risco da substância.

O projeto foi aprovado em 25 de junho em comissão especial da Câmara dos Deputados e já está pronto para votação no Plenário da Câmara.

(Com Poder360)