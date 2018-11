BOLSONARO ANUNCIA ERNESTO ARAÚJO COMO MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

Num encontro com governadores, o presidente eleito disse que, ano que vem, o país terá que tomar medidas um pouco amargas

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, anunciou nesta quarta-feira (14) o nome do oitavo ministro do novo governo. E num encontro com governadores disse que, em 2018, o país terá que tomar medidas um pouco amargas.

Jair Bolsonaro saiu bem cedo do apartamento do filho dele e foi para a sede do governo de transição. Lá, se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. No final da manhã, esteve com governadores eleitos e reeleitos e com o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes.

Os governadores apresentaram propostas para tentar salvar as contas de muitos estados que estão em uma grave crise fiscal – com gastos de pessoal fora de controle. Defenderam um novo pacto federativo por mais recursos. Mas o discurso do novo presidente já estava pronto – primeiro os governadores precisam apoiar as reformas – e a da Previdência vem em primeiro lugar.

“Algumas medidas são um pouco amargas, mas nós não podemos tangenciar com a possibilidade de nos transformarmos naquilo que a Grécia passou, por exemplo”, afirmou Bolsonaro.

Dos 27 governadores convidados, sete do Nordeste, todos de partidos da oposição a Bolsonaro, não foram. Da região compareceram o do Piauí e o vice-governador da Bahia.

“Nós temos que dar certo. Não teremos como disse outra oportunidade pela frente e temos que trabalhar então unidos emanados nesse propósito. Faremos todo possível para atendê-los independente de coloração político-partidária. Não interessa se o colega é governador do PT ou do outro partido qualquer, como DEM, ou o meu PSL”, disse Bolsonaro.

Na saída, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse que o novo governo aceitou repassar parte dos valores obtidos no leilão do pré-sal – a chamada cessão onerosa – para estados e municípios.

Em uma rede social, o vice, general Hamilton Mourão, escreveu que participou de videoconferência com investidores reunidos nos Estados Unidos e informou que Bolsonaro estuda a possibilidade de privatizar a BR Distribuidora, e que considera a Petrobras empresa patrimônio do Brasil.

Bolsonaro indicou o novo ministro das Relações Exteriores, o embaixador Ernesto Araújo. Ele é diretor do Departamento de Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos do Itamaraty.

“Incrementar a questão de negócios com o mundo todo sem viés ideológico. Ter iniciativa e, com todo respeito, algumas instituições perderam o seu brilho ao longo dos últimos anos, queremos o nome rebrilhando”, afirmou Bolsonaro.

O futuro ministro disse que fará uma política efetiva.

“Uma política em função do interesse nacional, uma política de um Brasil atuante, de um Brasil feliz, de um Brasil próspero”, disse Ernesto Araújo.

Indagado sobre a possibilidade de Temer assumir uma embaixada no futuro governo, o que manteria o foro privilegiado, Bolsonaro disse que não há conversa neste sentido.

“Não tenho conversação nenhuma com nenhum integrante do governo para conseguir uma embaixada fora do Brasil ou ocupar ministérios. Não temos nenhuma conversação”, afirmou.

Pergunta: É possível? Está descartado?

Bolsonaro: Quem estiver devendo para a Justiça não terá a mínima chance de continuar num governo meu. Quem não tiver devendo pode até conversar.

O futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse nesta quarta-feira (14) que será criado um Ministério da Cidadania. A nova pasta vai reunir as áreas de desenvolvimento social, direitos humanos e combate às drogas.

