BOLETIM DA DENGUE APONTA QUE PARANÁ TEM 403 CASOS EM 82 CIDADES

O boletim da dengue, divulgado nesta terça-feira (17) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), apontou que o Paraná tem 403 casos confirmados da doença em 82 cidades.

Até a semana passada, eram 366 casos confirmados em 74 municípios.

De acordo com o boletim, as cidades com maior número de casos confirmados são Maringá e Londrina, ambas no norte do estado, – com 78 e 53 casos respectivamente – e Paranaguá, no litoral, com 34.

Desde agosto de 2016, quando começou a contagem deste período epidemiológico, já foram publicados 21 informes técnicos, contando com este desta terça.

Chikungunya e vírus da zika

Os casos de chikungunya, segundo o governo estadual, passaram de 10 para 12, sendo quatro autóctone, ou seja, contraídos no próprio local de residência.

Além disso, há três casos confirmados do vírus da zika.

Orientações

Confira orientações para prevenir a doença, evitando a proliferação de criadouros do mosquito da dengue:

– Evitar o acúmulo de lixo e entulhos

– Deixar sacolas e recipientes com lixo fechados

– Manter as caixas d’água, galões, tonéis ou tambores sempre vedados

– Remover a sujeira das calhas e ralos

– Não deixar pneus com água e em lugares descobertos

– Deixar garrafas ou baldes com a boca para baixo

– Verificar bandejas de ar-condicionado e geladeiras mantendo-as limpas e sem água

– Colocar areia até a borda nos pratos de vasos de flores e plantas

– Manter vasos sanitários sem uso fechados

– Tratar a água de piscinas e fontes uma vez por semana

– Esticar lonas para não formar poças

– Lavar os recipientes de água dos animais com esponja e sabão

Com G1