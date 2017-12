BOEING NEGOCIA AQUISIÇÃO DA EMBRAER, DIZ WALL STREET JOURNAL

A fabricante de aeronaves americana Boeing está negociando a compra da Embraer, de acordo com o jornal americano Wall Street Journal.

A publicação destaca que as empresas aguardam a posição do governo brasileiro sobre o negócio. Atualmente, a Embraer tem um valor de mercado de cerca de US$ 3,7 bilhões. A informação foi confirmada pelas duas empresas.

A Embraer é apresentada pelo Wall Street Journal como “a joia da coroa da indústria brasileira”.

As ações da Embraer subiram 22,5% após a confirmação de que negocia a fusão com a Boeing. Mais cedo, os papéis chegaram a subir mais de 40%.

A possível negociação acontece após as principais concorrentes – Airbus e Bombardier – se unirem. Boeing e Embraer já são parceiras em projetos e mantêm um centro de pesquisas conjunto sobre biocombustíveis para aviação em São José dos Campos desde 2015.

Em comunicado conjunto, Boeing e Embraer confirmaram negociação:

“Boeing e Embraer confirmaram hoje que as duas companhias encontram-se em tratativas em relação a uma potencial combinação de seus negócios, em bases que ainda estão sendo discutidas. Não há garantia de que qualquer transação resultará dessas discussões. Boeing e Embraer não pretendem fazer comentários adicionais sobre essas discussões”.

Nota publicada nesta quinta-feira (21)

(Com Jornal do Brasil)