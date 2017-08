Boca Maldita

Ratinho na Alep

Setembro será um mês decisivo na corrida à sucessão do governador Beto Richa (PSDB). Isto por que o secretário de Desenvolvimento Urbano, Ratinho Júnior, que aparece liderando as pesquisas de intenção de voto, decidiu retomar o mandato na Assembleia Legislativa. A data para o regresso é terça-feira (05). De acordo com comentários de bastidores da Casa de Leis, Ratinho Júnior passa a cuidar exclusivamente de sua campanha como candidato ao Governo do Estado em 2018. Super-bancada

Na Assembleia Legislativa, Ratinho Júnior vai comandar a maior bancada de parlamentares. São oito do PSD e cinco do PSC – Alexandre Guimarães, Cobra Repórter, Delegado Recalcatti, Guto Silva, Hussein Bakri, Luiz Carlos Martins, Márcio Nunes e Ney Leprevost (PSD) e Claudia Pereira, Gilson de Souza, Evandro Araújo, Palozi e Wilmar Reichembch (PSC). Suplente

Quem fica sem mandato, com a volta de Ratinho Júnior para a Assembleia Legislativa, é o deputado Luis Raimundo Corti, primeiro suplente do PSC. Nem aí

Esta semana voltaram a circular boatos de que Beto Richa não será candidato a uma das vagas ao Senado no ano que vem. A fonte da boataria, segundo um bocudo de plantão, é de dentro do Palácio Iguaçu. O interessado, claro, quer ficar no cargo até o final de 2018, já temendo ser defenestrado quando Richa renunciar ao cargo em meados do primeiro semestre do próximo ano. Veto derrubado

A deputada Claudia Pereira (PSC) comemorou, nesta segunda (28), a derrubada do veto ao projeto de lei 482/16, assinado em coautoria Pastor Praczyk e Gilson de Souza, que disciplina a utilização do colar de proteção e de blindagem na realização de exames com emissão de radiação. “Os itens de blindagens de radiação servem para proteção da tireoide, gônadas e cristalino durante exames de radiografia”, ressaltou. Derrubado II

De acordo com Claudia, existe uma portaria do Ministério da Saúde, que regulamenta e determina o uso e a proteção das pessoas. “Nosso projeto reforça a obrigação dos profissionais de saúde de orientar os pacientes sobre a necessidade de usar o colar de proteção”, alertou. O veto recebeu apenas um voto favorável. “Agora o presidente da Assembleia deverá promulgar a lei, que passará a valer em todo o Paraná”, concluiu a deputada. Cerveja e futebol

A Assembleia Legislativa aprovou, em segunda discussão, o Projeto de Lei nº 50/2017, que libera a venda e o consumo de cerveja nas arenas desportivas e estádios de futebol do Paraná. O projeto passará ainda por uma votação de redação final antes de seguir para sanção do governador Beto Richa. Futebol II

De acordo com o deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSB), um dos autores da proposta, a proposta garante o direito do torcedor que vai ao estádio para lazer e por admirar o esporte. “O interesse disso é justamente do torcedor que, pacificamente, acompanha seu time e o esporte como um todo”, disse. Última forma

Bateu na trave, por assim dizer, a intenção do presidente Michel Temer (PMDB), de extinguir uma área de conservação na Amazônia. Depois da polêmica, os minisros de Minas e Energia, Fernando Bezerra Coelho Filho, e Meio Ambiente, José Sarney Filho, anunciaram que o governo revogará o decreto para acabar com a reserva e publicará um novo texto em que detalha as condições para exploração mineral da área da Renca (Reserva Nacional de Cobre e Associadas). Localizada nos Estados do Pará e Amapá, a Renca ainda será extinta pelo novo decreto, previsto para ser publicado ainda ontem (28). Ameaçada

A área de quase 4 milhões de hectares equivale ao tamanho do Espírito Santo ou da Dinamarca e tem grandes reservas naturais e terras indígenas, repercutiu a imprensa nacional. Criada em 1984, ainda durante o regime militar, mantinha área de alto potencial para exploração de ouro e outros minérios (como ferro, manganês e tântalo) em posse da União. Expointer 2017

O prefeito de Palmas, Dr. Kosmos Nicolaou, aproveitou o giro pelo Rio Grande do Sul para visitar, em Esteio, a 40ª Expointer. No evento, se reuniu com o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Crioulo e criadores de Palmas. “Definimos metas para colocar nossa cidade no cenário nacional. Além disso, aproveitei para prestigiar e visitar os amigos que estavam fazendo sucesso por lá”, disse. Ao Papa

Agora vai! Mesmo sendo evangélico, o ex-deputado federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ), preso em Curitiba, se sentiu obrigado a recorrer ao representante máximo da Igreja Católica. Sua queixa é pela recusa do ministro Edson Fachin, relator da Lava-Jato no STF, de colocar seu pedido de liberdade em julgamento. Ao Papa II

Em carta, Eduardo Cunha ‘confessa’ em tom de insinuação que Fachin tem relações com os donos da JBS e reclama da lógica por trás das negociações dos acordos de delação premiada, que, no seu caso, mostraram-se infrutíferas até agora. “Eu topo”

“Hoje não tenho pretensões políticas, fui convidado por quatro partidos, mas educadamente recusei. Não descarto no futuro servir em diferentes posições públicas ou privadas”. Do procurador Deltan Dallagnol, responsável pelo polêmico power point contra o ex-presidente Lula (PT), admitindo pela primeira vez uma eventual candidatura política. Em Nova York

A bandeira do Paraná foi hasteada ontem (28) em frente ao prédio da Bolsa de Valores de Nova York, em razão do Copel Day. A data marca os 20 anos do começo da venda das ações da estatal na Bolsa. O governador Beto Richa participou do evento que apresentou o potencial do Paraná para investidores Vinhos

Faltando poucos dias para a o início da terceira edição da Feira Oda al Vino, ainda dá tempo de adquirir a entrada para participar do maior evento dedicado ao vinho das Três Fronteira. O encontro acontece nos dias 1º e 2 de setembro, no Iguassu Urban Mall, em Puerto Iguazú, Argentina. Zonas eleitorais

O presidente do Tribunal Regional do Paraná (TRE-PR), desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira e integrantes da bancada paranaense entregaram ao presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, nesta semana em Brasília, uma proposta alternativa para evitar a extinção de zonas eleitorais no Estado. O documento evita que 87 dos 103 pontos de votação sejam eliminados. No encontro, eles lembraram que Gilmar Mendes se compromeveu, em junho, manter a estrutura e servidores da Justiça Eleitoral do Paraná. A intenção é evitar o prejuízo dos municípios, principalmente os com menos eleitores. Sem campanha

O Tribunal Superior Eleitoral (TST) paralisou a campanha salarial dos funcionários dos Correios, referente ao Acordo Coletivo de Trabalho 2017/18, até 31 de dezembro deste ano. A medida atendeu recomendação do vice-presidente do TST, ministro Emmanoel Pereira e foi anunciada ontem (22), após audiência de mediação entre trabalhadores e diretoria do órgão, numa tentativa de resolver conflitos sobre o plano de saúde da categoria. Sem cobrança

Os trabalhadores dos Correios são contra a cobrança de mensalidade do plano de saúde cujo custeio já é compartilhado entre a Empresa e os funcionários Menos Itaipu

O ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra Filho, informou ontem que a Itaipu Binacional deve ficar de fora da privatização da Eletrobras. Ele explicou que Itaipu vai ficar de fora porque o tratado internacional que rege a parceria de Brasil e Paraguai supera as leis dos dois países e uma mudança exigiria a aceitação do vizinho. “Absurdo”

Aliás, sobre a privatização da Eletrobras, o deputado Luciano Ducci (PSB-PR) reagiu com indignação ao anúncio do ministro. “As ineficiências acumuladas nos últimos 15 anos decorrem de um problema de gestão, a solução não é vender a estatal”, diz. Avanço

O governador Beto Richa afirmou segunda (21) que com diálogo, respeito e políticas públicas de atração de investimentos, o Paraná avançou na geração de empregos em comparação ao resto do País. “Apesar da recessão nacional que deixou 14 milhões de brasileiros desempregados, segundo o Caged, tivemos uma geração positiva de emprego todos os meses do ano”, disse. Collor vira réu

O STF decidiu ontem aceitar a denúncia proposta pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente e senador Fernando Collor (PTC-AL), no âmbito da Operação Lava Jato. O julgamento, segundo o Estadão/Veja, ocorreu na Segunda Turma do STF e foi resolvido por unanimidade: os ministros Edson Fachin, Celso de Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli votaram para que Collor se tornasse réu. Dança

Começa sexta (25) e segue até domingo (27), no Canal da Música, o 34º Festival de Dança de Curitiba com a participação de 62 grupos, 90 espetáculos nas categorias infantil, juvenil, adulto e terceira idade em diversas modalidades de dança. “Vamos valorizar a diversidade cultural”, disse o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa.

Tucanos fora

Lideranças do PMDB e do Centrão, grupo que reúne parte do PP, PSD, PR e PRB, subiram o tom e passaram a cobrar publicamente que o PSDB entregue os quatro ministérios que possui – Cidades, Secretaria de Governo, Relações Exteriores e Direitos Humanos. A reação veio após programa partidário dos tucanos, veiculado quinta (17) em rede nacional. Na peça, lideranças do PSDB tecem duras críticas ao governo Michel Temer (PMDB). O deputado João Arruda do PMDB do Paraná, também cobrou de Temer uma “punição” ao PSDB.

Coerência

Na avaliação de João Arruda, é uma “falta de coerência absurda” do presidente concordar com a punição aos seis deputados do PMDB que votaram a favor da denúncia por corrupção passiva contra ele na Câmara e não punir os tucanos que o criticam. “Não tem sentido agir com rigor em relação aos colegas e passar a mão na cabeça de quem ocupa espaço enorme e ainda critica o modelo de gestão”, disse.

Leiloeiro

Os deputados votam nesta segunda (21), em segunda discussão, projeto de lei do líder do Governo, Luiz Claudio Romanelli (PSB), que dispõe sobre o exercício do ofício de leiloeiro público oficial. De acordo com a proposta, a realização de leilões deve atender às normas da Junta Comercial do Paraná, bem como das legislações que regem os atos de leiloeiro, sob pena do cancelamento da matrícula do leiloeiro responsável.

Transparência

A imprensa nacional destacou, no final de semana, a reação da presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministra Cármen Lúcia, que publicou portaria que obriga tribunais de Justiça a enviar ao órgão, em um prazo de dez dias, dados sobre pagamentos a juízes. As informações ficarão disponíveis no site do CNJ e poderão ser usadas em procedimentos internos de investigação.

Reação

A medida foi adotada após a polêmica em torno de altos valores pagos a juízes de Mato Grosso. A portaria estabelece que os tribunais encaminhem as folhas de pagamento de janeiro a agosto deste ano, especificando separadamente os valores referentes aos salários e as verbas especiais.

Nada disso

Para 74,3% dos 2.802 entrevistados pelo Instituto Paraná Pesquisas, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, não persegue o presidente Michel Temer (PMDB). Outros 22,7 afirmaram que Janot persegue Temer e 3% não responderam ou não sabem. A pesquisa foi feita entre os dias 15 e 17 de agosto.

Sem chance

O Instituto perguntou a 2.802 brasileiros a opinião sobre o financiamento público de campanha: 87,4% responderam contra e somente 8,9%, a favor, outros 3,7% não souberam responder ou não opinaram. A pergunta foi feita entre os dias 15 e 17 de agosto.

Aí não

“Eu sou a favor do fundo eleitoral desde que [o dinheiro] chegue a todos aqueles que pretendem ser candidatos. Porque se for para concentrar só no dirigente do partido político, aí fica injusto. Se no PMDB do Paraná tiver dez candidatos e o Requião for dar dinheiro só para o filho dele, aí não resolve”. Do deputado federal Sérgio Souza (PMDB-PR), em entrevista, dizendo ser a favor dofundo eleitoral público para as campanhas de 2018.