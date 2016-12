Greca confirma Eduardo Pimentel como secretário de Obras

O prefeito eleito Rafael Greca (PMN) confirmou nesta quarta-feira (21) o vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSDB) na Secretaria de Infraestrutura e Obras. Pimentel é formado em administração pela Universidade Positivo. Além dele, Greca também anunciou os outros nomes que assumirão o primeiro escalão em janeiro de 2017.

Pimentel agradeceu a confiança e disse que a orientação do prefeito é investir na manutenção das ruas e acabar com os buracos e remendos do pavimento, principalmente, nos bairros da cidade. Para isso, a ideia é reativar as usinas de asfalto da Prefeitura de Curitiba. “Assumo esse importante cargo com muita responsabilidade. Sou administrador, e com gestão quero montar uma equipe técnica exclusivamente com servidores da prefeitura. Esse é meu compromisso”, afirmou.

Entre as prioridades a frente da secretaria, Pimentel destaca ainda a conclusão da Linha Verde e dar andamento as obras do PAC – Drenagem. “Uma das nossas principais preocupações com o início do verão é a forte chuva que provoca alagamentos na cidade, principalmente, na parte central. Para amenizar esse problema, é preciso intensificar as obras de macrodrenagem, drenagem, conservação e manutenção de rios na cidade”, defendeu.

EXPERIÊNCIA – Vice-prefeito eleito, Eduardo Pimentel é formado em Administração com pós-graduação em Agronegócios pela Universidade Positivo. Ele reafirmou o compromisso de ser um vice-prefeito atuante. “Quero auxiliar o Rafael Greca na administração. Eu estudei e estou preparado para isso”, disse.

No setor público, foi diretor de marketing da Fundação Cultural de Curitiba e diretor do Ceasa – Centrais de Abastecimento do Paraná S/A. Durante os quatro anos que atuou na unidade, o Ceasa passou por um grande processo de modernização que melhorou o atendimento aos produtores e consumidores paranaenses.

Eduardo Pimentel foi subchefe da Casa Civil do Governo do Paraná e assessor especial do gabinete do governador. Nascido em Curitiba, começou a trabalhar com 16 anos na área de serviços gerais do jornal O Estado do Paraná. Trabalhou ainda nos setores administrativo e comercial da TV Iguaçu.

Gilmar diz que caixa 2 não é sempre ato de corrupção

Depois de a delação da Odebrecht apontar que a campanha de Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (PMDB) recebeu dinheiro de caixa 2, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes, disse ontem que a prática não significa corrupção ou propina a priori.

Para o ministro, é preciso saber a origem do dinheiro do caixa 2 no âmbito do processo do TSE, que apura se houve abuso de poder econômico e político praticado pela chapa Dilma-Temer. As informações são de Rafael Moraes Moura e Breno Pires no Estadão.

Em entrevista para fazer um balanço do ano, Gilmar afirmou que, caso as investigações sejam aprofundadas, o julgamento do processo no TSE poderá ficar para o segundo semestre do ano que vem – como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, cabe ao ministro elaborar a pauta das sessões da corte.

“O caixa 2 não revela per se (em si mesmo) a corrupção, então temos de tomar todo esse cuidado. A simples doação por caixa 2 não significa a priori propina ou corrupção, assim como a simples doação supostamente legal não significa algo regular”, disse Gilmar, ressaltando que a Operação Lava Jato desvendou um esquema em que pagamento de propina era disfarçado como doação legal para campanhas de candidatos.

Conforme revelou o Estado ontem, a chapa Dilma-Temer recebeu dinheiro de caixa 2 da Odebrecht na campanha de 2014, segundo delação da empreiteira à força-tarefa da Lava Jato. Em pelo menos um depoimento, a Odebrecht informa que fez doação ilegal de aproximadamente R$ 30 milhões para a coligação que reelegeu a petista e o peemedebista em 2014.

‘Mosaico’. Segundo o ministro, há a possibilidade de se ter caixa 2, “puro e simples”, em virtude de uma determinada empresa fazer uma doação às escondidas, assim como os recursos podem ter como origem pagamento de propina.

“Misturou-se tanta coisa que até a doação legal, aquela registrada na Justiça Eleitoral, tem essa contaminação. Temos um quadro de grande insegurança, precisamos ter esse mosaico mais ou menos organizado para que se possa saber o que estamos falando. Há coisas envolvendo delitos fiscais, eleitorais e criminais”, afirmou.

Apesar das declarações de Gilmar, outro ministro do TSE e um outro do Supremo Tribunal Federal ouvidos pela reportagem sob a condição de anonimato acreditam que as novas suspeitas levantadas na delação da empreiteira podem reforçar a tese de cassação da chapa presidencial reeleita em 2014.

Para um deles, a suposta doação ilegal da Odebrecht é mais um elemento a ser considerado no processo, mas será fundamental que a investigação revele o alcance das irregularidades e de que forma os recursos obtidos pela chapa se revestiu em vantagem para a campanha. “Caixa 2 é abuso de poder econômico”, afirmou essa fonte.

‘Mérito’. Para o presidente do TSE, o processo contra a chapa Dilma-Temer é extremamente complexo. “A toda hora muda de configuração, agora, se fala em caixa 2 com muita ênfase, com atribuição a pagamentos. Não se trata de cassar presidente, mas de saber como foi feita a campanha. Só isso terá mérito significativo, saber como as campanhas se faziam até aqui. Espero que elas não repitam mais esse modo”, afirmou o ministro da corte.

Requião assume impotência O senador Roberto Requião (PMDB-PR) demonstra desânimo com os rumos da política e do Congresso Nacional. Quase sempre afirmativo, Requião desabafou em tom melancólico nesta terça-feira, 20. “Hoje me sinto enojado,isolado e impotente.

Vou desligar por um ou dois dias para não infartar. Fala

Cunha, nos liberte desta gente!”, disse no twitter.

Temer acelera anúncio da reforma trabalhista

O presidente Michel Temer quer tentar apresentar a proposta de reforma trabalhista na próxima quinta. O anúncio faz parte da estratégia do Planalto para mostrar que não há paralisia no governo, apesar do impacto político das delações de executivos da Odebrecht, na Lava Jato, como na doação de cerca de R$ 30 milhões que teria sido feita por caixa 2 para a chapa Dilma Rousseff e Michel Temer, em 2014. O anúncio ainda esbarra na conclusão da proposta. O governo quer cuidado no texto pois sabe que o tema enfrentará resistência pesada.As informações são da Coluna do Estadão.

Greca confirma corte de secretarias

O prefeito eleito de Curitiba, Rafael Greca (PMN), afirmou nesta segunda-feira, 19, que escolheu os secretários da gestão apenas com base no conhecimento técnico de cada um. O secretariado completo vai ser anunciado na quarta feira (21). Greca confirmou que vai enxugar a equipe e cortar secretarias. A partir do ano que vem, o município deve passar de 19 para 12 pastas. As informações são da Ana kruger na CBN.

Alguns nomes de secretários já foram anunciados por Greca. João Carlos Baracho (Saúde), Maria Silvia Bacila (Educação), Sérgio Galante (Meio Ambiente), Luiz Fernando Jamur (Governo) e Marcello Richa (Esporte) e José Andreguetto (Urbs).

Rafael Greca afirmou que todos os secretários foram escolhidos devido ao conhecimento técnico de cada um. O prefeito eleito não informou quais pastas serão cortadas. Segundo Greca, ele próprio vai estar nas ruas de Curitiba fiscalizando a qualidade dos serviços públicos.

Gaeco faz operação e prende prefeito de Araucária, na Grande Curitiba

Uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) prendeu o atual prefeito de Araucária, Rui Alves de Souza (PTC), ex-PT, na manhã desta terça-feira (20). As primeiras informações são de que a operação mira cobrança indevida de valores. As informações são do G1 Paraná.

Também foram presos o lobista Guilherme Soares e o secretário de Finanças Fabio Antonio da Rocha. Os policiais cumpriram ordens de busca e apreensão na prefeitura e na casa da secretária Fernanda Karas.

Rui Alves era vice-prefeito de Olizandro Ferreira (PMDB) e assumiu o cargo em julho deste ano após Ferreira renunciar por questões de saúde.

Richa libera R$ 4,3 milhões para ações de saúde no Litoral

Na temporada de verão o número de pessoas que circula pelo litoral paranaense aumenta três vezes por conta dos turistas. Para atender ao aumento da demanda, o governador Beto Richa liberou R$ 4,3 milhões para reforçar o cuidado com a saúde de quem está passando as férias nas praias do Paraná. As sete cidades da 1ª regional de saúde (Paranaguá) foram contemplados com os recursos do Verão Paraná. Os valores, gerenciados pelas prefeituras municipais, deverão ser aplicados nas áreas de vigilância e assistência em Saúde nas cidades de Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Pontal do Paraná e Paranaguá. “Estamos dando apoio aos municípios para que reforcem o quadro de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem e garantam que todas as demandas de saúde da população sejam atendidas”, ressalta o secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto. Serão 5.445 plantões extras nos principais hospitais e prontos-socorros da região. Além de ampliar o número de profissionais, o recurso também inclui a aquisição de materiais hospitalares e medicamentos. A população também poderá contar com o serviço do Samu 192 para resgate e atendimento pré-hospitalar. Além das sete ambulâncias já existentes, o Estado deslocou mais dois veículos para o Litoral. O serviço de resgate também tem disponível a frota e equipe do Corpo de Bombeiros, além do helicóptero do Governo do Estado.

‘PR faz a diferença para tirar o País da crise’, diz Alckmin

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), destacou nesta segunda-feira, 19, em Curitiba, que o estado paulista e o Paraná fazem a diferença e trabalham juntos para tirar o País da crise econômica. “Graças ao ajuste fiscal feito pelo governador Beto Richa, o Paraná pode ostentar hoje uma das melhores situações entre os estados brasileiros, em meio a grave crise econômica que o Brasil enfrenta”, disse Alckmin, um dos homenageados na entrega da Ordem do Pinheiro pelo Estado do Paraná.

“Eu sou um admirador do cooperativismo e as melhores cooperativas, as cooperativas de ponta do Brasil, estão no Paraná. Essa é a nossa tarefa, São Paulo e Paraná: fazer a diferença para ajudar o Brasil nesse momento”, completou.

O Paraná tem cumprido o destino, disse Alckmin, de ser protagonista do processo de retomada do crescimento brasileiro. “O governador Beto Richa entendeu que sem medidas amargas não há solução para crise dos estados. O saneamento das contas estaduais colocou o Paraná em destaque”, defendeu.

Desempenho

“O Paraná e São Paulo são estados irmãos que têm um espírito empreendedor, dedicação ao trabalho e vocação para superar obstaculo”, afirmou Alckmin.

Além do destaque do momento econômico paranaense, Alckmin lembrou que o Paraná tem a terceira melhor indústria de transformação, a terceira menor taxa de pobreza e a quinta menor taxa de desemprego. “Os investimentos feitos pelo Estado em educação e infraestrutura aumentam a competitividade e alavancam o maior ciclo de industrialização elevando a fama do Paraná”, defendeu.

Alckmin citou, ainda, levantamentos internacionais que mostram que o Paraná tem o maior potencial de investimentos do Brasil, a melhor estratégica para investimentos estrangeiros e é o segundo estado no ranking de competitividade.

Entre os quatro 2018 na disputa

Flagra do dia: o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, o ex-senador Osmar Dias (PDT); a vice-governadora Cida Borgheti (PP) e o presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano. A disputa ao Governo do Estado em 2018 passa nas articulações desses quatro atores da política paranaense.

Osmar fotografa Richa

Na entrega das comendas da Ordem de Pinheiro nesta segunda-feira, 19, em Curitiba, o ex-senador Osmar Dias (PDT), um dos homenageados, fotografa o governador Beto Richa (PSDB). “O Osmar já está fotografando 2018”, disse o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), outro homenageado pela comenda. A máquina fotográfica é de Orlando Kissner.

Assembleia é contra renovação do pedágio no Paraná, diz Romanelli

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) disse neste sábado, 17, que não haverá prorrogação das concessões de pedágio nas rodovias do Paraná. “O contrato termina em 2022 e até lá as concessionárias têm de fazer as obras previstas e que ainda não foram executadas. Não haverá prorrogação porque a Assembleia aprovou lei alterando a lei de concessões no Paraná que para haver renovação ou prorrogação dos contratos tem de haver autorização da Assembleia Legislativa”, afirmou Romanelli em entrevista à jornalista Mareli Martins da Rádio T de Ponta Grossa.

“A alteração da lei é um fato muito positivo pois duvido que tenha deputado na Assembleia Legislativa com coragem de poder autorizar a renovação ou prorrogação desses contratos que são abusivos e lesivos ao usuário”, completa.Romanelli sustenta que, certamente, o Estado não fará nenhuma prorrogação dos contratos. “Qualquer governo seguinte, se quiser fazer prorrogação, terá de passar pela Assembleia Legislativa. É uma trava que colocamos nessa discussão sobre renovação ou prorrogação dos contratos“, disse.

O deputado disse que o atual que governo no Estado tomou uma decisão diferente ao anterior e começou a dialogar com as empresas concessionárias e as obras estão sendo executadas. Ele citou com exemplo a duplicação da BR-376, a Rodovia do Café. “Essa semana mesmo o governador Beto Richa esteve inaugurando 14 quilômetros de duplicação da rodovia entre Nova Esperança e Paranavaí, que era uma obra que nem estava prevista no contrato inicial. Então o atual governo está conseguindo pelo menos fazer as obras que estavam previstas no contrato”.

Ratinho Junior pede voto para o pai

O deputado Ratinho Junior (PSD), secretário de Desenvolvimento Urbano do Paraná, está em campanha neste mês de dezembro pedindo votos ao pai, o apresentador Carlos Roberto Massa, do SBT, que concorre ao melhor apresentador da TV em 2016. “Olha que orgulho, meu pai está participando de uma enquete para concorrer ao melhor apresentador do ano! Vamos ajudar ele a ganhar essa. Você que gosta do trabalho dele, nos ajude!!”, diz Ratinho Junior no facebook.

Ratinho, o pai, concorre ao lado de apresentadores de ponta da televisão brasileira como Silvio Santos, Fausto Silva, Raul Gil e Serginho Groisman na eleição promovida pelo UOL através de votação popular na internet. Neste momento, Ratinho, com 19,4% dos votos, está em segundo lugar atrás apenas de Silvio Santos (27,5%) entrre 18 concorrentes..

“A votação fica aberta ao público até o dia 20 de dezembro. O resultado será comentado em um programa especial com participação de Flávio Ricco, Mauricio Stycer, Nilson Xavier, Ricardo Feltrin e Daniel Castro, que também apontarão seus favoritos“, diz nota do UOL.