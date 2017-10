BINGO VAI LEVANTAR RECURSOS PARA TRATAMENTO E CASTRAÇÃO DE ANIMAIS DE RUA

Protetores de animais de Foz do Iguaçu estão organizando o 5º BINCÃO, um bingo beneficente que levantará recursos para o resgate, tratamento e a castração de animais de rua. O evento acontecerá no dia 12 de novembro, um domingo, a partir das 14h30 no Hotel Foz do Iguaçu, na Avenida Brasil, nº 97. O valor da cartela é de R$ 25, e dará ao direito a oito rodadas consecutivas.

De acordo com a organizadora Carol Dedonatti, serão sorteados mais de 80 prêmios, como bicicleta, tablet, bolsas, roupas, acessórios, perfumes, jogos de cama, mesa e banho, calçados, kits de higiene e beleza, quadros, tapetes, cadeiras de praia além de diversos passeios e vale combustível, vale banho e tosa e vale castração.

“Todo o dinheiro será usado para o resgate de animais de rua, vítimas de abandono e maus tratos e que abrange consultas veterinárias, internações, alimentação, transporte, diárias de lar temporário, castração e doação de ração para os protetores”, explicou Carol, que trabalha voluntariamente em prol da causa animal há 8 anos. “Fazemos em média 15 castrações por mês para animais resgatados por mim ou outros protetores e pelo menos 400 quilos de ração são doados por mês”, detalhou a protetora, que não possui uma ONG, mas recolhe e trata os animais por conta própria. Ela conta que a primeira edição do BINCÃO foi em abril de 2016, e que a meta para esta quinta edição é arrecadar pelo menos R$ 15 mil. “Promovemos vários tipos de eventos e blitz toda semana nos semáforos, vendendo canecas, chaveiros, agendas, adesivos e porta lixo”, contou. Essas ações envolvem um grupo de voluntários protetores, que também desenvolvem o trabalho de adoção responsável através das redes sociais. Os interessados em ajudar com a causa também podem procurar a protetora pelo Facebook. Durante o bingo será servido cafés, sucos e lanches por valores que serão cobrados a parte.

Serviço

5º BINCÃO – Bingo Beneficente em prol da causa animal

Dia 12 de novembro

Horário: 14h30

Local: Hotel Foz do Iguaçu (Avenida Brasil, 97)