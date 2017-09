Bens do maior traficante da América Latina vão a leilão em Curitiba

Os bens de Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca, considerado por anos o maior traficante da América Latina e preso no início de julho de 2017, em Sorriso, no Mato Grosso, irão a leilão no dia 19 de setembro, às 10h00, em Curitiba. A Justiça Federal autorizou a alienação judicial através do site do leiloeiro público oficial, Guilherme Toporoski.

Entre as mercadorias estão carros de luxo como uma Mercedes Benz CLA, uma moto Kawasaki Z800, mais de 30 garrafas de vinhos com preços avaliados entre mil e 15 mil reais, whisky’s de edições especiais e bolsas das marcas Prada Milano, Salvatore Ferragamo e Louis Vuitton.

Para participar os interessados deverão ofertar lances exclusivamente pela internet no site https://topoleiloes.com.br/ , desde que previamente cadastrados no prazo de até 24 horas antes do início da data agendada. Os bens serão entregues livres e desembaraçados de ônus, inclusive os de natureza fiscal (art. 130, § único, do CTN).

No leilão serão aceitos lances de valor igual ou superior à avaliação dos produtos. Caso alguns itens não sejam vendidos, ocorrerá um segundo leilão no dia 26 de setembro, às 10h00, e os lances poderão ser de valores iguais ou superiores a 80% do valor de avaliação.

A lista completa de todos os objetos do leilão pode ser vista no site do leiloeiro oficial, definido pela 23ª Vara Federal de Curitiba.

Cabeça branca, dono de um patrimônio avaliado em pelo menos R$ 325 milhões de reais, esteve no topo da lista dos criminosos mais procurados do país por mais de três décadas. Sozinho era responsável por abastecer mensalmente com pelo menos cinco toneladas de cocaína, de alto grau de pureza, países na Europa, na África e nos Estados Unidos.

Considerado pela Polícia Federal como um grande empresário do narcotráfico e chamado de Pablo Escobar brasileiro, agora está preso na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, longe do luxo da vida milionária. Sua história é contada no livro “Cocaína, a rota caipira”, do jornalista e escritor Allan Abreu.

Com Massa News