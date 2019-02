BENJAMIN NETANYAHU RENUNCIA AO CARGO DE MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DE ISRAEL

Ele nomeia para o posto Israel Katz, que é do mesmo partido de direita e já acumula o papel de ministro da Inteligência

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, renunciou neste domingo, dia 17, ao cargo de ministro das Relações Exteriores, papel que ele cumpria desde 2015. Para substituí-lo, ele indicou Israel Katz, que já atua como ministro da Inteligência do país.

A decisão de Netanyahu de nomear Katz veio depois que um grupo de ativistas, intitulado Movimento Por Um Governo de Qualidade, foi aos tribunais para pressionar o premier a deixar de servir também como ministro das Relações Exteriores.

Katz é membro do partido de direita Likud, de Netanyahu. Autoridades do governo disseram que Katz — que continuará como ministro da Inteligência e também passará a servir como ministro dos Transportes —, será o ocupante da pasta de assuntos estrangeiros quando se realizarem as próximas eleições parlamentares, em 9 de abril.

Ao mesmo tempo premier, ministro da Defesa e da Saúde

Além de ser o primeiro-ministro do país, Netanyahu ainda chefia o Ministério de Defesa. Ele assumiu a pasta depois que seu ex-parceiro de extrema-direita Avigdor Lieberman deixou o cargo em novembro. Netanyahu também é ministro da Saúde.

O grupo de ativistas que pressionou por um novo ministro das Relações Exteriores argumentou que a carga de trabalho de Netanyahu era insustentável e que isso teria prejudicado ainda mais um ministério que é envolvido em disputas orçamentárias.

Os defensores de Netanyahu destacam, por sua vez, a relação pessoal que ele tem com os líderes dos EUA e da Rússia e as visitas regulares que ele faz ao exterior.

“Juntamente com o primeiro-ministro, continuaremos a liderar a política externa do Estado de Israel para novas conquistas”, disse Katz, de 63 anos, no Twitter.

(Com O Globo)