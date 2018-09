BATERIAS DE CELULARES EM FUNDO FALSO E MEDICAMENTOS SÃO APREENDIDOS NA PONTE INTERNACIONAL DA AMIZADE

Nesta terça e quarta-feira (04 e 05), na Aduana da Ponte Internacional da Amizade e no âmbito da Operação Fronteira Integrada, ação conjunta entre servidores da Receita Federal, policiais do BPFron e da Força Nacional resultou na apreensão de uma grande quantidade de baterias para celulares e medicamentos.

A primeira abordagem ocorreu ás 19h de ontem, quando uma Van paraguaia, ocupada somente pelo condutor, atravessava a Aduana sentido Brasil. Na sequência, iniciou-se o procedimento de revista no interior do veículo que estava aparentemente vazio. Porém, após inspeção detalhada, grande quantidade de baterias para celulares foi encontrada oculta em um fundo falso no assoalho e nas laterais do veículo.

As baterias apreendidas contabilizaram 900 unidades e mais de R$ 14 mil. O veículo foi apreendido e o condutor liberado, porém, será enviada ao Ministério Público uma Representação Fiscal para Fins Penais para apuração dos ilícitos.

Já na manhã desta quarta-feira por volta das 9h, foi abordado um ônibus de linha ocupado pelo motorista e mais três passageiras: duas mulheres e uma criança, todas Argentinas. Ao iniciar o procedimento de fiscalização, várias caixas de medicamentos foram encontradas em posse de uma das passageiras de 31 anos. Os itens estavam ocultos em uma bolsa de mão e em uma mala de viagem. Eles eram em sua maioria analgésicos, anti-inflamatórios, xaropes e remédios para fluxo menstrual. Ao ser questionada, a passageira alegou que tinha como destino a Puerto Iguazú – Argentina e que os medicamentos seriam uso próprio.

Os itens foram apreendidos e contabilizaram aproximadamente R$ 2 mil. Já a passageira foi liberada, porém, será enviada ao Ministério Público uma Representação Fiscal para Fins Penais para apuração dos ilícitos.

A Receita Federal possui um canal para denúncias através do número (45)99152-2036, que podem ser feitas via WhatsApp, mensagem ou ligação.

A Operação Fronteira Integrada está inserida no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), instituído pelo Decreto nº 8.903/2016, tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança e de fiscalização atuantes nas fronteiras, e como foco, o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e medicamentos, entre outros. Participam da Operação a Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar do Paraná – BPFRON, Força Nacional de Segurança Pública– FNSP e Foztrans – Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu.

(Com Receita Federal)