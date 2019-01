BARRAGEM DE ITAIPU É UMA DAS MAIS SEGURAS DO MUNDO E NÃO CORRE RISCO DE ROMPER

A estrutura é monitorada em tempo real por ampla rede de sensores e pode resistir a situações de terremotos

Após o rompimento de uma barragem de contenção de rejeitos em Brumadinho (MG), nesta sexta-feira (25), moradores de Foz do Iguaçu questionaram, através das redes sociais, sobre a segurança da barragem da usina hidrelétrica de Itaipu, localizada no município.

Construída entre 1975 e 1982, ano em que houve o represamento do rio Paraná para a formação do Lago de Itaipu, a estrutura da barragem é considerada segura, tanto no trecho de concreto, onde estão as turbinas e o vertedouro; como no trecho de enrocamento, composto por terra e rochas.

A estrutura de Itaipu é monitorada, em tempo real, por ampla rede de sensores. Além disso, a hidrelétrica, que tem vida útil estimada de pelo menos 300 anos, é considerada uma das mais seguras do mundo, tendo sido erguida sobre leito rochoso sólido e sendo capaz de resistir, até mesmo, a situações de terremotos.

Em 2019, Itaipu Binacional deve dar início ao processo de atualização tecnológica da usina, tendo como meta modernizar equipamentos e ampliar a disponibilidade de seu parque gerador para a produção de energia.

No Parque Tecnológico Itaipu (PTI), está localizado o Centro de Estudos Avançados em Segurança de Barragens (Ceasb), considerado referência para pesquisadores da área no Brasil e no exterior.

(Com Portal da Cidade)