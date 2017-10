Bar de gelo de Foz terá neve e temperatura abaixo de zero

A partir do dia 10, os turistas que visitarem Foz do Iguaçu vão poder entrar, literalmente, em uma grande gelada. Será inaugurado na cidade o Ice Bar Brasil, o maior bar de gelo do mundo, com uma área de 120 m² e capacidade para 60 pessoas.

Apesar de a temperatura interna do local ficar entre -5ºC e -10ºC – haverá até neve artificial caindo sobre os frequentadores –, o clima promete esquentar entre as paredes de gelo – móveis e esculturas também serão da mesma natureza – do Ice Bar.

Isso porque o lugar funcionará no esquema open bar. Por R$ 59, cada cliente poderá tomar as bebidas e drinks que conseguir durante 45 minutos – ou a duração de um tempo de jogo de futebol. Bebidas especiais e comidas não entrarão nessa conta. Moradores de Foz do Iguaçu pagarão menos pela “bebelança”: R$ 39.

Para não adoecer ninguém com um choque térmico, o Ice Bar Brasil, que ficará no Shopping Catuaí Palladium, na avenida das Cataratas, terá uma antecâmara com temperatura de 12ºC para a aclimatação da galera.

Na construção do estabelecimento, foram usadas 30 toneladas de gelo, produzidas com água filtrada para assegurar a transparência das estruturas. Os blocos das paredes, feitos artesanalmente, terão um metro de comprimento e 40 cm de altura cada um.

Se esquecer o casaco em casa, não precisa tremer: uma loja de artigos de inverno será instalada no local para que nenhum cliente seja pego de calças curtas.

E, caso pretenda paquerar alguém nessa balada, a dica é lançar mão de um “approach” bem acolhedor para quebrar o gelo.