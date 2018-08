BANCO DO EMPREENDEDOR OFERECE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE TÁXIS

Linha de financiamento pode ser paga em até 48 meses e taxas de juros iniciam a partir de 1,67%, uma das menores do Paraná

O Banco do Empreendedor volta a oferecer, por meio do convênio com a Fomento Paraná, a linha de crédito para taxistas de Foz do Iguaçu. A operação tem como objetivo incentivar a compra de veículos para utilização na prestação do serviço.

O crédito para compra de veículos está limitado a R$ 26 mil ou 60% do valor do veículo. O valor total disponível de crédito no estado é de R$ 5 milhões. A linha de financiamento pode ser paga em até 48 meses e as taxas de juros iniciam a partir de 1,67%, um das menores do Paraná.

Podem se habilitar ao financiamento para aquisição de veículos pessoas físicas, titulares de autorização, permissão ou concessão do Poder Público para exercer, comprovadamente, em veículo de sua propriedade, a atividade de condutor autônomo de passageiros, na categoria táxi, devidamente registrado nos órgãos municipais competentes que regulam a atividade.

Em Foz do Iguaçu já foram beneficiados mais de 260 taxistas e atualmente 79 deles ainda estão com seus contratos vigentes. Os valores contratados ultrapassam a soma dos R$ 2.969.365,20.

Segundo o Coordenador do Banco Volnei Lampert, a linha é uma das melhores opções de financiamento disponível no mercado e pode ser disponibilizada de forma rápida, atendendo assim a necessidade do taxista de estar apto para prestar um serviço de qualidade.

O Banco do Empreendedor, faz parte da estrutura da Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, e está localizado na Av. Brasil, 1388. A equipe do Banco faz atendimentos externos das 8h às 14horas. Mais informações através do telefone 9-9976-0072 ou 3545-1039.

(Com PMFI)