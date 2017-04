AZUL ESTREIA NA BOLSA COMO 2ª AÉREA MAIS VALIOSA DA AMÉRICA LATINA

A estreia da Azul no mercado acionário nesta terça-feira deu à empresa o status de segunda empresa aérea mais valiosa da América Latina, segundo cálculo da Economatica. De acordo com a empresa, o valor de mercado da Azul foi de 2,35 bilhões no primeiro dia de entrada na Bolsa. A aérea mais valiosa da América Latina é a Latam, com 8,10 bilhões de dólares de valor de mercado.

Na lista de companhias aéreas mais valiosas do continente, a Azul aparece em 9º lugar. A Gol aparece em 13º lugar, avaliada em 1,13 bilhão de dólares.

Ontem, os papéis da Azul chegaram a subir 9%, mas fecharam o dia com alta de 6% após o governo anunciar que desistiria de enviar uma medida provisória aumentando a permissão de estrangeiros no capital das empresas aéreas para 100%. Hoje, há um limite de 20% para a participação internacional. A mudança será encaminhada agora por projeto de lei ao Congresso, o que significa que terá um efeito mais demorado do que se fosse por MP.