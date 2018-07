AVENIDAS PARANÁ E REPÚBLICA ARGENTINA RECEBEM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO

Com recursos do IPTU, a prefeitura está asfaltando trechos de calçamentos das principais vias da cidade

O Governo do Município de Foz do Iguaçu, através da Secretaria Municipal de Obras (SMOB), iniciou mais uma etapa de pavimentação asfáltica. Nesta fase, trechos de calçamentos de avenidas importantes da cidade estão recebendo o recapeamento. São elas: Avenida Andradina, República Argentina, Garibaldi, Maceió, Paraná, João Paulo II e Rua Padre Bernardo Plate.

Na semana passada, um trecho crítico da Av. República Argentina, próximo ao CMEI Pingo de Gente, teve o serviço concluído. O prefeito Chico Brasileiro, esteve no local acompanhando os trabalhos. “Este era um ponto que causava muitos transtornos aos cidadãos, e nós assumimos o compromisso de realizar o recapeamento. Depois de um planejamento técnico, e com recursos do IPTU, conseguimos realizar o serviço”, explicou. “Sabemos que há muitas coisas a serem feitas, e os trabalhos não param por aqui, outras vias também serão contempladas com pavimentação”, completou.

A empresa responsável por essa etapa dos trabalhos também iniciou a limpeza da Avenida Paraná – trecho de calçamento na região da Vila “A” – para aplicação da massa asfáltica. Além da pavimentação em mais de 37 mil metros quadrados das vias, esta etapa de trabalho contempla também a execução de galerias de águas pluviais na Avenida Andradina.

(Com Portal da Cidade)