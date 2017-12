AV. ANDRADINA COMEÇA A RECEBER MELHORIAS DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Comunidade foi recebida no Foztrans e primeiras ações já começaram na avenida da Região Norte de Foz

Fernando Maraninchi do Foztrans, recebeu o vereador Dr Brito e lideranças comunitárias, que reivindicaram mais segurança para o trânsito na Av. Andradina

Após as manifestações de populares ocorridas no último sábado (23) na Av. Andradina, em razão do atropelamento da menor Julia Alves de apenas 06 anos, em reunião de moradores do entorno daquela avenida e o diretor-superintendente do Foztrans, Dr Fernando Maraninchi, ficou estabelecida uma pauta de ações emergenciais para a melhoria da segurança de pedestres que transitam por aquela importante via de Foz do Iguaçu.

Com a demarcação de faixa de pedestre defronte ao CRAS Norte, reivindicações por segurança no trânsito da Av. Andradina, começam a ser prontamente atendidas pelo Foztrans, comemora o vereador Luiz José de Brito (foto), junto a comunidade

As ações discutidas na reunião no Foztrans, realizada na quarta-feira (27), foram previamente ajustadas entre o vereador Dr. Luiz José de Brito (Patriota) e líderes comunitários. Ele, Dr Brito, agendou e participou do encontro dos representantes da comunidade com aquela autarquia municipal.

“Não estamos medindo nossos esforços e dedicação para que a população do entorno dos trechos perigosos da Av. Andradina, vejam atendidas, o quanto antes, todas as melhorias que postulamos junto ao Foztrans. Nesta quinta-feira conversamos também com o secretário de obras, engenheiro Luiz Roberto Volpi, que também se comprometeu em prontamente se somar aos esforços pela melhoria das condições de segurança naquela via.”, explicou o Dr Brito.

Foto mostra a assessoria parlamentar do Dr Brito acompanhando os trabalhos de demarcação de faixa de pedestres no CRAS Norte, nesta quinta-feira

Reivindicações – Das medidas requeridas formalmente por meio de ofício do vereador Dr Brito ao Dr Fernando Maraninchi, documento que foi entregue na reunião de quarta-feira (27), já nesta quinta-feira (28), foi colocada uma faixa de pedestres defronte ao Centro de Referência de Assistência Social da Região Norte (CRAS Norte), situado na Av. Andradina, próximo ao local do atropelamento na menor Julia Alves.

Entre as demais reivindicações requeridas pelo vereador ao Foztrans, em nome da comunidade, para o trecho onde não existem calçadas e segurança para pedestres que transitam pela Av. Andradina (vide imagem do Ofício 031/2017 acima), estão a redução da velocidade para 50 Km; colocação de placas de sinalização de segurança e a colocação de redutores de velocidade.

Outras melhorias objeto do Ofício 031/2017 do Gabinete do vereador Dr Brito, além da faixa de pedestre já demarcada nesta quinta-feira, serão viabilizadas em parceria do Foztrans com a comunidade local e a secretaria Municipal de Obras, ações essas que deverão ter sua viabilização, dependendo das condições climáticas, continuada durante os próximos dias desta semana e na semana que vem, segundo informa o vereador.

“Precisamos agradecer ao Fernando Maraninchi (Foztrans) e ao secretário Volpi (Obras), pela disposição em dar uma pronta resposta aos líderes comunitários que acompanhamos na reunião.”, registrou o Dr Brito, que também estava acompanhado na reunião por Matilde Alves dos Santos, mãe da menina atropelada no sábado passado. A menor Julia Alves, continua internada em razão da gravidade das lesões que sofreu no acidente.

Adequações – Ainda nesta quinta-feira (29), o vereador Dr Brito encaminhou outro expediente (Ofício 032/2017) ao Foztrans, requerendo um novo e maior ponto de ônibus a ser instalado defronte ao CRAS Norte, o qual, segundo o requerido pelo vereador, deverá ter, pelos menos, 5 metros de cumprimento, por 3 metros de largura (vide imagem do ofício adiante).

Outro ponto no pedido protocolizado nesta quinta-feira no Foztrans, é para que o atual ponto existente no local citado, seja remanejado para cerca de 500 metros dali, na mesma avenida. Essa melhoria deverá ser atendida ainda neste bimestre, informou a assessoria parlamentar do edil.

“Vamos trabalhar, ‘sinergizados’ e em forma de mutirão, com a participação dos moradores e comerciantes da região e órgãos do Poder Executivo. Para salvarmos vidas na Av. Andradina, não podemos esperar a lentidão da burocracia. Não queremos mais nenhum caso como o da pequena Julia (Alves).”, finalizou o Dr Brito para esta reportagem.

(Da Redação com Imagens da Assessoria do Dr Brito)