Autoridades abrem maior Festival das Cataratas da história

Com a presença de autoridades, profissionais de diversos segmentos do turismo e estudantes, foi aberta oficialmente a décima segunda edição do Festival das Cataratas na noite desta quarta-feira (28). O evento é um dos principais do turismo nacional e deve reunir mais de 7,5 mil participantes em Foz do Iguaçu (PR).

Na solenidade realizada no Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention, o idealizador e coordenador do Festival, Paulo Angeli, destacou a evolução do evento ao longo de sua história. “Isso mostra a pujança da cidade, da região e, principalmente, da atividade turística como geradora de emprego e renda”, disse. Angeli também lembrou a importância deste ano o Festival ser palco de importantes discussões da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) sobre o turismo. “É uma grande honra receber os ministros, que poderão levar as suas impressões sobre os nossos atrativos para todos os cantos do mundo”, completou.

O encontro dos países lusofalantes também foi lembrado pelo ministro do Turismo, Marx Beltrão. “Este é um ótimo momento para aproveitar e discutir assuntos bilaterais e de cooperação no turismo”, afirmou. O ministro ainda elogiou a hospitalidade do povo paranaense e trouxe números positivos da área, como Boletim de Desempenho Econômico do Turismo (BDET), que apontou um crescimento da atividade de 4,3% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2016. Beltrão também adiantou que a partir do próximo mês o Ministério do Turismo começará um forte trabalho de divulgação de destinos do Sul do Brasil. Entre eles, Foz do Iguaçu.

Darci Piana, presidente do Sistema FECOMÉRCIO-PR, ressaltou que “o Festival tem conseguido reunir grandes parceiros e mostrado o quanto isso é saudável para a economia da região, do estado e do Brasil”. Alexandre Sampaio, presidente do Confederação Nacional do Comércio (CNC), apontou que Foz do Iguaçu tem um grande diferencial por sua integração com os países vizinhos. “O turismo pode ser e vai ser um grande motor de alavancagem para o desenvolvimento do Brasil nos próximos anos”.

Luiz Fernando Vianna, diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, reafirmou o compromisso da hidrelétrica com o setor. “Em 2003, Itaipu ampliou a sua missão e colocou, entre muitas coisas, o desenvolvimento do turismo regional. Por isso, somos uma parceira tradicional do evento e continuaremos sendo para que o nosso turismo possa se desenvolver cada vez mais”. Já o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, deu as boas vindas aos participantes e destacou a grande diversidade étnica e cultural existente na cidade. “Aqui temos uma energia diferente, que vem das mais de 80 etnias que aqui habitam”.

Aumento na cota

Durante a abertura do Festival, uma das pautas levantadas foi o aumento US$ 300 para US$ 500 na cota de isenção de impostos de gastos no exterior por via terrestre. “Pedimos para que o aumento da cota para 500 dólares seja estudado com muito carinho e responsabilidade. Pode ter certeza de que Itaipu é apoiadora desse pleito”, disse Luiz Fernando Vianna, diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional. O pedido foi reforçado pelo secretário de Esporte e Turismo do Paraná, Douglas Fabrício. “O ministro (do Turismo, Marx Beltrão) é dinâmico e tem força para aumentar essa cota, e ajudar a expandir ainda mais o turismo na região”, solicitou.

Em sua fala, o ministro do Turismo, Marx Beltrão, se comprometeu a se reunir com outros ministros responsáveis para avaliar uma solução para a pauta. “Quando me dão uma missão, vou atrás de uma solução. Não sei qual o meio, mas pode ter certeza que levarei isso para Brasília. Mais do que discutir a cota, temos também que ter uma região livre de impostos, para gerar empregos e fomentar a economia de nosso país”, finalizou.

Paulo Angeli recebe Medalha de Honra do Estado Palestino

Como forma de reconhecimento ao valoroso trabalho desenvolvido pelo Festival das Cataratas, e coordenador do evento, Paulo Angeli, recebeu uma Medalha de Honra do Estado Palestino. Angeli recebeu a condecoração das mãos do embaixador do Estado da Palestina no Brasil e Decano dos Embaixadores Árabes no Brasil, Ibrahim Alzeben, durante a abertura do evento, nesta quarta-feira (28), no Recanto Park Hotel.

A nobre imagem do Papa Francisco com o Presidente Palestino Mahmoud Abbas expressa o reconhecimento do Vaticano ao Estado da Palestina e o turismo é a forma ideal e duradoura de cooperação e amizade entre os povos por uma Cultura de Paz e de economia solidária.

Troféu Amigo do Festival

Como já é tradição, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido no setor, a organização do Festival das Cataratas entregou o Troféu Amigo do Festival a cinco personalidades durante a abertura do evento: Marx Beltrão, ministro do Turismo; Valdir Rossoni, secretário-chefe da Casa Civil do Paraná; Luiz Fernando Vianna, diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional; Hussein Bakri, deputado estadual; e Ibrahim Alzeben, embaixador do Estado da Palestina no Brasil.

Programação

Nesta quinta-feira (29), às 14 horas, será aberta oficialmente a Feira de Turismo e Negócios do Festival, na qual mais de 800 expositores, em 209 estandes, irão apresentar o que há de melhor em produtos e serviços de turismo – e outros segmentos relacionados – no Brasil e no exterior. Neste ano, uma das novidades será a presença de um expositor de Angola.

Às 19 horas, começam as atividades do Fórum Internacional de Turismo do Iguassu, o principal técnico-científico do setor. Além disso, a programação reúne outros eventos, como a Mostra Regional de Produtos Sustentáveis, Salão Mice Cataratas, Salão do Vinho Argentino, Salão Brasileiro de Turismo Termal & SPA, Salão Adventure Cataratas, Salão E-Marketing Cataratas, Salão de Turismo de Compras, Expo Hotel Cataratas, Salão de Turismo Cultural e Espiritualidade, Arena Gastronômica, além de reuniões, palestras e apresentações focadas no desenvolvimento do turismo no Brasil.

Com Assessoria