AULA MAGNA SOBRE CRIMES FEDERAIS E COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL, NA UNIFOZ NESTA SEXTA, 27

A aula faz parte da divulgação do tema que será trabalhado na pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal sob a coordenação do juiz federal Luciano Tertuliano.

A UNIFOZ realiza nesta sexta-feira, 27 de abril de 2018, a partir das 19h:30min no auditório do SINECOFI, uma aula magna sobre o tema da pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal – Crimes Federais e Cooperação Jurídica Internacional. A aula será ministrada pelo coordenador do curso de pós-graduação, o Juiz Federal Luciano Tertuliano da Silva.

Formado em Direito pela UNIFOZ, o Dr. Juliano Tertuliano (na foto acima) atua como juiz federal da 3ª Região, na Comarca de Assis/SP; é mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorando pela USP. Autor do livro: Manipulação Discursiva e Crise de Estado como Obstáculos à Institucionalização dos Direitos Fundamentais no Brasil.

“É uma honra voltar a Foz para lecionar na instituição onde me formei em Direito, e poder compartilhar um pouco de tudo o que aprendi ao longo da minha carreira e da minha vida, é como se eu estivesse retribuindo todo o conhecimento que obtive por meio da UNIFOZ”, conta.

O curso de pós-graduação está com as inscrições abertas na UNIFOZ, com vagas limitadas. Os interessados precisam ser graduados em curso superior, reconhecido pelo MEC, é direcionado principalmente aos formados em Direito que atuam como advogados, delegados, policiais, servidores públicos, juízes, promotores, procuradores e operadores do Direito em geral, “o objetivo da UNIFOZ é trazer aos profissionais do Direito uma capacitação direta de um grande centro, para contemplar nossa cidade com a qualidade e excelência de ensino no Direito pela qual a UNIFOZ é tradicionalmente conhecida”, explica o diretor acadêmico da UNIFOZ, professor Luiz Francisco Marchioratto.

O professor de Direito Penal da UNIFOZ, Kaio Veloso, formado em Direito pela UNIFOZ, que atua como advogado criminalista em Foz e região, já realizou sua inscrição no curso. Ele explica que, “nossa cidade é uma das regiões de fronteira com maior incidência de crimes financeiros, como Lavagem de Dinheiro e Evasão de Divisas, logo no início de minha carreira tive a oportunidade de atuar profissionalmente em umas das maiores operações envolvendo esta temática e, mesmo já tendo pós-graduação em Direito Penal Econômico, quando vi a oportunidade de obter uma especialização com a qualidade dos grandes centros, sem precisar sair da minha cidade, não pensei duas vezes”, finaliza.

As aulas serão presenciais na sede da UNIFOZ. O curso terá a duração de 18 meses e abordará as seguintes disciplinas:

– Lavagem de Dinheiro – Aspectos Penais e Processuais;

– Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional;

– Cooperação jurídica Internacional;

– Crimes contra a Licitação;

– Crimes Funcionais Praticados por Prefeitos – Decreto/Lei Nº 201/67;

– Crimes contra as Finanças Públicas;

E outros temas atuais pertinentes.

COORDENAÇÃO DO CURSO:

Professor Luciano Tertuliano da Silva

Juíz Federal e Egresso da Unifoz

FORMAÇÃO:

– Doutorando em Direito do Estado pela USP – Universidade de São Paulo;

– Mestrado em Direitos Difusos e Coletivos (PUC – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – São Paulo/SP);

– Especialização em Curso de Preparação em Magistratura (Escola de Magistratura do Paraná – Curitiba/PR);

– Graduação em Direito (Faculdades Unificadas de Foz do Iguaçu – Foz do Iguaçu/PR).

– Professor Coordenador da Pós-Graduação, nível Especialização em Direito Previdenciário, na Fundação -Educacional do Município de Assis – FEMA;

– Professor das Disciplinas de Direito Processual Penal e Filosofia e Antropologia do Curso de Direito da Fundação – Educacional do Município de Assis – FEMA;

Professor Convidado na Escola de Magistrados Federais do Tribunal Regional da 3ª Região.

Curriculum Lattes: http://lattes.cnpq.br/1422030684749754.

Inscrições e informações na UNIFOZ – Contatos: 45 3574-2611 / 45 99921-8480 – e-mail: unifozegressos@gmail.com

