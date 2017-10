Audiências da Operação Pecúlio são retomadas pela Justiça Federal

As audiências da Operação Pecúlio foram retomadas nesta segunda-feira (23) pela Justiça Federal, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, após o adiamento em função do acidente domésticosofrido pelo ex-prefeito Reni Pereira (PSB), no dia 15 de setembro. Ele, que é investigado por crimes contra a administração pública, acompanhou as audências.